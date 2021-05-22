22 Mayıs Cumartesi bugün hangi maçlar var? Bugünkü maçlar, günün maçları

22 Mayıs Cumartesi bugünkü maçlar, günün maçları sorusuna cevap arayan ve tv karşısına geçenler haberimiz size göre... İşte 22 Mayıs Cumartesi bugün hangi maçlar var sorusunun yanıtı...

DİĞER HABERLER 22.05.2021 - 11:23 22.05.2021 - 11:33 Kartal Bakışı
22 Mayıs Cumartesi bugün hangi maçlar var? Bugünkü maçlar, günün maçları

22 Mayıs Cumartesi bugünkü maçlar, futbol izleyicileri için tv kanallarından paylaşılıyor. Güzel paslar, çalımlar, enfes goller, kurtarışlar, driplinglerin olduğu futbol müsabakalarını seyretmek isteyen futbol sevdalıları bugünkü maçlar için tv karşısında yerini alıyor...  Bugünkü maçların, günün maçlarının yayın bilgileri haberimizde...

Yeşil sahalardan evlerimize yansıyan futbol... Milyonlarca kadın erkek, genç yaşlıyı peşinden koşturan futbol kulüpleri... İtalya Serie A'dan İngiltere Premier Lig'e, Almanya Bundesliga'dan, İspanya La Liga'ya, Fransa Ligue One'dan Hollanda Eredivisie'ye kadar ve tabiki ülkemizden günün maçları tv kanallarınca yayınlanıyor...

İşte 22 Mayıs Cumartesi bugünkü maçlar, günün maçları yayın bilgileri...

09:00
Kawasaki Frontale - Yokohama FC
Japonya J.League
Bilyoner TV

10:00
Urawa - Vissel Kobe
Japonya J.League
Bilyoner TV

11:00
Avispa Fukuoka - Shonan Bellmar
Japonya J.League
Bilyoner TV

11:00
Yokohama Marinos - Kashiwa Reysol
Japonya J.League
Bilyoner TV

12:00
Tokushima - Nagoya
Japonya J.League
Bilyoner TV

12:00
Ryukyu - Yamagata
Japonya J2 Ligi
Bilyoner TV

12:10
Melbourne City - CC Mariners
Avustralya A Ligi
My FootbALL YoutubeBein Sports 4Bilyoner TV

12:30
Lion City - Young Lions
Singapur Premier Ligi
1 Play Sports Youtube

12:30
Tampines - Hougang
Singapur Premier Ligi
1 Play Sports Youtube

13:00
Tokyo - Gamba Osaka
Japonya J.League
Bilyoner TV

14:00
Norrby - Eskilstuna United
İsveç Superettan
Bilyoner TV

14:00
Skive IK - Hvidovre IF
Danimarka 1. Ligi
Bilyoner TV

14:30
Smorgon - Zhodino
Belarus Vysshaya Liga
Bilyoner TV

14:30
Brentford - Bournemouth
İngiltere Championship
Bein Sports 4Bilyoner TV

14:30
Ingolstadt - 1860 Münih
Almanya Bundesliga 3
Almanya FF Youtube

15:00
F.Amager - Kolding
Danimarka 1. Ligi
Bilyoner TV

15:00
Inter Turku - KTP
Finlandiya Veikkausliiga
Bilyoner TV

16:00
AIK Stockholm - Mjallby
İsveç Allsvenskan
Bilyoner TV

16:00
Jönköpings - Landskrona
İsveç Superettan
Bilyoner TV

16:00
Orgryte - Sundsvall
İsveç Superettan
Bilyoner TV

16:00
St.Johnstone - Hibernian
İskoçya FA Cup
Bilyoner TV

16:30
Bayern Münih - Augsburg
Almanya Bundesliga Konferans Yayın
S Sport 2S Sport PlusBilyoner TV

16:30
Werder Bremen - Monchengladbach
Almanya Bundesliga Konferans Yayın
S Sport 2S Sport PlusBilyoner TV

16:30
B.Dortmund - B.Leverkusen
Almanya Bundesliga
A SporBilyoner TV

16:30
Köln - Schalke 04
Almanya Bundesliga Konferans Yayın
S Sport 2S Sport PlusBilyoner TV

16:30
E.Frankfurt - Freiburg
Almanya Bundesliga
Bilyoner TV

16:30
Hoffenheim - Hertha Berlin
Almanya Bundesliga
Bilyoner TV

16:30
Stuttgart - Arminia Bielefeld
Almanya Bundesliga Konferans Yayın
S Sport 2S Sport PlusBilyoner TV

16:30
Union Berlin - Leipzig
Almanya Bundesliga
Bilyoner TV

16:30
Wolfsburg - Mainz
Almanya Bundesliga
Bilyoner TV

16:30
FC Minsk - Brest
Belarus Vysshaya Liga
Bilyoner TV

17:00
Galatasaray - Gaziantep FK
TFF Elit U19 Ligi
GS TV

17:00
Jippo - Klubi 04
Finlandiya 2. Ligi
Bilyoner TV

17:00
KPV - Gnistan
Finlandiya 2. Ligi
Bilyoner TV

17:00
MuSa - Rovaniemi
Finlandiya 2. Ligi
Bilyoner TV

17:00
Lahti - Honka
Finlandiya Veikkausliiga
Bilyoner TV

17:00
SJK - HJK Helsinki
Finlandiya Veikkausliiga
Bilyoner TV

17:00
Bravo - O. Ljubljana
Slovenya 1. Ligi
Bilyoner TV

17:00
NK Celje - Koper
Slovenya 1. Ligi
Bilyoner TV

17:00
Domzale - Aluminij
Slovenya 1. Ligi
Bilyoner TV

17:00
Tabor Sezana - ND Gorica
Slovenya 1. Ligi
Bilyoner TV

17:00
Bravo - O. Ljubljana
Slovenya 1. Ligi
Bilyoner TV

17:00
NK Celje - Koper
Slovenya 1. Ligi
Bilyoner TV

17:00
Domzale - Aluminij
Slovenya 1. Ligi
Bilyoner TV

17:00
Tabor Sezana - ND Gorica
Slovenya 1. Ligi
Bilyoner TV

17:30
Sunderland - Lincoln City
İngiltere EFL League 1 Play-Off
Bein Sports 4Bilyoner TV

18:00
İstanbulspor - Altay
Spor Toto 1. Lig Play-Off Yarı Final
TRT SporBein Sports 1

18:00
Rapid Wien - LASK
Avusturya Bundesliga
Bilyoner TV

18:00
Salzburg - WSG Tirol
Avusturya Bundesliga
Bilyoner TV

18:00
Wolfsberger - Sturm Graz
Avusturya Bundesliga
Bilyoner TV

18:00
Hajduk Split - Lokomotiv Zagreb
Hırvatistan 1. Ligi
Bilyoner TV

18:00
Osijek - Istra 1961
Hırvatistan 1. Ligi
Bilyoner TV

18:00
Rijeka - ND Gorica
Hırvatistan 1. Ligi
Bilyoner TV

18:00
Slaven Belupo - Varazdin
Hırvatistan 1. Ligi
Bilyoner TV

18:00
Cobresal - Deportes La Serena
Şili Primera Ligi
Bilyoner TV

18:30
Östersunds - Sirius
İsveç Allsvenskan
Bilyoner TV

18:30
Rukh Brest - Neman
Belarus Vysshaya Liga
Bilyoner TV

18:30
Kupa Töreni
Almanya Bundesliga
S Sport 2

19:00
Celta Vigo - Real Betis
İspanya La Liga Konferans Yayın
Spor SmartSmart Spor HDBilyoner TV

19:00
Eibar - Barcelona
İspanya La Liga Konferans Yayın
S Sport PlusSpor SmartSmart Spor HDBilyoner TV

19:00
Elche - Athletic Bilbao
İspanya La Liga Konferans Yayın
Spor SmartSmart Spor HDBilyoner TV

19:00
Huesca - Valencia
İspanya La Liga Konferans Yayın
Spor SmartSmart Spor HDBilyoner TV

19:00
Osasuna - Real Sociedad
İspanya La Liga Konferans Yayın
Spor SmartSmart Spor HDBilyoner TV

19:00
Real Madrid - Villarreal
İspanya La Liga Konferans Yayın
S Sport PlusSpor SmartSmart Spor HDBilyoner TV

20 Mayıs Perşembe bugün hangi maçlar var? Bugünkü maçlar, günün maçları

20 Mayıs Perşembe bugün hangi maçlar var? Bugünkü maçlar, günün maçları

19:00
Valladolid - Atletico Madrid
İspanya La Liga
S Sport PlusSmart Spor 2Spor Smart 2Bilyoner TV

19:00
Ilves - KuPS
Finlandiya Veikkausliiga
Bilyoner TV

20:00
Nitra - Michalovce
Slovakya Fortuna Ligi
Bilyoner TV

20:00
Pohronie - Ruzomberok
Slovakya Fortuna Ligi
Bilyoner TV

20:00
SKF Sered - Senica
Slovakya Fortuna Ligi
Bilyoner TV

20:00
Dunajska Streda - Spartak Trnava
Slovakya Fortuna Ligi
Bilyoner TV

20:00
Slovan Bratislava - AS Trencin
Slovakya Fortuna Ligi
Bilyoner TV

20:00
Zilina - Zlate Moravce
Slovakya Fortuna Ligi
Bilyoner TV

20:00
Montreal Impact - Cincinnati
MLS
Bilyoner TV

20:30
Energetik BGU - Slutsk
Belarus Vysshaya Liga
Bilyoner TV

20:30
Swansea - Barnsley
İngiltere Championship
Bein Sports 4Bilyoner TV

20:30
Dinamo Zagreb - Sibenik
Hırvatistan 1. Ligi
Bilyoner TV

20:30
Astra - Uni. Craiova
Romanya Kupası
Bilyoner TV

21:00
Samsunspor - Altınordu
Spor Toto 1. Lig Play-Off Yarı Final
TRT SporBein Sports 1

21:00
Mechelen - KAA Gent
Belçika Pro League
Bilyoner TV

21:00
Standard Liege - Oostende
Belçika Pro League
Bilyoner TV

21:00
Maribor - Mura
Slovenya 1. Ligi
Bilyoner TV

21:00
Maribor - Mura
Slovenya 1. Ligi
Bilyoner TV

21:15
Cajamarca - Alianza Atl.
Peru Primera-Apertura
Bilyoner TV

21:45
Cagliari - Genoa
İtalya Serie A
Bein Sports Max 2Bilyoner TV

21:45
Crotone - Fiorentina
İtalya Serie A
Bein Sports 2CBC SportBilyoner TV

21:45
Sampdoria - Parma
İtalya Serie A
Bein Sports 3Bilyoner TV

21:45
Niort - Villefranche
Fransa Ligue 2
Bilyoner TV

22:30
Portland Timbers - LA Galaxy 2
MLS
Bilyoner TV

22:30
Nublense - Curico Unido
Şili Primera Ligi
Bilyoner TV

23:30
Cesar Vallejo - Sporting Cristal
Peru Primera-Apertura
Bilyoner TV

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