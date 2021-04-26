27 Nisan Salı bugün hangi maçlar var? Bugünkü maçlar, saat kaçta, hangi kanalda?

Harika paslar, şık çalımlar, enfes goller seyretmek isteyenler bugünkü maçlar için tv başına geçiyor. Peki 27 Nisan Salı bugün hangi maçlar var? Bugünkü maçlar saat kaçta, hangi kanalda?

DİĞER HABERLER 26.04.2021 - 23:50 26.04.2021 - 23:55 Kartal Bakışı
27 Nisan Salı bugün hangi maçlar var? Bugünkü maçlar, saat kaçta, hangi kanalda?

27 Nisan Salı bu günkü maçlar futbol izleyicileri için tv ile oturma odalarına geliyor. Serie A'dan Premier Lig'e, Bundesliga'dan, La Liga'ya, Ligue One'dan Eredivisie'ye ve diğer dünya liglerine kadar tabiki Türkiye Süper Ligi'nden harika maçlar hafta boyunca ekranlara geliyor. Bugün hangi maçlar var sorusunun yanıtını alan ve kumandasıyla tv başına kurulan izleyiciler haberimiz size göre. 

Stadyumlardan evlere yansıyan futbol... 7'den 70'e milyonlarca kadın, erkek, büyük, küçüğü peşinden sürükleyen futbol... Bu günkü futbol maçlarının yayın listesi haberimizde...

Bugün hangi maçlar var sorusuna verilen cevap... İşte bugünkü maçlar...

00:00
Gimnasia - Newell's Old Boys
Arjantin Copa Liga Profesional
Bilyoner TV

00:00
SM Tucuman - Almirante Brown
Arjantin Primera Nacional
Bilyoner TV

01:15
Sportivo Luqueno - River Plate
Paraguay 1. Ligi - Apertura
Bilyoner TV

03:30
Audax Ital. - Melipilla
Şili Primera Ligi
Bilyoner TV

05:00
Pachuca - Santos Laguna
Meksika Premier Ligi - Clausura
Bilyoner TV

12:35
Sydney FC - Melbourne Victory
Avustralya A Ligi
My FootbALL Youtube Bein Sports 4 Bilyoner TV

15:00
Pescara - Virtus Entella
İtalya Serie B
Bilyoner TV

16:00
NK Celje - Radomlje
Slovenya Kupası
Bilyoner TV

17:00
Empoli - Chievo
İtalya Serie B
Bilyoner TV

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18:30
Domzale - Maribor
Slovenya Kupası
Bilyoner TV

19:30
Jönköpings - Helsingborg
İsveç Superettan
Bilyoner TV

19:30
TSV Hartberg - Altach
Avusturya Bundesliga
Bilyoner TV

19:30
Austria Vienna - Admira
Avusturya Bundesliga
Bilyoner TV

19:30
St.Polten - SV Ried
Avusturya Bundesliga
Bilyoner TV

19:30
Nurnberg - Holstein Kiel
Almanya Bundesliga 2
Bilyoner TV

20:00
Le Havre - Toulouse
Fransa Ligue 2
Bilyoner TV

20:30
Hatayspor - Gençlerbirliği
Spor Toto Süper Lig
Bein Sports 1

21:00
Brentford - Rotherham
İngiltere Championship
Bein Sports 2 Bilyoner TV

22:00
Real Madrid - Chelsea
UEFA Şampiyonlar Ligi Yarı Final
beIN Sports Haber Bein Sports 4 CBC Sport

23:45
Farense - Portimonense
Portekiz Liga NOS
Bilyoner TV

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