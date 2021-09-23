24 Eylül Cuma bugünkü maçlar! Bugün hangi maçlar var? İşte günün maçları

24 Eylül Cuma bugünkü maçlar sorusuyla tv başına geçenler haberimiz tam size göre! Peki bugün hangi maçlar var? İşte günün maçları...

DİĞER HABERLER 23.09.2021 - 23:34 23.09.2021 - 23:44 Kartal Bakışı
24 Eylül Cuma bugünkü maçlar! Bugün hangi maçlar var? İşte günün maçları

24 Eylül Cuma bugünkü maçlar, futbol seyircileri için ekranlara getiriliyor. Güzel paslar, bel kıran çalımlar, enfes goller, akrobatik kurtarışların yer aldığı futbol maçlarını seyretmek isteyenler bugünkü maçlar için tv başına geçiyor... 

Stadyumlardan evlerimize kadar taşınan futbol heyecanı... Milyonlarca insanı peşinden sürükleyen futbol tutkusu... Avrupa, Asya, Afrika, Amerika ve diğer kıtalardan, Premier Lig, La Liga, Bundesliga, Serie A, Ligue 1 ve tabiki Süper Ligimizden heyecan fırtınası maçlar futbol sevdalılarının takibinde... İşte bugünkü maçların, günün maçlarının yayın bilgileri...

24 Eylül Cuma bugünkü maçlar, günün maçlarının yayın bilgileri...

00:15
Royal Pari - Nacional Potosi
Bolivya Premier Ligi

01:00
CSA - Botafogo SP
Brezilya Serie B

02:00
San Martin - Cesar Vallejo
Peru Primera-Apertura

02:30
Wilstermann - Independiente Petroleros
Bolivya Premier Ligi

03:30
Penarol - Atletico PR
Copa Sudamericana Yarı Final
S Sport Plus, S Sport

05:00
Pachuca - Necaxa
Meksika Premier Ligi - Clausura

13:00
Shimizu S Pulse - Vissel Kobe
Japonya J.League

14:45
Albirex Niigata - Tampines
Singapur Premier Ligi
1 Play Sports Youtube

14:45
Young Lions - Tanjong Pagar
Singapur Premier Ligi
1 Play Sports Youtube

17:45
Bani Yas - Ajman Club
BAE Arap Körfez Ligi

17:45
Khorfakkan - Al Dhafra
BAE Arap Körfez Ligi

18:00
Saburtalo Tiflis - Shukura Kobuleti
Gürcistan Erovnuli Liga
Gürcistan Erovmuli Liga Youtube

18:00
Telavi - Dila Gori
Gürcistan Erovnuli Liga
Gürcistan Erovmuli Liga Youtube

18:00
Torpedo Kutaisi - Lokomotif Tiflis
Gürcistan Erovnuli Liga
Gürcistan Erovmuli Liga Youtube

18:00
Pohronie - AS Trencin
Slovakya Fortuna Ligi
Bilyoner TV

18:00
FK Panevezys - Dainava Alytus
Litvanya A Lyga

19:00
Gornik Leczna - Lechia Gdansk
Polonya Ekstraklasa

19:10
St.Polten - Amstetten
Avusturya 1. Ligi

19:30
Heidenheim - Darmstadt 98
Almanya Bundesliga 2
Bein Sports 3, Tivibu Spor 2

19:30
Jahn Regensburg - Erzgebirge Aue
Almanya Bundesliga 2
Bein Sports 2, Tivibu Spor 3

19:30
Aus Lustenau - FC Juniors
Avusturya 1. Ligi

20 Eylül Pazartesi bugün hangi maçlar var? Bugünkü maçlar, günün maçları neler?

20 Eylül Pazartesi bugün hangi maçlar var? Bugünkü maçlar, günün maçları neler?

19:30
BW Linz - Horn
Avusturya 1. Ligi

19:30
Kapfenberg Bulls - Vorwarts Steyr
Avusturya 1. Ligi

19:30
Liefering - Dornbirn
Avusturya 1. Ligi

20:00
Altay - Beşiktaş
Spor Toto Süper Lig
Bein Sports 1

20:00
Dinamo Tiflis - Samtredia
Gürcistan Erovnuli Liga
Gürcistan Erovmuli Liga Youtube

20:00
Dinamo Batum - Samgurali
Gürcistan Erovnuli Liga
Gürcistan Erovmuli Liga Youtube

20:00
Kocaelispor - Tuzlaspor
Spor Toto 1. Lig
TRT Spor, Bein Sports Max 1

20:00
Al Sharjah - Al Jazira
BAE Arap Körfez Ligi

20:00
Emirates Club - Al Nasr
BAE Arap Körfez Ligi

20:00
Orgryte - Eskilstuna United
İsveç Superettan

20:00
Helsingor - Hobro
Danimarka 1. Ligi

20:00
Koge - Fredericia
Danimarka 1. Ligi

20:00
Rapid Bükreş - Voluntari
Romanya Liga 1

20:00
Gomel - Brest
Belarus Vysshaya Liga

21:00
Real Sociedad B - Huesca
İspanya La Liga 2
La Liga 123 Youtube

21:00
Sporting Lisbon - Maritimo
Portekiz Liga NOS
S Sport 2S Sport Plus

21:00
Almere - Dordrecht
Hollanda Eerste Divisie

21:00
ADO Den Haag - Roda
Hollanda Eerste Divisie

21:00
Eindhoven - NAC Breda
Hollanda Eerste Divisie

21:00
Excelsior - Jong PSV
Hollanda Eerste Divisie

21:00
FC Emmen - Den Bosch
Hollanda Eerste Divisie

21:00
De Graafschap - Jong Utrecht
Hollanda Eerste Divisie

21:00
Oss - Volendam
Hollanda Eerste Divisie

21:00
SC Telstar - Jong AZ
Hollanda Eerste Divisie

21:00
VVV Venlo - Helmond
Hollanda Eerste Divisie

21:00
Lierse - Waasland Beveren
Belçika 1. B Ligi

21:30
Greuther Fürth - Bayern Münih
Almanya Bundesliga
Bein Sports 3, Tivibu Spor 2

21:30
Jagiellonia - Lech Poznan
Polonya Ekstraklasa

21:45
Club Brugge - Leuven
Belçika Pro League
Tivibu Spor 3

21:45
Bohemians 1905 - Finn Harps
İrlanda Premier Ligi

21:45
Derry City - Longford
İrlanda Premier Ligi

21:45
Dundalk - Sligo Rovers
İrlanda Premier Ligi

21:45
St. Patricks - Shamrock Rovers
İrlanda Premier Ligi

21:45
Waterford - Drogheda
İrlanda Premier Ligi

21:45
Arbroath - Kilmarnock
İskoçya Championship

22:00
Almeria - Tenerife
İspanya La Liga 2
La Liga 123 Youtube

22:00
WBA - QPR
İngiltere Championship
Bein Sports 3

22:00
JDA Dijon - Valenciennes
Fransa Ligue 2

22:00
Nancy - Amiens
Fransa Ligue 2

22:00
Nimes - Le Havre
Fransa Ligue 2

22:00
Niort - Paris FC
Fransa Ligue 2

22:00
Pau - Dunkerque HB
Fransa Ligue 2

22:00
Quevilly Rouen - Guingamp
Fransa Ligue 2

22:00
Rodez - Grenoble
Fransa Ligue 2

22:00
Sochaux - Auxerre
Fransa Ligue 2

23:15
Gil Vicente - Porto
Portekiz Liga NOS
S Sport 2, S Sport Plus

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