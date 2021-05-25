25 Mayıs Salı bugünkü maçlar! Bugün hangi maçlar var? İşte Salı günü maçları...

25 Mayıs Salı bugünkü maçlar sorusunun yanıtını alan ve tv başına geçenler haberimiz size göre... Peki bugün hangi maçlar var? İşte bugünkü maçlar, günün maçları...

DİĞER HABERLER 25.05.2021 - 00:34 25.05.2021 - 00:40 Kartal Bakışı
25 Mayıs Salı bugünkü maçlar! Bugün hangi maçlar var? İşte Salı günü maçları...

25 Mayıs Salı bugünkü maçlar, futbol izleyicileri için tv kanalları tarafından yayınlanıyor. Paslar, çalımlar, goller, kurtarışlar, driplinglerin olduğu futbol maçlarını seyretmek isteyenler bugünkü maçlar için tv başına kuruluyor...  Bugünkü maçların, günün maçlarının yayın bilgileri haberimizde...

Stadyumlardan evlerimize taşınan futbol... Milyonlarca insanı peşinden sürükleyen futbol kulüpleri... İtalya Serie A'dan İngiltere Premier Lig'e, Almanya Bundesliga'dan, İspanya La Liga'ya, Fransa Ligue One'dan Hollanda Eredivisie'ye kadar ve tabiki ülkemizden günün maçları tv kanallarınca yayınlanıyor...

25 Mayıs Salı bugünkü maçlar, günün maçlarının yayın bilgileri...

12:05
Brisbane Roar - Melbourne City
Avustralya A Ligi
My FootbALL Youtube, Bein Sports 4, Bilyoner TV

19:00
Asane - Raufoss
Norveç 1. Ligi
Bilyoner TV

19:00
Ham Kam - Grorud
Norveç 1. Ligi
Bilyoner TV

19:00
Jerv - Stjordals Blink
Norveç 1. Ligi
Bilyoner TV

Adaylar dikkat! DGS son başvuru tarihi, 2021 DGS başvuru ücreti

Adaylar dikkat! DGS son başvuru tarihi, 2021 DGS başvuru ücreti

19:00
Ranheim - Start
Norveç 1. Ligi
Bilyoner TV

19:00
Strommen - Bryne
Norveç 1. Ligi
Bilyoner TV

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