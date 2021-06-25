25 Haziran Cuma bugünkü maçlar! Bugün hangi maçlar var? İşte günün maçları

25 Haziran Cuma bugünkü maçlar sorusunun cevabını alarak ekran başına geçmek isteyenler haberimiz size göre! Peki bugün hangi maçlar var? İşte bugünkü maçlar, günün maçları...

DİĞER HABERLER 25.06.2021 - 09:50 25.06.2021 - 09:55 Kartal Bakışı
25 Haziran Cuma bugünkü maçlar! Bugün hangi maçlar var? İşte günün maçları

25 Haziran Cuma bugünkü maçlar, futbol izleyicileri için tvlerden yayınlanıyor. Paslar, çalımlar, goller, kurtarışlar, driplinglerin yer aldığı futbol maçlarını seyretmek isteyenler bugünkü maçlar için ekran karşısına geçiyor...  İşte bugünkü maçların, günün maçlarının yayın bilgileri...

24 Haziran Perşembe bugünkü maçlar! Bugün hangi maçlar var? İşte günün maçları

24 Haziran Perşembe bugünkü maçlar! Bugün hangi maçlar var? İşte günün maçları

Yeşil sahalardan evlerimize kadar taşınan futbol... Milyonlarca insanı peşinden sürükleyen futbol heyecanı... Avrupa, Asya, Afrika, Amerika ve diğer kıtalardan gerek kulüp düzeyinde gerekse milli takımlar düzeyinde Copa Amerika, Euro 2020'den nefes kesen müsabakalar futbol sevdalılarının takibinde...

25 Haziran Cuma bugünkü maçlar, günün maçları yayın bilgileri...

12:30
Melbourne Knights - Avondale FC
Avustralya NPL Victoria
Bilyoner TV

12:30
Gold Coast - Olympic
Avustralya NPL Queensland
Bilyoner TV

12:30
Logan Lightning - Peninsula
Avustralya NPL Queensland
Bilyoner TV

12:45
Port Melbourne Sharks - Dandenong City
Avustralya NPL Victoria
Bilyoner TV

13:00
Green Gully - Oakleigh
Avustralya NPL Victoria
Bilyoner TV

13:00
Anderlecht - St.Truiden
Hazırlık Maçı
Anderlecht Youtube

13:00
Nagoya - Pohang
AFC Şampiyonlar Ligi
Spor Smart, Smart Spor HD

13:30
Bentleigh - Hume City
Avustralya NPL Victoria
Bilyoner TV

13:30
Dandenong City - Heidelberg
Avustralya NPL Victoria
Bilyoner TV

13:45
Adelaide Comets - Adelaide U21
Avustralya NPL Güney Avustralya
Bilyoner TV

13:45
Croydon - Blue Eagles
Avustralya NPL Güney Avustralya
Bilyoner TV

17:00
Ratchaburi - Johor Darul
AFC Şampiyonlar Ligi
Spor Smart, Smart Spor HD

17:00
Tampines - G Osaka
AFC Şampiyonlar Ligi
Smart Spor 2Spor Smart 2

18:00
Tammeka - Paide
Estonya Premium Liga
Bilyoner TV

18:00
Tulevik - Parnu JK
Estonya Premium Liga
Bilyoner TV

18:00
Riteriai - Suduva
Litvanya A Lyga
Bilyoner TV

19:00
Sarpsborg 08 - Viking
Norveç Eliteserien Ligi
Bilyoner TV

19:00
Jeonbuk - Chiangrai
AFC Şampiyonlar Ligi
Spor Smart, Smart Spor HD

20:00
Bahreyn - Kuveyt
FIFA Arab Cup
FIFA Youtube

20:00
Flora Tallin - Kalju
Estonya Premium Liga
Bilyoner TV

21:00
Lilleström - Rosenborg
Norveç Eliteserien Ligi
Bilyoner TV

21:45
Dundalk - Derry City
İrlanda Premier Ligi
Bilyoner TV

22:00
Shamrock Rovers - Drogheda
İrlanda Premier Ligi
Bilyoner TV

22:30
Avai - CRB
Brezilya Serie B
Bilyoner TV

23:00
Ayacucho - Sporting Cristal
Peru Copa Bicentenario
Bilyoner TV

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