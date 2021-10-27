27 Ekim Çarşamba bugünkü maçlar! Bugün hangi maçlar var? İşte günün maçları

27 Ekim Çarşamba bugünkü maçlar sorusuyla ekran başına geçenler haberimiz size göre... Peki bugün hangi maçlar var? İşte günün maçları...

DİĞER HABERLER 27.10.2021 - 12:38 27.10.2021 - 12:45 Kartal Bakışı
27 Ekim Çarşamba bugünkü maçlar! Bugün hangi maçlar var? İşte günün maçları

27 Ekim Çarşamba bugünkü maçlar, futbol izleyicileri yeşil sahalarda cereyan ediyor. Güzel paslar, çalımlar, enfes goller, harika kurtarışların olduğu futbol müsabakalarını seyretmek isteyenler bugünkü maçlar için tv başına geçiyor... 

Stadyumlardan oturma odalarımıza kadar taşınan futbol heyecanı... Milyonları peşinden sürükleyen tutku... Avrupa, Asya, Afrika, Amerika ve diğer kıtalardan, Premier Lig, La Liga, Bundesliga, Serie A, Ligue 1 ve tabiki Süper Ligimizden heyecan fırtınası maçlar, futbol sevdalılarının takibinde... İşte bugünkü maçların, günün futbol maçlarının yayın bilgileri...

27 Ekim Çarşamba bugünkü maçlar, günün maçlarının yayın bilgileri...

13:00
Kocaelispor - Bayburt GÖİ
Ziraat Türkiye Kupası (ZTK)
A Spor

15:30
BB Erzurumspor - Nazilli Bld.
Ziraat Türkiye Kupası (ZTK)
A Spor

18:00
Bursaspor - Ceyhanspor
Ziraat Türkiye Kupası (ZTK)
A Spor

19:30
Juventus - Sassuolo
İtalya Serie A
S Sport 2, S Sport Plus

19:30
Sampdoria - Atalanta
İtalya Serie A
S Sport Plus

19:30
Udinese - Verona
İtalya Serie A
S Sport Plus

20:00
Mallorca - Sevilla
İspanya La Liga
Smart Spor 2, Spor Smart 2

20:00
Rayo Vallecano - Barcelona
İspanya La Liga
S Sport Plus, Spor Smart, CBC Sport, Smart Spor HD

20:45
Kayserispor - Artvin Hopa
Ziraat Türkiye Kupası (ZTK)
A Spor

21:45
Cagliari - Roma
İtalya Serie A
S Sport Plus

21:45
Empoli - Inter
İtalya Serie A
S Sport Plus

25 Ekim Pazartesi bugünkü maçlar! Bugün hangi maçlar var? İşte günün maçları

25 Ekim Pazartesi bugünkü maçlar! Bugün hangi maçlar var? İşte günün maçları

21:45
Lazio - Fiorentina
İtalya Serie A
S Sport 2, S Sport Plus

21:45
Hibernian - Celtic
İskoçya Premier Lig
Uçankuş TV

21:45
West Ham - Manchester City
İngiltere Lig Kupası
Bein Sports 2

21:45
Preston - Liverpool
İngiltere Lig Kupası
Bein Sports Max 1

21:45
Leicester City - Brighton
İngiltere Lig Kupası
Bein Sports Max 2

21:45
Burnley - Tottenham
İngiltere Lig Kupası
Bein Sports beIN Connect

21:45
Stoke - Brentford
İngiltere Lig Kupası
Bein Sports beIN Connect

21:45
Monchengladbach - Bayern Münih
Almanya Kupası DFB Pokal
Smart Spor 2, Spor Smart 2

22:00
Nice - Marsilya
Fransa Ligue 1
Bein Sports 4

22:30
Real Madrid - Osasuna
İspanya La Liga
S Sport Plus, Spor Smart, CBC Sport, Smart Spor HD

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