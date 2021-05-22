22 Mayıs Cumartesi bugün hangi maçlar var? Bugünkü maçlar, günün maçları
22 Mayıs Cumartesi bugünkü maçlar, günün maçları sorusuna cevap arayan ve tv karşısına geçenler haberimiz size göre... İşte 22 Mayıs Cumartesi bugün hangi maçlar var sorusunun yanıtı...
22 Mayıs Cumartesi bugünkü maçlar, futbol izleyicileri için tv kanallarından paylaşılıyor. Güzel paslar, çalımlar, enfes goller, kurtarışlar, driplinglerin olduğu futbol müsabakalarını seyretmek isteyen futbol sevdalıları bugünkü maçlar için tv karşısında yerini alıyor... Bugünkü maçların, günün maçlarının yayın bilgileri haberimizde...
Yeşil sahalardan evlerimize yansıyan futbol... Milyonlarca kadın erkek, genç yaşlıyı peşinden koşturan futbol kulüpleri... İtalya Serie A'dan İngiltere Premier Lig'e, Almanya Bundesliga'dan, İspanya La Liga'ya, Fransa Ligue One'dan Hollanda Eredivisie'ye kadar ve tabiki ülkemizden günün maçları tv kanallarınca yayınlanıyor...
İşte 22 Mayıs Cumartesi bugünkü maçlar, günün maçları yayın bilgileri...
09:00
Kawasaki Frontale - Yokohama FC
Japonya J.League
Bilyoner TV
10:00
Urawa - Vissel Kobe
Japonya J.League
Bilyoner TV
11:00
Avispa Fukuoka - Shonan Bellmar
Japonya J.League
Bilyoner TV
11:00
Yokohama Marinos - Kashiwa Reysol
Japonya J.League
Bilyoner TV
12:00
Tokushima - Nagoya
Japonya J.League
Bilyoner TV
12:00
Ryukyu - Yamagata
Japonya J2 Ligi
Bilyoner TV
12:10
Melbourne City - CC Mariners
Avustralya A Ligi
My FootbALL YoutubeBein Sports 4Bilyoner TV
12:30
Lion City - Young Lions
Singapur Premier Ligi
1 Play Sports Youtube
12:30
Tampines - Hougang
Singapur Premier Ligi
1 Play Sports Youtube
13:00
Tokyo - Gamba Osaka
Japonya J.League
Bilyoner TV
14:00
Norrby - Eskilstuna United
İsveç Superettan
Bilyoner TV
14:00
Skive IK - Hvidovre IF
Danimarka 1. Ligi
Bilyoner TV
14:30
Smorgon - Zhodino
Belarus Vysshaya Liga
Bilyoner TV
14:30
Brentford - Bournemouth
İngiltere Championship
Bein Sports 4Bilyoner TV
14:30
Ingolstadt - 1860 Münih
Almanya Bundesliga 3
Almanya FF Youtube
15:00
F.Amager - Kolding
Danimarka 1. Ligi
Bilyoner TV
15:00
Inter Turku - KTP
Finlandiya Veikkausliiga
Bilyoner TV
16:00
AIK Stockholm - Mjallby
İsveç Allsvenskan
Bilyoner TV
16:00
Jönköpings - Landskrona
İsveç Superettan
Bilyoner TV
16:00
Orgryte - Sundsvall
İsveç Superettan
Bilyoner TV
16:00
St.Johnstone - Hibernian
İskoçya FA Cup
Bilyoner TV
16:30
Bayern Münih - Augsburg
Almanya Bundesliga Konferans Yayın
S Sport 2S Sport PlusBilyoner TV
16:30
Werder Bremen - Monchengladbach
Almanya Bundesliga Konferans Yayın
S Sport 2S Sport PlusBilyoner TV
16:30
B.Dortmund - B.Leverkusen
Almanya Bundesliga
A SporBilyoner TV
16:30
Köln - Schalke 04
Almanya Bundesliga Konferans Yayın
S Sport 2S Sport PlusBilyoner TV
16:30
E.Frankfurt - Freiburg
Almanya Bundesliga
Bilyoner TV
16:30
Hoffenheim - Hertha Berlin
Almanya Bundesliga
Bilyoner TV
16:30
Stuttgart - Arminia Bielefeld
Almanya Bundesliga Konferans Yayın
S Sport 2S Sport PlusBilyoner TV
16:30
Union Berlin - Leipzig
Almanya Bundesliga
Bilyoner TV
16:30
Wolfsburg - Mainz
Almanya Bundesliga
Bilyoner TV
16:30
FC Minsk - Brest
Belarus Vysshaya Liga
Bilyoner TV
17:00
Galatasaray - Gaziantep FK
TFF Elit U19 Ligi
GS TV
17:00
Jippo - Klubi 04
Finlandiya 2. Ligi
Bilyoner TV
17:00
KPV - Gnistan
Finlandiya 2. Ligi
Bilyoner TV
17:00
MuSa - Rovaniemi
Finlandiya 2. Ligi
Bilyoner TV
17:00
Lahti - Honka
Finlandiya Veikkausliiga
Bilyoner TV
17:00
SJK - HJK Helsinki
Finlandiya Veikkausliiga
Bilyoner TV
17:00
Bravo - O. Ljubljana
Slovenya 1. Ligi
Bilyoner TV
17:00
NK Celje - Koper
Slovenya 1. Ligi
Bilyoner TV
17:00
Domzale - Aluminij
Slovenya 1. Ligi
Bilyoner TV
17:00
Tabor Sezana - ND Gorica
Slovenya 1. Ligi
Bilyoner TV
17:00
Bravo - O. Ljubljana
Slovenya 1. Ligi
Bilyoner TV
17:00
NK Celje - Koper
Slovenya 1. Ligi
Bilyoner TV
17:00
Domzale - Aluminij
Slovenya 1. Ligi
Bilyoner TV
17:00
Tabor Sezana - ND Gorica
Slovenya 1. Ligi
Bilyoner TV
17:30
Sunderland - Lincoln City
İngiltere EFL League 1 Play-Off
Bein Sports 4Bilyoner TV
18:00
İstanbulspor - Altay
Spor Toto 1. Lig Play-Off Yarı Final
TRT SporBein Sports 1
18:00
Rapid Wien - LASK
Avusturya Bundesliga
Bilyoner TV
18:00
Salzburg - WSG Tirol
Avusturya Bundesliga
Bilyoner TV
18:00
Wolfsberger - Sturm Graz
Avusturya Bundesliga
Bilyoner TV
18:00
Hajduk Split - Lokomotiv Zagreb
Hırvatistan 1. Ligi
Bilyoner TV
18:00
Osijek - Istra 1961
Hırvatistan 1. Ligi
Bilyoner TV
18:00
Rijeka - ND Gorica
Hırvatistan 1. Ligi
Bilyoner TV
18:00
Slaven Belupo - Varazdin
Hırvatistan 1. Ligi
Bilyoner TV
18:00
Cobresal - Deportes La Serena
Şili Primera Ligi
Bilyoner TV
18:30
Östersunds - Sirius
İsveç Allsvenskan
Bilyoner TV
18:30
Rukh Brest - Neman
Belarus Vysshaya Liga
Bilyoner TV
18:30
Kupa Töreni
Almanya Bundesliga
S Sport 2
19:00
Celta Vigo - Real Betis
İspanya La Liga Konferans Yayın
Spor SmartSmart Spor HDBilyoner TV
19:00
Eibar - Barcelona
İspanya La Liga Konferans Yayın
S Sport PlusSpor SmartSmart Spor HDBilyoner TV
19:00
Elche - Athletic Bilbao
İspanya La Liga Konferans Yayın
Spor SmartSmart Spor HDBilyoner TV
19:00
Huesca - Valencia
İspanya La Liga Konferans Yayın
Spor SmartSmart Spor HDBilyoner TV
19:00
Osasuna - Real Sociedad
İspanya La Liga Konferans Yayın
Spor SmartSmart Spor HDBilyoner TV
19:00
Real Madrid - Villarreal
İspanya La Liga Konferans Yayın
S Sport PlusSpor SmartSmart Spor HDBilyoner TV
19:00
Valladolid - Atletico Madrid
İspanya La Liga
S Sport PlusSmart Spor 2Spor Smart 2Bilyoner TV
19:00
Ilves - KuPS
Finlandiya Veikkausliiga
Bilyoner TV
20:00
Nitra - Michalovce
Slovakya Fortuna Ligi
Bilyoner TV
20:00
Pohronie - Ruzomberok
Slovakya Fortuna Ligi
Bilyoner TV
20:00
SKF Sered - Senica
Slovakya Fortuna Ligi
Bilyoner TV
20:00
Dunajska Streda - Spartak Trnava
Slovakya Fortuna Ligi
Bilyoner TV
20:00
Slovan Bratislava - AS Trencin
Slovakya Fortuna Ligi
Bilyoner TV
20:00
Zilina - Zlate Moravce
Slovakya Fortuna Ligi
Bilyoner TV
20:00
Montreal Impact - Cincinnati
MLS
Bilyoner TV
20:30
Energetik BGU - Slutsk
Belarus Vysshaya Liga
Bilyoner TV
20:30
Swansea - Barnsley
İngiltere Championship
Bein Sports 4Bilyoner TV
20:30
Dinamo Zagreb - Sibenik
Hırvatistan 1. Ligi
Bilyoner TV
20:30
Astra - Uni. Craiova
Romanya Kupası
Bilyoner TV
21:00
Samsunspor - Altınordu
Spor Toto 1. Lig Play-Off Yarı Final
TRT SporBein Sports 1
21:00
Mechelen - KAA Gent
Belçika Pro League
Bilyoner TV
21:00
Standard Liege - Oostende
Belçika Pro League
Bilyoner TV
21:00
Maribor - Mura
Slovenya 1. Ligi
Bilyoner TV
21:00
Maribor - Mura
Slovenya 1. Ligi
Bilyoner TV
21:15
Cajamarca - Alianza Atl.
Peru Primera-Apertura
Bilyoner TV
21:45
Cagliari - Genoa
İtalya Serie A
Bein Sports Max 2Bilyoner TV
21:45
Crotone - Fiorentina
İtalya Serie A
Bein Sports 2CBC SportBilyoner TV
21:45
Sampdoria - Parma
İtalya Serie A
Bein Sports 3Bilyoner TV
21:45
Niort - Villefranche
Fransa Ligue 2
Bilyoner TV
22:30
Portland Timbers - LA Galaxy 2
MLS
Bilyoner TV
22:30
Nublense - Curico Unido
Şili Primera Ligi
Bilyoner TV
23:30
Cesar Vallejo - Sporting Cristal
Peru Primera-Apertura
Bilyoner TV
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