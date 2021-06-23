23 Haziran Çarşamba bugünkü maçlar! Bugün hangi maçlar var? İşte günün maçları
23 Haziran Çarşamba bugünkü maçlar sorusunun cevabını alarak tv karşısına geçmek isteyenler haberimiz size göre! Peki bugün hangi maçlar var? İşte bugünkü maçlar, günün maçları...
23 Haziran Çarşamba bugünkü maçlar, futbol seyircileri için tvlerden yayınlanıyor. Paslar, çalımlar, goller, kurtarışlar, driplinglerin yer aldığı futbol müsabakalarını izlemek isteyenler bugünkü maçlar için tv karşısına geçiyor... Bugünkü maçların, günün maçlarının yayın bilgileri içerikte...
Stadyumlardan evlerimize taşınan futbol... Milyonlarca kadın, erkek, genç, ihtiyarı peşinden sürükleyen futbol heyecanı... Avrupa, Asya, Afrika, Amerika ve diğer kıtalardan gerek kulüp düzeyinde gerekse milli takımlar düzeyinde Copa Amerika, Euro 2020'den nefes kesen maçlar futbol izleyicilerini bekliyor...
23 Haziran Çarşamba bugünkü maçlar, günün maçları yayın bilgileri...
01:00
Estudiantes Rio Cuarto - Belgrano
Arjantin Primera Nacional
Bilyoner TV
01:00
Goias - Avai
Brezilya Serie B
Bilyoner TV
01:00
Ponte Preta - Operario
Brezilya Serie B
Bilyoner TV
02:30
Orlando City - SJ Earthquakes
MLS
Bilyoner TV
03:10
Gimnasia Mendoza - Deportivo Riestra
Arjantin Primera Nacional
Bilyoner TV
03:30
Coritiba - Vitoria
Brezilya Serie B
Bilyoner TV
03:30
CRB - Brasil de Pelotas
Brezilya Serie B
Bilyoner TV
03:30
Remo - Guarani
Brezilya Serie B
Bilyoner TV
12:00
Vissel Kobe - Yokohama FC
Japonya J.League
Bilyoner TV
13:00
Vegalta Sendai - Shimizu S Pulse
Japonya J.League
Bilyoner TV
13:00
Tokushima - Tokyo
Japonya J.League
Bilyoner TV
13:00
Sapporo - Cerezo Osaka
Japonya J.League
Bilyoner TV
13:00
Oita - Kashima Antlers
Japonya J.League
Bilyoner TV
13:00
Kashiwa Reysol - Urawa
Japonya J.League
Bilyoner TV
13:00
Yokohama Marinos - Sagan Tosu
Japonya J.League
Bilyoner TV
14:45
Tampines - Balestier Khalsa
Singapur Premier Ligi
1 Play Sports Youtube
18:30
Ilves - Inter Turku
Finlandiya Veikkausliiga
Bilyoner TV
18:30
Lahti - HIFK Helsinki
Finlandiya Veikkausliiga
Bilyoner TV
18:30
Telavi - Samtredia
Gürcistan Erovnuli Liga
Gürcistan Erovmuli Liga Youtube
18:30
Dinamo Tiflis - Samgurali
Gürcistan Erovnuli Liga
Gürcistan Erovmuli Liga Youtube
19:00
Slovakya - İspanya
UEFA Euro 2020
TRT 1
19:00
İsveç - Polonya
UEFA Euro 2020
TRT Spor
19:30
Saburtalo Tiflis - Lokomotif Tiflis
Gürcistan Erovnuli Liga
Gürcistan Erovmuli Liga Youtube
20:00
Lübnan - Cibuti
FIFA Arab Cup
FIFA Youtube
20:00
Temperley - SM Tucuman
Arjantin Primera Nacional
Bilyoner TV
20:00
All Boys - Independiente Rivadavia
Arjantin Primera Nacional
Bilyoner TV
21:00
Deportivo Maipu - Almirante Brown
Arjantin Primera Nacional
Bilyoner TV
21:00
Deportivo Moron - San Telmo
Arjantin Primera Nacional
Bilyoner TV
21:00
Instituto AC - Guillermo Brown
Arjantin Primera Nacional
Bilyoner TV
21:30
Club A. Guemes - Def. de Belgrano
Arjantin Primera Nacional
Bilyoner TV
21:30
Ferro Carril Oeste - Villa Dalmine
Arjantin Primera Nacional
Bilyoner TV
22:00
Almanya - Macaristan
UEFA Euro 2020
TRT Spor
22:00
Portekiz - Fransa
UEFA Euro 2020
TRT 1
22:00
CA Tigre - Atletico Atlanta
Arjantin Primera Nacional
Bilyoner TV
22:00
Londrina - Nautico
Brezilya Serie B
Bilyoner TV
|Takım
|O
|Av
|P
|Takım
|O
|Av
|P
|Takım
|O
|Av
|P
|Takım
|O
|Av
|P