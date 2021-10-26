26 Ekim Salı bugünkü maçlar! Bugün hangi maçlar var? İşte günün maçları

26 Ekim Salı bugünkü maçlar sorusuyla ekran başına geçenler haberimiz size göre... Peki bugün hangi maçlar var? İşte günün maçları...

DİĞER HABERLER 26.10.2021 - 00:00 26.10.2021 - 00:05 Kartal Bakışı
26 Ekim Salı bugünkü maçlar! Bugün hangi maçlar var? İşte günün maçları

26 Ekim Salı bugünkü maçlar, futbol izleyicileri yeşil sahalarda cereyan ediyor. Güzel paslar, çalımlar, enfes goller, harika kurtarışların olduğu futbol müsabakalarını seyretmek isteyenler bugünkü maçlar için tv başına geçiyor... 

Stadyumlardan oturma odalarımıza kadar taşınan futbol heyecanı... Milyonları peşinden sürükleyen tutku... Avrupa, Asya, Afrika, Amerika ve diğer kıtalardan, Premier Lig, La Liga, Bundesliga, Serie A, Ligue 1 ve tabiki Süper Ligimizden heyecan fırtınası maçlar, futbol sevdalılarının takibinde... İşte bugünkü maçların, günün futbol maçlarının yayın bilgileri...

22 Ekim Cuma bugünkü maçlar! Bugün hangi maçlar var? İşte günün maçları

22 Ekim Cuma bugünkü maçlar! Bugün hangi maçlar var? İşte günün maçları

26 Ekim Salı bugünkü maçlar, günün maçlarının yayın bilgileri...

00:30
Guairena - Cerro Porteno
Paraguay 1. Ligi - Apertura

02:00
Atletico GO - Gremio
Brezilya Serie A

03:00
Curico Unido - Calera
Şili Primera Ligi

03:30
Palmeiras - Sport Recife
Brezilya Serie A

13:00
Ankaragücü - Somaspor
Ziraat Türkiye Kupası (ZTK)
A Spor

15:30
Altay - Derince Bld.
Ziraat Türkiye Kupası (ZTK)
A Spor

17:00
Cobresal - O'Higgins
Şili Primera Ligi

18:00
Samsunspor - 1922 Konyaspor
Ziraat Türkiye Kupası (ZTK)
A Spor

19:00
Sırbistan - Türkiye
FIFA Kadınlar Dünya Kupası Elemeleri
Yayın Yok

19:30
Spezia - Genoa
İtalya Serie A
S Sport 2, S Sport Plus, CBC Sport

19:30
Venezia - Salernitana
İtalya Serie A
S Sport Plus

20:00
Alaves - Elche
İspanya La Liga
Spor Smart, Smart Spor HD

20:00
Helsingborg - Gais
İsveç Superettan

20:00
Trelleborgs - Eskilstuna United
İsveç Superettan

20:45
Adanaspor - Adıyamanspor
Ziraat Türkiye Kupası (ZTK)
A Spor

21:45
Milan - Torino
İtalya Serie A
S Sport 2, S Sport Plus, CBC Sport

21:45
Arsenal - Leeds United
İngiltere Lig Kupası
Bein Sports Max 1

21:45
Chelsea - Southampton
İngiltere Lig Kupası
Bein Sports Max 2

21:45
QPR - Sunderland
İngiltere Lig Kupası
Bein Sports beIN Connect

22:00
Espanyol - Athletic Bilbao
İspanya La Liga
Smart Spor 2, Spor Smart 2

22:30
Villarreal - Cadiz
İspanya La Liga
Spor Smart, Smart Spor HD

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