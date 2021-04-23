24 Nisan Cumartesi bugünkü maçlar! Bugün hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda?
24 Nisan Cumartesi günkü maçlar futbol severlerin seyredebilmesi için kanallar tarafından ekranlara yansıtılıyor... Peki 24 Nisan Cumartesi bugünkü maçlar neler, bugün hangi maçlar var?
İngiltere Premier Lig'den İtalya Serie A'ya, Almanya Bundesliga'dan İspanya La Liga'ya, Fransa Ligue One'dan Holllanda Eredivisie'ye ve diğer dünya liglerine kadar, ayrıca tabiki Türkiye Süper Ligi'nden nefis maçlar hafta boyunca, özellikle hafta sonlarında futbol severler için yayınlanıyor. Bugünkü maçlar neler, bugün hangi maçlar var sorularının yanıtını arayan, bir elinde kumandası ekran başına geçen seyirciler haberimiz size göre...
Yeşil sahalardan evlere taşınan futbol... Milyonlarca kadın, erkek, genç, ihtiyarı etrafında toplayan futbol... Güzel pasları, en şık çalımları, muazzam golleri izlemek isteyenler bugünkü en güzel maçlar için tv başına geçiyor... Bugün oynanacak ve tvden canlı olarak yayınlanacak futbol maçlarını izlemeniz için yayın listesi haberimizde...
Bugün hangi maçlar var sorusuna verilen cevap... İşte bugünkü maçlar...
02:00
Sol De America - 12 de Octubre
Paraguay 1. Ligi - Apertura
Bilyoner TV
02:00
Ayacucho - Cienciano
Peru Primera-Apertura
Bilyoner TV
03:00
Curico Unido - Everton
Şili Primera Ligi
Bilyoner TV
03:15
Godoy Cruz - Cordoba
Arjantin Copa Liga Profesional
Bilyoner TV
03:30
Puebla - Universidad Nacional
Meksika Premier Ligi - Clausura
Bilyoner TV
05:06
Tijuana - Necaxa
Meksika Premier Ligi - Clausura
Bilyoner TV
05:30
Mazatlan - Leon
Meksika Premier Ligi - Clausura
Bilyoner TV
07:00
Sapporo - Vegalta Sendai
Japonya J.League
Bilyoner TV
08:00
Ehime - Albirex Niigata
Japonya J2 Ligi
Bilyoner TV
08:00
Pohang - Jeju United
Güney Kore K-League
Bilyoner TV
08:00
Yokohama Marinos - Yokohama FC
Japonya J.League
Bilyoner TV
08:00
Tokyo - Sagan Tosu
Japonya J.League
Bilyoner TV
08:00
Hiroshima - Avispa Fukuoka
Japonya J.League
Bilyoner TV
10:00
Kashiwa Reysol - Tokushima
Japonya J.League
Bilyoner TV
10:05
CC Mariners - Sydney FC
Avustralya A Ligi
My FootbALL Youtube Bein Sports 4 Bilyoner TV
10:30
Melbourne United - Adelaide 36ers
Avustralya NBL
Bilyoner TV
10:30
Gwangju - Daegu
Güney Kore K-League
Bilyoner TV
11:00
Kashima Antlers - Vissel Kobe
Japonya J.League
Bilyoner TV
12:10
Macarthur Bulls - Melbourne City
Avustralya A Ligi
My FootbALL Youtube Bein Sports Max 1 Bilyoner TV
13:00
Gangwon - Jeonbuk
Güney Kore K-League
Bilyoner TV
13:30
Konyaspor - Hatayspor
Spor Toto Süper Lig
Bein Sports 1
14:00
St. Etienne - Brest
Fransa Ligue 1
Bein Sports 4 Bilyoner TV
14:00
Brest - FC Vitebsk
Belarus Vysshaya Liga
Bilyoner TV
14:00
Paderborn - Düsseldorf
Almanya Bundesliga 2
S Sport 2 S Sport Plus Bilyoner TV
14:00
Osnabruck - Holstein Kiel
Almanya Bundesliga 2
Bilyoner TV
14:00
Nurnberg - Heidenheim
Almanya Bundesliga 2
Bilyoner TV
14:30
Koge - Fredericia
Danimarka 1. Ligi
Bilyoner TV
14:30
Bournemouth - Brentford
İngiltere Championship
Bein Sports 3
14:30
Liverpool - Newcastle
İngiltere Premier Lig
S Sport Plus S Sport Idman TV
15:00
Elche - Levante
İspanya La Liga
Spor Smart Smart Spor HD Bilyoner TV
15:00
Hobro - Hvidovre IF
Danimarka 1. Ligi
Bilyoner TV
15:00
Ceske Budejovice - Jablonec
Çekya 1.Ligi
Bilyoner TV
15:00
Sigma Olomouc - Banik Ostrava
Çekya 1.Ligi
Bilyoner TV
16:00
Trabzonspor - Fatih Karagümrük
Spor Toto Süper Lig
Bein Sports 1
16:00
Gornik Zabrze - Wisla Plock
Polonya Ekstraklasa
Bilyoner TV
16:00
Genoa - Spezia
İtalya Serie A
Bein Sports 4 Bilyoner TV
16:00
Troyes - Grenoble
Fransa Ligue 2
Bein Sports beIN Connect Bilyoner TV
16:00
Energetik BGU - Neman
Belarus Vysshaya Liga
Bilyoner TV
16:30
Wolfsburg - B.Dortmund
Almanya Bundesliga
S Sport Plus S Sport 2
16:30
Mainz - Bayern Münih
Almanya Bundesliga
A Spor S Sport Plus
16:30
Union Berlin - Werder Bremen
Almanya Bundesliga
S Sport Plus Bilyoner TV
16:30
Schalke 04 - Hertha Berlin
Almanya Bundesliga
Bilyoner TV
16:30
Freiburg - Hoffenheim
Almanya Bundesliga
Bilyoner TV
17:00
UD Logrones - Cartagena
İspanya La Liga 2
La Liga 123 Youtube Bilyoner TV
17:00
Hegelmann Litauen - Dziugas Telsiai
Litvanya A Lyga
Bilyoner TV
17:00
Malaga - Fuenlabrada
İspanya La Liga 2
La Liga 123 Youtube Bilyoner TV
17:00
Watford - Millwall
İngiltere Championship
Bein Sports 3
17:00
Derby County - Birmingham
İngiltere Championship
Bein Sports Max 1
17:00
Mlada Boleslav - Slovan Liberec
Çekya 1.Ligi
Bilyoner TV
17:15
Valladolid - Cadiz
İspanya La Liga
D Smart Youtube Spor Smart Smart Spor HD Bilyoner TV
17:15
Bravo - Maribor
Slovenya 1. Ligi
Bilyoner TV
17:30
Heerenveen - Zwolle
Hollanda Eredivisie
Bilyoner TV
18:00
FC Minsk - Dinamo Minsk
Belarus Vysshaya Liga
Bilyoner TV
18:00
Sibenik - Slaven Belupo
Hırvatistan 1. Ligi
Bilyoner TV
18:00
Metz - PSG
Fransa Ligue 1
Bein Sports 4 Bilyoner TV
18:30
KGHM Zaglebie - Piast Gliwice
Polonya Ekstraklasa
Bilyoner TV
19:00
Antofagasta - Cobresal
Şili Primera Ligi
Bilyoner TV
19:00
Domzale - NK Celje
Slovenya 1. Ligi
Bilyoner TV
19:00
Nevezis Kedainiai - Dainava Alytus
Litvanya A Lyga
Bilyoner TV
19:00
Alianza Huanuco - Sport Boys
Peru Primera-Apertura
Bilyoner TV
19:00
Parma - Crotone
İtalya Serie A
Bein Sports Max 1 Bilyoner TV
19:15
Espanyol - Las Palmas
İspanya La Liga 2
La Liga 123 Youtube Bilyoner TV
19:15
St.Gallen - Vaduz
İsviçre Süper Ligi
Bilyoner TV
19:30
B.Leverkusen - E.Frankfurt
Almanya Bundesliga
S Sport 2 S Sport Plus
19:30
Viktoria Plzen - Slovacko
Çekya 1.Ligi
Bilyoner TV
19:30
West Ham - Chelsea
İngiltere Premier Lig
S Sport Plus S Sport Idman TV
19:30
Valencia - Alaves
İspanya La Liga
Spor Smart Smart Spor HD Bilyoner TV
19:30
Patronato - CA Sarmiento
Arjantin Copa Liga Profesional
Bilyoner TV
19:45
PSV - Groningen
Hollanda Eredivisie
Tivibu Spor 2 Bilyoner TV
19:45
Sparta Rotterdam - VVV Venlo
Hollanda Eredivisie
Bilyoner TV
20:05
ND Gorica - Lokomotiv Zagreb
Hırvatistan 1. Ligi
Bilyoner TV
20:30
Antalyaspor - Galatasaray
Spor Toto Süper Lig
Bein Sports 2
20:30
Denizlispor - Sivasspor
Spor Toto Süper Lig
Bein Sports 3
20:30
Beşiktaş - Kayserispor
Spor Toto Süper Lig
Bein Sports 1
20:45
Al Ahli - Al Shorta
AFC Şampiyonlar Ligi
Smart Spor Kanal 82 Spor Smart Kanal 82
21:00
Toulouse - Pau
Fransa Ligue 2
Bilyoner TV
21:00
Koper - ND Gorica
Slovenya 1. Ligi
Bilyoner TV
21:00
Wisla Plock - Cracovia Krakow
Polonya Ekstraklasa
Bilyoner TV
21:00
Nashville - Montreal Impact
MLS
Bilyoner TV
21:00
Valenciennes - Niort
Fransa Ligue 2
Bilyoner TV
21:00
Guingamp - Paris FC
Fransa Ligue 2
Bilyoner TV
21:00
Sochaux - Caen
Fransa Ligue 2
Bilyoner TV
21:00
Rodez - Le Havre
Fransa Ligue 2
Bilyoner TV
21:00
Auxerre - Dunkerque HB
Fransa Ligue 2
Bilyoner TV
21:00
Ajaccio - Amiens
Fransa Ligue 2
Bilyoner TV
21:00
Chambly - Nancy
Fransa Ligue 2
Bilyoner TV
21:15
Melgar - San Martin
Peru Primera-Apertura
Bilyoner TV
21:30
Ponferradina - Lugo
İspanya La Liga 2
La Liga 123 Youtube Bilyoner TV
21:30
FC Lausanne - Basel
İsviçre Süper Ligi
Bilyoner TV
21:45
Argentinos Jrs. - Banfield
Arjantin Copa Liga Profesional
Bilyoner TV
21:45
Sassuolo - Sampdoria
İtalya Serie A
Bein Sports 4 Bilyoner TV
22:00
Toronto - Vancouver W.Caps
MLS
Bilyoner TV
22:00
Real Madrid - Real Betis
İspanya La Liga
S Sport Plus Spor Smart Smart Spor HD Bilyoner TV
22:00
Sheffield Utd - Brighton
İngiltere Premier Lig
S Sport Plus S Sport Idman TV
22:30
SJ Earthquakes - FC Dallas
MLS
Bilyoner TV
22:30
Deportes La Serena - Union Espanola
Şili Primera Ligi
Bilyoner TV
23:00
Palestino - Huachipato
Şili Primera Ligi
Bilyoner TV
23:15
Esteghlal FC - Al Duhail
AFC Şampiyonlar Ligi
Smart Spor Kanal 82 Spor Smart Kanal 82
23:30
Alianze Lima - Cesar Vallejo
Peru Primera-Apertura
Bilyoner TV
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