25 Haziran Cuma bugünkü maçlar! Bugün hangi maçlar var? İşte günün maçları

25 Haziran Cuma bugünkü maçlar, futbol izleyicileri için tvlerden yayınlanıyor. Paslar, çalımlar, goller, kurtarışlar, driplinglerin yer aldığı futbol maçlarını seyretmek isteyenler bugünkü maçlar için ekran karşısına geçiyor... İşte bugünkü maçların, günün maçlarının yayın bilgileri...

Yeşil sahalardan evlerimize kadar taşınan futbol... Milyonlarca insanı peşinden sürükleyen futbol heyecanı... Avrupa, Asya, Afrika, Amerika ve diğer kıtalardan gerek kulüp düzeyinde gerekse milli takımlar düzeyinde Copa Amerika, Euro 2020'den nefes kesen müsabakalar futbol sevdalılarının takibinde...

25 Haziran Cuma bugünkü maçlar, günün maçları yayın bilgileri...

12:30

Melbourne Knights - Avondale FC

Avustralya NPL Victoria

Bilyoner TV

12:30

Gold Coast - Olympic

Avustralya NPL Queensland

Bilyoner TV

12:30

Logan Lightning - Peninsula

Avustralya NPL Queensland

Bilyoner TV

12:45

Port Melbourne Sharks - Dandenong City

Avustralya NPL Victoria

Bilyoner TV

13:00

Green Gully - Oakleigh

Avustralya NPL Victoria

Bilyoner TV

13:00

Anderlecht - St.Truiden

Hazırlık Maçı

Anderlecht Youtube

13:00

Nagoya - Pohang

AFC Şampiyonlar Ligi

Spor Smart, Smart Spor HD

13:30

Bentleigh - Hume City

Avustralya NPL Victoria

Bilyoner TV

13:30

Dandenong City - Heidelberg

Avustralya NPL Victoria

Bilyoner TV

13:45

Adelaide Comets - Adelaide U21

Avustralya NPL Güney Avustralya

Bilyoner TV

13:45

Croydon - Blue Eagles

Avustralya NPL Güney Avustralya

Bilyoner TV

17:00

Ratchaburi - Johor Darul

AFC Şampiyonlar Ligi

Spor Smart, Smart Spor HD

17:00

Tampines - G Osaka

AFC Şampiyonlar Ligi

Smart Spor 2Spor Smart 2

18:00

Tammeka - Paide

Estonya Premium Liga

Bilyoner TV

18:00

Tulevik - Parnu JK

Estonya Premium Liga

Bilyoner TV

18:00

Riteriai - Suduva

Litvanya A Lyga

Bilyoner TV

19:00

Sarpsborg 08 - Viking

Norveç Eliteserien Ligi

Bilyoner TV

19:00

Jeonbuk - Chiangrai

AFC Şampiyonlar Ligi

Spor Smart, Smart Spor HD

20:00

Bahreyn - Kuveyt

FIFA Arab Cup

FIFA Youtube

20:00

Flora Tallin - Kalju

Estonya Premium Liga

Bilyoner TV

21:00

Lilleström - Rosenborg

Norveç Eliteserien Ligi

Bilyoner TV

21:45

Dundalk - Derry City

İrlanda Premier Ligi

Bilyoner TV

22:00

Shamrock Rovers - Drogheda

İrlanda Premier Ligi

Bilyoner TV

22:30

Avai - CRB

Brezilya Serie B

Bilyoner TV

23:00

Ayacucho - Sporting Cristal

Peru Copa Bicentenario

Bilyoner TV