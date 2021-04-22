23 Nisan Cuma bugün hangi maçlar var? Bugünkü maçlar saat kaçta, hangi kanalda?

Bugün oynanacak ve tvden canlı olarak aktarılacak futbol maçlarını seyredebilmeniz için yayın listesi haberimizde... Peki 23 Nisan Cuma bugünkü maçlar neler, bugün hangi maçlar var?

DİĞER HABERLER 22.04.2021 - 23:51 23.04.2021 - 02:55 Kartal Bakışı
23 Nisan Cuma bugün hangi maçlar var? Bugünkü maçlar saat kaçta, hangi kanalda?

23 Nisan Cuma günkü maçlar futbol severlerin seyredebilmesi için kanallar tarafından ekranlara yansıtılıyor... Premier Lig'den Serie A'ya, Bundesliga'dan La Liga'ya, Ligue One'dan Eredivisie'ye ve diğer liglere kadar... Ayrıca tabiki Türkiye Süper Ligi'nden nefis maçlar hafta boyunca, özellikle hafta sonlarında futbol izleyicileri için yayınlanıyor. Bugünkü maçlar neler, Bugün hangi maçlar var sorularının cevabını arayan, bir elinde kumandası, yanında abur cuburu keyifli dakikalar, saatler için ekran başına geçen futbol severler haberimiz size göre...

Stadyumlardan evlere taşan heyecan fırtınası futbol... Milyonlarca insanı etrafında toplayan futbol... En şık pasları, harika çalımları, enfes golleri seyretmek isteyenler bugünkü en güzel maçlar için ekran başına kuruluyor...

Bugün hangi maçlar var sorusuna verilen cevap... İşte bugünkü maçlar...

00:00
Al Ahly - Enyimba
CAF Afrika Uluslar Kupası
Bilyoner TV

01:00
Fluminense - River Plate
Copa Libertadores
Bilyoner TV

01:15
Aragua - Lanus
Copa Sudamericana
Bilyoner TV

01:15
Bolivar - Arsenal Sarandi
Copa Sudamericana
Bilyoner TV

01:15
Bragantino - Tolima
Copa Sudamericana
Bilyoner TV

01:15
Gremio - La Equidad
Copa Sudamericana
Bilyoner TV

03:00
Atletico Nacional - U. Catolica
Copa Libertadores
Bilyoner TV

03:30
River Plate - Corinthians
Copa Sudamericana
Bilyoner TV

03:30
Penarol - Huancayo
Copa Sudamericana
Bilyoner TV

03:30
Libertad - Palestino
Copa Sudamericana
Bilyoner TV

05:00
Junior - Santa Fe
Copa Libertadores
Bilyoner TV

12:05
Melbourne Victory - WS Wanderers
Avustralya A Ligi
My FootbALL Youtube Bein Sports 4 Bilyoner TV

17:30
Al Rayyan - Al Wahda
AFC Şampiyonlar Ligi
Spor Smart Smart Spor HD

18:00
Tractor Sazi - Al Quwa Al Jawiya
AFC Şampiyonlar Ligi
Smart Spor Kanal 82 Spor Smart Kanal 82

19:00
Rakow Czestochowa - Slask Wroclaw
Polonya Ekstraklasa
Bilyoner TV

19:30
Braunschweig - Erzgebirge Aue
Almanya Bundesliga 2
Bilyoner TV

19:30
Karlsruhe - Wurzburger Kickers
Almanya Bundesliga 2
S Sport 2 S Sport Plus Bilyoner TV

19:45
Willem II - RKC Waalwijk
Hollanda Eredivisie
Bilyoner TV

20:00
FC Goa - Persepolis
AFC Şampiyonlar Ligi
Smart Spor Kanal 82 Spor Smart Kanal 82

20:30
Gençlerbirliği - Ç.Rizespor
Spor Toto Süper Lig
Bein Sports 1

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21:00
Al Wehdat - Al Sadd
AFC Şampiyonlar Ligi
Spor Smart Smart Spor HD

21:30
Podbeskidzie - Lech Poznan
Polonya Ekstraklasa
Bilyoner TV

21:30
Augsburg - Köln
Almanya Bundesliga
S Sport 2 S Sport Plus

22:00
Reims - Marsilya
Fransa Ligue 1
Bein Sports 2 Bilyoner TV

22:00
Arsenal - Everton
İngiltere Premier Lig
S Sport Plus S Sport Idman TV

22:00
Real Zaragoza - Sporting Gijon
İspanya La Liga 2
La Liga 123 Youtube Bilyoner TV

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