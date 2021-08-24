24 Ağustos Salı bugünkü maçlar! Bugün hangi maçlar var? İşte günün maçları
24 Ağustos Salı bugünkü maçlar sorusuyla tv başına geçenler haberimiz tam size göre! Peki bugün hangi maçlar var? İşte günün maçları...
24 Ağustos Salı bugünkü maçlar, futbol izleyicileri için televizyonlardan yayınlanıyor. Şık paslar, güzel çalımlar, enfes goller, harika kurtarışlar, hızlı driplinglerin yer aldığı futbol müsabakalarını seyretmek isteyenler bugünkü maçlar için tv başına geçiyor...
Yeşil sahalardan evlerimize kadar taşınan futbol heyecanı... Milyonlarca kadın erkek yaşlı genç insanı peşinden sürükleyen futbol tutkusu... Avrupa, Asya, Afrika, Amerika ve diğer kıtalardan, Premier Lig, La Liga, Bundesliga, Serie A, Ligue 1 ve tabiki Süper Ligimizden nefes kesen maçlar futbol sevdalılarının takibinde... İşte bugünkü maçların, günün maçlarının yayın bilgileri...
24 Ağustos Salı bugünkü maçlar, günün maçlarının yayın bilgileri...
13:00
Gwangju - Seongnam
Güney Kore K-League
Bilyoner TV
14:00
ATK Mohun Bagan - Bashundara Kings
AFC Asya Kupası
Spor Smart Smart Spor HD
19:00
Maziya - Bengaluru
AFC Asya Kupası
Spor Smart Smart Spor HD
20:00
Gais - Jönköpings
İsveç Superettan
Bilyoner TV
21:45
Huddersfield - Everton
İngiltere Lig Kupası
Bein Sports 3 Bilyoner TV
21:45
Barrow - Aston Villa
İngiltere Lig Kupası
Bein Sports 4 Bilyoner TV
22:00
Ferencvaros - Young Boys
UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off
Exxen
22:00
Ludogorets - Malmö
UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off
Exxen
22:00
PSV - Benfica
UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off
Exxen
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