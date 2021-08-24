24 Ağustos Salı bugünkü maçlar! Bugün hangi maçlar var? İşte günün maçları

24 Ağustos Salı bugünkü maçlar, futbol izleyicileri için televizyonlardan yayınlanıyor. Şık paslar, güzel çalımlar, enfes goller, harika kurtarışlar, hızlı driplinglerin yer aldığı futbol müsabakalarını seyretmek isteyenler bugünkü maçlar için tv başına geçiyor...

Yeşil sahalardan evlerimize kadar taşınan futbol heyecanı... Milyonlarca kadın erkek yaşlı genç insanı peşinden sürükleyen futbol tutkusu... Avrupa, Asya, Afrika, Amerika ve diğer kıtalardan, Premier Lig, La Liga, Bundesliga, Serie A, Ligue 1 ve tabiki Süper Ligimizden nefes kesen maçlar futbol sevdalılarının takibinde... İşte bugünkü maçların, günün maçlarının yayın bilgileri...

24 Ağustos Salı bugünkü maçlar, günün maçlarının yayın bilgileri...

13:00

Gwangju - Seongnam

Güney Kore K-League

Bilyoner TV

14:00

ATK Mohun Bagan - Bashundara Kings

AFC Asya Kupası

Spor Smart Smart Spor HD

19:00

Maziya - Bengaluru

AFC Asya Kupası

Spor Smart Smart Spor HD

20:00

Gais - Jönköpings

İsveç Superettan

Bilyoner TV

21:45

Huddersfield - Everton

İngiltere Lig Kupası

Bein Sports 3 Bilyoner TV

21:45

Barrow - Aston Villa

İngiltere Lig Kupası

Bein Sports 4 Bilyoner TV

22:00

Ferencvaros - Young Boys

UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off

Exxen

22:00

Ludogorets - Malmö

UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off

Exxen

22:00

PSV - Benfica

UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off

Exxen