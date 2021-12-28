28 Aralık Salı bugünkü maçlar, futbol izleyicileri için çeşitli ülkelerde cereyan ediyor. Güzel paslar, şık çalımlar, enfes goller, harika kurtarışların seyredildiği futbol maçlarını izlemek isteyen ama stadyumlara gidemeyenler, bugünkü maçlar için tv başına geçiyor...
Stadyumlardan oturma odalarımıza taşan futbol heyecanı... Milyonlarca kadın, erkek, yaşlı, genç futbolseveri peşinden sürükleyen futbol tutkusu... Avrupa, Asya, Afrika, Amerika ve diğer kıtalardan, Premier Lig, La Liga, Bundesliga, Serie A, Ligue 1 ve tabiki Süper Ligimizden heyecan fırtınası maçlar, futbol sevdalılarının takibinde... İşte bugünkü maçların, günün futbol maçlarının yayın bilgileri...
28 Aralık Salı günkü, bügünkü maçlar, günün maçlarının yayın bilgileri...
13:00
Kasımpaşa - Kocaelispor
Ziraat Türkiye Kupasi (ZTK)
A Spor
15:00
Hatayspor - Menemenspor
Ziraat Türkiye Kupasi (ZTK)
A Spor
17:00
Antalyaspor - Giresunspor
Ziraat Türkiye Kupasi (ZTK)
A Spor
18:00
Crystal Palace - Norwich City
İngiltere Premier Lig
S Sport Plus
18:00
Watford - West Ham
İngiltere Premier Lig
S Sport Plus, S Sport 2
18:00
Southampton - Tottenham
İngiltere Premier Lig
S Sport Plus, S Sport
18:30
Trabzonspor - Boluspor
Ziraat Türkiye Kupasi (ZTK)
A Spor
21:00
Galatasaray - Denizlispor
Ziraat Türkiye Kupasi (ZTK)
A Spor
23:00
Leicester City - Liverpool
İngiltere Premier Lig
S Sport Plus, S Sport