26 Kasım Cuma bugünkü maçlar, futbol izleyicileri için çeşitli ülkelerde cereyan ediyor. Güzel paslar, şık çalımlar, enfes goller, harika kurtarışların seyredildiği futbol maçlarını izlemek isteyen ama stadyumlara gidemeyenler, bugünkü maçlar için tv başına geçiyor...

Yeşil sahalardan evlere kadar taşınan futbol heyecanı... Milyonlarca kadın, erkek, yaşlı, genç futbolseveri peşinden sürükleyen futbol tutkusu... Avrupa, Asya, Afrika, Amerika ve diğer kıtalardan, Premier Lig, La Liga, Bundesliga, Serie A, Ligue 1 ve tabiki Süper Ligimizden heyecan fırtınası maçlar, futbol sevdalılarının takibinde... İşte bugünkü maçların, günün futbol maçlarının yayın bilgileri...

26 Kasım Cuma günkü, bügünkü maçlar, günün maçlarının yayın bilgileri...

17:30 Balıkesirspor – Manisa FK Spor Toto 1. Lig TRT Avaz, Bein Sports Max 1

18:30 Play-Off Kura Çekimi 2022 Dünya Kupasi TRT Spor

20:00 Adana Demirspor – Kasımpaşa Spor Toto Süper Lig Bein Sports 2

20:00 M.Başakşehir – Altay Spor Toto Süper Lig Bein Sports 1

20:00 Gençlerbirliği – Bursaspor Spor Toto 1. Lig TRT Spor, Bein Sports Max 1

20:30 F.Düsseldorf – Heidenheim Almanya Bundesliga 2 Bein Sports Max 2, Tivibu Spor 3

20:30 Jahn Regensburg – Dynamo Dresden Almanya Bundesliga 2 Tivibu Spor 2, Bein Sports 4

22:30 Stuttgart – Mainz Almanya Bundesliga Tivibu Spor 2, Bein Sports 2

22:45 Cagliari – Salernitana İtalya Serie A S Sport Plus, S Sport 2

23:00 Lens – Angers Fransa Ligue 1 Bein Sports Max 2

23:00 Cuma Athletic Bilbao – Granada İspanya La Liga Smart Spor HD, CBC Sport, Spor Smart, S Sport Plus

23:00 Alcorcon – Lugo İspanya La Liga 2 La Liga 123 Youtube

23:00 Mirandes – Real Oviedo İspanya La Liga 2 La Liga 123 Youtube

23:00 WBA – Nottingham Forest İngiltere Championship Bein Sports beIN Connect

23:10 Fransa – Kazakistan FIFA Kadınlar Dünya Kupası Elemeleri Bein Sports beIN Connect