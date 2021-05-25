25 Mayıs Salı bugünkü maçlar! Bugün hangi maçlar var? İşte Salı günü maçları...

25 Mayıs Salı bugünkü maçlar, futbol izleyicileri için tv kanalları tarafından yayınlanıyor. Paslar, çalımlar, goller, kurtarışlar, driplinglerin olduğu futbol maçlarını seyretmek isteyenler bugünkü maçlar için tv başına kuruluyor... Bugünkü maçların, günün maçlarının yayın bilgileri haberimizde...

Stadyumlardan evlerimize taşınan futbol... Milyonlarca insanı peşinden sürükleyen futbol kulüpleri... İtalya Serie A'dan İngiltere Premier Lig'e, Almanya Bundesliga'dan, İspanya La Liga'ya, Fransa Ligue One'dan Hollanda Eredivisie'ye kadar ve tabiki ülkemizden günün maçları tv kanallarınca yayınlanıyor...

25 Mayıs Salı bugünkü maçlar, günün maçlarının yayın bilgileri...

12:05

Brisbane Roar - Melbourne City

Avustralya A Ligi

My FootbALL Youtube, Bein Sports 4, Bilyoner TV

19:00

Asane - Raufoss

Norveç 1. Ligi

Bilyoner TV

19:00

Ham Kam - Grorud

Norveç 1. Ligi

Bilyoner TV

19:00

Jerv - Stjordals Blink

Norveç 1. Ligi

Bilyoner TV

19:00

Ranheim - Start

Norveç 1. Ligi

Bilyoner TV

19:00

Strommen - Bryne

Norveç 1. Ligi

Bilyoner TV