23 Ekim Cumartesi bugünkü maçlar! Bugün hangi maçlar var? İşte günün maçları
23 Ekim Cumartesi bugünkü maçlar sorusuyla ekran başına geçenler haberimiz size göre... Peki bugün hangi maçlar var? İşte günün maçları...
23 Ekim Cumartesi bugünkü maçlar, futbol izleyicileri yeşil sahalarda cereyan ediyor. Güzel paslar, çalımlar, enfes goller, harika kurtarışların olduğu futbol müsabakalarını seyretmek isteyenler bugünkü maçlar için tv başına geçiyor...
Stadyumlardan oturma odalarımıza kadar taşınan futbol heyecanı... Milyonları peşinden sürükleyen tutku... Avrupa, Asya, Afrika, Amerika ve diğer kıtalardan, Premier Lig, La Liga, Bundesliga, Serie A, Ligue 1 ve tabiki Süper Ligimizden heyecan fırtınası maçlar, futbol sevdalılarının takibinde... İşte bugünkü maçların, günün futbol maçlarının yayın bilgileri...
23 Ekim Cumartesi bugünkü maçlar, günün maçlarının yayın bilgileri...
10:55
Şahinbey Bld. - Etimesgut Bld.
Ampute Futbol Türkiye Kupası Final
TRT Spor
11:00
Gamba Osaka - Sagan Tosu
Japonya J.League
12:00
Tom Tomsk - Volgar Astrakhan
Rusya FNL Ligi
12:30
Busan - Gyeongnam
Güney Kore 2.Ligi
12:30
Gimcheon Sangmu - Jeonnam Dragons
Güney Kore 2.Ligi
13:00
Neftekhimik - Tekstilshtik
Rusya FNL Ligi
13:00
Slutsk - Smorgon
Belarus Vysshaya Liga
13:30
Ç.Rizespor - Kasımpaşa
Spor Toto Süper Lig
Bein Sports 1
13:30
Keçiörengücü - İstanbulspor
Spor Toto 1. Lig
TRT Spor, Bein Sports Max 1
13:30
Rakow Czestochowa - Termalica
Polonya Ekstraklasa
13:45
AC Horsens - Lyngby
Danimarka 1. Ligi
14:00
Elazığspor - Kahta 02
TFF 3. Lig
Yayın Yok
14:00
Tepecikspor - Karşıyaka
TFF 3. Lig
Yayın Yok
14:00
İnegölspor - Sakaryaspor
TFF 2. Lig
Kanal On6 BursaTV 264 Sakarya
14:00
1922 Konyaspor - Eskişehirspor
TFF 2. Lig
Yayın Yok
14:00
Aksaray Bld. - Darıca G.Birliği
TFF 3. Lig
Kanal 68
14:00
Kuşadası Gençlik - Beyoğlu Yeni Çarşı
TFF 3. Lig
Ege TV
14:00
Vasalunds - Vasteraas
İsveç Superettan
14:00
Kömürspor - Şanlıurfaspor
TFF 2. Lig
TRT Kürdi
14:00
Orenburg - SKA Khabarovsk
Rusya FNL Ligi
14:00
Nizhny Novgorod - Krasnodar
Rusya Premier Lig
14:00
Ceyhanspor - Fethiyespor
TFF 3. Lig
FRT Tv Fethiye
14:00
Fatsa Bld. - Artvin Hopa
TFF 3. Lig
Altaş TV Ordu
14:30
F.Düsseldorf - Karlsruhe
Almanya Bundesliga 2
Bein Sports 3, Tivibu Spor 4
14:30
Holstein Kiel - Darmstadt 98
Almanya Bundesliga 2
Bein Sports Max 2, Tivibu Spor 3
14:30
Nürnberg - Heidenheim
Almanya Bundesliga 2
Bein Sports beIN Connect, Tivibu Spor 5
14:30
Chelsea - Norwich City
İngiltere Premier Lig
S Sport Plus, S Sport
14:30
Cardiff City - Middlesbrough
İngiltere Championship
Bein Sports 4
14:30
Jerv - Start
Norveç 1. Ligi
15:00
Valencia - Mallorca
İspanya La Liga
Spor Smart, Smart Spor HD
15:00
Sabah Bakü - Sumqayıt
Azerbaycan Premier Ligi
CBC Sport
15:00
Honka - Haka
Finlandiya Veikkausliiga
15:00
Mikkeli - Jippo
Finlandiya 2. Ligi
15:00
MuSa - Klubi 04
Finlandiya 2. Ligi
15:00
PK 35 - KPV
Finlandiya 2. Ligi
15:00
Ekenas - Gnistan
Finlandiya 2. Ligi
15:00
Rovaniemi - TPS Turku
Finlandiya 2. Ligi
15:00
VPS - Jaro
Finlandiya 2. Ligi
15:00
Esbjerg - Fredericia
Danimarka 1. Ligi
15:00
Voluntari - Arges
Romanya Liga 1
15:00
Akron Togliatti - Olimp Dolgoprudny
Rusya FNL Ligi
15:00
FC Vitebsk - Shakhtyor Soligorsk
Belarus Vysshaya Liga
15:00
Benevento - Cosenza
İtalya Serie B
15:00
Lecce - Perugia
İtalya Serie B
15:00
Monza - Cittadella
İtalya Serie B
15:00
Ternana - Vicenza
İtalya Serie B
15:30
Grazer - Liefering
Avusturya 1. Ligi
15:30
Rapid Wien 2 - Dornbirn
Avusturya 1. Ligi
16:00
Salernitana - Empoli
İtalya Serie A
S Sport 2S Sport Plus
16:00
Gaziantep FK - Giresunspor
Spor Toto Süper Lig
Bein Sports 2
16:00
Konyaspor - Kayserispor
Spor Toto Süper Lig
Bein Sports 1
16:00
Tuzlaspor - Bandırmaspor
Spor Toto 1. Lig
TRT SporBein Sports Max 1
16:00
Jönköpings - Orgryte
İsveç Superettan
16:00
Norrby - Östersunds
İsveç Superettan
16:00
Djurgarden - Kalmar
İsveç Allsvenskan
16:00
Paris FC - Toulouse
Fransa Ligue 2
Bein Sports beIN Connect
16:00
Osijek - Dragovoljac
Hırvatistan 1. Ligi
16:00
Bravo - Domzale
Slovenya 1. Ligi
16:00
Volgograd - Alania Vladikavkaz
Rusya FNL Ligi
16:00
Lechia Gdansk - Gornik Zabrze
Polonya Ekstraklasa
16:00
Bravo - Domzale
Slovenya 1. Ligi
16:30
Bayern Münih - Hoffenheim
Almanya Bundesliga
Bein Sports 3Tivibu Spor 3
16:30
Arminia Bielefeld - B.Dortmund
Almanya Bundesliga
Bein Sports 4Tivibu Spor 4
16:30
Leipzig - Greuther Fürth
Almanya Bundesliga
Bein Sports Max 2
16:30
Wolfsburg - Freiburg
Almanya Bundesliga
Bein Sports beIN ConnectTivibu Spor 5
16:30
Rostov - Arsenal Tula
Rusya Premier Lig
17:00
Crystal Palace - Newcastle
İngiltere Premier Lig
S Sport Plus
17:00
Everton - Watford
İngiltere Premier Lig
S Sport PlusS Sport
17:00
Leeds United - Wolverhampton
İngiltere Premier Lig
A SporS Sport Plus
17:00
Southampton - Burnley
İngiltere Premier Lig
S Sport Plus
17:00
Ibiza - Fuenlabrada
İspanya La Liga 2
La Liga 123 Youtube
17:00
Coventry - Derby County
İngiltere Championship
Bein Sports beIN Connect
17:00
Mariehamn - KTP
Finlandiya Veikkausliiga
17:00
KuPS - HIFK Helsinki
Finlandiya Veikkausliiga
17:00
Aberdeen - Hibernian
İskoçya Premier Lig
17:00
Celtic - St.Johnstone
İskoçya Premier Lig
17:00
Dundee United - Motherwell
İskoçya Premier Lig
17:00
Hearts - Dundee FC
İskoçya Premier Lig
17:00
Ross Country - Livingston
İskoçya Premier Lig
17:00
Fakel Voronej - M.Lipetsk
Rusya FNL Ligi
17:00
Kamaz - Spartak Moskova 2
Rusya FNL Ligi
17:00
Krasnodar 2 - Kuban
Rusya FNL Ligi
17:00
Torpedo Moskova - Yenisey
Rusya FNL Ligi
17:00
Gomel - Energetik BGU
Belarus Vysshaya Liga
17:00
Viking - Lilleström
Norveç Eliteserien Ligi
17:00
Arbroath - Ayr
İskoçya Championship
17:00
Kilmarnock - Hamilton
İskoçya Championship
17:00
Partick - Dunfermline
İskoçya Championship
17:00
Queen of South - Morton
İskoçya Championship
17:00
Raith - Inverness
İskoçya Championship
17:00
Slovan Liberec - Sigma Olomouc
Çekya 1.Ligi
17:00
Pardubice - Fastav Zlin
Çekya 1.Ligi
17:00
Slovacko - Bohemians 1905
Çekya 1.Ligi
17:15
Cadiz - Alaves
İspanya La Liga
D Smart YoutubeSpor SmartSmart Spor HD
17:15
Neftçi Bakü - Zira
Azerbaycan Premier Ligi
CBC Sport
17:15
Cercle Brugge - Standard Liege
Belçika Pro League
17:15
Al Wahda - Emirates Club
BAE Arap Körfez Ligi
17:15
Frosinone - Ascoli
İtalya Serie B
17:30
Santa Clara - Famalicao
Portekiz Liga NOS
17:30
Mioveni - Botosani
Romanya Liga 1
17:30
Roda - FC Emmen
Hollanda Eerste Divisie
18:00
Nantes - Clermont
Fransa Ligue 1
Bein Sports beIN Connect
18:00
Aluminij - NK Celje
Slovenya 1. Ligi
18:00
Admira - WSG Tirol
Avusturya Bundesliga
18:00
Austria Vienna - SV Ried
Avusturya Bundesliga
18:00
Wolfsberger - A.Klagenfurt
Avusturya Bundesliga
18:00
Aluminij - NK Celje
Slovenya 1. Ligi
18:05
Hajduk Split - ND Gorica
Hırvatistan 1. Ligi
18:15
Atromitos - Ionikos
Yunanistan Süper Ligi
18:30
Hacken - Halmstads
İsveç Allsvenskan
18:30
Pogon Szczecin - Jagiellonia
Polonya Ekstraklasa
19:00
Sassuolo - Venezia
İtalya Serie A
S Sport 2S Sport Plus
19:00
Göztepe - Trabzonspor
Spor Toto Süper Lig
Bein Sports 1
19:00
Akhisarspor - Uşakspor
TFF 2. Lig
Yayın Yok
19:00
Afjet Afyonspor - Etimesgut Bld.
TFF 2. Lig
Yayın Yok
19:00
Boluspor - Menemenspor
Spor Toto 1. Lig
TRT AvazBein Sports Max 2
19:00
Samsunspor - BB Erzurumspor
Spor Toto 1. Lig
TRT SporBein Sports Max 1
19:00
Huancayo - Deportivo Binacional
Peru Primera-Apertura
19:00
Pohronie - Spartak Trnava
Slovakya Fortuna Ligi
19:00
Senica - Ruzomberok
Slovakya Fortuna Ligi
19:00
Zlate Moravce - AS Trencin
Slovakya Fortuna Ligi
19:00
Baltika - Veles Moskova
Rusya FNL Ligi
19:00
Smyrnis - Giannina
Yunanistan Süper Ligi
19:00
CSKA Moskova - Samara
Rusya Premier Lig
19:00
Brest - Isloch Minsk
Belarus Vysshaya Liga
19:00
Stabaek - Molde
Norveç Eliteserien Ligi
19:00
Young Boys - FC Lausanne
İsviçre Süper Ligi
19:00
Pohronie - Spartak Trnava
Slovakya Fortuna Ligi
19:00
Senica - Ruzomberok
Slovakya Fortuna Ligi
19:00
Zlate Moravce - AS Trencin
Slovakya Fortuna Ligi
19:00
Tarsus İY - Nazilli Belediyespor
TFF 2. Lig
Sun TV Mersin
19:15
Sporting Gijon - Valladolid
İspanya La Liga 2
La Liga 123 Youtube
19:30
Hertha Berlin - Monchengladbach
Almanya Bundesliga
Bein Sports 2Tivibu Spor 3
19:30
Brighton - Manchester City
İngiltere Premier Lig
S Sport PlusS Sport
19:30
Elche - Espanyol
İspanya La Liga
S Sport PlusSpor SmartSmart Spor HD
19:30
Kortrijk - Oostende
Belçika Pro League
19:30
Mechelen - Zulte Waregem
Belçika Pro League
19:30
Brescia - Cremonese
İtalya Serie B
19:45
Utrecht - Heerenveen
Hollanda Eredivisie
20:00
Tondela - Porto
Portekiz Liga NOS
S Sport Plus
20:00
Ajaccio - Nancy
Fransa Ligue 2
20:00
Amiens - Valenciennes
Fransa Ligue 2
20:00
Dunkerque HB - Caen
Fransa Ligue 2
20:00
Grenoble - JDA Dijon
Fransa Ligue 2
20:00
Guingamp - Nimes
Fransa Ligue 2
20:00
Le Havre - Pau
Fransa Ligue 2
20:00
Niort - Rodez
Fransa Ligue 2
20:00
Sochaux - Quevilly Rouen
Fransa Ligue 2
20:30
Dinamo Bucuresti - Rapid Bükreş
Romanya Liga 1
20:30
Asteras Tripolis - Panathinaikos
Yunanistan Süper Ligi
21:00
Zwolle - Heracles
Hollanda Eredivisie
21:00
Wisla Plock - Slask Wroclaw
Polonya Ekstraklasa
21:15
San Martin - Alianza Atl.
Peru Primera-Apertura
21:15
Koper - O. Ljubljana
Slovenya 1. Ligi
21:15
Koper - O. Ljubljana
Slovenya 1. Ligi
21:30
Schalke 04 - Dynamo Dresden
Almanya Bundesliga 2
Bein Sports 3Tivibu Spor 3
21:30
Malaga - Lugo
İspanya La Liga 2
La Liga 123 Youtube
21:30
Finn Harps - Sligo Rovers
İrlanda Premier Ligi
21:30
Longford - Shamrock Rovers
İrlanda Premier Ligi
21:30
Grasshoppers - FC Zurich
İsviçre Süper Ligi
21:45
Bologna - Milan
İtalya Serie A
S Sport PlusS SportCBC Sport
21:45
KAS Eupen - St.Gilloise
Belçika Pro League
21:45
Lierse - Deinze
Belçika 1. B Ligi
22:00
Leganes - Tenerife
İspanya La Liga 2
La Liga 123 Youtube
22:00
Athletic Bilbao - Villarreal
İspanya La Liga
S Sport PlusSpor SmartSmart Spor HD
22:00
Lille - Brest
Fransa Ligue 1
Bein Sports 2
22:00
RKC Waalwijk - Sparta Rotterdam
Hollanda Eredivisie
22:00
The Strongest - Real Potosi
Bolivya Premier Ligi
22:30
Seattle Sounders - Kansas City
MLS
22:30
Sporting Lisbon - Moreirense
Portekiz Liga NOS
S Sport Plus
22:30
Vitoria - Brasil de Pelotas
Brezilya Serie B
23:00
Juventude - Ceara
Brezilya Serie A
23:00
Santos - America Mineiro
Brezilya Serie A
23:30
U. Deportes - Cusco
Peru Primera-Apertura
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