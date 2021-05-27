27 Mayıs Perşembe bugünkü maçlar! Bugün hangi maçlar var? İşte günün maçları...

27 Mayıs Perşembe bugünkü maçlar, futbol seyircileri için tv kanalları tarafından ekranlara getiriliyor. Paslar, çalımlar, goller, kurtarışlar, driplinglerin yer aldığı futbol maçlarını izlemek isteyenler bugünkü maçlar için tv başına geçiyor... Bugünkü maçların, günün maçlarının yayın bilgileri haberimizde...

Yeşil sahalardan evlerimize yansıyan futbol... Milyonlarcasını peşinden sürükleyen futbol kulüpleri... İtalya Serie A'dan İngiltere Premier Lig'e, Almanya Bundesliga'dan, İspanya La Liga'ya, Fransa Ligue One'dan Hollanda Eredivisie'ye kadar ve tabiki ülkemizden günün maçları futbol izleyicilerini bekliyor...

27 Mayıs Perşembe bugünkü maçlar, günün maçlarının yayın bilgileri...

16:00

Al Ansar - Al Muharraq

AFC Asya Kupası

Spor SmartSmart Spor HD

16:00

Al Faisaly Amman - Kuwait City

AFC Asya Kupası

Smart Spor 2Spor Smart 2

19:00

Bodo Glimt - Haugesund

Norveç Eliteserien Ligi

Bilyoner TV

19:00

Lilleström - Odds BK

Norveç Eliteserien Ligi

Bilyoner TV

19:00

Sandefjord - Rosenborg

Norveç Eliteserien Ligi

Bilyoner TV

19:00

Sarpsborg 08 - Kristiansund

Norveç Eliteserien Ligi

Bilyoner TV

19:00

Stabaek - Brann

Norveç Eliteserien Ligi

Bilyoner TV

19:00

Stromsgodset - Tromsö

Norveç Eliteserien Ligi

Bilyoner TV

19:00

Viking - Mjondalen

Norveç Eliteserien Ligi

Bilyoner TV

19:15

Ingolstadt - Osnabruck

Almanya Bundesliga 2

Bilyoner TV

20:00

Türkiye - Azerbaycan

Hazırlık Maçı

TRT SporCBC Sport

20:00

Hvidovre IF - Hobro

Danimarka 1. Ligi

Bilyoner TV

20:00

Kolding - Skive IK

Danimarka 1. Ligi

Bilyoner TV

20:00

Vendsyssel - F.Amager

Danimarka 1. Ligi

Bilyoner TV

20:00

Austria Vienna - Wolfsberger

Avusturya Bundesliga

Bilyoner TV

20:05

Al Ahed - Al Hidd

AFC Asya Kupası

Spor SmartSmart Spor HD

20:05

Tishreen - Al Amari

AFC Asya Kupası

Smart Spor 2Spor Smart 2

21:00

Molde - Valerenga

Norveç Eliteserien Ligi

Bilyoner TV

21:30

Thun - Sion

İsviçre Süper Ligi

Bilyoner TV

21:45

Toulouse - Nantes

Fransa Ligue 1 Play-Out

Bein Sports 4Bilyoner TV

22:30

Venezia - Cittadella

İtalya Serie B

Bilyoner TV

22:30

Venezia - Cittadella

İtalya Serie B

Bilyoner TV

22:30

Venezia - Cittadella

İtalya Serie B

Bilyoner TV