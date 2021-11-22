22 Kasım Pazartesi bugünkü maçlar, futbol seyircileri için yeşil sahalarda oynanıyor. Güzel paslar, çalımlar, enfes goller, harika kurtarışların olduğu futbol müsabakalarını seyretmek isteyenler bugünkü maçlar için tv başına geçiyor...

Stadyumlardan evlere kadar taşınan futbol heyecanı... Milyonlarca kadın, erkek, yaşlı, genç futbolseveri peşinden sürükleyen tutku... Avrupa, Asya, Afrika, Amerika ve diğer kıtalardan, Premier Lig, La Liga, Bundesliga, Serie A, Ligue 1 ve tabiki Süper Ligimizden heyecan fırtınası maçlar, futbol sevdalılarının takibinde... İşte bugünkü maçların, günün futbol maçlarının yayın bilgileri...

22 Kasım Pazartesi günkü, bügünkü maçlar, günün maçlarının yayın bilgileri...

19:00

Eyüpspor - Samsunspor

Spor Toto 1. Lig

TRT Spor, Bein Max 1

20:00

Trabzonspor - Gaziantep FK

Spor Toto Süper Lig

Bein Sports 1

20:00

Kayserispor - Göztepe

Spor Toto Süper Lig

Bein Sports 2

20:30

Verona - Empoli

İtalya Serie A

S Sport Plus, S Sport 2

21:00

Real Sociedad B - Girona

İspanya La Liga 2

La Liga 123 Youtube

22:45

Torino - Udinese

İtalya Serie A

S Sport Plus, S Sport 2

22:45

JDA Dijon - Auxerre

Fransa Ligue 2

Bein Sports 2

23:00

Real Zaragoza - Leganes

İspanya La Liga 2

La Liga 123 Youtube

23:00

Rayo Vallecano - Mallorca

İspanya La Liga

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