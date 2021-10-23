23 Ekim Cumartesi bugünkü maçlar! Bugün hangi maçlar var? İşte günün maçları

23 Ekim Cumartesi bugünkü maçlar, futbol izleyicileri yeşil sahalarda cereyan ediyor. Güzel paslar, çalımlar, enfes goller, harika kurtarışların olduğu futbol müsabakalarını seyretmek isteyenler bugünkü maçlar için tv başına geçiyor...

Stadyumlardan oturma odalarımıza kadar taşınan futbol heyecanı... Milyonları peşinden sürükleyen tutku... Avrupa, Asya, Afrika, Amerika ve diğer kıtalardan, Premier Lig, La Liga, Bundesliga, Serie A, Ligue 1 ve tabiki Süper Ligimizden heyecan fırtınası maçlar, futbol sevdalılarının takibinde... İşte bugünkü maçların, günün futbol maçlarının yayın bilgileri...

23 Ekim Cumartesi bugünkü maçlar, günün maçlarının yayın bilgileri...

10:55

Şahinbey Bld. - Etimesgut Bld.

Ampute Futbol Türkiye Kupası Final

TRT Spor

11:00

Gamba Osaka - Sagan Tosu

Japonya J.League

12:00

Tom Tomsk - Volgar Astrakhan

Rusya FNL Ligi

12:30

Busan - Gyeongnam

Güney Kore 2.Ligi

12:30

Gimcheon Sangmu - Jeonnam Dragons

Güney Kore 2.Ligi

13:00

Neftekhimik - Tekstilshtik

Rusya FNL Ligi

13:00

Slutsk - Smorgon

Belarus Vysshaya Liga

13:30

Ç.Rizespor - Kasımpaşa

Spor Toto Süper Lig

Bein Sports 1

13:30

Keçiörengücü - İstanbulspor

Spor Toto 1. Lig

TRT Spor, Bein Sports Max 1

13:30

Rakow Czestochowa - Termalica

Polonya Ekstraklasa

13:45

AC Horsens - Lyngby

Danimarka 1. Ligi

14:00

Elazığspor - Kahta 02

TFF 3. Lig

Yayın Yok

14:00

Tepecikspor - Karşıyaka

TFF 3. Lig

Yayın Yok

14:00

İnegölspor - Sakaryaspor

TFF 2. Lig

Kanal On6 BursaTV 264 Sakarya

14:00

1922 Konyaspor - Eskişehirspor

TFF 2. Lig

Yayın Yok

14:00

Aksaray Bld. - Darıca G.Birliği

TFF 3. Lig

Kanal 68

14:00

Kuşadası Gençlik - Beyoğlu Yeni Çarşı

TFF 3. Lig

Ege TV

14:00

Vasalunds - Vasteraas

İsveç Superettan

14:00

Kömürspor - Şanlıurfaspor

TFF 2. Lig

TRT Kürdi

14:00

Orenburg - SKA Khabarovsk

Rusya FNL Ligi

14:00

Nizhny Novgorod - Krasnodar

Rusya Premier Lig

14:00

Ceyhanspor - Fethiyespor

TFF 3. Lig

FRT Tv Fethiye

14:00

Fatsa Bld. - Artvin Hopa

TFF 3. Lig

Altaş TV Ordu

14:30

F.Düsseldorf - Karlsruhe

Almanya Bundesliga 2

Bein Sports 3, Tivibu Spor 4

14:30

Holstein Kiel - Darmstadt 98

Almanya Bundesliga 2

Bein Sports Max 2, Tivibu Spor 3

14:30

Nürnberg - Heidenheim

Almanya Bundesliga 2

Bein Sports beIN Connect, Tivibu Spor 5

14:30

Chelsea - Norwich City

İngiltere Premier Lig

S Sport Plus, S Sport

14:30

Cardiff City - Middlesbrough

İngiltere Championship

Bein Sports 4

14:30

Jerv - Start

Norveç 1. Ligi

15:00

Valencia - Mallorca

İspanya La Liga

Spor Smart, Smart Spor HD

15:00

Sabah Bakü - Sumqayıt

Azerbaycan Premier Ligi

CBC Sport

15:00

Honka - Haka

Finlandiya Veikkausliiga

15:00

Mikkeli - Jippo

Finlandiya 2. Ligi

15:00

MuSa - Klubi 04

Finlandiya 2. Ligi

15:00

PK 35 - KPV

Finlandiya 2. Ligi

15:00

Ekenas - Gnistan

Finlandiya 2. Ligi

15:00

Rovaniemi - TPS Turku

Finlandiya 2. Ligi

15:00

VPS - Jaro

Finlandiya 2. Ligi

15:00

Esbjerg - Fredericia

Danimarka 1. Ligi

15:00

Voluntari - Arges

Romanya Liga 1

15:00

Akron Togliatti - Olimp Dolgoprudny

Rusya FNL Ligi



15:00

FC Vitebsk - Shakhtyor Soligorsk

Belarus Vysshaya Liga



15:00

Benevento - Cosenza

İtalya Serie B



15:00

Lecce - Perugia

İtalya Serie B



15:00

Monza - Cittadella

İtalya Serie B



15:00

Ternana - Vicenza

İtalya Serie B



15:30

Grazer - Liefering

Avusturya 1. Ligi



15:30

Rapid Wien 2 - Dornbirn

Avusturya 1. Ligi



16:00

Salernitana - Empoli

İtalya Serie A

S Sport 2S Sport Plus

16:00

Gaziantep FK - Giresunspor

Spor Toto Süper Lig

Bein Sports 2

16:00

Konyaspor - Kayserispor

Spor Toto Süper Lig

Bein Sports 1

16:00

Tuzlaspor - Bandırmaspor

Spor Toto 1. Lig

TRT SporBein Sports Max 1

16:00

Jönköpings - Orgryte

İsveç Superettan



16:00

Norrby - Östersunds

İsveç Superettan



16:00

Djurgarden - Kalmar

İsveç Allsvenskan



16:00

Paris FC - Toulouse

Fransa Ligue 2

Bein Sports beIN Connect

16:00

Osijek - Dragovoljac

Hırvatistan 1. Ligi



16:00

Bravo - Domzale

Slovenya 1. Ligi



16:00

Volgograd - Alania Vladikavkaz

Rusya FNL Ligi



16:00

Lechia Gdansk - Gornik Zabrze

Polonya Ekstraklasa



16:00

Bravo - Domzale

Slovenya 1. Ligi



16:30

Bayern Münih - Hoffenheim

Almanya Bundesliga

Bein Sports 3Tivibu Spor 3

16:30

Arminia Bielefeld - B.Dortmund

Almanya Bundesliga

Bein Sports 4Tivibu Spor 4

16:30

Leipzig - Greuther Fürth

Almanya Bundesliga

Bein Sports Max 2

16:30

Wolfsburg - Freiburg

Almanya Bundesliga

Bein Sports beIN ConnectTivibu Spor 5

16:30

Rostov - Arsenal Tula

Rusya Premier Lig



17:00

Crystal Palace - Newcastle

İngiltere Premier Lig

S Sport Plus

17:00

Everton - Watford

İngiltere Premier Lig

S Sport PlusS Sport

17:00

Leeds United - Wolverhampton

İngiltere Premier Lig

A SporS Sport Plus

17:00

Southampton - Burnley

İngiltere Premier Lig

S Sport Plus

17:00

Ibiza - Fuenlabrada

İspanya La Liga 2

La Liga 123 Youtube

17:00

Coventry - Derby County

İngiltere Championship

Bein Sports beIN Connect

17:00

Mariehamn - KTP

Finlandiya Veikkausliiga



17:00

KuPS - HIFK Helsinki

Finlandiya Veikkausliiga



17:00

Aberdeen - Hibernian

İskoçya Premier Lig



17:00

Celtic - St.Johnstone

İskoçya Premier Lig



17:00

Dundee United - Motherwell

İskoçya Premier Lig



17:00

Hearts - Dundee FC

İskoçya Premier Lig



17:00

Ross Country - Livingston

İskoçya Premier Lig



17:00

Fakel Voronej - M.Lipetsk

Rusya FNL Ligi



17:00

Kamaz - Spartak Moskova 2

Rusya FNL Ligi



17:00

Krasnodar 2 - Kuban

Rusya FNL Ligi



17:00

Torpedo Moskova - Yenisey

Rusya FNL Ligi



17:00

Gomel - Energetik BGU

Belarus Vysshaya Liga



17:00

Viking - Lilleström

Norveç Eliteserien Ligi



17:00

Arbroath - Ayr

İskoçya Championship



17:00

Kilmarnock - Hamilton

İskoçya Championship



17:00

Partick - Dunfermline

İskoçya Championship



17:00

Queen of South - Morton

İskoçya Championship



17:00

Raith - Inverness

İskoçya Championship



17:00

Slovan Liberec - Sigma Olomouc

Çekya 1.Ligi



17:00

Pardubice - Fastav Zlin

Çekya 1.Ligi



17:00

Slovacko - Bohemians 1905

Çekya 1.Ligi



17:15

Cadiz - Alaves

İspanya La Liga

D Smart YoutubeSpor SmartSmart Spor HD

17:15

Neftçi Bakü - Zira

Azerbaycan Premier Ligi

CBC Sport

17:15

Cercle Brugge - Standard Liege

Belçika Pro League



17:15

Al Wahda - Emirates Club

BAE Arap Körfez Ligi



17:15

Frosinone - Ascoli

İtalya Serie B



17:30

Santa Clara - Famalicao

Portekiz Liga NOS



17:30

Mioveni - Botosani

Romanya Liga 1



17:30

Roda - FC Emmen

Hollanda Eerste Divisie



18:00

Nantes - Clermont

Fransa Ligue 1

Bein Sports beIN Connect

18:00

Aluminij - NK Celje

Slovenya 1. Ligi



18:00

Admira - WSG Tirol

Avusturya Bundesliga



18:00

Austria Vienna - SV Ried

Avusturya Bundesliga



18:00

Wolfsberger - A.Klagenfurt

Avusturya Bundesliga



18:00

Aluminij - NK Celje

Slovenya 1. Ligi



18:05

Hajduk Split - ND Gorica

Hırvatistan 1. Ligi



18:15

Atromitos - Ionikos

Yunanistan Süper Ligi



18:30

Hacken - Halmstads

İsveç Allsvenskan



18:30

Pogon Szczecin - Jagiellonia

Polonya Ekstraklasa



19:00

Sassuolo - Venezia

İtalya Serie A

S Sport 2S Sport Plus

19:00

Göztepe - Trabzonspor

Spor Toto Süper Lig

Bein Sports 1

19:00

Akhisarspor - Uşakspor

TFF 2. Lig

Yayın Yok

19:00

Afjet Afyonspor - Etimesgut Bld.

TFF 2. Lig

Yayın Yok

19:00

Boluspor - Menemenspor

Spor Toto 1. Lig

TRT AvazBein Sports Max 2

19:00

Samsunspor - BB Erzurumspor

Spor Toto 1. Lig

TRT SporBein Sports Max 1

19:00

Huancayo - Deportivo Binacional

Peru Primera-Apertura



19:00

Pohronie - Spartak Trnava

Slovakya Fortuna Ligi



19:00

Senica - Ruzomberok

Slovakya Fortuna Ligi



19:00

Zlate Moravce - AS Trencin

Slovakya Fortuna Ligi



19:00

Baltika - Veles Moskova

Rusya FNL Ligi



19:00

Smyrnis - Giannina

Yunanistan Süper Ligi



19:00

CSKA Moskova - Samara

Rusya Premier Lig



19:00

Brest - Isloch Minsk

Belarus Vysshaya Liga



19:00

Stabaek - Molde

Norveç Eliteserien Ligi



19:00

Young Boys - FC Lausanne

İsviçre Süper Ligi



19:00

Pohronie - Spartak Trnava

Slovakya Fortuna Ligi



19:00

Senica - Ruzomberok

Slovakya Fortuna Ligi



19:00

Zlate Moravce - AS Trencin

Slovakya Fortuna Ligi



19:00

Tarsus İY - Nazilli Belediyespor

TFF 2. Lig

Sun TV Mersin

19:15

Sporting Gijon - Valladolid

İspanya La Liga 2

La Liga 123 Youtube

19:30

Hertha Berlin - Monchengladbach

Almanya Bundesliga

Bein Sports 2Tivibu Spor 3

19:30

Brighton - Manchester City

İngiltere Premier Lig

S Sport PlusS Sport

19:30

Elche - Espanyol

İspanya La Liga

S Sport PlusSpor SmartSmart Spor HD

19:30

Kortrijk - Oostende

Belçika Pro League



19:30

Mechelen - Zulte Waregem

Belçika Pro League



19:30

Brescia - Cremonese

İtalya Serie B



19:45

Utrecht - Heerenveen

Hollanda Eredivisie



20:00

Tondela - Porto

Portekiz Liga NOS

S Sport Plus

20:00

Ajaccio - Nancy

Fransa Ligue 2



20:00

Amiens - Valenciennes

Fransa Ligue 2



20:00

Dunkerque HB - Caen

Fransa Ligue 2



20:00

Grenoble - JDA Dijon

Fransa Ligue 2



20:00

Guingamp - Nimes

Fransa Ligue 2



20:00

Le Havre - Pau

Fransa Ligue 2



20:00

Niort - Rodez

Fransa Ligue 2



20:00

Sochaux - Quevilly Rouen

Fransa Ligue 2



20:30

Dinamo Bucuresti - Rapid Bükreş

Romanya Liga 1



20:30

Asteras Tripolis - Panathinaikos

Yunanistan Süper Ligi



21:00

Zwolle - Heracles

Hollanda Eredivisie



21:00

Wisla Plock - Slask Wroclaw

Polonya Ekstraklasa



21:15

San Martin - Alianza Atl.

Peru Primera-Apertura



21:15

Koper - O. Ljubljana

Slovenya 1. Ligi



21:15

Koper - O. Ljubljana

Slovenya 1. Ligi



21:30

Schalke 04 - Dynamo Dresden

Almanya Bundesliga 2

Bein Sports 3Tivibu Spor 3

21:30

Malaga - Lugo

İspanya La Liga 2

La Liga 123 Youtube

21:30

Finn Harps - Sligo Rovers

İrlanda Premier Ligi



21:30

Longford - Shamrock Rovers

İrlanda Premier Ligi



21:30

Grasshoppers - FC Zurich

İsviçre Süper Ligi



21:45

Bologna - Milan

İtalya Serie A

S Sport PlusS SportCBC Sport

21:45

KAS Eupen - St.Gilloise

Belçika Pro League



21:45

Lierse - Deinze

Belçika 1. B Ligi



22:00

Leganes - Tenerife

İspanya La Liga 2

La Liga 123 Youtube

22:00

Athletic Bilbao - Villarreal

İspanya La Liga

S Sport PlusSpor SmartSmart Spor HD

22:00

Lille - Brest

Fransa Ligue 1

Bein Sports 2

22:00

RKC Waalwijk - Sparta Rotterdam

Hollanda Eredivisie



22:00

The Strongest - Real Potosi

Bolivya Premier Ligi



22:30

Seattle Sounders - Kansas City

MLS



22:30

Sporting Lisbon - Moreirense

Portekiz Liga NOS

S Sport Plus

22:30

Vitoria - Brasil de Pelotas

Brezilya Serie B



23:00

Juventude - Ceara

Brezilya Serie A



23:00

Santos - America Mineiro

Brezilya Serie A



23:30

U. Deportes - Cusco

Peru Primera-Apertura