27 Eylül Pazartesi bugünkü maçlar! Bugün hangi maçlar var? İşte günün maçları

27 Eylül Pazartesi bugünkü maçlar sorusuyla tv başına geçenler haberimiz tam size göre! Peki bugün hangi maçlar var? İşte günün maçları...

DİĞER HABERLER 26.09.2021 - 23:01 26.09.2021 - 23:06 Kartal Bakışı
27 Eylül Pazartesi bugünkü maçlar! Bugün hangi maçlar var? İşte günün maçları

27 Eylül Pazartesi bugünkü maçlar, futbol seyircileri için ekranlara getiriliyor. Güzel paslar, bel kıran çalımlar, enfes goller, akrobatik kurtarışların yer aldığı futbol maçlarını seyretmek isteyenler bugünkü maçlar için tv başına geçiyor... 

Stadyumlardan evlerimize kadar taşınan futbol heyecanı... Milyonlarca insanı peşinden sürükleyen futbol tutkusu... Avrupa, Asya, Afrika, Amerika ve diğer kıtalardan, Premier Lig, La Liga, Bundesliga, Serie A, Ligue 1 ve tabiki Süper Ligimizden heyecan fırtınası maçlar futbol sevdalılarının takibinde... İşte bugünkü maçların, günün maçlarının yayın bilgileri...

27 Eylül Pazartesi bugünkü maçlar, günün maçlarının yayın bilgileri...

00:00
Birmingham Legion - Charlotte Independence
ABD USL Championship
USL Championship Youtube

00:00
Sacramento Republic - LA Galaxy 2
ABD USL Championship
USL Championship Youtube

00:15
Botafogo SP - Sampaio Correa
Brezilya Serie B

00:15
Ponte Preta - Brasil de Pelotas
Brezilya Serie B

00:15
Tomayapo - Bolivar
Bolivya Premier Ligi

24 Eylül Cuma bugünkü maçlar! Bugün hangi maçlar var? İşte günün maçları

24 Eylül Cuma bugünkü maçlar! Bugün hangi maçlar var? İşte günün maçları

00:15
Atletico PR - Gremio
Brezilya Serie A

00:15
Sport Recife - Fortaleza
Brezilya Serie A

01:00
OKC Energy - Indy Eleven
ABD USL Championship
USL Championship Youtube

01:00
River Plate - Olimpia Asuncion
Paraguay 1. Ligi - Apertura

02:00
Kansas City - Seattle Sounders
MLS

02:00
Alianza Huanuco - Sporting Cristal
Peru Primera-Apertura

02:30
The Strongest - Always Ready
Bolivya Premier Ligi

02:30
Atletico GO - Cuiaba Esporte
Brezilya Serie A

03:06
Santos Laguna - Monterrey
Meksika Premier Ligi - Clausura

03:15
Guairena - Libertad
Paraguay 1. Ligi - Apertura

04:00
Real Monarchs - New York RB 2
ABD USL Championship
USL Championship Youtube

04:30
Austin FC - LA Galaxy 2
MLS

13:30
Seoul E Land - Busan
Güney Kore 2.Ligi

17:00
Ural - Arsenal Tula
Rusya Premier Lig

17:15
Giannina - OFI Crete
Yunanistan Süper Ligi

18:00
NK Celje - Tabor Sezana
Slovenya 1. Ligi

18:00
Gaz Metan - Sepsi
Romanya Liga 1

19:00
Cusco - AD Cantolao
Peru Primera-Apertura

19:00
Dragovoljac - Istra 1961
Hırvatistan 1. Ligi

19:00
Piast Gliwice - Cracovia Krakow
Polonya Ekstraklasa

19:00
Nizhny Novgorod - CSKA Moskova
Rusya Premier Lig

19:30
Atromitos - Aris
Yunanistan Süper Ligi

19:30
Smyrnis - Ionikos
Yunanistan Süper Ligi

20:00
Kasımpaşa - Konyaspor
Spor Toto Süper Lig
Bein Sports 2

20:00
Trabzonspor - Alanyaspor
Spor Toto Süper Lig
Bein Sports 1

20:00
Denizlispor - Samsunspor
Spor Toto 1. Lig
TRT Spor, Bein Sports Max 1

20:00
Degerfors - AIK Stockholm
İsveç Allsvenskan

20:00
Göteborg - Kalmar
İsveç Allsvenskan

20:00
Halmstads - Sirius
İsveç Allsvenskan

20:00
Aarhus - Sonderjyske
Danimarka Süper Ligi

21:00
Paços Ferreira - Belenenses
Portekiz Liga NOS

21:00
Craiova - Dinamo Bucuresti
Romanya Liga 1

21:00
Ajax - Maastricht
Hollanda Eerste Divisie

21:45
Venezia - Torino
İtalya Serie A
S Sport 2, S Sport Plus

21:45
Toulouse - Caen
Fransa Ligue 2
Bein Sports 4

21:45
Dundalk - Bohemians 1905
İrlanda Premier Ligi

22:00
Crystal Palace - Brighton
İngiltere Premier Lig
S Sport Plus, S Sport

22:00
Celta Vigo - Granada
İspanya La Liga
Spor Smart, Smart Spor HD

22:00
Fuenlabrada - Cartagena
İspanya La Liga 2
La Liga 123 Youtube

22:00
Santa Cruz - Guabira
Bolivya Premier Ligi

23:15
Boavista - Estoril
Portekiz Liga NOS

23:30
Deportivo Binacional - San Martin
Peru Primera-Apertura

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