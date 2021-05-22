22 Mayıs Cumartesi bugün hangi maçlar var? Bugünkü maçlar, günün maçları

22 Mayıs Cumartesi bugünkü maçlar, futbol izleyicileri için tv kanallarından paylaşılıyor. Güzel paslar, çalımlar, enfes goller, kurtarışlar, driplinglerin olduğu futbol müsabakalarını seyretmek isteyen futbol sevdalıları bugünkü maçlar için tv karşısında yerini alıyor... Bugünkü maçların, günün maçlarının yayın bilgileri haberimizde...

Yeşil sahalardan evlerimize yansıyan futbol... Milyonlarca kadın erkek, genç yaşlıyı peşinden koşturan futbol kulüpleri... İtalya Serie A'dan İngiltere Premier Lig'e, Almanya Bundesliga'dan, İspanya La Liga'ya, Fransa Ligue One'dan Hollanda Eredivisie'ye kadar ve tabiki ülkemizden günün maçları tv kanallarınca yayınlanıyor...

İşte 22 Mayıs Cumartesi bugünkü maçlar, günün maçları yayın bilgileri...

09:00

Kawasaki Frontale - Yokohama FC

Japonya J.League

Bilyoner TV

10:00

Urawa - Vissel Kobe

Japonya J.League

Bilyoner TV

11:00

Avispa Fukuoka - Shonan Bellmar

Japonya J.League

Bilyoner TV

11:00

Yokohama Marinos - Kashiwa Reysol

Japonya J.League

Bilyoner TV

12:00

Tokushima - Nagoya

Japonya J.League

Bilyoner TV

12:00

Ryukyu - Yamagata

Japonya J2 Ligi

Bilyoner TV

12:10

Melbourne City - CC Mariners

Avustralya A Ligi

My FootbALL YoutubeBein Sports 4Bilyoner TV

12:30

Lion City - Young Lions

Singapur Premier Ligi

1 Play Sports Youtube

12:30

Tampines - Hougang

Singapur Premier Ligi

1 Play Sports Youtube

13:00

Tokyo - Gamba Osaka

Japonya J.League

Bilyoner TV

14:00

Norrby - Eskilstuna United

İsveç Superettan

Bilyoner TV

14:00

Skive IK - Hvidovre IF

Danimarka 1. Ligi

Bilyoner TV

14:30

Smorgon - Zhodino

Belarus Vysshaya Liga

Bilyoner TV

14:30

Brentford - Bournemouth

İngiltere Championship

Bein Sports 4Bilyoner TV

14:30

Ingolstadt - 1860 Münih

Almanya Bundesliga 3

Almanya FF Youtube

15:00

F.Amager - Kolding

Danimarka 1. Ligi

Bilyoner TV

15:00

Inter Turku - KTP

Finlandiya Veikkausliiga

Bilyoner TV

16:00

AIK Stockholm - Mjallby

İsveç Allsvenskan

Bilyoner TV

16:00

Jönköpings - Landskrona

İsveç Superettan

Bilyoner TV

16:00

Orgryte - Sundsvall

İsveç Superettan

Bilyoner TV

16:00

St.Johnstone - Hibernian

İskoçya FA Cup

Bilyoner TV

16:30

Bayern Münih - Augsburg

Almanya Bundesliga Konferans Yayın

S Sport 2S Sport PlusBilyoner TV

16:30

Werder Bremen - Monchengladbach

Almanya Bundesliga Konferans Yayın

S Sport 2S Sport PlusBilyoner TV

16:30

B.Dortmund - B.Leverkusen

Almanya Bundesliga

A SporBilyoner TV

16:30

Köln - Schalke 04

Almanya Bundesliga Konferans Yayın

S Sport 2S Sport PlusBilyoner TV

16:30

E.Frankfurt - Freiburg

Almanya Bundesliga

Bilyoner TV

16:30

Hoffenheim - Hertha Berlin

Almanya Bundesliga

Bilyoner TV

16:30

Stuttgart - Arminia Bielefeld

Almanya Bundesliga Konferans Yayın

S Sport 2S Sport PlusBilyoner TV

16:30

Union Berlin - Leipzig

Almanya Bundesliga

Bilyoner TV

16:30

Wolfsburg - Mainz

Almanya Bundesliga

Bilyoner TV

16:30

FC Minsk - Brest

Belarus Vysshaya Liga

Bilyoner TV

17:00

Galatasaray - Gaziantep FK

TFF Elit U19 Ligi

GS TV

17:00

Jippo - Klubi 04

Finlandiya 2. Ligi

Bilyoner TV

17:00

KPV - Gnistan

Finlandiya 2. Ligi

Bilyoner TV

17:00

MuSa - Rovaniemi

Finlandiya 2. Ligi

Bilyoner TV

17:00

Lahti - Honka

Finlandiya Veikkausliiga

Bilyoner TV

17:00

SJK - HJK Helsinki

Finlandiya Veikkausliiga

Bilyoner TV

17:00

Bravo - O. Ljubljana

Slovenya 1. Ligi

Bilyoner TV

17:00

NK Celje - Koper

Slovenya 1. Ligi

Bilyoner TV

17:00

Domzale - Aluminij

Slovenya 1. Ligi

Bilyoner TV

17:00

Tabor Sezana - ND Gorica

Slovenya 1. Ligi

Bilyoner TV

17:00

Bravo - O. Ljubljana

Slovenya 1. Ligi

Bilyoner TV

17:00

NK Celje - Koper

Slovenya 1. Ligi

Bilyoner TV

17:00

Domzale - Aluminij

Slovenya 1. Ligi

Bilyoner TV

17:00

Tabor Sezana - ND Gorica

Slovenya 1. Ligi

Bilyoner TV

17:30

Sunderland - Lincoln City

İngiltere EFL League 1 Play-Off

Bein Sports 4Bilyoner TV

18:00

İstanbulspor - Altay

Spor Toto 1. Lig Play-Off Yarı Final

TRT SporBein Sports 1

18:00

Rapid Wien - LASK

Avusturya Bundesliga

Bilyoner TV

18:00

Salzburg - WSG Tirol

Avusturya Bundesliga

Bilyoner TV

18:00

Wolfsberger - Sturm Graz

Avusturya Bundesliga

Bilyoner TV

18:00

Hajduk Split - Lokomotiv Zagreb

Hırvatistan 1. Ligi

Bilyoner TV

18:00

Osijek - Istra 1961

Hırvatistan 1. Ligi

Bilyoner TV

18:00

Rijeka - ND Gorica

Hırvatistan 1. Ligi

Bilyoner TV

18:00

Slaven Belupo - Varazdin

Hırvatistan 1. Ligi

Bilyoner TV

18:00

Cobresal - Deportes La Serena

Şili Primera Ligi

Bilyoner TV

18:30

Östersunds - Sirius

İsveç Allsvenskan

Bilyoner TV

18:30

Rukh Brest - Neman

Belarus Vysshaya Liga

Bilyoner TV

18:30

Kupa Töreni

Almanya Bundesliga

S Sport 2

19:00

Celta Vigo - Real Betis

İspanya La Liga Konferans Yayın

Spor SmartSmart Spor HDBilyoner TV

19:00

Eibar - Barcelona

İspanya La Liga Konferans Yayın

S Sport PlusSpor SmartSmart Spor HDBilyoner TV

19:00

Elche - Athletic Bilbao

İspanya La Liga Konferans Yayın

Spor SmartSmart Spor HDBilyoner TV

19:00

Huesca - Valencia

İspanya La Liga Konferans Yayın

Spor SmartSmart Spor HDBilyoner TV

19:00

Osasuna - Real Sociedad

İspanya La Liga Konferans Yayın

Spor SmartSmart Spor HDBilyoner TV

19:00

Real Madrid - Villarreal

İspanya La Liga Konferans Yayın

S Sport PlusSpor SmartSmart Spor HDBilyoner TV

19:00

Valladolid - Atletico Madrid

İspanya La Liga

S Sport PlusSmart Spor 2Spor Smart 2Bilyoner TV

19:00

Ilves - KuPS

Finlandiya Veikkausliiga

Bilyoner TV

20:00

Nitra - Michalovce

Slovakya Fortuna Ligi

Bilyoner TV

20:00

Pohronie - Ruzomberok

Slovakya Fortuna Ligi

Bilyoner TV

20:00

SKF Sered - Senica

Slovakya Fortuna Ligi

Bilyoner TV

20:00

Dunajska Streda - Spartak Trnava

Slovakya Fortuna Ligi

Bilyoner TV

20:00

Slovan Bratislava - AS Trencin

Slovakya Fortuna Ligi

Bilyoner TV

20:00

Zilina - Zlate Moravce

Slovakya Fortuna Ligi

Bilyoner TV

20:00

Montreal Impact - Cincinnati

MLS

Bilyoner TV

20:30

Energetik BGU - Slutsk

Belarus Vysshaya Liga

Bilyoner TV

20:30

Swansea - Barnsley

İngiltere Championship

Bein Sports 4Bilyoner TV

20:30

Dinamo Zagreb - Sibenik

Hırvatistan 1. Ligi

Bilyoner TV

20:30

Astra - Uni. Craiova

Romanya Kupası

Bilyoner TV

21:00

Samsunspor - Altınordu

Spor Toto 1. Lig Play-Off Yarı Final

TRT SporBein Sports 1

21:00

Mechelen - KAA Gent

Belçika Pro League

Bilyoner TV

21:00

Standard Liege - Oostende

Belçika Pro League

Bilyoner TV

21:00

Maribor - Mura

Slovenya 1. Ligi

Bilyoner TV

21:00

Maribor - Mura

Slovenya 1. Ligi

Bilyoner TV

21:15

Cajamarca - Alianza Atl.

Peru Primera-Apertura

Bilyoner TV

21:45

Cagliari - Genoa

İtalya Serie A

Bein Sports Max 2Bilyoner TV

21:45

Crotone - Fiorentina

İtalya Serie A

Bein Sports 2CBC SportBilyoner TV

21:45

Sampdoria - Parma

İtalya Serie A

Bein Sports 3Bilyoner TV

21:45

Niort - Villefranche

Fransa Ligue 2

Bilyoner TV

22:30

Portland Timbers - LA Galaxy 2

MLS

Bilyoner TV

22:30

Nublense - Curico Unido

Şili Primera Ligi

Bilyoner TV

23:30

Cesar Vallejo - Sporting Cristal

Peru Primera-Apertura

Bilyoner TV