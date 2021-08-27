27 Ağustos Cuma bugünkü maçlar! Bugün hangi maçlar var? İşte günün maçları

27 Ağustos Cuma bugünkü maçlar, futbol izleyicileri için televizyonlardan yayınlanıyor. Şık paslar, güzel çalımlar, enfes goller, harika kurtarışlar, hızlı driplinglerin yer aldığı futbol müsabakalarını seyretmek isteyenler bugünkü maçlar için tv başına geçiyor...

Yeşil sahalardan evlerimize kadar taşınan futbol heyecanı... Milyonlarca kadın erkek yaşlı genç insanı peşinden sürükleyen futbol tutkusu... Avrupa, Asya, Afrika, Amerika ve diğer kıtalardan, Premier Lig, La Liga, Bundesliga, Serie A, Ligue 1 ve tabiki Süper Ligimizden nefes kesen maçlar futbol sevdalılarının takibinde... İşte bugünkü maçların, günün maçlarının yayın bilgileri...

27 Ağustos Cuma bugünkü maçlar, günün maçlarının yayın bilgileri...

13:00

Grup Etabı Kura Çekimi

UEFA Avrupa Ligi

Exxen, FB TV, UEFA.tv, CBC Sport

14:30

Grup Etabı Kura Çekimi

UEFA Avrupa Konferans Ligi

Exxen, UEFA.tv, CBC Sport

14:45

Albirex Niigata - Tampines

Singapur Premier Ligi

1 Play Sports Youtube

14:45

Lion City - Hougang

Singapur Premier Ligi

1 Play Sports Youtube

16:30

Ural - Rostov

Rusya Premier Lig

Bilyoner TV

18:00

Voluntari - Chindia Targoviste

Romanya Liga 1

Bilyoner TV

18:00

Suduva - Hegelmann Litauen

Litvanya A Lyga

Bilyoner TV

18:30

SJK - Haka

Finlandiya Veikkausliiga

Bilyoner TV

18:30

Tulevik - Tammeka

Estonya Premium Liga

Bilyoner TV

18:30

Khimki - Nizhny Novgorod

Rusya Premier Lig

Bilyoner TV

18:30

Rukh Brest - Shakhtyor Soligorsk

Belarus Vysshaya Liga

Bilyoner TV

19:00

Deportivo Binacional - Ayacucho

Peru Primera-Apertura

Bilyoner TV

19:00

Dinamo Moskova - Lokomotiv Moskova

Rusya Premier Lig

Bilyoner TV

19:00

Pisa - Alessandria

İtalya Serie B

Bilyoner TV

19:00

Stal Mielec - Gornik Leczna

Polonya Ekstraklasa

Bilyoner TV

19:30

Udinese - Venezia

İtalya Serie A

S Sport 2, S Sport Plus, Bilyoner TV

19:30

Nürnberg - Karlsruhe

Almanya Bundesliga 2

Bein Sports 3, Tivibu Spor 2, Bilyoner TV

19:30

Sandhausen - Ingolstadt

Almanya Bundesliga 2

Bein Sports 4, Tivibu Spor 3, Bilyoner TV

19:30

Fredericia - F.Amager

Danimarka 1. Ligi

Bilyoner TV

20:00

Aalborg - Nordsjaelland

Danimarka Süper Ligi

Bilyoner TV

20:00

Nykobing - Esbjerg

Danimarka 1. Ligi

Bilyoner TV

20:30

Antalyaspor - Ç.Rizespor

Spor Toto Süper Lig

Bein Sports 2

20:30

Tuzlaspor - Boluspor

Spor Toto 1. Lig

TRT Spor, Bein Sports Max 1

20:30

Krasnodar - Rubin Kazan

Rusya Premier Lig

Bilyoner TV

21:00

Las Palmas - Huesca

İspanya La Liga 2

La Liga 123 Youtube, Bilyoner TV

21:00

Mallorca - Espanyol

İspanya La Liga

Spor Smart, Smart Spor HD, Bilyoner TV

21:00

Slaven Belupo - Dragovoljac

Hırvatistan 1. Ligi

Bilyoner TV

21:00

Belenenses - Moreirense

Portekiz Liga NOS

Bilyoner TV

21:00

Fortuna Sittard - RKC Waalwijk

Hollanda Eredivisie

Bilyoner TV

21:00

Craiova - Farul Constanta

Romanya Liga 1

Bilyoner TV

21:00

Pohronie - Dunajska Streda

Slovakya Fortuna Ligi

Bilyoner TV

21:00

NAC Breda - ADO Den Haag

Hollanda Eerste Divisie

Bilyoner TV

21:00

Eindhoven - Den Bosch

Hollanda Eerste Divisie

Bilyoner TV

21:00

FC Emmen - De Graafschap

Hollanda Eerste Divisie

Bilyoner TV

21:00

Volendam - Maastricht

Hollanda Eerste Divisie

Bilyoner TV

21:00

Helmond - Jong PSV

Hollanda Eerste Divisie

Bilyoner TV

21:00

Ajax - Excelsior

Hollanda Eerste Divisie

Bilyoner TV

21:00

Jong Utrecht - SC Telstar

Hollanda Eerste Divisie

Bilyoner TV

21:00

Roda - Almere

Hollanda Eerste Divisie

Bilyoner TV

21:00

VVV Venlo - Jong AZ

Hollanda Eerste Divisie

Bilyoner TV

21:00

Pohronie - Dunajska Streda

Slovakya Fortuna Ligi

Bilyoner TV

21:00

RWDM - Virton

Belçika 1. B Ligi

Bilyoner TV

21:15

Melgar - Sporting Cristal

Peru Primera-Apertura

Bilyoner TV

21:15

NK Celje - Radomlje

Slovenya 1. Ligi

Bilyoner TV

21:30

B.Dortmund - Hoffenheim

Almanya Bundesliga

Bein Sports 3, Tivibu Spor 2, Bilyoner TV

21:30

Brescia - Cosenza

İtalya Serie B

Bilyoner TV

21:30

Warta - Jagiellonia

Polonya Ekstraklasa

Bilyoner TV

21:45

Adana Demirspor - Konyaspor

Spor Toto Süper Lig

Bein Sports 1

21:45

Verona - Inter

İtalya Serie A

S Sport 2, S Sport Plus, CBC Sport, Bilyoner TV

21:45

Kortrijk - Mechelen

Belçika Pro League

Bilyoner TV

21:45

Burton Albion - Cheltenham

İngiltere EFL League 1

Bein Sports Max 2

22:00

Nantes - Lyon

Fransa Ligue 1

Bein Sports 4, Bilyoner TV

23:00

Malaga - Alcorcon

İspanya La Liga 2

La Liga 123 Youtube, Bilyoner TV

23:15

Valencia - Alaves

İspanya La Liga

S Sport Plus, Spor Smart, Smart Spor HD, Bilyoner TV

23:15

Estoril - Maritimo

Portekiz Liga NOS

Bilyoner TV

23:30

Cusco - Cienciano

Peru Primera-Apertura

Bilyoner TV