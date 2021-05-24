24 Mayıs Pazartesi bugünkü maçlar! Bugün hangi maçlar var? İşte günün maçları...

24 Mayıs Pazartesi bugünkü maçlar sorusunun yanıtını alan ve tv başına geçenler haberimiz size göre... Peki bugün hangi maçlar var? İşte bugünkü maçlar, günün maçları...

DİĞER HABERLER 24.05.2021 - 00:21 24.05.2021 - 00:34 Kartal Bakışı
24 Mayıs Pazartesi bugünkü maçlar! Bugün hangi maçlar var? İşte günün maçları...

Stadyumlardan evlerimize taşınan futbol... Milyonlarca insanı peşinden sürükleyen futbol kulüpleri... İtalya Serie A'dan İngiltere Premier Lig'e, Almanya Bundesliga'dan, İspanya La Liga'ya, Fransa Ligue One'dan Hollanda Eredivisie'ye kadar ve tabiki ülkemizden günün maçları tv kanallarınca yayınlanıyor...

24 Mayıs Pazartesi bugünkü maçlar, futbol izleyicileri için tv kanalları tarafından yayınlanıyor. Paslar, çalımlar, goller, kurtarışlar, driplinglerin olduğu futbol maçlarını seyretmek isteyenler bugünkü maçlar için tv başına kuruluyor...  Bugünkü maçların, günün maçlarının yayın bilgileri haberimizde...

İşte 24 Mayıs Pazartesi bugünkü maçlar, günün maçları yayın bilgileri...

00:45
Olimpia Asuncion - Sportivo Luqueno
Paraguay 1. Ligi - Apertura
Bilyoner TV

02:00
DC United - Philadelphia Union
MLS
Bilyoner TV

03:00
LA Galaxy 2 - Oakland Roots
ABD USL Championship
USL Championship Youtube

03:00
Puebla - Santos Laguna
Meksika Premier Ligi - Clausura
Bilyoner TV

03:00
Nacional Asuncion - River Plate
Paraguay 1. Ligi - Apertura
Bilyoner TV

03:30
Universidad de Chile - Everton
Şili Primera Ligi
Bilyoner TV

04:00
Nashville - Austin FC
MLS
Bilyoner TV

15:00
Odense - AC Horsens
Danimarka Süper Ligi
Bilyoner TV

15:00
Sonderjyske - Aalborg
Danimarka Süper Ligi
Bilyoner TV

15:00
Vejle - Lyngby
Danimarka Süper Ligi
Bilyoner TV

16:00
Hekimoğlu - Kocaelispor
TFF 2. Lig Play-Off Yarı Final
Yayın Yok

16:00
Odds BK - Sarpsborg 08
Norveç Eliteserien Ligi
Bilyoner TV

18:00
Brondby IF - Nordsjaelland
Danimarka Süper Ligi
Bilyoner TV

18:00
FC Midtjylland - Aarhus
Danimarka Süper Ligi
Bilyoner TV

18:00
Randers - Kopenhag
Danimarka Süper Ligi
Bilyoner TV

19:00
Brann - Bodo Glimt
Norveç Eliteserien Ligi
Bilyoner TV

19:00
Haugesund - Stabaek
Norveç Eliteserien Ligi
Bilyoner TV

19:00
Kristiansund - Stromsgodset
Norveç Eliteserien Ligi
Bilyoner TV

19:00
Lilleström - Viking
Norveç Eliteserien Ligi
Bilyoner TV

19:00
Mjondalen - Valerenga
Norveç Eliteserien Ligi
Bilyoner TV

19:00
Tromsö - Sandefjord
Norveç Eliteserien Ligi
Bilyoner TV

19:30
Real Oviedo - Mirandes
İspanya La Liga 2
La Liga 123 Youtube, Bilyoner TV

19:30
Elfsborg - Norrköping
İsveç Allsvenskan
Bilyoner TV

19:30
Örebro - Malmö
İsveç Allsvenskan
Bilyoner TV

19:30
Trelleborgs - Vasteraas
İsveç Superettan
Bilyoner TV

19:30
Varnamo - Akropolis
İsveç Superettan
Bilyoner TV

20:00
Sakaryaspor - Kırşehir Bld.
TFF 2. Lig Play-Off Yarı Final
Yayın Yok

20:00
Bucaspor - İskenderun FK
TFF 3. Lig Play-Off Final
Smart Spor 2, Spor Smart 2

20:00
Ispartaspor - Yıldırımspor
TFF 3. Lig Play-Off Final
Spor Smart, Smart Spor HD

21:00
Rosenborg - Molde
Norveç Eliteserien Ligi
Bilyoner TV

21:45
Kilmarnock - Dundee FC
İskoçya Premier Lig
Bilyoner TV

22:00
Almeria - UD Logrones
İspanya La Liga 2
La Liga 123 Youtube, Bilyoner TV

22:00
Castellon - Rayo Vallecano
İspanya La Liga 2
La Liga 123 Youtube, Bilyoner TV

22:00
Fuenlabrada - Sporting Gijon
İspanya La Liga 2
La Liga 123 Youtube, Bilyoner TV

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22:00
Girona - Alcorcon
İspanya La Liga 2
La Liga 123 Youtube, Bilyoner TV

22:00
Las Palmas - Albacete
İspanya La Liga 2
La Liga 123 Youtube, Bilyoner TV

22:00
Leganes - Malaga
İspanya La Liga 2
La Liga 123 Youtube, Bilyoner TV

22:00
Lugo - Cartagena
İspanya La Liga 2
La Liga 123 Youtube, Bilyoner TV

22:00
Sabadell - Ponferradina
İspanya La Liga 2
La Liga 123 Youtube, Bilyoner TV

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