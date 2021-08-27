27 Ağustos Cuma bugünkü maçlar! Bugün hangi maçlar var? İşte günün maçları
27 Ağustos Cuma bugünkü maçlar sorusuyla tv başına geçenler haberimiz tam size göre! Peki bugün hangi maçlar var? İşte günün maçları...
27 Ağustos Cuma bugünkü maçlar, futbol izleyicileri için televizyonlardan yayınlanıyor. Şık paslar, güzel çalımlar, enfes goller, harika kurtarışlar, hızlı driplinglerin yer aldığı futbol müsabakalarını seyretmek isteyenler bugünkü maçlar için tv başına geçiyor...
Yeşil sahalardan evlerimize kadar taşınan futbol heyecanı... Milyonlarca kadın erkek yaşlı genç insanı peşinden sürükleyen futbol tutkusu... Avrupa, Asya, Afrika, Amerika ve diğer kıtalardan, Premier Lig, La Liga, Bundesliga, Serie A, Ligue 1 ve tabiki Süper Ligimizden nefes kesen maçlar futbol sevdalılarının takibinde... İşte bugünkü maçların, günün maçlarının yayın bilgileri...
27 Ağustos Cuma bugünkü maçlar, günün maçlarının yayın bilgileri...
13:00
Grup Etabı Kura Çekimi
UEFA Avrupa Ligi
Exxen, FB TV, UEFA.tv, CBC Sport
14:30
Grup Etabı Kura Çekimi
UEFA Avrupa Konferans Ligi
Exxen, UEFA.tv, CBC Sport
14:45
Albirex Niigata - Tampines
Singapur Premier Ligi
1 Play Sports Youtube
14:45
Lion City - Hougang
Singapur Premier Ligi
1 Play Sports Youtube
16:30
Ural - Rostov
Rusya Premier Lig
Bilyoner TV
18:00
Voluntari - Chindia Targoviste
Romanya Liga 1
Bilyoner TV
18:00
Suduva - Hegelmann Litauen
Litvanya A Lyga
Bilyoner TV
18:30
SJK - Haka
Finlandiya Veikkausliiga
Bilyoner TV
18:30
Tulevik - Tammeka
Estonya Premium Liga
Bilyoner TV
18:30
Khimki - Nizhny Novgorod
Rusya Premier Lig
Bilyoner TV
18:30
Rukh Brest - Shakhtyor Soligorsk
Belarus Vysshaya Liga
Bilyoner TV
19:00
Deportivo Binacional - Ayacucho
Peru Primera-Apertura
Bilyoner TV
19:00
Dinamo Moskova - Lokomotiv Moskova
Rusya Premier Lig
Bilyoner TV
19:00
Pisa - Alessandria
İtalya Serie B
Bilyoner TV
19:00
Stal Mielec - Gornik Leczna
Polonya Ekstraklasa
Bilyoner TV
19:30
Udinese - Venezia
İtalya Serie A
S Sport 2, S Sport Plus, Bilyoner TV
19:30
Nürnberg - Karlsruhe
Almanya Bundesliga 2
Bein Sports 3, Tivibu Spor 2, Bilyoner TV
19:30
Sandhausen - Ingolstadt
Almanya Bundesliga 2
Bein Sports 4, Tivibu Spor 3, Bilyoner TV
19:30
Fredericia - F.Amager
Danimarka 1. Ligi
Bilyoner TV
20:00
Aalborg - Nordsjaelland
Danimarka Süper Ligi
Bilyoner TV
20:00
Nykobing - Esbjerg
Danimarka 1. Ligi
Bilyoner TV
20:30
Antalyaspor - Ç.Rizespor
Spor Toto Süper Lig
Bein Sports 2
20:30
Tuzlaspor - Boluspor
Spor Toto 1. Lig
TRT Spor, Bein Sports Max 1
20:30
Krasnodar - Rubin Kazan
Rusya Premier Lig
Bilyoner TV
21:00
Las Palmas - Huesca
İspanya La Liga 2
La Liga 123 Youtube, Bilyoner TV
21:00
Mallorca - Espanyol
İspanya La Liga
Spor Smart, Smart Spor HD, Bilyoner TV
21:00
Slaven Belupo - Dragovoljac
Hırvatistan 1. Ligi
Bilyoner TV
21:00
Belenenses - Moreirense
Portekiz Liga NOS
Bilyoner TV
21:00
Fortuna Sittard - RKC Waalwijk
Hollanda Eredivisie
Bilyoner TV
21:00
Craiova - Farul Constanta
Romanya Liga 1
Bilyoner TV
21:00
Pohronie - Dunajska Streda
Slovakya Fortuna Ligi
Bilyoner TV
21:00
NAC Breda - ADO Den Haag
Hollanda Eerste Divisie
Bilyoner TV
21:00
Eindhoven - Den Bosch
Hollanda Eerste Divisie
Bilyoner TV
21:00
FC Emmen - De Graafschap
Hollanda Eerste Divisie
Bilyoner TV
21:00
Volendam - Maastricht
Hollanda Eerste Divisie
Bilyoner TV
21:00
Helmond - Jong PSV
Hollanda Eerste Divisie
Bilyoner TV
21:00
Ajax - Excelsior
Hollanda Eerste Divisie
Bilyoner TV
21:00
Jong Utrecht - SC Telstar
Hollanda Eerste Divisie
Bilyoner TV
21:00
Roda - Almere
Hollanda Eerste Divisie
Bilyoner TV
21:00
VVV Venlo - Jong AZ
Hollanda Eerste Divisie
Bilyoner TV
21:00
Pohronie - Dunajska Streda
Slovakya Fortuna Ligi
Bilyoner TV
21:00
RWDM - Virton
Belçika 1. B Ligi
Bilyoner TV
21:15
Melgar - Sporting Cristal
Peru Primera-Apertura
Bilyoner TV
21:15
NK Celje - Radomlje
Slovenya 1. Ligi
Bilyoner TV
21:30
B.Dortmund - Hoffenheim
Almanya Bundesliga
Bein Sports 3, Tivibu Spor 2, Bilyoner TV
21:30
Brescia - Cosenza
İtalya Serie B
Bilyoner TV
21:30
Warta - Jagiellonia
Polonya Ekstraklasa
Bilyoner TV
21:45
Adana Demirspor - Konyaspor
Spor Toto Süper Lig
Bein Sports 1
21:45
Verona - Inter
İtalya Serie A
S Sport 2, S Sport Plus, CBC Sport, Bilyoner TV
21:45
Kortrijk - Mechelen
Belçika Pro League
Bilyoner TV
21:45
Burton Albion - Cheltenham
İngiltere EFL League 1
Bein Sports Max 2
22:00
Nantes - Lyon
Fransa Ligue 1
Bein Sports 4, Bilyoner TV
23:00
Malaga - Alcorcon
İspanya La Liga 2
La Liga 123 Youtube, Bilyoner TV
23:15
Valencia - Alaves
İspanya La Liga
S Sport Plus, Spor Smart, Smart Spor HD, Bilyoner TV
23:15
Estoril - Maritimo
Portekiz Liga NOS
Bilyoner TV
23:30
Cusco - Cienciano
Peru Primera-Apertura
Bilyoner TV
|Takım
|O
|Av
|P
|Takım
|O
|Av
|P
|Takım
|O
|Av
|P
|Takım
|O
|Av
|P