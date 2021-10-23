23 Ekim Cumartesi bugünkü maçlar! Bugün hangi maçlar var? İşte günün maçları

23 Ekim Cumartesi bugünkü maçlar sorusuyla ekran başına geçenler haberimiz size göre... Peki bugün hangi maçlar var? İşte günün maçları...

DİĞER HABERLER 23.10.2021 - 10:26 23.10.2021 - 10:31 Kartal Bakışı
23 Ekim Cumartesi bugünkü maçlar! Bugün hangi maçlar var? İşte günün maçları

23 Ekim Cumartesi bugünkü maçlar, futbol izleyicileri yeşil sahalarda cereyan ediyor. Güzel paslar, çalımlar, enfes goller, harika kurtarışların olduğu futbol müsabakalarını seyretmek isteyenler bugünkü maçlar için tv başına geçiyor... 

Stadyumlardan oturma odalarımıza kadar taşınan futbol heyecanı... Milyonları peşinden sürükleyen tutku... Avrupa, Asya, Afrika, Amerika ve diğer kıtalardan, Premier Lig, La Liga, Bundesliga, Serie A, Ligue 1 ve tabiki Süper Ligimizden heyecan fırtınası maçlar, futbol sevdalılarının takibinde... İşte bugünkü maçların, günün futbol maçlarının yayın bilgileri...

23 Ekim Cumartesi bugünkü maçlar, günün maçlarının yayın bilgileri...

10:55
Şahinbey Bld. - Etimesgut Bld.
Ampute Futbol Türkiye Kupası Final
TRT Spor

11:00
Gamba Osaka - Sagan Tosu
Japonya J.League

12:00
Tom Tomsk - Volgar Astrakhan
Rusya FNL Ligi

12:30
Busan - Gyeongnam
Güney Kore 2.Ligi

12:30
Gimcheon Sangmu - Jeonnam Dragons
Güney Kore 2.Ligi

13:00
Neftekhimik - Tekstilshtik
Rusya FNL Ligi

13:00
Slutsk - Smorgon
Belarus Vysshaya Liga

13:30
Ç.Rizespor - Kasımpaşa
Spor Toto Süper Lig
Bein Sports 1

13:30
Keçiörengücü - İstanbulspor
Spor Toto 1. Lig
TRT Spor, Bein Sports Max 1

13:30
Rakow Czestochowa - Termalica
Polonya Ekstraklasa

13:45
AC Horsens - Lyngby
Danimarka 1. Ligi

14:00
Elazığspor - Kahta 02
TFF 3. Lig
Yayın Yok

14:00
Tepecikspor - Karşıyaka
TFF 3. Lig
Yayın Yok

14:00
İnegölspor - Sakaryaspor
TFF 2. Lig
Kanal On6 BursaTV 264 Sakarya

14:00
1922 Konyaspor - Eskişehirspor
TFF 2. Lig
Yayın Yok

14:00
Aksaray Bld. - Darıca G.Birliği
TFF 3. Lig
Kanal 68

14:00
Kuşadası Gençlik - Beyoğlu Yeni Çarşı
TFF 3. Lig
Ege TV

14:00
Vasalunds - Vasteraas
İsveç Superettan

14:00
Kömürspor - Şanlıurfaspor
TFF 2. Lig
TRT Kürdi

14:00
Orenburg - SKA Khabarovsk
Rusya FNL Ligi

14:00
Nizhny Novgorod - Krasnodar
Rusya Premier Lig

14:00
Ceyhanspor - Fethiyespor
TFF 3. Lig
FRT Tv Fethiye

14:00
Fatsa Bld. - Artvin Hopa
TFF 3. Lig
Altaş TV Ordu

14:30
F.Düsseldorf - Karlsruhe
Almanya Bundesliga 2
Bein Sports 3, Tivibu Spor 4

14:30
Holstein Kiel - Darmstadt 98
Almanya Bundesliga 2
Bein Sports Max 2, Tivibu Spor 3

14:30
Nürnberg - Heidenheim
Almanya Bundesliga 2
Bein Sports beIN Connect, Tivibu Spor 5

14:30
Chelsea - Norwich City
İngiltere Premier Lig
S Sport Plus, S Sport

14:30
Cardiff City - Middlesbrough
İngiltere Championship
Bein Sports 4

14:30
Jerv - Start
Norveç 1. Ligi

15:00
Valencia - Mallorca
İspanya La Liga
Spor Smart, Smart Spor HD

15:00
Sabah Bakü - Sumqayıt
Azerbaycan Premier Ligi
CBC Sport

15:00
Honka - Haka
Finlandiya Veikkausliiga

15:00
Mikkeli - Jippo
Finlandiya 2. Ligi

15:00
MuSa - Klubi 04
Finlandiya 2. Ligi

15:00
PK 35 - KPV
Finlandiya 2. Ligi

15:00
Ekenas - Gnistan
Finlandiya 2. Ligi

15:00
Rovaniemi - TPS Turku
Finlandiya 2. Ligi

15:00
VPS - Jaro
Finlandiya 2. Ligi

15:00
Esbjerg - Fredericia
Danimarka 1. Ligi

15:00
Voluntari - Arges
Romanya Liga 1

15:00
Akron Togliatti - Olimp Dolgoprudny
Rusya FNL Ligi


15:00
FC Vitebsk - Shakhtyor Soligorsk
Belarus Vysshaya Liga


15:00
Benevento - Cosenza
İtalya Serie B


15:00
Lecce - Perugia
İtalya Serie B


15:00
Monza - Cittadella
İtalya Serie B


15:00
Ternana - Vicenza
İtalya Serie B


15:30
Grazer - Liefering
Avusturya 1. Ligi


15:30
Rapid Wien 2 - Dornbirn
Avusturya 1. Ligi


16:00
Salernitana - Empoli
İtalya Serie A
S Sport 2S Sport Plus

16:00
Gaziantep FK - Giresunspor
Spor Toto Süper Lig
Bein Sports 2

16:00
Konyaspor - Kayserispor
Spor Toto Süper Lig
Bein Sports 1

16:00
Tuzlaspor - Bandırmaspor
Spor Toto 1. Lig
TRT SporBein Sports Max 1

16:00
Jönköpings - Orgryte
İsveç Superettan


16:00
Norrby - Östersunds
İsveç Superettan


16:00
Djurgarden - Kalmar
İsveç Allsvenskan


16:00
Paris FC - Toulouse
Fransa Ligue 2
Bein Sports beIN Connect

16:00
Osijek - Dragovoljac
Hırvatistan 1. Ligi


16:00
Bravo - Domzale
Slovenya 1. Ligi


16:00
Volgograd - Alania Vladikavkaz
Rusya FNL Ligi


16:00
Lechia Gdansk - Gornik Zabrze
Polonya Ekstraklasa


16:00
Bravo - Domzale
Slovenya 1. Ligi


16:30
Bayern Münih - Hoffenheim
Almanya Bundesliga
Bein Sports 3Tivibu Spor 3

16:30
Arminia Bielefeld - B.Dortmund
Almanya Bundesliga
Bein Sports 4Tivibu Spor 4

16:30
Leipzig - Greuther Fürth
Almanya Bundesliga
Bein Sports Max 2

16:30
Wolfsburg - Freiburg
Almanya Bundesliga
Bein Sports beIN ConnectTivibu Spor 5

16:30
Rostov - Arsenal Tula
Rusya Premier Lig


17:00
Crystal Palace - Newcastle
İngiltere Premier Lig
S Sport Plus

17:00
Everton - Watford
İngiltere Premier Lig
S Sport PlusS Sport

17:00
Leeds United - Wolverhampton
İngiltere Premier Lig
A SporS Sport Plus

17:00
Southampton - Burnley
İngiltere Premier Lig
S Sport Plus

17:00
Ibiza - Fuenlabrada
İspanya La Liga 2
La Liga 123 Youtube

17:00
Coventry - Derby County
İngiltere Championship
Bein Sports beIN Connect

17:00
Mariehamn - KTP
Finlandiya Veikkausliiga


17:00
KuPS - HIFK Helsinki
Finlandiya Veikkausliiga


17:00
Aberdeen - Hibernian
İskoçya Premier Lig


17:00
Celtic - St.Johnstone
İskoçya Premier Lig


17:00
Dundee United - Motherwell
İskoçya Premier Lig


17:00
Hearts - Dundee FC
İskoçya Premier Lig


17:00
Ross Country - Livingston
İskoçya Premier Lig


17:00
Fakel Voronej - M.Lipetsk
Rusya FNL Ligi


17:00
Kamaz - Spartak Moskova 2
Rusya FNL Ligi


17:00
Krasnodar 2 - Kuban
Rusya FNL Ligi


17:00
Torpedo Moskova - Yenisey
Rusya FNL Ligi


17:00
Gomel - Energetik BGU
Belarus Vysshaya Liga


17:00
Viking - Lilleström
Norveç Eliteserien Ligi


17:00
Arbroath - Ayr
İskoçya Championship


17:00
Kilmarnock - Hamilton
İskoçya Championship


17:00
Partick - Dunfermline
İskoçya Championship


17:00
Queen of South - Morton
İskoçya Championship


17:00
Raith - Inverness
İskoçya Championship


17:00
Slovan Liberec - Sigma Olomouc
Çekya 1.Ligi


17:00
Pardubice - Fastav Zlin
Çekya 1.Ligi


17:00
Slovacko - Bohemians 1905
Çekya 1.Ligi


17:15
Cadiz - Alaves
İspanya La Liga
D Smart YoutubeSpor SmartSmart Spor HD

17:15
Neftçi Bakü - Zira
Azerbaycan Premier Ligi
CBC Sport

17:15
Cercle Brugge - Standard Liege
Belçika Pro League


17:15
Al Wahda - Emirates Club
BAE Arap Körfez Ligi


17:15
Frosinone - Ascoli
İtalya Serie B


17:30
Santa Clara - Famalicao
Portekiz Liga NOS


17:30
Mioveni - Botosani
Romanya Liga 1


17:30
Roda - FC Emmen
Hollanda Eerste Divisie


18:00
Nantes - Clermont
Fransa Ligue 1
Bein Sports beIN Connect

18:00
Aluminij - NK Celje
Slovenya 1. Ligi


18:00
Admira - WSG Tirol
Avusturya Bundesliga


18:00
Austria Vienna - SV Ried
Avusturya Bundesliga


18:00
Wolfsberger - A.Klagenfurt
Avusturya Bundesliga


18:00
Aluminij - NK Celje
Slovenya 1. Ligi


18:05
Hajduk Split - ND Gorica
Hırvatistan 1. Ligi


18:15
Atromitos - Ionikos
Yunanistan Süper Ligi


18:30
Hacken - Halmstads
İsveç Allsvenskan


18:30
Pogon Szczecin - Jagiellonia
Polonya Ekstraklasa


19:00
Sassuolo - Venezia
İtalya Serie A
S Sport 2S Sport Plus

19:00
Göztepe - Trabzonspor
Spor Toto Süper Lig
Bein Sports 1

19:00
Akhisarspor - Uşakspor
TFF 2. Lig
Yayın Yok

19:00
Afjet Afyonspor - Etimesgut Bld.
TFF 2. Lig
Yayın Yok

19:00
Boluspor - Menemenspor
Spor Toto 1. Lig
TRT AvazBein Sports Max 2

19:00
Samsunspor - BB Erzurumspor
Spor Toto 1. Lig
TRT SporBein Sports Max 1

19:00
Huancayo - Deportivo Binacional
Peru Primera-Apertura


19:00
Pohronie - Spartak Trnava
Slovakya Fortuna Ligi


19:00
Senica - Ruzomberok
Slovakya Fortuna Ligi


19:00
Zlate Moravce - AS Trencin
Slovakya Fortuna Ligi


19:00
Baltika - Veles Moskova
Rusya FNL Ligi


19:00
Smyrnis - Giannina
Yunanistan Süper Ligi


19:00
CSKA Moskova - Samara
Rusya Premier Lig


19:00
Brest - Isloch Minsk
Belarus Vysshaya Liga


19:00
Stabaek - Molde
Norveç Eliteserien Ligi


19:00
Young Boys - FC Lausanne
İsviçre Süper Ligi


19:00
Pohronie - Spartak Trnava
Slovakya Fortuna Ligi


19:00
Senica - Ruzomberok
Slovakya Fortuna Ligi


19:00
Zlate Moravce - AS Trencin
Slovakya Fortuna Ligi


19:00
Tarsus İY - Nazilli Belediyespor
TFF 2. Lig
Sun TV Mersin

19:15
Sporting Gijon - Valladolid
İspanya La Liga 2
La Liga 123 Youtube

19:30
Hertha Berlin - Monchengladbach
Almanya Bundesliga
Bein Sports 2Tivibu Spor 3

19:30
Brighton - Manchester City
İngiltere Premier Lig
S Sport PlusS Sport

19:30
Elche - Espanyol
İspanya La Liga
S Sport PlusSpor SmartSmart Spor HD

19:30
Kortrijk - Oostende
Belçika Pro League


19:30
Mechelen - Zulte Waregem
Belçika Pro League


19:30
Brescia - Cremonese
İtalya Serie B


19:45
Utrecht - Heerenveen
Hollanda Eredivisie


20:00
Tondela - Porto
Portekiz Liga NOS
S Sport Plus

20:00
Ajaccio - Nancy
Fransa Ligue 2


20:00
Amiens - Valenciennes
Fransa Ligue 2


20:00
Dunkerque HB - Caen
Fransa Ligue 2


20:00
Grenoble - JDA Dijon
Fransa Ligue 2


20:00
Guingamp - Nimes
Fransa Ligue 2


20:00
Le Havre - Pau
Fransa Ligue 2


20:00
Niort - Rodez
Fransa Ligue 2

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20:00
Sochaux - Quevilly Rouen
Fransa Ligue 2


20:30
Dinamo Bucuresti - Rapid Bükreş
Romanya Liga 1


20:30
Asteras Tripolis - Panathinaikos
Yunanistan Süper Ligi


21:00
Zwolle - Heracles
Hollanda Eredivisie


21:00
Wisla Plock - Slask Wroclaw
Polonya Ekstraklasa


21:15
San Martin - Alianza Atl.
Peru Primera-Apertura


21:15
Koper - O. Ljubljana
Slovenya 1. Ligi


21:15
Koper - O. Ljubljana
Slovenya 1. Ligi


21:30
Schalke 04 - Dynamo Dresden
Almanya Bundesliga 2
Bein Sports 3Tivibu Spor 3

21:30
Malaga - Lugo
İspanya La Liga 2
La Liga 123 Youtube

21:30
Finn Harps - Sligo Rovers
İrlanda Premier Ligi


21:30
Longford - Shamrock Rovers
İrlanda Premier Ligi


21:30
Grasshoppers - FC Zurich
İsviçre Süper Ligi


21:45
Bologna - Milan
İtalya Serie A
S Sport PlusS SportCBC Sport

21:45
KAS Eupen - St.Gilloise
Belçika Pro League


21:45
Lierse - Deinze
Belçika 1. B Ligi


22:00
Leganes - Tenerife
İspanya La Liga 2
La Liga 123 Youtube

22:00
Athletic Bilbao - Villarreal
İspanya La Liga
S Sport PlusSpor SmartSmart Spor HD

22:00
Lille - Brest
Fransa Ligue 1
Bein Sports 2

22:00
RKC Waalwijk - Sparta Rotterdam
Hollanda Eredivisie


22:00
The Strongest - Real Potosi
Bolivya Premier Ligi


22:30
Seattle Sounders - Kansas City
MLS


22:30
Sporting Lisbon - Moreirense
Portekiz Liga NOS
S Sport Plus

22:30
Vitoria - Brasil de Pelotas
Brezilya Serie B


23:00
Juventude - Ceara
Brezilya Serie A


23:00
Santos - America Mineiro
Brezilya Serie A


23:30
U. Deportes - Cusco
Peru Primera-Apertura

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