25 Aralık Cumartesi bugünkü maçlar, futbol izleyicileri için çeşitli ülkelerde cereyan ediyor. Güzel paslar, şık çalımlar, enfes goller, harika kurtarışların seyredildiği futbol maçlarını izlemek isteyen ama stadyumlara gidemeyenler, bugünkü maçlar için tv başına geçiyor...
Stadyumlardan oturma odalarımıza taşan futbol heyecanı... Milyonlarca kadın, erkek, yaşlı, genç futbolseveri peşinden sürükleyen futbol tutkusu... Avrupa, Asya, Afrika, Amerika ve diğer kıtalardan, Premier Lig, La Liga, Bundesliga, Serie A, Ligue 1 ve tabiki Süper Ligimizden heyecan fırtınası maçlar, futbol sevdalılarının takibinde... İşte bugünkü maçların, günün futbol maçlarının yayın bilgileri...
25 Aralık Cumartesi günkü, bügünkü maçlar, günün maçlarının yayın bilgileri...
13:00
Turgutluspor - Kahramanmaraş
TFF 2. Lig
Ege TV
13:00
Yomraspor - Şile Yıldız
TFF 3. Lig
Kadırga TV
13:00
Dudullu - Galatasaray
Turkcell Kadınlar Futbol Ligi
GS TV
13:30
Kasımpaşa - Altay
Spor Toto Süper Lig
Bein Sports 2
13:30
BB Erzurumspor - Denizlispor
Spor Toto 1. Lig
Bein Sports Max 1, TRT Spor
Futbol
13:30
Bandırmaspor - İstanbulspor
Spor Toto 1. Lig
Bein Sports Max 2, TRT Avaz
14:30
Fenerbahçe - 1207 Antalya
Turkcell Kadınlar Futbol Ligi
Fenerbahçe Youtube
16:00
Giresunspor - Hatayspor
Spor Toto Süper Lig
Bein Sports 2
16:00
Galatasaray - Antalyaspor
Spor Toto Süper Lig
Bein Sports 1
19:00
Trabzonspor - M.Başakşehir
Spor Toto Süper Lig
Bein Sports 1
19:00
Menemenspor - Bursaspor
Spor Toto 1. Lig
Bein Sports Max 1, TRT Spor