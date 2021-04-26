27 Nisan Salı bugün hangi maçlar var? Bugünkü maçlar, saat kaçta, hangi kanalda?

27 Nisan Salı bu günkü maçlar futbol izleyicileri için tv ile oturma odalarına geliyor. Serie A'dan Premier Lig'e, Bundesliga'dan, La Liga'ya, Ligue One'dan Eredivisie'ye ve diğer dünya liglerine kadar tabiki Türkiye Süper Ligi'nden harika maçlar hafta boyunca ekranlara geliyor. Bugün hangi maçlar var sorusunun yanıtını alan ve kumandasıyla tv başına kurulan izleyiciler haberimiz size göre.

Stadyumlardan evlere yansıyan futbol... 7'den 70'e milyonlarca kadın, erkek, büyük, küçüğü peşinden sürükleyen futbol... Bu günkü futbol maçlarının yayın listesi haberimizde...

Bugün hangi maçlar var sorusuna verilen cevap... İşte bugünkü maçlar...

00:00

Gimnasia - Newell's Old Boys

Arjantin Copa Liga Profesional

Bilyoner TV

00:00

SM Tucuman - Almirante Brown

Arjantin Primera Nacional

Bilyoner TV

01:15

Sportivo Luqueno - River Plate

Paraguay 1. Ligi - Apertura

Bilyoner TV

03:30

Audax Ital. - Melipilla

Şili Primera Ligi

Bilyoner TV

05:00

Pachuca - Santos Laguna

Meksika Premier Ligi - Clausura

Bilyoner TV

12:35

Sydney FC - Melbourne Victory

Avustralya A Ligi

My FootbALL Youtube Bein Sports 4 Bilyoner TV

15:00

Pescara - Virtus Entella

İtalya Serie B

Bilyoner TV

16:00

NK Celje - Radomlje

Slovenya Kupası

Bilyoner TV

17:00

Empoli - Chievo

İtalya Serie B

Bilyoner TV

18:30

Domzale - Maribor

Slovenya Kupası

Bilyoner TV

19:30

Jönköpings - Helsingborg

İsveç Superettan

Bilyoner TV

19:30

TSV Hartberg - Altach

Avusturya Bundesliga

Bilyoner TV

19:30

Austria Vienna - Admira

Avusturya Bundesliga

Bilyoner TV

19:30

St.Polten - SV Ried

Avusturya Bundesliga

Bilyoner TV

19:30

Nurnberg - Holstein Kiel

Almanya Bundesliga 2

Bilyoner TV

20:00

Le Havre - Toulouse

Fransa Ligue 2

Bilyoner TV

20:30

Hatayspor - Gençlerbirliği

Spor Toto Süper Lig

Bein Sports 1

21:00

Brentford - Rotherham

İngiltere Championship

Bein Sports 2 Bilyoner TV

22:00

Real Madrid - Chelsea

UEFA Şampiyonlar Ligi Yarı Final

beIN Sports Haber Bein Sports 4 CBC Sport

23:45

Farense - Portimonense

Portekiz Liga NOS

Bilyoner TV