25 Ağustos Çarşamba bugünkü maçlar! Bugün hangi maçlar var? İşte günün maçları

25 Ağustos Çarşamba bugünkü maçlar sorusuyla tv başına geçenler haberimiz tam size göre! Peki bugün hangi maçlar var? İşte günün maçları...

DİĞER HABERLER 25.08.2021 - 12:11 25.08.2021 - 12:19 Kartal Bakışı
25 Ağustos Çarşamba bugünkü maçlar! Bugün hangi maçlar var? İşte günün maçları

25 Ağustos Çarşamba bugünkü maçlar, futbol izleyicileri için televizyonlardan yayınlanıyor. Şık paslar, güzel çalımlar, enfes goller, harika kurtarışlar, hızlı driplinglerin yer aldığı futbol müsabakalarını seyretmek isteyenler bugünkü maçlar için tv başına geçiyor... 

Yeşil sahalardan evlerimize kadar taşınan futbol heyecanı... Milyonlarca kadın erkek yaşlı genç insanı peşinden sürükleyen futbol tutkusu... Avrupa, Asya, Afrika, Amerika ve diğer kıtalardan, Premier Lig, La Liga, Bundesliga, Serie A, Ligue 1 ve tabiki Süper Ligimizden nefes kesen maçlar futbol sevdalılarının takibinde... İşte bugünkü maçların, günün maçlarının yayın bilgileri...

25 Ağustos Çarşamba bugünkü maçlar, günün maçlarının yayın bilgileri...

12:00
Tochigi - Kusatsu
Japonya J2 Ligi
Bilyoner TV

13:00
Avispa Fukuoka - Kawasaki Frontale
Japonya J.League
Bilyoner TV

13:00
Cerezo Osaka - Shonan Bellmar
Japonya J.League
Bilyoner TV

13:00
Oita - Vissel Kobe
Japonya J.League
Bilyoner TV

13:00
Sagan Tosu - Yokohama Marinos
Japonya J.League
Bilyoner TV

13:00
Sapporo - Nagoya
Japonya J.League
Bilyoner TV

13:00
Shimizu S Pulse - Kashima Antlers
Japonya J.League
Bilyoner TV

13:00
Tokushima - Kashiwa Reysol
Japonya J.League
Bilyoner TV

13:00
Urawa - Hiroshima
Japonya J.League
Bilyoner TV

13:00
Vegalta Sendai - Tokyo
Japonya J.League
Bilyoner TV

13:00
Yokohama FC - Gamba Osaka
Japonya J.League
Bilyoner TV

13:00
Kanazawa - V Varen Nagasaki
Japonya J2 Ligi
Bilyoner TV

13:00
Jeonbuk - Pohang
Güney Kore K-League
Bilyoner TV

13:30
Incheon - Daegu
Güney Kore K-League
Bilyoner TV

13:30
FC Seoul - Ulsan
Güney Kore K-League
Bilyoner TV

14:00
Suwon - Suwon City
Güney Kore K-League
Bilyoner TV

18:00
Domzale - O. Ljubljana
Slovenya 1. Ligi
Bilyoner TV

18:00
Domzale - O. Ljubljana
Slovenya 1. Ligi
Bilyoner TV

18:00
Nasaf Qarshi - Ahal
AFC Asya Kupası
Spor SmartSmart Spor HD

18:00
FK Panevezys - Kauno Zalgiris
Litvanya A Lyga
Bilyoner TV

18:15
Dubai - Ajman Club
BAE Arap Körfez Ligi
Bilyoner TV

18:15
Al Ittihad - Al Jazira
BAE Arap Körfez Ligi
Bilyoner TV

18:30
Jaro - Ekenas
Finlandiya 2. Ligi
Bilyoner TV

18:30
Melipilla - Curico Unido
Şili Primera Ligi
Bilyoner TV

20:00
Koge - Helsingor
Danimarka 1. Ligi
Bilyoner TV

20:00
Ajaccio - Caen
Fransa Ligue 2
Bilyoner TV

20:30
Al Wasl - Khorfakkan
BAE Arap Körfez Ligi
Bilyoner TV

20 Ağustos Cuma bugünkü maçlar! Bugün hangi maçlar var? İşte günün maçları

20 Ağustos Cuma bugünkü maçlar! Bugün hangi maçlar var? İşte günün maçları

20:30
Al Ain - Emirates Club
BAE Arap Körfez Ligi
Bilyoner TV

21:00
Akranes - KR Reykjavik
İzlanda Úrvalsdeild
Bilyoner TV

21:00
Akureyri - Breidablik
İzlanda Úrvalsdeild
Bilyoner TV

21:00
Hafnarfjordur - Keflavik
İzlanda Úrvalsdeild
Bilyoner TV

21:00
Antofagasta - Palestino
Şili Primera Ligi
Bilyoner TV

21:15
Bremer - Bayern Münih
Almanya Kupası DFB Pokal
Spor Smart, Smart Spor HD

22:00
Brondby IF - Salzburg
UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off
Exxen, CBC Sport

22:00
Dinamo Zagreb - Sheriff Tiraspol
UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off
Exxen

22:00
Shakhtar Donetsk - Monaco
UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off
Exxen

22:00
Vila Nova - Avai
Brezilya Serie B
Bilyoner TV

22:00
WBA - Arsenal
İngiltere Lig Kupası
Bein Sports 2Bilyoner TV

23:30
Calera - Colo Colo
Şili Primera Ligi
Bilyoner TV

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