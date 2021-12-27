27 Aralık Pazartesi bugünkü maçlar, futbol izleyicileri için çeşitli ülkelerde cereyan ediyor. Güzel paslar, şık çalımlar, enfes goller, harika kurtarışların seyredildiği futbol maçlarını izlemek isteyen ama stadyumlara gidemeyenler, bugünkü maçlar için tv başına geçiyor...

Stadyumlardan oturma odalarımıza taşan futbol heyecanı... Milyonlarca kadın, erkek, yaşlı, genç futbolseveri peşinden sürükleyen futbol tutkusu... Avrupa, Asya, Afrika, Amerika ve diğer kıtalardan, Premier Lig, La Liga, Bundesliga, Serie A, Ligue 1 ve tabiki Süper Ligimizden heyecan fırtınası maçlar, futbol sevdalılarının takibinde... İşte bugünkü maçların, günün futbol maçlarının yayın bilgileri...

27 Aralık Pazartesi günkü, bügünkü maçlar, günün maçlarının yayın bilgileri...

08:05

CC Mariners - Wellington Phoenix

Avustralya A Ligi

Bein Sports 2

15:30

Doncaster Rovers - Sunderland

İngiltere EFL League 1

Bein Sports 2

18:00

Derby Country - WBA

İngiltere Championship

Bein Sports 3

20:00

Konyaspor - Beşiktaş

Spor Toto Süper Lig

Bein Sports 1

20:00

Kayserispor - Sivasspor

Spor Toto Süper Lig

Bein Sports 2

20:30

QPR - Bournemouth

İngiltere Championship

Bein Sports 3

23:00

Newcastle - Manchester Utd

İngiltere Premier Lig

S Sport Plus, S Sport

23:00

Beerschot - Anderlecht

Belçika Pro League

Tivibu Spor 2