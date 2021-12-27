27 Aralık Pazartesi bugünkü maçlar, futbol izleyicileri için çeşitli ülkelerde cereyan ediyor. Güzel paslar, şık çalımlar, enfes goller, harika kurtarışların seyredildiği futbol maçlarını izlemek isteyen ama stadyumlara gidemeyenler, bugünkü maçlar için tv başına geçiyor...
Stadyumlardan oturma odalarımıza taşan futbol heyecanı... Milyonlarca kadın, erkek, yaşlı, genç futbolseveri peşinden sürükleyen futbol tutkusu... Avrupa, Asya, Afrika, Amerika ve diğer kıtalardan, Premier Lig, La Liga, Bundesliga, Serie A, Ligue 1 ve tabiki Süper Ligimizden heyecan fırtınası maçlar, futbol sevdalılarının takibinde... İşte bugünkü maçların, günün futbol maçlarının yayın bilgileri...
27 Aralık Pazartesi günkü, bügünkü maçlar, günün maçlarının yayın bilgileri...
08:05
CC Mariners - Wellington Phoenix
Avustralya A Ligi
Bein Sports 2
15:30
Doncaster Rovers - Sunderland
İngiltere EFL League 1
Bein Sports 2
18:00
Derby Country - WBA
İngiltere Championship
Bein Sports 3
20:00
Konyaspor - Beşiktaş
Spor Toto Süper Lig
Bein Sports 1
20:00
Kayserispor - Sivasspor
Spor Toto Süper Lig
Bein Sports 2
20:30
QPR - Bournemouth
İngiltere Championship
Bein Sports 3
23:00
Newcastle - Manchester Utd
İngiltere Premier Lig
S Sport Plus, S Sport
23:00
Beerschot - Anderlecht
Belçika Pro League
Tivibu Spor 2