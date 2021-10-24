25 Ekim Pazartesi bugünkü maçlar! Bugün hangi maçlar var? İşte günün maçları

25 Ekim Pazartesi bugünkü maçlar sorusuyla ekran başına geçenler haberimiz size göre... Peki bugün hangi maçlar var? İşte günün maçları...

DİĞER HABERLER 24.10.2021 - 23:47 24.10.2021 - 23:51 Kartal Bakışı
25 Ekim Pazartesi bugünkü maçlar! Bugün hangi maçlar var? İşte günün maçları

25 Ekim Pazartesi bugünkü maçlar, futbol izleyicileri yeşil sahalarda cereyan ediyor. Güzel paslar, çalımlar, enfes goller, harika kurtarışların olduğu futbol müsabakalarını seyretmek isteyenler bugünkü maçlar için tv başına geçiyor... 

Stadyumlardan oturma odalarımıza kadar taşınan futbol heyecanı... Milyonları peşinden sürükleyen tutku... Avrupa, Asya, Afrika, Amerika ve diğer kıtalardan, Premier Lig, La Liga, Bundesliga, Serie A, Ligue 1 ve tabiki Süper Ligimizden heyecan fırtınası maçlar, futbol sevdalılarının takibinde... İşte bugünkü maçların, günün futbol maçlarının yayın bilgileri...

25 Ekim Pazartesi bugünkü maçlar, günün maçlarının yayın bilgileri...

00:00
Birmingham Legion - Sporting Kansas 2
ABD USL Championship
USL Championship Youtube

00:00
Olimpia Asuncion - Guarani
Paraguay 1. Ligi - Apertura

00:15
Bragantino - Sao Paulo
Brezilya Serie A

00:15
A. Palmaflor Vinto - Always Ready
Bolivya Premier Ligi

01:00
San Diego Loyal - Oakland Roots
ABD USL Championship
USL Championship Youtube

02:00
Huachipato - Audax Ital.
Şili Primera Ligi

02:15
Libertad - Nacional Asuncion
Paraguay 1. Ligi - Apertura

02:30
Orlando City - NE Revolution
MLS

02:30
Brusque - Vila Nova
Brezilya Serie B

02:30
Miami FC - New York RB 2
ABD USL Championship
USL Championship Youtube

02:30
Bahia - Chapecoense
Brezilya Serie A

02:30
Santa Cruz - Bolivar
Bolivya Premier Ligi

03:00
El Paso Locomotive - OKC Energy
ABD USL Championship
USL Championship Youtube

03:00
Atl. San Luis - Atlas
Meksika Premier Ligi - Clausura

03:06
Santos Laguna - Toluca
Meksika Premier Ligi - Clausura

05:00
Pachuca - Juarez
Meksika Premier Ligi - Clausura

17:30
Ac. Clinceni - UTA Arad
Romanya Liga 1

18:00
Sebail - Karabağ
Azerbaycan Premier Ligi
CBC Sport, Euro90 TV

22 Ekim Cuma bugünkü maçlar! Bugün hangi maçlar var? İşte günün maçları

22 Ekim Cuma bugünkü maçlar! Bugün hangi maçlar var? İşte günün maçları

18:30
Santiago Wanderers - Antofagasta
Şili Primera Ligi

19:00
Lokomotiv Moskova - Sochi
Rusya Premier Lig

20:00
Beşiktaş - Galatasaray
Spor Toto Süper Lig
Bein Sports 1

20:00
Varnamo - Falkenbergs
İsveç Superettan

20:00
Örebro - Degerfors
İsveç Allsvenskan

20:00
Aalborg - Viborg
Danimarka Süper Ligi

20:30
Cluj - Sepsi
Romanya Liga 1

21:00
Gil Vicente - Braga
Portekiz Liga NOS
S Sport Plus

21:45
Auxerre - Bastia
Fransa Ligue 2
Bein Sports 4

21:45
Bohemians 1905 - Waterford
İrlanda Premier Ligi

21:45
St. Patricks - Dundalk
İrlanda Premier Ligi

22:00
Girona - Real Zaragoza
İspanya La Liga 2
La Liga 123 YoutubeBilyoner TV

22:00
Getafe - Celta Vigo
İspanya La Liga
Spor Smart, CBC Sport, Smart Spor HD

22:00
Palestino - Deportes La Serena
Şili Primera Ligi

23:15
Boavista - Belenenses
Portekiz Liga NOS

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