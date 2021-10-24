25 Ekim Pazartesi bugünkü maçlar! Bugün hangi maçlar var? İşte günün maçları
25 Ekim Pazartesi bugünkü maçlar sorusuyla ekran başına geçenler haberimiz size göre... Peki bugün hangi maçlar var? İşte günün maçları...
25 Ekim Pazartesi bugünkü maçlar, futbol izleyicileri yeşil sahalarda cereyan ediyor. Güzel paslar, çalımlar, enfes goller, harika kurtarışların olduğu futbol müsabakalarını seyretmek isteyenler bugünkü maçlar için tv başına geçiyor...
Stadyumlardan oturma odalarımıza kadar taşınan futbol heyecanı... Milyonları peşinden sürükleyen tutku... Avrupa, Asya, Afrika, Amerika ve diğer kıtalardan, Premier Lig, La Liga, Bundesliga, Serie A, Ligue 1 ve tabiki Süper Ligimizden heyecan fırtınası maçlar, futbol sevdalılarının takibinde... İşte bugünkü maçların, günün futbol maçlarının yayın bilgileri...
25 Ekim Pazartesi bugünkü maçlar, günün maçlarının yayın bilgileri...
00:00
Birmingham Legion - Sporting Kansas 2
ABD USL Championship
USL Championship Youtube
00:00
Olimpia Asuncion - Guarani
Paraguay 1. Ligi - Apertura
00:15
Bragantino - Sao Paulo
Brezilya Serie A
00:15
A. Palmaflor Vinto - Always Ready
Bolivya Premier Ligi
01:00
San Diego Loyal - Oakland Roots
ABD USL Championship
USL Championship Youtube
02:00
Huachipato - Audax Ital.
Şili Primera Ligi
02:15
Libertad - Nacional Asuncion
Paraguay 1. Ligi - Apertura
02:30
Orlando City - NE Revolution
MLS
02:30
Brusque - Vila Nova
Brezilya Serie B
02:30
Miami FC - New York RB 2
ABD USL Championship
USL Championship Youtube
02:30
Bahia - Chapecoense
Brezilya Serie A
02:30
Santa Cruz - Bolivar
Bolivya Premier Ligi
03:00
El Paso Locomotive - OKC Energy
ABD USL Championship
USL Championship Youtube
03:00
Atl. San Luis - Atlas
Meksika Premier Ligi - Clausura
03:06
Santos Laguna - Toluca
Meksika Premier Ligi - Clausura
05:00
Pachuca - Juarez
Meksika Premier Ligi - Clausura
17:30
Ac. Clinceni - UTA Arad
Romanya Liga 1
18:00
Sebail - Karabağ
Azerbaycan Premier Ligi
CBC Sport, Euro90 TV
18:30
Santiago Wanderers - Antofagasta
Şili Primera Ligi
19:00
Lokomotiv Moskova - Sochi
Rusya Premier Lig
20:00
Beşiktaş - Galatasaray
Spor Toto Süper Lig
Bein Sports 1
20:00
Varnamo - Falkenbergs
İsveç Superettan
20:00
Örebro - Degerfors
İsveç Allsvenskan
20:00
Aalborg - Viborg
Danimarka Süper Ligi
20:30
Cluj - Sepsi
Romanya Liga 1
21:00
Gil Vicente - Braga
Portekiz Liga NOS
S Sport Plus
21:45
Auxerre - Bastia
Fransa Ligue 2
Bein Sports 4
21:45
Bohemians 1905 - Waterford
İrlanda Premier Ligi
21:45
St. Patricks - Dundalk
İrlanda Premier Ligi
22:00
Girona - Real Zaragoza
İspanya La Liga 2
La Liga 123 YoutubeBilyoner TV
22:00
Getafe - Celta Vigo
İspanya La Liga
Spor Smart, CBC Sport, Smart Spor HD
22:00
Palestino - Deportes La Serena
Şili Primera Ligi
23:15
Boavista - Belenenses
Portekiz Liga NOS
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