25 Ekim Pazartesi bugünkü maçlar! Bugün hangi maçlar var? İşte günün maçları

25 Ekim Pazartesi bugünkü maçlar, futbol izleyicileri yeşil sahalarda cereyan ediyor. Güzel paslar, çalımlar, enfes goller, harika kurtarışların olduğu futbol müsabakalarını seyretmek isteyenler bugünkü maçlar için tv başına geçiyor...

Stadyumlardan oturma odalarımıza kadar taşınan futbol heyecanı... Milyonları peşinden sürükleyen tutku... Avrupa, Asya, Afrika, Amerika ve diğer kıtalardan, Premier Lig, La Liga, Bundesliga, Serie A, Ligue 1 ve tabiki Süper Ligimizden heyecan fırtınası maçlar, futbol sevdalılarının takibinde... İşte bugünkü maçların, günün futbol maçlarının yayın bilgileri...

25 Ekim Pazartesi bugünkü maçlar, günün maçlarının yayın bilgileri...

00:00

Birmingham Legion - Sporting Kansas 2

ABD USL Championship

USL Championship Youtube

00:00

Olimpia Asuncion - Guarani

Paraguay 1. Ligi - Apertura

00:15

Bragantino - Sao Paulo

Brezilya Serie A

00:15

A. Palmaflor Vinto - Always Ready

Bolivya Premier Ligi

01:00

San Diego Loyal - Oakland Roots

ABD USL Championship

USL Championship Youtube

02:00

Huachipato - Audax Ital.

Şili Primera Ligi

02:15

Libertad - Nacional Asuncion

Paraguay 1. Ligi - Apertura

02:30

Orlando City - NE Revolution

MLS

02:30

Brusque - Vila Nova

Brezilya Serie B

02:30

Miami FC - New York RB 2

ABD USL Championship

USL Championship Youtube

02:30

Bahia - Chapecoense

Brezilya Serie A

02:30

Santa Cruz - Bolivar

Bolivya Premier Ligi

03:00

El Paso Locomotive - OKC Energy

ABD USL Championship

USL Championship Youtube

03:00

Atl. San Luis - Atlas

Meksika Premier Ligi - Clausura

03:06

Santos Laguna - Toluca

Meksika Premier Ligi - Clausura

05:00

Pachuca - Juarez

Meksika Premier Ligi - Clausura

17:30

Ac. Clinceni - UTA Arad

Romanya Liga 1

18:00

Sebail - Karabağ

Azerbaycan Premier Ligi

CBC Sport, Euro90 TV

18:30

Santiago Wanderers - Antofagasta

Şili Primera Ligi

19:00

Lokomotiv Moskova - Sochi

Rusya Premier Lig

20:00

Beşiktaş - Galatasaray

Spor Toto Süper Lig

Bein Sports 1

20:00

Varnamo - Falkenbergs

İsveç Superettan

20:00

Örebro - Degerfors

İsveç Allsvenskan

20:00

Aalborg - Viborg

Danimarka Süper Ligi

20:30

Cluj - Sepsi

Romanya Liga 1

21:00

Gil Vicente - Braga

Portekiz Liga NOS

S Sport Plus

21:45

Auxerre - Bastia

Fransa Ligue 2

Bein Sports 4

21:45

Bohemians 1905 - Waterford

İrlanda Premier Ligi

21:45

St. Patricks - Dundalk

İrlanda Premier Ligi

22:00

Girona - Real Zaragoza

İspanya La Liga 2

La Liga 123 YoutubeBilyoner TV

22:00

Getafe - Celta Vigo

İspanya La Liga

Spor Smart, CBC Sport, Smart Spor HD

22:00

Palestino - Deportes La Serena

Şili Primera Ligi

23:15

Boavista - Belenenses

Portekiz Liga NOS