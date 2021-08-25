25 Ağustos Çarşamba bugünkü maçlar! Bugün hangi maçlar var? İşte günün maçları
25 Ağustos Çarşamba bugünkü maçlar sorusuyla tv başına geçenler haberimiz tam size göre! Peki bugün hangi maçlar var? İşte günün maçları...
25 Ağustos Çarşamba bugünkü maçlar, futbol izleyicileri için televizyonlardan yayınlanıyor. Şık paslar, güzel çalımlar, enfes goller, harika kurtarışlar, hızlı driplinglerin yer aldığı futbol müsabakalarını seyretmek isteyenler bugünkü maçlar için tv başına geçiyor...
Yeşil sahalardan evlerimize kadar taşınan futbol heyecanı... Milyonlarca kadın erkek yaşlı genç insanı peşinden sürükleyen futbol tutkusu... Avrupa, Asya, Afrika, Amerika ve diğer kıtalardan, Premier Lig, La Liga, Bundesliga, Serie A, Ligue 1 ve tabiki Süper Ligimizden nefes kesen maçlar futbol sevdalılarının takibinde... İşte bugünkü maçların, günün maçlarının yayın bilgileri...
25 Ağustos Çarşamba bugünkü maçlar, günün maçlarının yayın bilgileri...
12:00
Tochigi - Kusatsu
Japonya J2 Ligi
Bilyoner TV
13:00
Avispa Fukuoka - Kawasaki Frontale
Japonya J.League
Bilyoner TV
13:00
Cerezo Osaka - Shonan Bellmar
Japonya J.League
Bilyoner TV
13:00
Oita - Vissel Kobe
Japonya J.League
Bilyoner TV
13:00
Sagan Tosu - Yokohama Marinos
Japonya J.League
Bilyoner TV
13:00
Sapporo - Nagoya
Japonya J.League
Bilyoner TV
13:00
Shimizu S Pulse - Kashima Antlers
Japonya J.League
Bilyoner TV
13:00
Tokushima - Kashiwa Reysol
Japonya J.League
Bilyoner TV
13:00
Urawa - Hiroshima
Japonya J.League
Bilyoner TV
13:00
Vegalta Sendai - Tokyo
Japonya J.League
Bilyoner TV
13:00
Yokohama FC - Gamba Osaka
Japonya J.League
Bilyoner TV
13:00
Kanazawa - V Varen Nagasaki
Japonya J2 Ligi
Bilyoner TV
13:00
Jeonbuk - Pohang
Güney Kore K-League
Bilyoner TV
13:30
Incheon - Daegu
Güney Kore K-League
Bilyoner TV
13:30
FC Seoul - Ulsan
Güney Kore K-League
Bilyoner TV
14:00
Suwon - Suwon City
Güney Kore K-League
Bilyoner TV
18:00
Domzale - O. Ljubljana
Slovenya 1. Ligi
Bilyoner TV
18:00
Domzale - O. Ljubljana
Slovenya 1. Ligi
Bilyoner TV
18:00
Nasaf Qarshi - Ahal
AFC Asya Kupası
Spor SmartSmart Spor HD
18:00
FK Panevezys - Kauno Zalgiris
Litvanya A Lyga
Bilyoner TV
18:15
Dubai - Ajman Club
BAE Arap Körfez Ligi
Bilyoner TV
18:15
Al Ittihad - Al Jazira
BAE Arap Körfez Ligi
Bilyoner TV
18:30
Jaro - Ekenas
Finlandiya 2. Ligi
Bilyoner TV
18:30
Melipilla - Curico Unido
Şili Primera Ligi
Bilyoner TV
20:00
Koge - Helsingor
Danimarka 1. Ligi
Bilyoner TV
20:00
Ajaccio - Caen
Fransa Ligue 2
Bilyoner TV
20:30
Al Wasl - Khorfakkan
BAE Arap Körfez Ligi
Bilyoner TV
20:30
Al Ain - Emirates Club
BAE Arap Körfez Ligi
Bilyoner TV
21:00
Akranes - KR Reykjavik
İzlanda Úrvalsdeild
Bilyoner TV
21:00
Akureyri - Breidablik
İzlanda Úrvalsdeild
Bilyoner TV
21:00
Hafnarfjordur - Keflavik
İzlanda Úrvalsdeild
Bilyoner TV
21:00
Antofagasta - Palestino
Şili Primera Ligi
Bilyoner TV
21:15
Bremer - Bayern Münih
Almanya Kupası DFB Pokal
Spor Smart, Smart Spor HD
22:00
Brondby IF - Salzburg
UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off
Exxen, CBC Sport
22:00
Dinamo Zagreb - Sheriff Tiraspol
UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off
Exxen
22:00
Shakhtar Donetsk - Monaco
UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off
Exxen
22:00
Vila Nova - Avai
Brezilya Serie B
Bilyoner TV
22:00
WBA - Arsenal
İngiltere Lig Kupası
Bein Sports 2Bilyoner TV
23:30
Calera - Colo Colo
Şili Primera Ligi
Bilyoner TV
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