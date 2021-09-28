28 Eylül Salı bugünkü maçlar! Bugün hangi maçlar var? İşte günün maçları

28 Eylül Salı bugünkü maçlar, futbol seyircileri için ekranlara getiriliyor. Güzel paslar, bel kıran çalımlar, enfes goller, akrobatik kurtarışların yer aldığı futbol maçlarını seyretmek isteyenler bugünkü maçlar için tv başına geçiyor...

Stadyumlardan evlerimize kadar taşınan futbol heyecanı... Milyonlarca insanı peşinden sürükleyen futbol tutkusu... Avrupa, Asya, Afrika, Amerika ve diğer kıtalardan, Premier Lig, La Liga, Bundesliga, Serie A, Ligue 1 ve tabiki Süper Ligimizden heyecan fırtınası maçlar futbol sevdalılarının takibinde... İşte bugünkü maçların, günün maçlarının yayın bilgileri...

28 Eylül Salı bugünkü maçlar, günün maçlarının yayın bilgileri...

17:00

PSG - Manchester City

UEFA Gençlik Ligi

UEFA.tv

17:45

Al Dhafra - Al Ittihad

BAE Arap Körfez Ligi

Bilyoner TV

17:45

Al Jazira - Al Urooba

BAE Arap Körfez Ligi

18:00

İçel İY - Düzcespor

Ziraat Türkiye Kupası (ZTK)

A Spor

19:45

Ajax - Beşiktaş

UEFA Şampiyonlar Ligi

Exxen, CBC Sport

19:45

Shakhtar Donetsk - Inter

UEFA Şampiyonlar Ligi

Exxen

20:00

Al Wasl - Dubai

BAE Arap Körfez Ligi

21:45

Middlesbrough - Sheffield Utd

İngiltere Championship

Bein Sports 4

22:00

Milan - Atletico Madrid

UEFA Şampiyonlar Ligi

Exxen

22:00

B.Dortmund - Sporting Lisbon

UEFA Şampiyonlar Ligi

Exxen

22:00

PSG - Manchester City

UEFA Şampiyonlar Ligi

Exxen, CBC Sport

22:00

Leipzig - Club Brugge

UEFA Şampiyonlar Ligi

Exxen

22:00

Real Madrid - Sheriff Tiraspol

UEFA Şampiyonlar Ligi

Exxen

22:00

Porto - Liverpool

UEFA Şampiyonlar Ligi

Exxen

22:00

Avai - Londrina

Brezilya Serie B

22:00

Deportes La Serena - Everton DV

Şili Primera Ligi