23 Haziran 2021 Çarşamba tv yayın akışı! Bugünkü tv programları, dizileri, maçları

23 Haziran Çarşamba bugünkü tv yayın akışında neler var? Vatandaşlar için evlere ilk girdiği andan itibaren vazgeçilmeyen ev etkinliği televizyon seyretmektir. TV yayın akışları evde oturanların en çok araştırdığı konuların başında oluyor. Televizyon kanallarında hangi dizi ve filmlerin olduğunu merak edenler haberimiz size göre.

Elinde kumandası kanaldan kanala zapping yapan, izleyecek dizi, film, program arayanlar haberimiz sizin işinizi kolaylaştıracaktır. Peki bugünkü diziler, filmler, programlar neler? Bugün tv'de neler var?

İşte 23 Haziran Çarşamba tv yayın akışları (Kanal D, Atv, Show TV, Star, TRT 1, TV 8, FOX TV, Kanal 7)

ATV YAYIN AKIŞI

* 08:00 Kahvaltı Haberleri

* 10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

* 13:00 ATV Gün Ortası

* 14:00 Maraşlı

* 16:20 Esra Erol'da

* 19:00 ATV Ana Haber

* 20:00 Kuruluş Osman



KANAL D YAYIN AKIŞI

* 07:00 Sihirli Annem

* 09:00 Neler Oluyor Hayatta?

* 11:00 Yaprak Dökümü

* 13:00 Gelinim Mutfakta

* 16.45 Aşk-ı Memnu

* 18:45 Kanal D Ana Haber

* 20:00 Çok Güzel Hareketler 2

* 23:45 Baht Oyunu



STAR TV YAYIN AKIŞI

* 07:00 Mesut Yar ile Bugün

* 09:45 Yüksek Sosyete

* 11:15 Kaçak Gelinler

* 13:15 Gerçeğin Peşinde

* 16:20 Güzel Köylü

* 18.30 Star Haber

* 20:00 Film/Dizi

FOX TV YAYIN AKIŞI

* 08:00 Çalar Saat

* 11.00 Sen Çal Kapımı

* 14:00 Şevkat Yerimdar

* 16:00 Şef Akademi Doğada

* 19:00 Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber

* 20:00 Sen Çal Kapımı



TRT 1 YAYIN AKIŞI

* 06:13 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

* 06:15 Dr.Yerebakan İle Hayatın Ritmi

* 07:40 Vuslat

* 11:00 Tozkoparan

* 12:45 Kalk Gidelim

* 16:00 Ev Sineması Kuşağı "Bünyamin"

* 18:00 Ana Haber (Canlı)

* 18:50 Doğrusu Ne?

* 19:00 UEFA EURO 2020 Futbol Karş."Slovakya-İspanya" (Canlı)

* 21:00 Kupa Akşamı (Canlı)

* 22:00 UEFA EURO 2020 Futbol Karş. "Portekiz-Fransa" (Canlı)



SHOW TV YAYIN AKIŞI

* 06:00 Alev Alev

* 10:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

* 13:00 Sevcan'la Lezzet Yolunda

* 15:15 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

* 18.45 SHOW Ana Haber

* 20:00 Cam Tavanlar

TV8 YAYIN AKIŞI

* 06:00 Oynat Bakalım

* 07:15 8'de Sağlık

* 08:30 Survivor 2021

* 13:15 Doya Doya Moda

* 17.15 Survivor Panaroma

* 20:00 Survivor

KANAL 7 YAYIN AKIŞI

* 06:30 Kanal 7'de Sabah

* 07:45 Şol Cennetin Irmakları

* 09:50 Nermin'in Enfes Mutfağı

* 12:00 Alageyik

* 13:10 Yüksek Yüksek Tepelere

* 14:20 Mutfağım Şahane

* 15:20 Masum

* 18:00 Kanal 7 Haber Saati

* 19:00 Baş Tacım

* 21:15 Sensiz Olmaz

* 23:20 Film