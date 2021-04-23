24 Nisan Cumartesi bugünkü maçlar! Bugün hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda?

İngiltere Premier Lig'den İtalya Serie A'ya, Almanya Bundesliga'dan İspanya La Liga'ya, Fransa Ligue One'dan Holllanda Eredivisie'ye ve diğer dünya liglerine kadar, ayrıca tabiki Türkiye Süper Ligi'nden nefis maçlar hafta boyunca, özellikle hafta sonlarında futbol severler için yayınlanıyor. Bugünkü maçlar neler, bugün hangi maçlar var sorularının yanıtını arayan, bir elinde kumandası ekran başına geçen seyirciler haberimiz size göre...

Yeşil sahalardan evlere taşınan futbol... Milyonlarca kadın, erkek, genç, ihtiyarı etrafında toplayan futbol... Güzel pasları, en şık çalımları, muazzam golleri izlemek isteyenler bugünkü en güzel maçlar için tv başına geçiyor... Bugün oynanacak ve tvden canlı olarak yayınlanacak futbol maçlarını izlemeniz için yayın listesi haberimizde...

Bugün hangi maçlar var sorusuna verilen cevap... İşte bugünkü maçlar...

02:00

Sol De America - 12 de Octubre

Paraguay 1. Ligi - Apertura

Bilyoner TV

02:00

Ayacucho - Cienciano

Peru Primera-Apertura

Bilyoner TV

03:00

Curico Unido - Everton

Şili Primera Ligi

Bilyoner TV

03:15

Godoy Cruz - Cordoba

Arjantin Copa Liga Profesional

Bilyoner TV

03:30

Puebla - Universidad Nacional

Meksika Premier Ligi - Clausura

Bilyoner TV

05:06

Tijuana - Necaxa

Meksika Premier Ligi - Clausura

Bilyoner TV

05:30

Mazatlan - Leon

Meksika Premier Ligi - Clausura

Bilyoner TV

07:00

Sapporo - Vegalta Sendai

Japonya J.League

Bilyoner TV

08:00

Ehime - Albirex Niigata

Japonya J2 Ligi

Bilyoner TV

08:00

Pohang - Jeju United

Güney Kore K-League

Bilyoner TV

08:00

Yokohama Marinos - Yokohama FC

Japonya J.League

Bilyoner TV

08:00

Tokyo - Sagan Tosu

Japonya J.League

Bilyoner TV

08:00

Hiroshima - Avispa Fukuoka

Japonya J.League

Bilyoner TV

10:00

Kashiwa Reysol - Tokushima

Japonya J.League

Bilyoner TV

10:05

CC Mariners - Sydney FC

Avustralya A Ligi

My FootbALL Youtube Bein Sports 4 Bilyoner TV

10:30

Melbourne United - Adelaide 36ers

Avustralya NBL

Bilyoner TV

10:30

Gwangju - Daegu

Güney Kore K-League

Bilyoner TV

11:00

Kashima Antlers - Vissel Kobe

Japonya J.League

Bilyoner TV

12:10

Macarthur Bulls - Melbourne City

Avustralya A Ligi

My FootbALL Youtube Bein Sports Max 1 Bilyoner TV

13:00

Gangwon - Jeonbuk

Güney Kore K-League

Bilyoner TV

13:30

Konyaspor - Hatayspor

Spor Toto Süper Lig

Bein Sports 1

14:00

St. Etienne - Brest

Fransa Ligue 1

Bein Sports 4 Bilyoner TV

14:00

Brest - FC Vitebsk

Belarus Vysshaya Liga

Bilyoner TV

14:00

Paderborn - Düsseldorf

Almanya Bundesliga 2

S Sport 2 S Sport Plus Bilyoner TV

14:00

Osnabruck - Holstein Kiel

Almanya Bundesliga 2

Bilyoner TV

14:00

Nurnberg - Heidenheim

Almanya Bundesliga 2

Bilyoner TV

14:30

Koge - Fredericia

Danimarka 1. Ligi

Bilyoner TV

14:30

Bournemouth - Brentford

İngiltere Championship

Bein Sports 3

14:30

Liverpool - Newcastle

İngiltere Premier Lig

S Sport Plus S Sport Idman TV

15:00

Elche - Levante

İspanya La Liga

Spor Smart Smart Spor HD Bilyoner TV

15:00

Hobro - Hvidovre IF

Danimarka 1. Ligi

Bilyoner TV

15:00

Ceske Budejovice - Jablonec

Çekya 1.Ligi

Bilyoner TV

15:00

Sigma Olomouc - Banik Ostrava

Çekya 1.Ligi

Bilyoner TV

16:00

Trabzonspor - Fatih Karagümrük

Spor Toto Süper Lig

Bein Sports 1

16:00

Gornik Zabrze - Wisla Plock

Polonya Ekstraklasa

Bilyoner TV

16:00

Genoa - Spezia

İtalya Serie A

Bein Sports 4 Bilyoner TV

16:00

Troyes - Grenoble

Fransa Ligue 2

Bein Sports beIN Connect Bilyoner TV

16:00

Energetik BGU - Neman

Belarus Vysshaya Liga

Bilyoner TV

16:30

Wolfsburg - B.Dortmund

Almanya Bundesliga

S Sport Plus S Sport 2

16:30

Mainz - Bayern Münih

Almanya Bundesliga

A Spor S Sport Plus

16:30

Union Berlin - Werder Bremen

Almanya Bundesliga

S Sport Plus Bilyoner TV

16:30

Schalke 04 - Hertha Berlin

Almanya Bundesliga

Bilyoner TV

16:30

Freiburg - Hoffenheim

Almanya Bundesliga

Bilyoner TV

17:00

UD Logrones - Cartagena

İspanya La Liga 2

La Liga 123 Youtube Bilyoner TV

17:00

Hegelmann Litauen - Dziugas Telsiai

Litvanya A Lyga

Bilyoner TV

17:00

Malaga - Fuenlabrada

İspanya La Liga 2

La Liga 123 Youtube Bilyoner TV

17:00

Watford - Millwall

İngiltere Championship

Bein Sports 3

17:00

Derby County - Birmingham

İngiltere Championship

Bein Sports Max 1

17:00

Mlada Boleslav - Slovan Liberec

Çekya 1.Ligi

Bilyoner TV

17:15

Valladolid - Cadiz

İspanya La Liga

D Smart Youtube Spor Smart Smart Spor HD Bilyoner TV

17:15

Bravo - Maribor

Slovenya 1. Ligi

Bilyoner TV

17:30

Heerenveen - Zwolle

Hollanda Eredivisie

Bilyoner TV

18:00

FC Minsk - Dinamo Minsk

Belarus Vysshaya Liga

Bilyoner TV

18:00

Sibenik - Slaven Belupo

Hırvatistan 1. Ligi

Bilyoner TV

18:00

Metz - PSG

Fransa Ligue 1

Bein Sports 4 Bilyoner TV

18:30

KGHM Zaglebie - Piast Gliwice

Polonya Ekstraklasa

Bilyoner TV

19:00

Antofagasta - Cobresal

Şili Primera Ligi

Bilyoner TV

19:00

Domzale - NK Celje

Slovenya 1. Ligi

Bilyoner TV

19:00

Nevezis Kedainiai - Dainava Alytus

Litvanya A Lyga

Bilyoner TV

19:00

Alianza Huanuco - Sport Boys

Peru Primera-Apertura

Bilyoner TV

19:00

Parma - Crotone

İtalya Serie A

Bein Sports Max 1 Bilyoner TV

19:15

Espanyol - Las Palmas

İspanya La Liga 2

La Liga 123 Youtube Bilyoner TV

19:15

St.Gallen - Vaduz

İsviçre Süper Ligi

Bilyoner TV

19:30

B.Leverkusen - E.Frankfurt

Almanya Bundesliga

S Sport 2 S Sport Plus

19:30

Viktoria Plzen - Slovacko

Çekya 1.Ligi

Bilyoner TV

19:30

West Ham - Chelsea

İngiltere Premier Lig

S Sport Plus S Sport Idman TV

19:30

Valencia - Alaves

İspanya La Liga

Spor Smart Smart Spor HD Bilyoner TV

19:30

Patronato - CA Sarmiento

Arjantin Copa Liga Profesional

Bilyoner TV

19:45

PSV - Groningen

Hollanda Eredivisie

Tivibu Spor 2 Bilyoner TV

19:45

Sparta Rotterdam - VVV Venlo

Hollanda Eredivisie

Bilyoner TV

20:05

ND Gorica - Lokomotiv Zagreb

Hırvatistan 1. Ligi

Bilyoner TV

20:30

Antalyaspor - Galatasaray

Spor Toto Süper Lig

Bein Sports 2

20:30

Denizlispor - Sivasspor

Spor Toto Süper Lig

Bein Sports 3

20:30

Beşiktaş - Kayserispor

Spor Toto Süper Lig

Bein Sports 1

20:45

Al Ahli - Al Shorta

AFC Şampiyonlar Ligi

Smart Spor Kanal 82 Spor Smart Kanal 82

21:00

Toulouse - Pau

Fransa Ligue 2

Bilyoner TV

21:00

Koper - ND Gorica

Slovenya 1. Ligi

Bilyoner TV

21:00

Wisla Plock - Cracovia Krakow

Polonya Ekstraklasa

Bilyoner TV

21:00

Nashville - Montreal Impact

MLS

Bilyoner TV

21:00

Valenciennes - Niort

Fransa Ligue 2

Bilyoner TV

21:00

Guingamp - Paris FC

Fransa Ligue 2

Bilyoner TV

21:00

Sochaux - Caen

Fransa Ligue 2

Bilyoner TV

21:00

Rodez - Le Havre

Fransa Ligue 2

Bilyoner TV

21:00

Auxerre - Dunkerque HB

Fransa Ligue 2

Bilyoner TV

21:00

Ajaccio - Amiens

Fransa Ligue 2

Bilyoner TV

21:00

Chambly - Nancy

Fransa Ligue 2

Bilyoner TV

21:15

Melgar - San Martin

Peru Primera-Apertura

Bilyoner TV

21:30

Ponferradina - Lugo

İspanya La Liga 2

La Liga 123 Youtube Bilyoner TV

21:30

FC Lausanne - Basel

İsviçre Süper Ligi

Bilyoner TV

21:45

Argentinos Jrs. - Banfield

Arjantin Copa Liga Profesional

Bilyoner TV

21:45

Sassuolo - Sampdoria

İtalya Serie A

Bein Sports 4 Bilyoner TV

22:00

Toronto - Vancouver W.Caps

MLS

Bilyoner TV

22:00

Real Madrid - Real Betis

İspanya La Liga

S Sport Plus Spor Smart Smart Spor HD Bilyoner TV

22:00

Sheffield Utd - Brighton

İngiltere Premier Lig

S Sport Plus S Sport Idman TV

22:30

SJ Earthquakes - FC Dallas

MLS

Bilyoner TV

22:30

Deportes La Serena - Union Espanola

Şili Primera Ligi

Bilyoner TV

23:00

Palestino - Huachipato

Şili Primera Ligi

Bilyoner TV

23:15

Esteghlal FC - Al Duhail

AFC Şampiyonlar Ligi

Smart Spor Kanal 82 Spor Smart Kanal 82

23:30

Alianze Lima - Cesar Vallejo

Peru Primera-Apertura

Bilyoner TV