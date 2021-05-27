27 Mayıs Perşembe bugünkü maçlar! Bugün hangi maçlar var? İşte günün maçları...
27 Mayıs Perşembe bugünkü maçlar sorusunun yanıtını alan ve ekran karşısına geçenler haberimiz size göre... Peki bugün hangi maçlar var? İşte bugünkü maçlar, günün maçları...
27 Mayıs Perşembe bugünkü maçlar, futbol seyircileri için tv kanalları tarafından ekranlara getiriliyor. Paslar, çalımlar, goller, kurtarışlar, driplinglerin yer aldığı futbol maçlarını izlemek isteyenler bugünkü maçlar için tv başına geçiyor... Bugünkü maçların, günün maçlarının yayın bilgileri haberimizde...
Yeşil sahalardan evlerimize yansıyan futbol... Milyonlarcasını peşinden sürükleyen futbol kulüpleri... İtalya Serie A'dan İngiltere Premier Lig'e, Almanya Bundesliga'dan, İspanya La Liga'ya, Fransa Ligue One'dan Hollanda Eredivisie'ye kadar ve tabiki ülkemizden günün maçları futbol izleyicilerini bekliyor...
27 Mayıs Perşembe bugünkü maçlar, günün maçlarının yayın bilgileri...
16:00
Al Ansar - Al Muharraq
AFC Asya Kupası
Spor SmartSmart Spor HD
16:00
Al Faisaly Amman - Kuwait City
AFC Asya Kupası
Smart Spor 2Spor Smart 2
19:00
Bodo Glimt - Haugesund
Norveç Eliteserien Ligi
Bilyoner TV
19:00
Lilleström - Odds BK
Norveç Eliteserien Ligi
Bilyoner TV
19:00
Sandefjord - Rosenborg
Norveç Eliteserien Ligi
Bilyoner TV
19:00
Sarpsborg 08 - Kristiansund
Norveç Eliteserien Ligi
Bilyoner TV
19:00
Stabaek - Brann
Norveç Eliteserien Ligi
Bilyoner TV
19:00
Stromsgodset - Tromsö
Norveç Eliteserien Ligi
Bilyoner TV
19:00
Viking - Mjondalen
Norveç Eliteserien Ligi
Bilyoner TV
19:15
Ingolstadt - Osnabruck
Almanya Bundesliga 2
Bilyoner TV
20:00
Türkiye - Azerbaycan
Hazırlık Maçı
TRT SporCBC Sport
20:00
Hvidovre IF - Hobro
Danimarka 1. Ligi
Bilyoner TV
20:00
Kolding - Skive IK
Danimarka 1. Ligi
Bilyoner TV
20:00
Vendsyssel - F.Amager
Danimarka 1. Ligi
Bilyoner TV
20:00
Austria Vienna - Wolfsberger
Avusturya Bundesliga
Bilyoner TV
20:05
Al Ahed - Al Hidd
AFC Asya Kupası
Spor SmartSmart Spor HD
20:05
Tishreen - Al Amari
AFC Asya Kupası
Smart Spor 2Spor Smart 2
21:00
Molde - Valerenga
Norveç Eliteserien Ligi
Bilyoner TV
21:30
Thun - Sion
İsviçre Süper Ligi
Bilyoner TV
21:45
Toulouse - Nantes
Fransa Ligue 1 Play-Out
Bein Sports 4Bilyoner TV
22:30
Venezia - Cittadella
İtalya Serie B
Bilyoner TV
22:30
Venezia - Cittadella
İtalya Serie B
Bilyoner TV
22:30
Venezia - Cittadella
İtalya Serie B
Bilyoner TV
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