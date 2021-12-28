28 Aralık Salı bugünkü maçlar, futbol izleyicileri için çeşitli ülkelerde cereyan ediyor. Güzel paslar, şık çalımlar, enfes goller, harika kurtarışların seyredildiği futbol maçlarını izlemek isteyen ama stadyumlara gidemeyenler, bugünkü maçlar için tv başına geçiyor... 

Stadyumlardan oturma odalarımıza taşan futbol heyecanı... Milyonlarca kadın, erkek, yaşlı, genç futbolseveri peşinden sürükleyen futbol tutkusu... Avrupa, Asya, Afrika, Amerika ve diğer kıtalardan, Premier Lig, La Liga, Bundesliga, Serie A, Ligue 1 ve tabiki Süper Ligimizden heyecan fırtınası maçlar, futbol sevdalılarının takibinde... İşte bugünkü maçların, günün futbol maçlarının yayın bilgileri...

28 Aralık Salı günkü, bügünkü maçlar, günün maçlarının yayın bilgileri...

26 Aralık Pazar Bugünkü Maçlar! Bugün Hangi Maçlar Var? İşte Günün Maçları

26 Aralık Pazar Bugünkü Maçlar! Bugün Hangi Maçlar Var? İşte Günün Maçları

13:00
Kasımpaşa - Kocaelispor
Ziraat Türkiye Kupasi (ZTK)
A Spor

15:00
Hatayspor - Menemenspor
Ziraat Türkiye Kupasi (ZTK)
A Spor

17:00
Antalyaspor - Giresunspor
Ziraat Türkiye Kupasi (ZTK)
A Spor

18:00
Crystal Palace - Norwich City
İngiltere Premier Lig
S Sport Plus

18:00
Watford - West Ham
İngiltere Premier Lig
S Sport Plus, S Sport 2

18:00
Southampton - Tottenham
İngiltere Premier Lig
S Sport Plus, S Sport

18:30
Trabzonspor - Boluspor
Ziraat Türkiye Kupasi (ZTK)
A Spor

21:00
Galatasaray - Denizlispor
Ziraat Türkiye Kupasi (ZTK)
A Spor

23:00
Leicester City - Liverpool
İngiltere Premier Lig
S Sport Plus, S Sport