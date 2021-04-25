26 Nisan Pazartesi bugünkü maçlar? Bugün hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda?

26 Nisan Pazartesi bugünkü maçlar futbol severler için tv ile evlere yansıyor. İnter, Juve, Milanlı Serie A'dan United, City, Chelsea'li Premier Lig'e, Bayern, Leipzig, Dortmund'lu Bundesliga'dan, Atletico, Barca, Real Madrid'li La Liga'ya, PSG, Lille'li Ligue One'dan Ajax, PSV'li Eredivisie'ye ve diğer dünya liglerine kadar tabiki Türkiye Süper Ligi'nden harika maçlar hafta boyunca ekranlara geliyor.

Yeşil sahalardan evlere taşınan futbol... 7'den 70'e milyonlarca insanı peşinden sürükleyen futbol... Güzel paslar, enfes çalımlar, harika goller izlemek isteyenler bugünkü maçlar için tv başına geçiyor. Bu günkü futbol maçlarının yayın listesi haberimizde...

Bugün hangi maçlar var sorusuna verilen cevap... İşte bugünkü maçlar...

00:00

River Plate - San Lorenzo

Arjantin Copa Liga Profesional

Bilyoner TV

00:30

LA Galaxy 2 - NY Red Bulls

MLS

Bilyoner TV

00:30

00:45

Guairena - Cerro Porteno

Paraguay 1. Ligi - Apertura

Bilyoner TV

01:30

Toluca - Club America

Meksika Premier Ligi - Clausura

Bilyoner TV

03:00

Rosario Central - Estudiantes Río Cuarto

Arjantin Copa Liga Profesional

Bilyoner TV

03:00

Libertad - Nacional Asuncion

Paraguay 1. Ligi - Apertura

Bilyoner TV

03:00

Atletico Tucuman - Cordoba

Arjantin Copa Liga Profesional

Bilyoner TV

03:30

Queretaro - Juarez

Meksika Premier Ligi - Clausura

Bilyoner TV

12:05

Western United - Melbourne Victory

Avustralya A Ligi

My FootbALL Youtube Bein Sports 4 Bilyoner TV

19:00

Varazdin - Istra 1961

Hırvatistan 1. Ligi

Bilyoner TV

19:00

Belenenses - Gil Vicente

Portekiz Liga NOS

Bilyoner TV

19:00

Karlsruhe - Erzgebirge Aue

Almanya Bundesliga 2

S Sport 2 S Sport Plus Bilyoner TV

19:30

Smyrnis - Volos

Yunanistan Süper Ligi

Bilyoner TV

19:30

Torino - Napoli

İtalya Serie A

Bein Sports 4 Bilyoner TV

19:30

Vasteraas - Vasalunds

İsveç Superettan

Bilyoner TV

19:30

Göteborg - Degerfors

İsveç Allsvenskan

Bilyoner TV

19:30

Elfsborg - Mjallby

İsveç Allsvenskan

Bilyoner TV

20:00

Nordsjaelland - FC Midtjylland

Danimarka Süper Ligi

Bilyoner TV

20:00

Rayo Vallecano - Albacete

İspanya La Liga 2

La Liga 123 Youtube Bilyoner TV

21:00

Benfica - Santa Clara

Portekiz Liga NOS

S Sport 2 S Sport Plus Bilyoner TV

21:00

Famalicao - Tondela

Portekiz Liga NOS

Bilyoner TV

21:00

CD Nacional - Guimaraes

Portekiz Liga NOS

Bilyoner TV

21:15

Carlos Mannucci - Alianza Atl.

Peru Primera-Apertura

Bilyoner TV

21:30

Darmstadt 98 - Bochum

Almanya Bundesliga 2

Bilyoner TV

21:45

CA Platense - Aldosivi

Arjantin Copa Liga Profesional

Bilyoner TV

21:45

Clermont - Chateauroux

Fransa Ligue 2

Bein Sports 3 Bilyoner TV

21:45

Lazio - Milan

İtalya Serie A

Bein Sports 4 Bilyoner TV

22:00

Sabadell - Mallorca

İspanya La Liga 2

La Liga 123 Youtube Bilyoner TV

22:00

Eibar - Real Sociedad

İspanya La Liga

S Sport Plus Spor Smart Smart Spor HD Bilyoner TV

22:00

Leicester City - Crystal Palace

İngiltere Premier Lig

S Sport Plus S Sport Idman TV

23:15

Moreirense - Porto

Portekiz Liga NOS

S Sport 2 S Sport Plus Bilyoner TV

23:30

Cusco - Huancayo

Peru Primera-Apertura

Bilyoner TV