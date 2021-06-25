25 Haziran Cuma bugünkü maçlar! Bugün hangi maçlar var? İşte günün maçları
25 Haziran Cuma bugünkü maçlar sorusunun cevabını alarak ekran başına geçmek isteyenler haberimiz size göre! Peki bugün hangi maçlar var? İşte bugünkü maçlar, günün maçları...
25 Haziran Cuma bugünkü maçlar, futbol izleyicileri için tvlerden yayınlanıyor. Paslar, çalımlar, goller, kurtarışlar, driplinglerin yer aldığı futbol maçlarını seyretmek isteyenler bugünkü maçlar için ekran karşısına geçiyor... İşte bugünkü maçların, günün maçlarının yayın bilgileri...
Yeşil sahalardan evlerimize kadar taşınan futbol... Milyonlarca insanı peşinden sürükleyen futbol heyecanı... Avrupa, Asya, Afrika, Amerika ve diğer kıtalardan gerek kulüp düzeyinde gerekse milli takımlar düzeyinde Copa Amerika, Euro 2020'den nefes kesen müsabakalar futbol sevdalılarının takibinde...
25 Haziran Cuma bugünkü maçlar, günün maçları yayın bilgileri...
12:30
Melbourne Knights - Avondale FC
Avustralya NPL Victoria
Bilyoner TV
12:30
Gold Coast - Olympic
Avustralya NPL Queensland
Bilyoner TV
12:30
Logan Lightning - Peninsula
Avustralya NPL Queensland
Bilyoner TV
12:45
Port Melbourne Sharks - Dandenong City
Avustralya NPL Victoria
Bilyoner TV
13:00
Green Gully - Oakleigh
Avustralya NPL Victoria
Bilyoner TV
13:00
Anderlecht - St.Truiden
Hazırlık Maçı
Anderlecht Youtube
13:00
Nagoya - Pohang
AFC Şampiyonlar Ligi
Spor Smart, Smart Spor HD
13:30
Bentleigh - Hume City
Avustralya NPL Victoria
Bilyoner TV
13:30
Dandenong City - Heidelberg
Avustralya NPL Victoria
Bilyoner TV
13:45
Adelaide Comets - Adelaide U21
Avustralya NPL Güney Avustralya
Bilyoner TV
13:45
Croydon - Blue Eagles
Avustralya NPL Güney Avustralya
Bilyoner TV
17:00
Ratchaburi - Johor Darul
AFC Şampiyonlar Ligi
Spor Smart, Smart Spor HD
17:00
Tampines - G Osaka
AFC Şampiyonlar Ligi
Smart Spor 2Spor Smart 2
18:00
Tammeka - Paide
Estonya Premium Liga
Bilyoner TV
18:00
Tulevik - Parnu JK
Estonya Premium Liga
Bilyoner TV
18:00
Riteriai - Suduva
Litvanya A Lyga
Bilyoner TV
19:00
Sarpsborg 08 - Viking
Norveç Eliteserien Ligi
Bilyoner TV
19:00
Jeonbuk - Chiangrai
AFC Şampiyonlar Ligi
Spor Smart, Smart Spor HD
20:00
Bahreyn - Kuveyt
FIFA Arab Cup
FIFA Youtube
20:00
Flora Tallin - Kalju
Estonya Premium Liga
Bilyoner TV
21:00
Lilleström - Rosenborg
Norveç Eliteserien Ligi
Bilyoner TV
21:45
Dundalk - Derry City
İrlanda Premier Ligi
Bilyoner TV
22:00
Shamrock Rovers - Drogheda
İrlanda Premier Ligi
Bilyoner TV
22:30
Avai - CRB
Brezilya Serie B
Bilyoner TV
23:00
Ayacucho - Sporting Cristal
Peru Copa Bicentenario
Bilyoner TV
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