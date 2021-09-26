27 Eylül Pazartesi bugünkü maçlar! Bugün hangi maçlar var? İşte günün maçları
27 Eylül Pazartesi bugünkü maçlar sorusuyla tv başına geçenler haberimiz tam size göre! Peki bugün hangi maçlar var? İşte günün maçları...
27 Eylül Pazartesi bugünkü maçlar, futbol seyircileri için ekranlara getiriliyor. Güzel paslar, bel kıran çalımlar, enfes goller, akrobatik kurtarışların yer aldığı futbol maçlarını seyretmek isteyenler bugünkü maçlar için tv başına geçiyor...
Stadyumlardan evlerimize kadar taşınan futbol heyecanı... Milyonlarca insanı peşinden sürükleyen futbol tutkusu... Avrupa, Asya, Afrika, Amerika ve diğer kıtalardan, Premier Lig, La Liga, Bundesliga, Serie A, Ligue 1 ve tabiki Süper Ligimizden heyecan fırtınası maçlar futbol sevdalılarının takibinde... İşte bugünkü maçların, günün maçlarının yayın bilgileri...
27 Eylül Pazartesi bugünkü maçlar, günün maçlarının yayın bilgileri...
00:00
Birmingham Legion - Charlotte Independence
ABD USL Championship
USL Championship Youtube
00:00
Sacramento Republic - LA Galaxy 2
ABD USL Championship
USL Championship Youtube
00:15
Botafogo SP - Sampaio Correa
Brezilya Serie B
00:15
Ponte Preta - Brasil de Pelotas
Brezilya Serie B
00:15
Tomayapo - Bolivar
Bolivya Premier Ligi
00:15
Atletico PR - Gremio
Brezilya Serie A
00:15
Sport Recife - Fortaleza
Brezilya Serie A
01:00
OKC Energy - Indy Eleven
ABD USL Championship
USL Championship Youtube
01:00
River Plate - Olimpia Asuncion
Paraguay 1. Ligi - Apertura
02:00
Kansas City - Seattle Sounders
MLS
02:00
Alianza Huanuco - Sporting Cristal
Peru Primera-Apertura
02:30
The Strongest - Always Ready
Bolivya Premier Ligi
02:30
Atletico GO - Cuiaba Esporte
Brezilya Serie A
03:06
Santos Laguna - Monterrey
Meksika Premier Ligi - Clausura
03:15
Guairena - Libertad
Paraguay 1. Ligi - Apertura
04:00
Real Monarchs - New York RB 2
ABD USL Championship
USL Championship Youtube
04:30
Austin FC - LA Galaxy 2
MLS
13:30
Seoul E Land - Busan
Güney Kore 2.Ligi
17:00
Ural - Arsenal Tula
Rusya Premier Lig
17:15
Giannina - OFI Crete
Yunanistan Süper Ligi
18:00
NK Celje - Tabor Sezana
Slovenya 1. Ligi
18:00
Gaz Metan - Sepsi
Romanya Liga 1
19:00
Cusco - AD Cantolao
Peru Primera-Apertura
19:00
Dragovoljac - Istra 1961
Hırvatistan 1. Ligi
19:00
Piast Gliwice - Cracovia Krakow
Polonya Ekstraklasa
19:00
Nizhny Novgorod - CSKA Moskova
Rusya Premier Lig
19:30
Atromitos - Aris
Yunanistan Süper Ligi
19:30
Smyrnis - Ionikos
Yunanistan Süper Ligi
20:00
Kasımpaşa - Konyaspor
Spor Toto Süper Lig
Bein Sports 2
20:00
Trabzonspor - Alanyaspor
Spor Toto Süper Lig
Bein Sports 1
20:00
Denizlispor - Samsunspor
Spor Toto 1. Lig
TRT Spor, Bein Sports Max 1
20:00
Degerfors - AIK Stockholm
İsveç Allsvenskan
20:00
Göteborg - Kalmar
İsveç Allsvenskan
20:00
Halmstads - Sirius
İsveç Allsvenskan
20:00
Aarhus - Sonderjyske
Danimarka Süper Ligi
21:00
Paços Ferreira - Belenenses
Portekiz Liga NOS
21:00
Craiova - Dinamo Bucuresti
Romanya Liga 1
21:00
Ajax - Maastricht
Hollanda Eerste Divisie
21:45
Venezia - Torino
İtalya Serie A
S Sport 2, S Sport Plus
21:45
Toulouse - Caen
Fransa Ligue 2
Bein Sports 4
21:45
Dundalk - Bohemians 1905
İrlanda Premier Ligi
22:00
Crystal Palace - Brighton
İngiltere Premier Lig
S Sport Plus, S Sport
22:00
Celta Vigo - Granada
İspanya La Liga
Spor Smart, Smart Spor HD
22:00
Fuenlabrada - Cartagena
İspanya La Liga 2
La Liga 123 Youtube
22:00
Santa Cruz - Guabira
Bolivya Premier Ligi
23:15
Boavista - Estoril
Portekiz Liga NOS
23:30
Deportivo Binacional - San Martin
Peru Primera-Apertura
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