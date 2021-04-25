26 Nisan Pazartesi bugünkü maçlar? Bugün hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda?

Bugün hangi maçlar var sorularının yanıtını öğrenen ve elinde kumandasıyla tv başına geçen izleyiciler haberimiz size göre. Peki 26 Nisan Pazartesi (bugünkü) maçlar saat kaçta, hangi kanalda?

DİĞER HABERLER 25.04.2021 - 23:17 25.04.2021 - 23:17 Kartal Bakışı
26 Nisan Pazartesi bugünkü maçlar? Bugün hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda?

26 Nisan Pazartesi bugünkü maçlar futbol severler için tv ile evlere yansıyor. İnter, Juve, Milanlı Serie A'dan United, City, Chelsea'li Premier Lig'e, Bayern, Leipzig, Dortmund'lu Bundesliga'dan, Atletico, Barca, Real Madrid'li La Liga'ya, PSG, Lille'li Ligue One'dan Ajax, PSV'li Eredivisie'ye ve diğer dünya liglerine kadar tabiki Türkiye Süper Ligi'nden harika maçlar hafta boyunca ekranlara geliyor.

Yeşil sahalardan evlere taşınan futbol... 7'den 70'e milyonlarca insanı peşinden sürükleyen futbol... Güzel paslar, enfes çalımlar, harika goller izlemek isteyenler bugünkü maçlar için tv başına geçiyor. Bu günkü futbol maçlarının yayın listesi haberimizde...

Bugün hangi maçlar var sorusuna verilen cevap... İşte bugünkü maçlar...

00:00
River Plate - San Lorenzo
Arjantin Copa Liga Profesional
Bilyoner TV

00:30
LA Galaxy 2 - NY Red Bulls
MLS
Bilyoner TV
00:30

00:45
Guairena - Cerro Porteno
Paraguay 1. Ligi - Apertura
Bilyoner TV

01:30
Toluca - Club America
Meksika Premier Ligi - Clausura
Bilyoner TV

03:00
Rosario Central - Estudiantes Río Cuarto
Arjantin Copa Liga Profesional
Bilyoner TV

03:00
Libertad - Nacional Asuncion
Paraguay 1. Ligi - Apertura
Bilyoner TV

03:00
Atletico Tucuman - Cordoba
Arjantin Copa Liga Profesional
Bilyoner TV

03:30
Queretaro - Juarez
Meksika Premier Ligi - Clausura
Bilyoner TV

12:05
Western United - Melbourne Victory
Avustralya A Ligi
My FootbALL Youtube Bein Sports 4 Bilyoner TV

19:00
Varazdin - Istra 1961
Hırvatistan 1. Ligi
Bilyoner TV

19:00
Belenenses - Gil Vicente
Portekiz Liga NOS
Bilyoner TV

19:00
Karlsruhe - Erzgebirge Aue
Almanya Bundesliga 2
S Sport 2 S Sport Plus Bilyoner TV

19:30
Smyrnis - Volos
Yunanistan Süper Ligi
Bilyoner TV

19:30
Torino - Napoli
İtalya Serie A
Bein Sports 4 Bilyoner TV

19:30
Vasteraas - Vasalunds
İsveç Superettan
Bilyoner TV

19:30
Göteborg - Degerfors
İsveç Allsvenskan
Bilyoner TV

19:30
Elfsborg - Mjallby
İsveç Allsvenskan
Bilyoner TV

20:00
Nordsjaelland - FC Midtjylland
Danimarka Süper Ligi
Bilyoner TV

20:00
Rayo Vallecano - Albacete
İspanya La Liga 2
La Liga 123 Youtube Bilyoner TV

21:00
Benfica - Santa Clara
Portekiz Liga NOS
S Sport 2 S Sport Plus Bilyoner TV

21:00
Famalicao - Tondela
Portekiz Liga NOS
Bilyoner TV

21:00
CD Nacional - Guimaraes
Portekiz Liga NOS
Bilyoner TV

21:15
Carlos Mannucci - Alianza Atl.
Peru Primera-Apertura
Bilyoner TV

21:30
Darmstadt 98 - Bochum
Almanya Bundesliga 2
Bilyoner TV

21:45
CA Platense - Aldosivi
Arjantin Copa Liga Profesional
Bilyoner TV

21:45
Clermont - Chateauroux
Fransa Ligue 2
Bein Sports 3 Bilyoner TV

21:45
Lazio - Milan
İtalya Serie A
Bein Sports 4 Bilyoner TV

22:00
Sabadell - Mallorca
İspanya La Liga 2
La Liga 123 Youtube Bilyoner TV

Masumlar Apartmanı Gamze kim? Masumlar Apartmanı Gamze gerçek adı, yaşı, boyu ne?

Masumlar Apartmanı Gamze kim? Masumlar Apartmanı Gamze gerçek adı, yaşı, boyu ne?

22:00
Eibar - Real Sociedad
İspanya La Liga
S Sport Plus Spor Smart Smart Spor HD Bilyoner TV

22:00
Leicester City - Crystal Palace
İngiltere Premier Lig
S Sport Plus S Sport Idman TV

23:15
Moreirense - Porto
Portekiz Liga NOS
S Sport 2 S Sport Plus Bilyoner TV

23:30
Cusco - Huancayo
Peru Primera-Apertura
Bilyoner TV

#25 nisan pazartesi #bugünkü maçlar #bugün hangi maçlar var #pazartesi günkü maçlar
Yükleniyor...
0
.
Puan Durumu
Yükleniyor...
  • İlgili Başlık
  • İlgili Başlık
  • İlgili Başlık
  • İlgili Başlık
Takım O Av P
  Şamp. Ligi   UEFA   Düşme Hattı
Takım O Av P
Takım O Av P
Takım O Av P

Gelişmelerden Haberdar Olun

@
En iyi site deneyimi sağlamak için çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam etmeniz gizlilik politikamızı kabul ettiğiniz anlamına gelmektedir.