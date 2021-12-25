25 Aralık Cumartesi bugünkü maçlar, futbol izleyicileri için çeşitli ülkelerde cereyan ediyor. Güzel paslar, şık çalımlar, enfes goller, harika kurtarışların seyredildiği futbol maçlarını izlemek isteyen ama stadyumlara gidemeyenler, bugünkü maçlar için tv başına geçiyor...

Stadyumlardan oturma odalarımıza taşan futbol heyecanı... Milyonlarca kadın, erkek, yaşlı, genç futbolseveri peşinden sürükleyen futbol tutkusu... Avrupa, Asya, Afrika, Amerika ve diğer kıtalardan, Premier Lig, La Liga, Bundesliga, Serie A, Ligue 1 ve tabiki Süper Ligimizden heyecan fırtınası maçlar, futbol sevdalılarının takibinde... İşte bugünkü maçların, günün futbol maçlarının yayın bilgileri...

25 Aralık Cumartesi günkü, bügünkü maçlar, günün maçlarının yayın bilgileri...

13:00

Turgutluspor - Kahramanmaraş

TFF 2. Lig

Ege TV

13:00

Yomraspor - Şile Yıldız

TFF 3. Lig

Kadırga TV

13:00

Dudullu - Galatasaray

Turkcell Kadınlar Futbol Ligi

GS TV

13:30

Kasımpaşa - Altay

Spor Toto Süper Lig

Bein Sports 2

13:30

BB Erzurumspor - Denizlispor

Spor Toto 1. Lig

Bein Sports Max 1, TRT Spor

Futbol

13:30

Bandırmaspor - İstanbulspor

Spor Toto 1. Lig

Bein Sports Max 2, TRT Avaz

14:30

Fenerbahçe - 1207 Antalya

Turkcell Kadınlar Futbol Ligi

Fenerbahçe Youtube

16:00

Giresunspor - Hatayspor

Spor Toto Süper Lig

Bein Sports 2

16:00

Galatasaray - Antalyaspor

Spor Toto Süper Lig

Bein Sports 1

19:00

Trabzonspor - M.Başakşehir

Spor Toto Süper Lig

Bein Sports 1

19:00

Menemenspor - Bursaspor

Spor Toto 1. Lig

Bein Sports Max 1, TRT Spor