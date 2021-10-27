27 Ekim Çarşamba bugünkü maçlar! Bugün hangi maçlar var? İşte günün maçları
27 Ekim Çarşamba bugünkü maçlar sorusuyla ekran başına geçenler haberimiz size göre... Peki bugün hangi maçlar var? İşte günün maçları...
27 Ekim Çarşamba bugünkü maçlar, futbol izleyicileri yeşil sahalarda cereyan ediyor. Güzel paslar, çalımlar, enfes goller, harika kurtarışların olduğu futbol müsabakalarını seyretmek isteyenler bugünkü maçlar için tv başına geçiyor...
Stadyumlardan oturma odalarımıza kadar taşınan futbol heyecanı... Milyonları peşinden sürükleyen tutku... Avrupa, Asya, Afrika, Amerika ve diğer kıtalardan, Premier Lig, La Liga, Bundesliga, Serie A, Ligue 1 ve tabiki Süper Ligimizden heyecan fırtınası maçlar, futbol sevdalılarının takibinde... İşte bugünkü maçların, günün futbol maçlarının yayın bilgileri...
27 Ekim Çarşamba bugünkü maçlar, günün maçlarının yayın bilgileri...
13:00
Kocaelispor - Bayburt GÖİ
Ziraat Türkiye Kupası (ZTK)
A Spor
15:30
BB Erzurumspor - Nazilli Bld.
Ziraat Türkiye Kupası (ZTK)
A Spor
18:00
Bursaspor - Ceyhanspor
Ziraat Türkiye Kupası (ZTK)
A Spor
19:30
Juventus - Sassuolo
İtalya Serie A
S Sport 2, S Sport Plus
19:30
Sampdoria - Atalanta
İtalya Serie A
S Sport Plus
19:30
Udinese - Verona
İtalya Serie A
S Sport Plus
20:00
Mallorca - Sevilla
İspanya La Liga
Smart Spor 2, Spor Smart 2
20:00
Rayo Vallecano - Barcelona
İspanya La Liga
S Sport Plus, Spor Smart, CBC Sport, Smart Spor HD
20:45
Kayserispor - Artvin Hopa
Ziraat Türkiye Kupası (ZTK)
A Spor
21:45
Cagliari - Roma
İtalya Serie A
S Sport Plus
21:45
Empoli - Inter
İtalya Serie A
S Sport Plus
21:45
Lazio - Fiorentina
İtalya Serie A
S Sport 2, S Sport Plus
21:45
Hibernian - Celtic
İskoçya Premier Lig
Uçankuş TV
21:45
West Ham - Manchester City
İngiltere Lig Kupası
Bein Sports 2
21:45
Preston - Liverpool
İngiltere Lig Kupası
Bein Sports Max 1
21:45
Leicester City - Brighton
İngiltere Lig Kupası
Bein Sports Max 2
21:45
Burnley - Tottenham
İngiltere Lig Kupası
Bein Sports beIN Connect
21:45
Stoke - Brentford
İngiltere Lig Kupası
Bein Sports beIN Connect
21:45
Monchengladbach - Bayern Münih
Almanya Kupası DFB Pokal
Smart Spor 2, Spor Smart 2
22:00
Nice - Marsilya
Fransa Ligue 1
Bein Sports 4
22:30
Real Madrid - Osasuna
İspanya La Liga
S Sport Plus, Spor Smart, CBC Sport, Smart Spor HD
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