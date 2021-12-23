22 Aralık Çarşamba bugünkü maçlar, futbol izleyicileri için çeşitli ülkelerde cereyan ediyor. Güzel paslar, şık çalımlar, enfes goller, harika kurtarışların seyredildiği futbol maçlarını izlemek isteyen ama stadyumlara gidemeyenler, bugünkü maçlar için tv başına geçiyor...
Stadyumlardan oturma odalarımıza taşan futbol heyecanı... Milyonlarca kadın, erkek, yaşlı, genç futbolseveri peşinden sürükleyen futbol tutkusu... Avrupa, Asya, Afrika, Amerika ve diğer kıtalardan, Premier Lig, La Liga, Bundesliga, Serie A, Ligue 1 ve tabiki Süper Ligimizden heyecan fırtınası maçlar, futbol sevdalılarının takibinde... İşte bugünkü maçların, günün futbol maçlarının yayın bilgileri...
22 Aralık Çarşamba günkü, bügünkü maçlar, günün maçlarının yayın bilgileri...
17:00
Y.Malatyaspor - Kayserispor
Spor Toto Süper Lig
Bein Sports 1
20:00
Beşiktaş - Göztepe
Spor Toto Süper Lig
Bein Sports 1
20:45
Anderlecht - Kortrijk
Belçika Kupası
Tivibu Spor 2
23:00
Club Brugge - Leuven
Belçika Kupası
Tivibu Spor 3