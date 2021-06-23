23 Haziran Çarşamba bugünkü maçlar! Bugün hangi maçlar var? İşte günün maçları

23 Haziran Çarşamba bugünkü maçlar sorusunun cevabını alarak tv karşısına geçmek isteyenler haberimiz size göre! Peki bugün hangi maçlar var? İşte bugünkü maçlar, günün maçları...

DİĞER HABERLER 23.06.2021 - 00:29 23.06.2021 - 00:43 Kartal Bakışı
23 Haziran Çarşamba bugünkü maçlar! Bugün hangi maçlar var? İşte günün maçları

23 Haziran Çarşamba bugünkü maçlar, futbol seyircileri için tvlerden yayınlanıyor. Paslar, çalımlar, goller, kurtarışlar, driplinglerin yer aldığı futbol müsabakalarını izlemek isteyenler bugünkü maçlar için tv karşısına geçiyor...  Bugünkü maçların, günün maçlarının yayın bilgileri içerikte...

Stadyumlardan evlerimize taşınan futbol... Milyonlarca kadın, erkek, genç, ihtiyarı peşinden sürükleyen futbol heyecanı... Avrupa, Asya, Afrika, Amerika ve diğer kıtalardan gerek kulüp düzeyinde gerekse milli takımlar düzeyinde Copa Amerika, Euro 2020'den nefes kesen maçlar futbol izleyicilerini bekliyor...

23 Haziran Çarşamba bugünkü maçlar, günün maçları yayın bilgileri...

01:00
Estudiantes Rio Cuarto - Belgrano
Arjantin Primera Nacional
Bilyoner TV

01:00
Goias - Avai
Brezilya Serie B
Bilyoner TV

01:00
Ponte Preta - Operario
Brezilya Serie B
Bilyoner TV

02:30
Orlando City - SJ Earthquakes
MLS
Bilyoner TV

03:10
Gimnasia Mendoza - Deportivo Riestra
Arjantin Primera Nacional
Bilyoner TV

03:30
Coritiba - Vitoria
Brezilya Serie B
Bilyoner TV

03:30
CRB - Brasil de Pelotas
Brezilya Serie B
Bilyoner TV

03:30
Remo - Guarani
Brezilya Serie B
Bilyoner TV

12:00
Vissel Kobe - Yokohama FC
Japonya J.League
Bilyoner TV

13:00
Vegalta Sendai - Shimizu S Pulse
Japonya J.League
Bilyoner TV

13:00
Tokushima - Tokyo
Japonya J.League
Bilyoner TV

13:00
Sapporo - Cerezo Osaka
Japonya J.League
Bilyoner TV

13:00
Oita - Kashima Antlers
Japonya J.League
Bilyoner TV

13:00
Kashiwa Reysol - Urawa
Japonya J.League
Bilyoner TV

13:00
Yokohama Marinos - Sagan Tosu
Japonya J.League
Bilyoner TV

14:45
Tampines - Balestier Khalsa
Singapur Premier Ligi
1 Play Sports Youtube

18:30
Ilves - Inter Turku
Finlandiya Veikkausliiga
Bilyoner TV

18:30
Lahti - HIFK Helsinki
Finlandiya Veikkausliiga
Bilyoner TV

18:30
Telavi - Samtredia
Gürcistan Erovnuli Liga
Gürcistan Erovmuli Liga Youtube

18:30
Dinamo Tiflis - Samgurali
Gürcistan Erovnuli Liga
Gürcistan Erovmuli Liga Youtube

19:00
Slovakya - İspanya
UEFA Euro 2020
TRT 1

19:00
İsveç - Polonya
UEFA Euro 2020
TRT Spor

19:30
Saburtalo Tiflis - Lokomotif Tiflis
Gürcistan Erovnuli Liga
Gürcistan Erovmuli Liga Youtube

20:00
Lübnan - Cibuti
FIFA Arab Cup
FIFA Youtube

21 Haziran 2021 Pazartesi tv yayın akışı! Bugünkü tv programları, dizileri, maçları

21 Haziran 2021 Pazartesi tv yayın akışı! Bugünkü tv programları, dizileri, maçları

20:00
Temperley - SM Tucuman
Arjantin Primera Nacional
Bilyoner TV

20:00
All Boys - Independiente Rivadavia
Arjantin Primera Nacional
Bilyoner TV

21:00
Deportivo Maipu - Almirante Brown
Arjantin Primera Nacional
Bilyoner TV

21:00
Deportivo Moron - San Telmo
Arjantin Primera Nacional
Bilyoner TV

21:00
Instituto AC - Guillermo Brown
Arjantin Primera Nacional
Bilyoner TV

21:30
Club A. Guemes - Def. de Belgrano
Arjantin Primera Nacional
Bilyoner TV

21:30
Ferro Carril Oeste - Villa Dalmine
Arjantin Primera Nacional
Bilyoner TV

22:00
Almanya - Macaristan
UEFA Euro 2020
TRT Spor

22:00
Portekiz - Fransa
UEFA Euro 2020
TRT 1

22:00
CA Tigre - Atletico Atlanta
Arjantin Primera Nacional
Bilyoner TV

22:00
Londrina - Nautico
Brezilya Serie B
Bilyoner TV

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