23 Eylül Perşembe bugünkü maçlar! Bugün hangi maçlar var? İşte günün maçları
23 Eylül Perşembe bugünkü maçlar sorusuyla tv başına geçenler haberimiz tam size göre! Peki bugün hangi maçlar var? İşte günün maçları...
23 Eylül Perşembe bugünkü maçlar, futbol seyircileri için ekranlara getiriliyor. Güzel paslar, bel kıran çalımlar, enfes goller, akrobatik kurtarışların yer aldığı futbol maçlarını seyretmek isteyenler bugünkü maçlar için tv başına geçiyor...
Stadyumlardan evlerimize kadar taşınan futbol heyecanı... Milyonlarca insanı peşinden sürükleyen futbol tutkusu... Avrupa, Asya, Afrika, Amerika ve diğer kıtalardan, Premier Lig, La Liga, Bundesliga, Serie A, Ligue 1 ve tabiki Süper Ligimizden heyecan fırtınası maçlar futbol sevdalılarının takibinde... İşte bugünkü maçların, günün maçlarının yayın bilgileri...
23 Eylül Perşembe bugünkü maçlar, günün maçlarının yayın bilgileri...
01:00
Vitoria - Coritiba
Brezilya Serie B
01:15
Bragantino - Libertad
Copa Sudamericana Yarı Final
S Sport Plus, S Sport
01:15
A. Palmaflor Vinto - The Strongest
Bolivya Premier Ligi
02:00
Charleston - New York RB 2
ABD USL Championship
USL Championship Youtube
02:00
Charlotte Independence - Miami FC
ABD USL Championship
USL Championship Youtube
02:30
Miami FC - Nashville
MLS
02:30
Atlanta United 2 - Birmingham Legion
ABD USL Championship
USL Championship Youtube
02:30
Sao Paulo - America Mineiro
Brezilya Serie A
03:00
Chicago Fire - NE Revolution
MLS
03:00
NY Red Bulls - New York City
MLS
03:00
Bolivar - Aurora
Bolivya Premier Ligi
03:00
Memphis 901 - Indy Eleven
ABD USL Championship
USL Championship Youtube
03:06
Monterrey - Toluca
Meksika Premier Ligi - Clausura
03:30
Flamengo - Barcelona SC
Copa Libertadores Yarı Final
S Sport Plus, S Sport
03:30
Operario - Ponte Preta
Brezilya Serie B
04:00
Austin Bold - El Paso Locomotive
ABD USL Championship
USL Championship Youtube
05:00
Oakland Roots - San Diego Loyal
ABD USL Championship
USL Championship Youtube
05:00
Tacoma Defiance - Sacramento Republic
ABD USL Championship
USL Championship Youtube
16:00
Tabor Sezana - Mura
Slovenya 1. Ligi
17:00
Konyaspor - Trabzonspor
Spor Toto Süper Lig
Bein Sports 1
17:45
Al Urooba - Al Ain
BAE Arap Körfez Ligi
17:45
Al Ittihad - Al Wasl
BAE Arap Körfez Ligi
18:00
Koper - Aluminij
Slovenya 1. Ligi
19:00
Municipal - Huancayo
Peru Primera-Apertura
19:30
Sampdoria - Napoli
İtalya Serie A
S Sport 2, S Sport Plus
19:30
Torino - Lazio
İtalya Serie A
S Sport Plus
19:45
Cambuur - Heracles
Hollanda Eredivisie
20:00
Alanyaspor - Kasımpaşa
Spor Toto Süper Lig
Bein Sports 2
20:00
Fenerbahçe - Giresunspor
Spor Toto Süper Lig
Bein Sports 1
20:00
Hammarby - Göteborg
İsveç Allsvenskan
20:00
Kalmar - AIK Stockholm
İsveç Allsvenskan
20:00
Mjallby - Halmstads
İsveç Allsvenskan
20:00
Varbergs - Hacken
İsveç Allsvenskan
20:00
Al Wahda - Dubai
BAE Arap Körfez Ligi
20:30
Granada - Real Sociedad
İspanya La Liga
Spor Smart, Smart Spor HD
20:30
Osasuna - Real Betis
İspanya La Liga
Smart Spor 2, Spor Smart 2
21:15
AD Cantolao - Deportivo Binacional
Peru Primera-Apertura
Bilyoner TV
21:15
Maribor - NK Celje
Slovenya 1. Ligi
21:45
Roma - Udinese
İtalya Serie A
S Sport 2, S Sport Plus
21:45
Celtic - Raith
İskoçya Lig Kupası
S Sport Plus
21:45
Anderlecht - KAA Gent
Belçika Pro League
Tivibu Spor 2
21:45
Dundee United - Hibernian
İskoçya Lig Kupası
22:00
Twente - AZ Alkmaar
Hollanda Eredivisie
22:00
Always Ready - Oriente Petrolero
Bolivya Premier Ligi
22:15
Paços Ferreira - Boavista
Portekiz Lig Kupası
23:00
Cadiz - Barcelona
İspanya La Liga
S Sport Plus, Spor Smart, Smart Spor HD
23:30
Alianza Huanuco - U. Deportes
Peru Primera-Apertura
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