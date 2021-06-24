24 Haziran Perşembe bugünkü maçlar! Bugün hangi maçlar var? İşte günün maçları

24 Haziran Perşembe bugünkü maçlar, futbol seyircileri için tvlerden yayınlanıyor. Paslar, çalımlar, goller, kurtarışlar, driplinglerin yer aldığı futbol maçlarını seyretmek isteyenler bugünkü maçlar için ekran karşısına geçiyor... İşte Bugünkü maçların, günün maçlarının yayın bilgileri...

Yeşil sahalardan evlerimize kadar taşınan futbol... Milyonlarca insanı peşinden sürükleyen futbol heyecanı... Avrupa, Asya, Afrika, Amerika ve diğer kıtalardan gerek kulüp düzeyinde gerekse milli takımlar düzeyinde Copa Amerika, Euro 2020'den nefes kesen müsabakalar futbol tutkunlarının takibinde...

24 Haziran Perşembe bugünkü maçlar, günün maçları yayın bilgileri...

00:00

Ekvador - Peru

Copa America

Kontra Youtube, Haber Global

01:00

Alvarado - Mitre Santia

Arjantin Primera Nacional

Bilyoner TV

01:00

Botafogo SP - CSA

Brezilya Serie B

Bilyoner TV

01:00

Atletico GO - Fluminense

Brezilya Serie A

Bilyoner TV

01:00

Bragantino - Palmeiras

Brezilya Serie A

Bilyoner TV

01:00

Flamengo - Fortaleza

Brezilya Serie A

Bilyoner TV

01:00

Sao Paulo - Cuiaba Esporte

Brezilya Serie A

Bilyoner TV

02:00

NE Revolution - NY Red Bulls

MLS

Bilyoner TV

02:00

Agropecuario - Nueva Chicago

Arjantin Primera Nacional

Bilyoner TV

02:00

Charlotte Independence - Charleston

ABD USL Championship

USL Championship Youtube

02:30

New York City - Atlanta United

MLS

Bilyoner TV

02:30

Philadelphia Union - Columbus Crew

MLS

Bilyoner TV

03:00

Brezilya - Kolombiya

Copa America

Kontra Youtube, Haber Global

03:00

Chicago Fire - Cincinnati

MLS

Bilyoner TV

03:00

Montreal Impact - DC United

MLS

Bilyoner TV

03:00

Minnesota United - Austin FC

MLS

Bilyoner TV

03:00

Miami FC - Birmingham Legion

ABD USL Championship

USL Championship Youtube

03:30

Houston Dynamo - Portland Timbers

MLS

Bilyoner TV

03:30

Nashville - Toronto

MLS

Bilyoner TV

03:30

Kansas City - Colorado Rapids

MLS

Bilyoner TV

03:30

OKC Energy - Sporting Kansas 2

ABD USL Championship

USL Championship Youtube

05:00

Seattle Sounders - Real Salt Lake

MLS

Bilyoner TV

05:00

Tacoma Defiance - Real Monarchs

ABD USL Championship

USL Championship Youtube

05:30

Los Angeles FC - FC Dallas

MLS

Bilyoner TV

05:30

Vancouver W.Caps - LA Galaxy 2

MLS

Bilyoner TV

05:30

LA Galaxy 2 - Orange County

ABD USL Championship

USL Championship Youtube

18:30

HJK Helsinki - KTP

Finlandiya Veikkausliiga

Bilyoner TV

18:30

Honka - Haka

Finlandiya Veikkausliiga

Bilyoner TV

18:30

Mariehamn - SJK

Finlandiya Veikkausliiga

Bilyoner TV

18:30

Oulu - KuPS

Finlandiya Veikkausliiga

Bilyoner TV

18:30

KPV - Gnistan

Finlandiya 2. Ligi

Bilyoner TV

19:00

Bodo Glimt - Molde

Norveç Eliteserien Ligi

Bilyoner TV

19:00

Haugesund - Brann

Norveç Eliteserien Ligi

Bilyoner TV

19:00

Kristiansund - Mjondalen

Norveç Eliteserien Ligi

Bilyoner TV

19:00

Odds BK - Tromsö

Norveç Eliteserien Ligi

Bilyoner TV

19:00

Stromsgodset - Sandefjord

Norveç Eliteserien Ligi

Bilyoner TV

20:00

Filistin - Komorlar

FIFA Arab Cup

FIFA Youtube

20:00

Gimnasia Jujuy - Brown Adrogue

Arjantin Primera Nacional

Bilyoner TV

21:00

Stabaek - Valerenga

Norveç Eliteserien Ligi

Bilyoner TV

22:00

Atletico Mineiro - Juventude

Brezilya Serie A

Bilyoner TV