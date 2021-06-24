24 Haziran Perşembe bugünkü maçlar! Bugün hangi maçlar var? İşte günün maçları

24 Haziran Perşembe bugünkü maçlar sorusunun yanıtını alarak ekran başına geçmek isteyenler haberimiz size göre! Peki bugün hangi maçlar var? İşte bugünkü maçlar, günün maçları...

DİĞER HABERLER 24.06.2021 - 00:45 24.06.2021 - 00:51 Kartal Bakışı
24 Haziran Perşembe bugünkü maçlar! Bugün hangi maçlar var? İşte günün maçları

24 Haziran Perşembe bugünkü maçlar, futbol seyircileri için tvlerden yayınlanıyor. Paslar, çalımlar, goller, kurtarışlar, driplinglerin yer aldığı futbol maçlarını seyretmek isteyenler bugünkü maçlar için ekran karşısına geçiyor...  İşte Bugünkü maçların, günün maçlarının yayın bilgileri...

Yeşil sahalardan evlerimize kadar taşınan futbol... Milyonlarca insanı peşinden sürükleyen futbol heyecanı... Avrupa, Asya, Afrika, Amerika ve diğer kıtalardan gerek kulüp düzeyinde gerekse milli takımlar düzeyinde Copa Amerika, Euro 2020'den nefes kesen müsabakalar futbol tutkunlarının takibinde...

24 Haziran Perşembe bugünkü maçlar, günün maçları yayın bilgileri...

00:00
Ekvador - Peru
Copa America
Kontra Youtube, Haber Global

01:00
Alvarado - Mitre Santia
Arjantin Primera Nacional
Bilyoner TV

01:00
Botafogo SP - CSA
Brezilya Serie B
Bilyoner TV

01:00
Atletico GO - Fluminense
Brezilya Serie A
Bilyoner TV

01:00
Bragantino - Palmeiras
Brezilya Serie A
Bilyoner TV

01:00
Flamengo - Fortaleza
Brezilya Serie A
Bilyoner TV

01:00
Sao Paulo - Cuiaba Esporte
Brezilya Serie A
Bilyoner TV

02:00
NE Revolution - NY Red Bulls
MLS
Bilyoner TV

02:00
Agropecuario - Nueva Chicago
Arjantin Primera Nacional
Bilyoner TV

02:00
Charlotte Independence - Charleston
ABD USL Championship
USL Championship Youtube

02:30
New York City - Atlanta United
MLS
Bilyoner TV

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02:30
Philadelphia Union - Columbus Crew
MLS
Bilyoner TV

03:00
Brezilya - Kolombiya
Copa America
Kontra Youtube, Haber Global

03:00
Chicago Fire - Cincinnati
MLS
Bilyoner TV

03:00
Montreal Impact - DC United
MLS
Bilyoner TV

03:00
Minnesota United - Austin FC
MLS
Bilyoner TV

03:00
Miami FC - Birmingham Legion
ABD USL Championship
USL Championship Youtube

03:30
Houston Dynamo - Portland Timbers
MLS
Bilyoner TV

03:30
Nashville - Toronto
MLS
Bilyoner TV

03:30
Kansas City - Colorado Rapids
MLS
Bilyoner TV

03:30
OKC Energy - Sporting Kansas 2
ABD USL Championship
USL Championship Youtube

05:00
Seattle Sounders - Real Salt Lake
MLS
Bilyoner TV

05:00
Tacoma Defiance - Real Monarchs
ABD USL Championship
USL Championship Youtube

05:30
Los Angeles FC - FC Dallas
MLS
Bilyoner TV

05:30
Vancouver W.Caps - LA Galaxy 2
MLS
Bilyoner TV

05:30
LA Galaxy 2 - Orange County
ABD USL Championship
USL Championship Youtube

18:30
HJK Helsinki - KTP
Finlandiya Veikkausliiga
Bilyoner TV

18:30
Honka - Haka
Finlandiya Veikkausliiga
Bilyoner TV

18:30
Mariehamn - SJK
Finlandiya Veikkausliiga
Bilyoner TV

18:30
Oulu - KuPS
Finlandiya Veikkausliiga
Bilyoner TV

18:30
KPV - Gnistan
Finlandiya 2. Ligi
Bilyoner TV

19:00
Bodo Glimt - Molde
Norveç Eliteserien Ligi
Bilyoner TV

19:00
Haugesund - Brann
Norveç Eliteserien Ligi
Bilyoner TV

19:00
Kristiansund - Mjondalen
Norveç Eliteserien Ligi
Bilyoner TV

19:00
Odds BK - Tromsö
Norveç Eliteserien Ligi
Bilyoner TV

19:00
Stromsgodset - Sandefjord
Norveç Eliteserien Ligi
Bilyoner TV

20:00
Filistin - Komorlar
FIFA Arab Cup
FIFA Youtube

20:00
Gimnasia Jujuy - Brown Adrogue
Arjantin Primera Nacional
Bilyoner TV

21:00
Stabaek - Valerenga
Norveç Eliteserien Ligi
Bilyoner TV

22:00
Atletico Mineiro - Juventude
Brezilya Serie A
Bilyoner TV

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