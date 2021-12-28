28 Aralık Salı bugünkü maçlar, futbol izleyicileri için çeşitli ülkelerde cereyan ediyor. Güzel paslar, şık çalımlar, enfes goller, harika kurtarışların seyredildiği futbol maçlarını izlemek isteyen ama stadyumlara gidemeyenler, bugünkü maçlar için tv başına geçiyor...

Stadyumlardan oturma odalarımıza taşan futbol heyecanı... Milyonlarca kadın, erkek, yaşlı, genç futbolseveri peşinden sürükleyen futbol tutkusu... Avrupa, Asya, Afrika, Amerika ve diğer kıtalardan, Premier Lig, La Liga, Bundesliga, Serie A, Ligue 1 ve tabiki Süper Ligimizden heyecan fırtınası maçlar, futbol sevdalılarının takibinde... İşte bugünkü maçların, günün futbol maçlarının yayın bilgileri...

28 Aralık Salı günkü, bügünkü maçlar, günün maçlarının yayın bilgileri...

13:00

Kasımpaşa - Kocaelispor

Ziraat Türkiye Kupasi (ZTK)

A Spor

15:00

Hatayspor - Menemenspor

Ziraat Türkiye Kupasi (ZTK)

A Spor

17:00

Antalyaspor - Giresunspor

Ziraat Türkiye Kupasi (ZTK)

A Spor

18:00

Crystal Palace - Norwich City

İngiltere Premier Lig

S Sport Plus

18:00

Watford - West Ham

İngiltere Premier Lig

S Sport Plus, S Sport 2

18:00

Southampton - Tottenham

İngiltere Premier Lig

S Sport Plus, S Sport

18:30

Trabzonspor - Boluspor

Ziraat Türkiye Kupasi (ZTK)

A Spor

21:00

Galatasaray - Denizlispor

Ziraat Türkiye Kupasi (ZTK)

A Spor

23:00

Leicester City - Liverpool

İngiltere Premier Lig

S Sport Plus, S Sport