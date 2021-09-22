23 Eylül Perşembe bugünkü maçlar! Bugün hangi maçlar var? İşte günün maçları

23 Eylül Perşembe bugünkü maçlar sorusuyla tv başına geçenler haberimiz tam size göre! Peki bugün hangi maçlar var? İşte günün maçları...

DİĞER HABERLER 22.09.2021 - 22:16 22.09.2021 - 22:25 Kartal Bakışı
23 Eylül Perşembe bugünkü maçlar! Bugün hangi maçlar var? İşte günün maçları

23 Eylül Perşembe bugünkü maçlar, futbol seyircileri için ekranlara getiriliyor. Güzel paslar, bel kıran çalımlar, enfes goller, akrobatik kurtarışların yer aldığı futbol maçlarını seyretmek isteyenler bugünkü maçlar için tv başına geçiyor... 

Stadyumlardan evlerimize kadar taşınan futbol heyecanı... Milyonlarca insanı peşinden sürükleyen futbol tutkusu... Avrupa, Asya, Afrika, Amerika ve diğer kıtalardan, Premier Lig, La Liga, Bundesliga, Serie A, Ligue 1 ve tabiki Süper Ligimizden heyecan fırtınası maçlar futbol sevdalılarının takibinde... İşte bugünkü maçların, günün maçlarının yayın bilgileri...

23 Eylül Perşembe bugünkü maçlar, günün maçlarının yayın bilgileri...

01:00
Vitoria - Coritiba
Brezilya Serie B

01:15
Bragantino - Libertad
Copa Sudamericana Yarı Final
S Sport Plus, S Sport

01:15
A. Palmaflor Vinto - The Strongest
Bolivya Premier Ligi

02:00
Charleston - New York RB 2
ABD USL Championship
USL Championship Youtube

02:00
Charlotte Independence - Miami FC
ABD USL Championship
USL Championship Youtube

02:30
Miami FC - Nashville
MLS

02:30
Atlanta United 2 - Birmingham Legion
ABD USL Championship
USL Championship Youtube

02:30
Sao Paulo - America Mineiro
Brezilya Serie A

03:00
Chicago Fire - NE Revolution
MLS

03:00
NY Red Bulls - New York City
MLS

03:00
Bolivar - Aurora
Bolivya Premier Ligi

03:00
Memphis 901 - Indy Eleven
ABD USL Championship
USL Championship Youtube

03:06
Monterrey - Toluca
Meksika Premier Ligi - Clausura

03:30
Flamengo - Barcelona SC
Copa Libertadores Yarı Final
S Sport Plus, S Sport

03:30
Operario - Ponte Preta
Brezilya Serie B

04:00
Austin Bold - El Paso Locomotive
ABD USL Championship
USL Championship Youtube

05:00
Oakland Roots - San Diego Loyal
ABD USL Championship
USL Championship Youtube

05:00
Tacoma Defiance - Sacramento Republic
ABD USL Championship
USL Championship Youtube

16:00
Tabor Sezana - Mura
Slovenya 1. Ligi

17:00
Konyaspor - Trabzonspor
Spor Toto Süper Lig
Bein Sports 1

17:45
Al Urooba - Al Ain
BAE Arap Körfez Ligi

17:45
Al Ittihad - Al Wasl
BAE Arap Körfez Ligi

18:00
Koper - Aluminij
Slovenya 1. Ligi

19:00
Municipal - Huancayo
Peru Primera-Apertura

19:30
Sampdoria - Napoli
İtalya Serie A
S Sport 2, S Sport Plus

19:30
Torino - Lazio
İtalya Serie A
S Sport Plus

19:45
Cambuur - Heracles
Hollanda Eredivisie

20:00
Alanyaspor - Kasımpaşa
Spor Toto Süper Lig
Bein Sports 2

20:00
Fenerbahçe - Giresunspor
Spor Toto Süper Lig
Bein Sports 1

20:00
Hammarby - Göteborg
İsveç Allsvenskan

20:00
Kalmar - AIK Stockholm
İsveç Allsvenskan

20:00
Mjallby - Halmstads
İsveç Allsvenskan

20:00
Varbergs - Hacken
İsveç Allsvenskan

20:00
Al Wahda - Dubai
BAE Arap Körfez Ligi

20:30
Granada - Real Sociedad
İspanya La Liga
Spor Smart, Smart Spor HD

20:30
Osasuna - Real Betis
İspanya La Liga
Smart Spor 2, Spor Smart 2

21:15
AD Cantolao - Deportivo Binacional
Peru Primera-Apertura
Bilyoner TV

21:15
Maribor - NK Celje
Slovenya 1. Ligi

21:45
Roma - Udinese
İtalya Serie A
S Sport 2, S Sport Plus

21:45
Celtic - Raith
İskoçya Lig Kupası
S Sport Plus

21:45
Anderlecht - KAA Gent
Belçika Pro League
Tivibu Spor 2

21:45
Dundee United - Hibernian
İskoçya Lig Kupası

22:00
Twente - AZ Alkmaar
Hollanda Eredivisie

22:00
Always Ready - Oriente Petrolero
Bolivya Premier Ligi

22:15
Paços Ferreira - Boavista
Portekiz Lig Kupası

23:00
Cadiz - Barcelona
İspanya La Liga
S Sport Plus, Spor Smart, Smart Spor HD

22 Eylül Çarşamba bugün hangi maçlar var? Bugünkü maçlar, günün maçları neler?

22 Eylül Çarşamba bugün hangi maçlar var? Bugünkü maçlar, günün maçları neler?

23:30
Alianza Huanuco - U. Deportes
Peru Primera-Apertura

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