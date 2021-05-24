24 Mayıs Pazartesi bugünkü maçlar! Bugün hangi maçlar var? İşte günün maçları...

Stadyumlardan evlerimize taşınan futbol... Milyonlarca insanı peşinden sürükleyen futbol kulüpleri... İtalya Serie A'dan İngiltere Premier Lig'e, Almanya Bundesliga'dan, İspanya La Liga'ya, Fransa Ligue One'dan Hollanda Eredivisie'ye kadar ve tabiki ülkemizden günün maçları tv kanallarınca yayınlanıyor...

24 Mayıs Pazartesi bugünkü maçlar, futbol izleyicileri için tv kanalları tarafından yayınlanıyor. Paslar, çalımlar, goller, kurtarışlar, driplinglerin olduğu futbol maçlarını seyretmek isteyenler bugünkü maçlar için tv başına kuruluyor... Bugünkü maçların, günün maçlarının yayın bilgileri haberimizde...

İşte 24 Mayıs Pazartesi bugünkü maçlar, günün maçları yayın bilgileri...

00:45

Olimpia Asuncion - Sportivo Luqueno

Paraguay 1. Ligi - Apertura

Bilyoner TV

02:00

DC United - Philadelphia Union

MLS

Bilyoner TV

03:00

LA Galaxy 2 - Oakland Roots

ABD USL Championship

USL Championship Youtube

03:00

Puebla - Santos Laguna

Meksika Premier Ligi - Clausura

Bilyoner TV

03:00

Nacional Asuncion - River Plate

Paraguay 1. Ligi - Apertura

Bilyoner TV

03:30

Universidad de Chile - Everton

Şili Primera Ligi

Bilyoner TV

04:00

Nashville - Austin FC

MLS

Bilyoner TV

15:00

Odense - AC Horsens

Danimarka Süper Ligi

Bilyoner TV

15:00

Sonderjyske - Aalborg

Danimarka Süper Ligi

Bilyoner TV

15:00

Vejle - Lyngby

Danimarka Süper Ligi

Bilyoner TV

16:00

Hekimoğlu - Kocaelispor

TFF 2. Lig Play-Off Yarı Final

Yayın Yok

16:00

Odds BK - Sarpsborg 08

Norveç Eliteserien Ligi

Bilyoner TV

18:00

Brondby IF - Nordsjaelland

Danimarka Süper Ligi

Bilyoner TV

18:00

FC Midtjylland - Aarhus

Danimarka Süper Ligi

Bilyoner TV

18:00

Randers - Kopenhag

Danimarka Süper Ligi

Bilyoner TV

19:00

Brann - Bodo Glimt

Norveç Eliteserien Ligi

Bilyoner TV

19:00

Haugesund - Stabaek

Norveç Eliteserien Ligi

Bilyoner TV

19:00

Kristiansund - Stromsgodset

Norveç Eliteserien Ligi

Bilyoner TV

19:00

Lilleström - Viking

Norveç Eliteserien Ligi

Bilyoner TV

19:00

Mjondalen - Valerenga

Norveç Eliteserien Ligi

Bilyoner TV

19:00

Tromsö - Sandefjord

Norveç Eliteserien Ligi

Bilyoner TV

19:30

Real Oviedo - Mirandes

İspanya La Liga 2

La Liga 123 Youtube, Bilyoner TV

19:30

Elfsborg - Norrköping

İsveç Allsvenskan

Bilyoner TV

19:30

Örebro - Malmö

İsveç Allsvenskan

Bilyoner TV

19:30

Trelleborgs - Vasteraas

İsveç Superettan

Bilyoner TV

19:30

Varnamo - Akropolis

İsveç Superettan

Bilyoner TV

20:00

Sakaryaspor - Kırşehir Bld.

TFF 2. Lig Play-Off Yarı Final

Yayın Yok

20:00

Bucaspor - İskenderun FK

TFF 3. Lig Play-Off Final

Smart Spor 2, Spor Smart 2

20:00

Ispartaspor - Yıldırımspor

TFF 3. Lig Play-Off Final

Spor Smart, Smart Spor HD

21:00

Rosenborg - Molde

Norveç Eliteserien Ligi

Bilyoner TV

21:45

Kilmarnock - Dundee FC

İskoçya Premier Lig

Bilyoner TV

22:00

Almeria - UD Logrones

İspanya La Liga 2

La Liga 123 Youtube, Bilyoner TV

22:00

Castellon - Rayo Vallecano

İspanya La Liga 2

La Liga 123 Youtube, Bilyoner TV

22:00

Fuenlabrada - Sporting Gijon

İspanya La Liga 2

La Liga 123 Youtube, Bilyoner TV

22:00

Girona - Alcorcon

İspanya La Liga 2

La Liga 123 Youtube, Bilyoner TV

22:00

Las Palmas - Albacete

İspanya La Liga 2

La Liga 123 Youtube, Bilyoner TV

22:00

Leganes - Malaga

İspanya La Liga 2

La Liga 123 Youtube, Bilyoner TV

22:00

Lugo - Cartagena

İspanya La Liga 2

La Liga 123 Youtube, Bilyoner TV

22:00

Sabadell - Ponferradina

İspanya La Liga 2

La Liga 123 Youtube, Bilyoner TV