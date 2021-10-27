27 Ekim Çarşamba bugünkü maçlar! Bugün hangi maçlar var? İşte günün maçları

27 Ekim Çarşamba bugünkü maçlar, futbol izleyicileri yeşil sahalarda cereyan ediyor. Güzel paslar, çalımlar, enfes goller, harika kurtarışların olduğu futbol müsabakalarını seyretmek isteyenler bugünkü maçlar için tv başına geçiyor...

Stadyumlardan oturma odalarımıza kadar taşınan futbol heyecanı... Milyonları peşinden sürükleyen tutku... Avrupa, Asya, Afrika, Amerika ve diğer kıtalardan, Premier Lig, La Liga, Bundesliga, Serie A, Ligue 1 ve tabiki Süper Ligimizden heyecan fırtınası maçlar, futbol sevdalılarının takibinde... İşte bugünkü maçların, günün futbol maçlarının yayın bilgileri...

27 Ekim Çarşamba bugünkü maçlar, günün maçlarının yayın bilgileri...

13:00

Kocaelispor - Bayburt GÖİ

Ziraat Türkiye Kupası (ZTK)

A Spor

15:30

BB Erzurumspor - Nazilli Bld.

Ziraat Türkiye Kupası (ZTK)

A Spor

18:00

Bursaspor - Ceyhanspor

Ziraat Türkiye Kupası (ZTK)

A Spor

19:30

Juventus - Sassuolo

İtalya Serie A

S Sport 2, S Sport Plus

19:30

Sampdoria - Atalanta

İtalya Serie A

S Sport Plus

19:30

Udinese - Verona

İtalya Serie A

S Sport Plus

20:00

Mallorca - Sevilla

İspanya La Liga

Smart Spor 2, Spor Smart 2

20:00

Rayo Vallecano - Barcelona

İspanya La Liga

S Sport Plus, Spor Smart, CBC Sport, Smart Spor HD

20:45

Kayserispor - Artvin Hopa

Ziraat Türkiye Kupası (ZTK)

A Spor

21:45

Cagliari - Roma

İtalya Serie A

S Sport Plus

21:45

Empoli - Inter

İtalya Serie A

S Sport Plus

21:45

Lazio - Fiorentina

İtalya Serie A

S Sport 2, S Sport Plus

21:45

Hibernian - Celtic

İskoçya Premier Lig

Uçankuş TV

21:45

West Ham - Manchester City

İngiltere Lig Kupası

Bein Sports 2

21:45

Preston - Liverpool

İngiltere Lig Kupası

Bein Sports Max 1

21:45

Leicester City - Brighton

İngiltere Lig Kupası

Bein Sports Max 2

21:45

Burnley - Tottenham

İngiltere Lig Kupası

Bein Sports beIN Connect

21:45

Stoke - Brentford

İngiltere Lig Kupası

Bein Sports beIN Connect

21:45

Monchengladbach - Bayern Münih

Almanya Kupası DFB Pokal

Smart Spor 2, Spor Smart 2

22:00

Nice - Marsilya

Fransa Ligue 1

Bein Sports 4

22:30

Real Madrid - Osasuna

İspanya La Liga

S Sport Plus, Spor Smart, CBC Sport, Smart Spor HD