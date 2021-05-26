26 Mayıs Çarşamba bugünkü maçlar! Bugün hangi maçlar var? İşte Çarşamba günü maçları...
26 Mayıs Çarşamba bugünkü maçlar sorusunun cevabını alan ve ekran karşısına geçenler haberimiz size göre... Peki bugün hangi maçlar var? İşte bugünkü maçlar, günün maçları...
26 Mayıs Çarşamba bugünkü maçlar, futbol seyircileri için tv kanalları tarafından ekranlara getiriliyor. Paslar, çalımlar, goller, kurtarışlar, driplinglerin yer aldığı futbol maçlarını izlemek isteyenler bugünkü maçlar için tv başına geçiyor... Bugünkü maçların, günün maçlarının yayın bilgileri haberimizde...
Yeşil sahalardan evlerimize yansıyan futbol... Milyonlarcasını peşinden sürükleyen futbol kulüpleri... İtalya Serie A'dan İngiltere Premier Lig'e, Almanya Bundesliga'dan, İspanya La Liga'ya, Fransa Ligue One'dan Hollanda Eredivisie'ye kadar ve tabiki ülkemizden günün maçları futbol izleyicilerini bekliyor...
26 Mayıs Çarşamba bugünkü maçlar, günün maçlarının yayın bilgileri...
01:15
River Plate - Fluminense
Copa Libertadores
Bilyoner TV
01:15
Santa Fe - Junior
Copa Libertadores
Bilyoner TV
01:15
Newell's Old Boys - Atletico GO
Copa Sudamericana
Bilyoner TV
01:15
Palestino - Libertad
Copa Sudamericana
Bilyoner TV
03:30
Atletico Mineiro - La Guaira
Copa Libertadores
Bilyoner TV
03:30
Cerro Porteno - America Cali
Copa Libertadores
Bilyoner TV
03:30
Racing Club - Rentistas
Copa Libertadores
Bilyoner TV
03:30
Sao Paulo - Sporting Cristal
Copa Libertadores
Bilyoner TV
03:30
Emelec - Talleres Cordoba
Copa Sudamericana
Bilyoner TV
03:30
Tolima - Bragantino
Copa Sudamericana
Bilyoner TV
12:05
WS Wanderers - Wellington Phoenix
Avustralya A Ligi
My FootbALL Youtube, Bein Sports 4
13:00
Hiroshima - Urawa
Japonya J.League
Bilyoner TV
13:00
Kashima Antlers - Cerezo Osaka
Japonya J.League
Bilyoner TV
13:00
Kashiwa Reysol - Vissel Kobe
Japonya J.League
Bilyoner TV
13:00
Nagoya - Vegalta Sendai
Japonya J.League
Bilyoner TV
13:00
Oita - Yokohama Marinos
Japonya J.League
Bilyoner TV
13:00
Sapporo - Sagan Tosu
Japonya J.League
Bilyoner TV
13:00
Shimizu S Pulse - Tokyo
Japonya J.League
Bilyoner TV
13:00
Shonan Bellmar - Kawasaki Frontale
Japonya J.League
Bilyoner TV
13:00
Yokohama FC - Avispa Fukuoka
Japonya J.League
Bilyoner TV
18:00
Tammeka - Kalju
Estonya Premium Liga
Bilyoner TV
19:00
Kuressaare - Levadia
Estonya Premium Liga
Bilyoner TV
19:30
Köln - Holstein Kiel
Almanya Bundesliga
S Sport 2, S Sport Plus
20:00
Sandnes - Ull Kisa
Norveç 1. Ligi
Bilyoner TV
20:00
Sogndal - Fredrikstad
Norveç 1. Ligi
Bilyoner TV
20:00
Altınordu - Altay
Spor Toto 1. Lig Play-Off Final
TRT Spor, Bein Sports 2
20:00
Narva - Flora Tallin
Estonya Premium Liga
Bilyoner TV
20:00
Esbjerg - Helsingor
Danimarka 1. Ligi
Bilyoner TV
20:00
Silkeborg - Fredericia
Danimarka 1. Ligi
Bilyoner TV
20:00
Viborg - Koge
Danimarka 1. Ligi
Bilyoner TV
22:00
Villarreal - Manchester Utd
UEFA Avrupa Ligi Final
beIN Sports Haber, Bein Sports 1, CBC Sport
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