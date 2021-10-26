26 Ekim Salı bugünkü maçlar! Bugün hangi maçlar var? İşte günün maçları

26 Ekim Salı bugünkü maçlar, futbol izleyicileri yeşil sahalarda cereyan ediyor. Güzel paslar, çalımlar, enfes goller, harika kurtarışların olduğu futbol müsabakalarını seyretmek isteyenler bugünkü maçlar için tv başına geçiyor...

Stadyumlardan oturma odalarımıza kadar taşınan futbol heyecanı... Milyonları peşinden sürükleyen tutku... Avrupa, Asya, Afrika, Amerika ve diğer kıtalardan, Premier Lig, La Liga, Bundesliga, Serie A, Ligue 1 ve tabiki Süper Ligimizden heyecan fırtınası maçlar, futbol sevdalılarının takibinde... İşte bugünkü maçların, günün futbol maçlarının yayın bilgileri...

26 Ekim Salı bugünkü maçlar, günün maçlarının yayın bilgileri...

00:30

Guairena - Cerro Porteno

Paraguay 1. Ligi - Apertura

02:00

Atletico GO - Gremio

Brezilya Serie A

03:00

Curico Unido - Calera

Şili Primera Ligi

03:30

Palmeiras - Sport Recife

Brezilya Serie A

13:00

Ankaragücü - Somaspor

Ziraat Türkiye Kupası (ZTK)

A Spor

15:30

Altay - Derince Bld.

Ziraat Türkiye Kupası (ZTK)

A Spor

17:00

Cobresal - O'Higgins

Şili Primera Ligi

18:00

Samsunspor - 1922 Konyaspor

Ziraat Türkiye Kupası (ZTK)

A Spor

19:00

Sırbistan - Türkiye

FIFA Kadınlar Dünya Kupası Elemeleri

Yayın Yok

19:30

Spezia - Genoa

İtalya Serie A

S Sport 2, S Sport Plus, CBC Sport

19:30

Venezia - Salernitana

İtalya Serie A

S Sport Plus

20:00

Alaves - Elche

İspanya La Liga

Spor Smart, Smart Spor HD

20:00

Helsingborg - Gais

İsveç Superettan

20:00

Trelleborgs - Eskilstuna United

İsveç Superettan

20:45

Adanaspor - Adıyamanspor

Ziraat Türkiye Kupası (ZTK)

A Spor

21:45

Milan - Torino

İtalya Serie A

S Sport 2, S Sport Plus, CBC Sport

21:45

Arsenal - Leeds United

İngiltere Lig Kupası

Bein Sports Max 1

21:45

Chelsea - Southampton

İngiltere Lig Kupası

Bein Sports Max 2

21:45

QPR - Sunderland

İngiltere Lig Kupası

Bein Sports beIN Connect

22:00

Espanyol - Athletic Bilbao

İspanya La Liga

Smart Spor 2, Spor Smart 2

22:30

Villarreal - Cadiz

İspanya La Liga

Spor Smart, Smart Spor HD