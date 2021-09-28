28 Eylül Salı bugünkü maçlar! Bugün hangi maçlar var? İşte günün maçları

28 Eylül Salı bugünkü maçlar sorusuyla tv başına geçenler haberimiz tam size göre! Peki bugün hangi maçlar var? İşte günün maçları...

DİĞER HABERLER 28.09.2021 - 16:07 28.09.2021 - 16:13 Kartal Bakışı
28 Eylül Salı bugünkü maçlar! Bugün hangi maçlar var? İşte günün maçları

28 Eylül Salı bugünkü maçlar, futbol seyircileri için ekranlara getiriliyor. Güzel paslar, bel kıran çalımlar, enfes goller, akrobatik kurtarışların yer aldığı futbol maçlarını seyretmek isteyenler bugünkü maçlar için tv başına geçiyor... 

Stadyumlardan evlerimize kadar taşınan futbol heyecanı... Milyonlarca insanı peşinden sürükleyen futbol tutkusu... Avrupa, Asya, Afrika, Amerika ve diğer kıtalardan, Premier Lig, La Liga, Bundesliga, Serie A, Ligue 1 ve tabiki Süper Ligimizden heyecan fırtınası maçlar futbol sevdalılarının takibinde... İşte bugünkü maçların, günün maçlarının yayın bilgileri...

28 Eylül Salı bugünkü maçlar, günün maçlarının yayın bilgileri...

17:00
PSG - Manchester City
UEFA Gençlik Ligi
UEFA.tv

17:45
Al Dhafra - Al Ittihad
BAE Arap Körfez Ligi
Bilyoner TV

26 Eylül Pazar bugünkü maçlar! Bugün hangi maçlar var? İşte günün maçları

26 Eylül Pazar bugünkü maçlar! Bugün hangi maçlar var? İşte günün maçları

17:45
Al Jazira - Al Urooba
BAE Arap Körfez Ligi

18:00
İçel İY - Düzcespor
Ziraat Türkiye Kupası (ZTK)
A Spor

19:45
Ajax - Beşiktaş
UEFA Şampiyonlar Ligi
Exxen, CBC Sport

19:45
Shakhtar Donetsk - Inter
UEFA Şampiyonlar Ligi
Exxen

20:00
Al Wasl - Dubai
BAE Arap Körfez Ligi

21:45
Middlesbrough - Sheffield Utd
İngiltere Championship
Bein Sports 4

22:00
Milan - Atletico Madrid
UEFA Şampiyonlar Ligi
Exxen

22:00
B.Dortmund - Sporting Lisbon
UEFA Şampiyonlar Ligi
Exxen

22:00
PSG - Manchester City
UEFA Şampiyonlar Ligi
Exxen, CBC Sport

22:00
Leipzig - Club Brugge
UEFA Şampiyonlar Ligi
Exxen

22:00
Real Madrid - Sheriff Tiraspol
UEFA Şampiyonlar Ligi
Exxen

22:00
Porto - Liverpool
UEFA Şampiyonlar Ligi
Exxen

22:00
Avai - Londrina
Brezilya Serie B

22:00
Deportes La Serena - Everton DV
Şili Primera Ligi

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