26 Nisan Pazartesi bugünkü maçlar? Bugün hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda?
Bugün hangi maçlar var sorularının yanıtını öğrenen ve elinde kumandasıyla tv başına geçen izleyiciler haberimiz size göre. Peki 26 Nisan Pazartesi (bugünkü) maçlar saat kaçta, hangi kanalda?
26 Nisan Pazartesi bugünkü maçlar futbol severler için tv ile evlere yansıyor. İnter, Juve, Milanlı Serie A'dan United, City, Chelsea'li Premier Lig'e, Bayern, Leipzig, Dortmund'lu Bundesliga'dan, Atletico, Barca, Real Madrid'li La Liga'ya, PSG, Lille'li Ligue One'dan Ajax, PSV'li Eredivisie'ye ve diğer dünya liglerine kadar tabiki Türkiye Süper Ligi'nden harika maçlar hafta boyunca ekranlara geliyor.
Yeşil sahalardan evlere taşınan futbol... 7'den 70'e milyonlarca insanı peşinden sürükleyen futbol... Güzel paslar, enfes çalımlar, harika goller izlemek isteyenler bugünkü maçlar için tv başına geçiyor. Bu günkü futbol maçlarının yayın listesi haberimizde...
Bugün hangi maçlar var sorusuna verilen cevap... İşte bugünkü maçlar...
00:00
River Plate - San Lorenzo
Arjantin Copa Liga Profesional
Bilyoner TV
00:30
LA Galaxy 2 - NY Red Bulls
MLS
Bilyoner TV
00:30
00:45
Guairena - Cerro Porteno
Paraguay 1. Ligi - Apertura
Bilyoner TV
01:30
Toluca - Club America
Meksika Premier Ligi - Clausura
Bilyoner TV
03:00
Rosario Central - Estudiantes Río Cuarto
Arjantin Copa Liga Profesional
Bilyoner TV
03:00
Libertad - Nacional Asuncion
Paraguay 1. Ligi - Apertura
Bilyoner TV
03:00
Atletico Tucuman - Cordoba
Arjantin Copa Liga Profesional
Bilyoner TV
03:30
Queretaro - Juarez
Meksika Premier Ligi - Clausura
Bilyoner TV
12:05
Western United - Melbourne Victory
Avustralya A Ligi
My FootbALL Youtube Bein Sports 4 Bilyoner TV
19:00
Varazdin - Istra 1961
Hırvatistan 1. Ligi
Bilyoner TV
19:00
Belenenses - Gil Vicente
Portekiz Liga NOS
Bilyoner TV
19:00
Karlsruhe - Erzgebirge Aue
Almanya Bundesliga 2
S Sport 2 S Sport Plus Bilyoner TV
19:30
Smyrnis - Volos
Yunanistan Süper Ligi
Bilyoner TV
19:30
Torino - Napoli
İtalya Serie A
Bein Sports 4 Bilyoner TV
19:30
Vasteraas - Vasalunds
İsveç Superettan
Bilyoner TV
19:30
Göteborg - Degerfors
İsveç Allsvenskan
Bilyoner TV
19:30
Elfsborg - Mjallby
İsveç Allsvenskan
Bilyoner TV
20:00
Nordsjaelland - FC Midtjylland
Danimarka Süper Ligi
Bilyoner TV
20:00
Rayo Vallecano - Albacete
İspanya La Liga 2
La Liga 123 Youtube Bilyoner TV
21:00
Benfica - Santa Clara
Portekiz Liga NOS
S Sport 2 S Sport Plus Bilyoner TV
21:00
Famalicao - Tondela
Portekiz Liga NOS
Bilyoner TV
21:00
CD Nacional - Guimaraes
Portekiz Liga NOS
Bilyoner TV
21:15
Carlos Mannucci - Alianza Atl.
Peru Primera-Apertura
Bilyoner TV
21:30
Darmstadt 98 - Bochum
Almanya Bundesliga 2
Bilyoner TV
21:45
CA Platense - Aldosivi
Arjantin Copa Liga Profesional
Bilyoner TV
21:45
Clermont - Chateauroux
Fransa Ligue 2
Bein Sports 3 Bilyoner TV
21:45
Lazio - Milan
İtalya Serie A
Bein Sports 4 Bilyoner TV
22:00
Sabadell - Mallorca
İspanya La Liga 2
La Liga 123 Youtube Bilyoner TV
22:00
Eibar - Real Sociedad
İspanya La Liga
S Sport Plus Spor Smart Smart Spor HD Bilyoner TV
22:00
Leicester City - Crystal Palace
İngiltere Premier Lig
S Sport Plus S Sport Idman TV
23:15
Moreirense - Porto
Portekiz Liga NOS
S Sport 2 S Sport Plus Bilyoner TV
23:30
Cusco - Huancayo
Peru Primera-Apertura
Bilyoner TV
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