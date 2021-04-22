23 Nisan Cuma bugün hangi maçlar var? Bugünkü maçlar saat kaçta, hangi kanalda?
Bugün oynanacak ve tvden canlı olarak aktarılacak futbol maçlarını seyredebilmeniz için yayın listesi haberimizde... Peki 23 Nisan Cuma bugünkü maçlar neler, bugün hangi maçlar var?
23 Nisan Cuma günkü maçlar futbol severlerin seyredebilmesi için kanallar tarafından ekranlara yansıtılıyor... Premier Lig'den Serie A'ya, Bundesliga'dan La Liga'ya, Ligue One'dan Eredivisie'ye ve diğer liglere kadar... Ayrıca tabiki Türkiye Süper Ligi'nden nefis maçlar hafta boyunca, özellikle hafta sonlarında futbol izleyicileri için yayınlanıyor. Bugünkü maçlar neler, Bugün hangi maçlar var sorularının cevabını arayan, bir elinde kumandası, yanında abur cuburu keyifli dakikalar, saatler için ekran başına geçen futbol severler haberimiz size göre...
Stadyumlardan evlere taşan heyecan fırtınası futbol... Milyonlarca insanı etrafında toplayan futbol... En şık pasları, harika çalımları, enfes golleri seyretmek isteyenler bugünkü en güzel maçlar için ekran başına kuruluyor...
Bugün hangi maçlar var sorusuna verilen cevap... İşte bugünkü maçlar...
00:00
Al Ahly - Enyimba
CAF Afrika Uluslar Kupası
Bilyoner TV
01:00
Fluminense - River Plate
Copa Libertadores
Bilyoner TV
01:15
Aragua - Lanus
Copa Sudamericana
Bilyoner TV
01:15
Bolivar - Arsenal Sarandi
Copa Sudamericana
Bilyoner TV
01:15
Bragantino - Tolima
Copa Sudamericana
Bilyoner TV
01:15
Gremio - La Equidad
Copa Sudamericana
Bilyoner TV
03:00
Atletico Nacional - U. Catolica
Copa Libertadores
Bilyoner TV
03:30
River Plate - Corinthians
Copa Sudamericana
Bilyoner TV
03:30
Penarol - Huancayo
Copa Sudamericana
Bilyoner TV
03:30
Libertad - Palestino
Copa Sudamericana
Bilyoner TV
05:00
Junior - Santa Fe
Copa Libertadores
Bilyoner TV
12:05
Melbourne Victory - WS Wanderers
Avustralya A Ligi
My FootbALL Youtube Bein Sports 4 Bilyoner TV
17:30
Al Rayyan - Al Wahda
AFC Şampiyonlar Ligi
Spor Smart Smart Spor HD
18:00
Tractor Sazi - Al Quwa Al Jawiya
AFC Şampiyonlar Ligi
Smart Spor Kanal 82 Spor Smart Kanal 82
19:00
Rakow Czestochowa - Slask Wroclaw
Polonya Ekstraklasa
Bilyoner TV
19:30
Braunschweig - Erzgebirge Aue
Almanya Bundesliga 2
Bilyoner TV
19:30
Karlsruhe - Wurzburger Kickers
Almanya Bundesliga 2
S Sport 2 S Sport Plus Bilyoner TV
19:45
Willem II - RKC Waalwijk
Hollanda Eredivisie
Bilyoner TV
20:00
FC Goa - Persepolis
AFC Şampiyonlar Ligi
Smart Spor Kanal 82 Spor Smart Kanal 82
20:30
Gençlerbirliği - Ç.Rizespor
Spor Toto Süper Lig
Bein Sports 1
21:00
Al Wehdat - Al Sadd
AFC Şampiyonlar Ligi
Spor Smart Smart Spor HD
21:30
Podbeskidzie - Lech Poznan
Polonya Ekstraklasa
Bilyoner TV
21:30
Augsburg - Köln
Almanya Bundesliga
S Sport 2 S Sport Plus
22:00
Reims - Marsilya
Fransa Ligue 1
Bein Sports 2 Bilyoner TV
22:00
Arsenal - Everton
İngiltere Premier Lig
S Sport Plus S Sport Idman TV
22:00
Real Zaragoza - Sporting Gijon
İspanya La Liga 2
La Liga 123 Youtube Bilyoner TV
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