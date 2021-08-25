25 Ağustos Çarşamba bugünkü maçlar! Bugün hangi maçlar var? İşte günün maçları

25 Ağustos Çarşamba bugünkü maçlar, futbol izleyicileri için televizyonlardan yayınlanıyor. Şık paslar, güzel çalımlar, enfes goller, harika kurtarışlar, hızlı driplinglerin yer aldığı futbol müsabakalarını seyretmek isteyenler bugünkü maçlar için tv başına geçiyor...

Yeşil sahalardan evlerimize kadar taşınan futbol heyecanı... Milyonlarca kadın erkek yaşlı genç insanı peşinden sürükleyen futbol tutkusu... Avrupa, Asya, Afrika, Amerika ve diğer kıtalardan, Premier Lig, La Liga, Bundesliga, Serie A, Ligue 1 ve tabiki Süper Ligimizden nefes kesen maçlar futbol sevdalılarının takibinde... İşte bugünkü maçların, günün maçlarının yayın bilgileri...

25 Ağustos Çarşamba bugünkü maçlar, günün maçlarının yayın bilgileri...

12:00

Tochigi - Kusatsu

Japonya J2 Ligi

Bilyoner TV

13:00

Avispa Fukuoka - Kawasaki Frontale

Japonya J.League

Bilyoner TV

13:00

Cerezo Osaka - Shonan Bellmar

Japonya J.League

Bilyoner TV

13:00

Oita - Vissel Kobe

Japonya J.League

Bilyoner TV

13:00

Sagan Tosu - Yokohama Marinos

Japonya J.League

Bilyoner TV

13:00

Sapporo - Nagoya

Japonya J.League

Bilyoner TV

13:00

Shimizu S Pulse - Kashima Antlers

Japonya J.League

Bilyoner TV

13:00

Tokushima - Kashiwa Reysol

Japonya J.League

Bilyoner TV

13:00

Urawa - Hiroshima

Japonya J.League

Bilyoner TV

13:00

Vegalta Sendai - Tokyo

Japonya J.League

Bilyoner TV

13:00

Yokohama FC - Gamba Osaka

Japonya J.League

Bilyoner TV

13:00

Kanazawa - V Varen Nagasaki

Japonya J2 Ligi

Bilyoner TV

13:00

Jeonbuk - Pohang

Güney Kore K-League

Bilyoner TV

13:30

Incheon - Daegu

Güney Kore K-League

Bilyoner TV

13:30

FC Seoul - Ulsan

Güney Kore K-League

Bilyoner TV

14:00

Suwon - Suwon City

Güney Kore K-League

Bilyoner TV

18:00

Domzale - O. Ljubljana

Slovenya 1. Ligi

Bilyoner TV

18:00

Domzale - O. Ljubljana

Slovenya 1. Ligi

Bilyoner TV

18:00

Nasaf Qarshi - Ahal

AFC Asya Kupası

Spor SmartSmart Spor HD

18:00

FK Panevezys - Kauno Zalgiris

Litvanya A Lyga

Bilyoner TV

18:15

Dubai - Ajman Club

BAE Arap Körfez Ligi

Bilyoner TV

18:15

Al Ittihad - Al Jazira

BAE Arap Körfez Ligi

Bilyoner TV

18:30

Jaro - Ekenas

Finlandiya 2. Ligi

Bilyoner TV

18:30

Melipilla - Curico Unido

Şili Primera Ligi

Bilyoner TV

20:00

Koge - Helsingor

Danimarka 1. Ligi

Bilyoner TV

20:00

Ajaccio - Caen

Fransa Ligue 2

Bilyoner TV

20:30

Al Wasl - Khorfakkan

BAE Arap Körfez Ligi

Bilyoner TV

20:30

Al Ain - Emirates Club

BAE Arap Körfez Ligi

Bilyoner TV

21:00

Akranes - KR Reykjavik

İzlanda Úrvalsdeild

Bilyoner TV

21:00

Akureyri - Breidablik

İzlanda Úrvalsdeild

Bilyoner TV

21:00

Hafnarfjordur - Keflavik

İzlanda Úrvalsdeild

Bilyoner TV

21:00

Antofagasta - Palestino

Şili Primera Ligi

Bilyoner TV

21:15

Bremer - Bayern Münih

Almanya Kupası DFB Pokal

Spor Smart, Smart Spor HD

22:00

Brondby IF - Salzburg

UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off

Exxen, CBC Sport

22:00

Dinamo Zagreb - Sheriff Tiraspol

UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off

Exxen

22:00

Shakhtar Donetsk - Monaco

UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off

Exxen

22:00

Vila Nova - Avai

Brezilya Serie B

Bilyoner TV

22:00

WBA - Arsenal

İngiltere Lig Kupası

Bein Sports 2Bilyoner TV

23:30

Calera - Colo Colo

Şili Primera Ligi

Bilyoner TV