27 Eylül Pazartesi bugünkü maçlar! Bugün hangi maçlar var? İşte günün maçları

27 Eylül Pazartesi bugünkü maçlar, futbol seyircileri için ekranlara getiriliyor. Güzel paslar, bel kıran çalımlar, enfes goller, akrobatik kurtarışların yer aldığı futbol maçlarını seyretmek isteyenler bugünkü maçlar için tv başına geçiyor...

Stadyumlardan evlerimize kadar taşınan futbol heyecanı... Milyonlarca insanı peşinden sürükleyen futbol tutkusu... Avrupa, Asya, Afrika, Amerika ve diğer kıtalardan, Premier Lig, La Liga, Bundesliga, Serie A, Ligue 1 ve tabiki Süper Ligimizden heyecan fırtınası maçlar futbol sevdalılarının takibinde... İşte bugünkü maçların, günün maçlarının yayın bilgileri...

27 Eylül Pazartesi bugünkü maçlar, günün maçlarının yayın bilgileri...

00:00

Birmingham Legion - Charlotte Independence

ABD USL Championship

USL Championship Youtube

00:00

Sacramento Republic - LA Galaxy 2

ABD USL Championship

USL Championship Youtube

00:15

Botafogo SP - Sampaio Correa

Brezilya Serie B

00:15

Ponte Preta - Brasil de Pelotas

Brezilya Serie B

00:15

Tomayapo - Bolivar

Bolivya Premier Ligi

00:15

Atletico PR - Gremio

Brezilya Serie A

00:15

Sport Recife - Fortaleza

Brezilya Serie A

01:00

OKC Energy - Indy Eleven

ABD USL Championship

USL Championship Youtube

01:00

River Plate - Olimpia Asuncion

Paraguay 1. Ligi - Apertura

02:00

Kansas City - Seattle Sounders

MLS

02:00

Alianza Huanuco - Sporting Cristal

Peru Primera-Apertura

02:30

The Strongest - Always Ready

Bolivya Premier Ligi

02:30

Atletico GO - Cuiaba Esporte

Brezilya Serie A

03:06

Santos Laguna - Monterrey

Meksika Premier Ligi - Clausura

03:15

Guairena - Libertad

Paraguay 1. Ligi - Apertura

04:00

Real Monarchs - New York RB 2

ABD USL Championship

USL Championship Youtube

04:30

Austin FC - LA Galaxy 2

MLS

13:30

Seoul E Land - Busan

Güney Kore 2.Ligi

17:00

Ural - Arsenal Tula

Rusya Premier Lig

17:15

Giannina - OFI Crete

Yunanistan Süper Ligi

18:00

NK Celje - Tabor Sezana

Slovenya 1. Ligi

18:00

Gaz Metan - Sepsi

Romanya Liga 1

19:00

Cusco - AD Cantolao

Peru Primera-Apertura

19:00

Dragovoljac - Istra 1961

Hırvatistan 1. Ligi

19:00

Piast Gliwice - Cracovia Krakow

Polonya Ekstraklasa

19:00

Nizhny Novgorod - CSKA Moskova

Rusya Premier Lig

19:30

Atromitos - Aris

Yunanistan Süper Ligi

19:30

Smyrnis - Ionikos

Yunanistan Süper Ligi

20:00

Kasımpaşa - Konyaspor

Spor Toto Süper Lig

Bein Sports 2

20:00

Trabzonspor - Alanyaspor

Spor Toto Süper Lig

Bein Sports 1

20:00

Denizlispor - Samsunspor

Spor Toto 1. Lig

TRT Spor, Bein Sports Max 1

20:00

Degerfors - AIK Stockholm

İsveç Allsvenskan

20:00

Göteborg - Kalmar

İsveç Allsvenskan

20:00

Halmstads - Sirius

İsveç Allsvenskan

20:00

Aarhus - Sonderjyske

Danimarka Süper Ligi

21:00

Paços Ferreira - Belenenses

Portekiz Liga NOS

21:00

Craiova - Dinamo Bucuresti

Romanya Liga 1

21:00

Ajax - Maastricht

Hollanda Eerste Divisie

21:45

Venezia - Torino

İtalya Serie A

S Sport 2, S Sport Plus

21:45

Toulouse - Caen

Fransa Ligue 2

Bein Sports 4

21:45

Dundalk - Bohemians 1905

İrlanda Premier Ligi

22:00

Crystal Palace - Brighton

İngiltere Premier Lig

S Sport Plus, S Sport

22:00

Celta Vigo - Granada

İspanya La Liga

Spor Smart, Smart Spor HD

22:00

Fuenlabrada - Cartagena

İspanya La Liga 2

La Liga 123 Youtube

22:00

Santa Cruz - Guabira

Bolivya Premier Ligi

23:15

Boavista - Estoril

Portekiz Liga NOS

23:30

Deportivo Binacional - San Martin

Peru Primera-Apertura