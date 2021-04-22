23 Nisan Cuma günkü maçlar futbol severlerin seyredebilmesi için kanallar tarafından ekranlara yansıtılıyor... Premier Lig'den Serie A'ya, Bundesliga'dan La Liga'ya, Ligue One'dan Eredivisie'ye ve diğer liglere kadar... Ayrıca tabiki Türkiye Süper Ligi'nden nefis maçlar hafta boyunca, özellikle hafta sonlarında futbol izleyicileri için yayınlanıyor. Bugünkü maçlar neler, Bugün hangi maçlar var sorularının cevabını arayan, bir elinde kumandası, yanında abur cuburu keyifli dakikalar, saatler için ekran başına geçen futbol severler haberimiz size göre...

Stadyumlardan evlere taşan heyecan fırtınası futbol... Milyonlarca insanı etrafında toplayan futbol... En şık pasları, harika çalımları, enfes golleri seyretmek isteyenler bugünkü en güzel maçlar için ekran başına kuruluyor...

Bugün hangi maçlar var sorusuna verilen cevap... İşte bugünkü maçlar...

00:00

Al Ahly - Enyimba

CAF Afrika Uluslar Kupası

Bilyoner TV

01:00

Fluminense - River Plate

Copa Libertadores

Bilyoner TV

01:15

Aragua - Lanus

Copa Sudamericana

Bilyoner TV

01:15

Bolivar - Arsenal Sarandi

Copa Sudamericana

Bilyoner TV

01:15

Bragantino - Tolima

Copa Sudamericana

Bilyoner TV

01:15

Gremio - La Equidad

Copa Sudamericana

Bilyoner TV

03:00

Atletico Nacional - U. Catolica

Copa Libertadores

Bilyoner TV

03:30

River Plate - Corinthians

Copa Sudamericana

Bilyoner TV

03:30

Penarol - Huancayo

Copa Sudamericana

Bilyoner TV

03:30

Libertad - Palestino

Copa Sudamericana

Bilyoner TV

05:00

Junior - Santa Fe

Copa Libertadores

Bilyoner TV

12:05

Melbourne Victory - WS Wanderers

Avustralya A Ligi

My FootbALL Youtube Bein Sports 4 Bilyoner TV

17:30

Al Rayyan - Al Wahda

AFC Şampiyonlar Ligi

Spor Smart Smart Spor HD

18:00

Tractor Sazi - Al Quwa Al Jawiya

AFC Şampiyonlar Ligi

Smart Spor Kanal 82 Spor Smart Kanal 82

19:00

Rakow Czestochowa - Slask Wroclaw

Polonya Ekstraklasa

Bilyoner TV

19:30

Braunschweig - Erzgebirge Aue

Almanya Bundesliga 2

Bilyoner TV

19:30

Karlsruhe - Wurzburger Kickers

Almanya Bundesliga 2

S Sport 2 S Sport Plus Bilyoner TV

19:45

Willem II - RKC Waalwijk

Hollanda Eredivisie

Bilyoner TV

20:00

FC Goa - Persepolis

AFC Şampiyonlar Ligi

Smart Spor Kanal 82 Spor Smart Kanal 82

20:30

Gençlerbirliği - Ç.Rizespor

Spor Toto Süper Lig

Bein Sports 1

21:00

Al Wehdat - Al Sadd

AFC Şampiyonlar Ligi

Spor Smart Smart Spor HD

21:30

Podbeskidzie - Lech Poznan

Polonya Ekstraklasa

Bilyoner TV

21:30

Augsburg - Köln

Almanya Bundesliga

S Sport 2 S Sport Plus

22:00

Reims - Marsilya

Fransa Ligue 1

Bein Sports 2 Bilyoner TV

22:00

Arsenal - Everton

İngiltere Premier Lig

S Sport Plus S Sport Idman TV

22:00

Real Zaragoza - Sporting Gijon

İspanya La Liga 2

La Liga 123 Youtube Bilyoner TV