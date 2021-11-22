22 Kasım Pazartesi bugünkü maçlar, futbol seyircileri için yeşil sahalarda oynanıyor. Güzel paslar, çalımlar, enfes goller, harika kurtarışların olduğu futbol müsabakalarını seyretmek isteyenler bugünkü maçlar için tv başına geçiyor...
Stadyumlardan evlere kadar taşınan futbol heyecanı... Milyonlarca kadın, erkek, yaşlı, genç futbolseveri peşinden sürükleyen tutku... Avrupa, Asya, Afrika, Amerika ve diğer kıtalardan, Premier Lig, La Liga, Bundesliga, Serie A, Ligue 1 ve tabiki Süper Ligimizden heyecan fırtınası maçlar, futbol sevdalılarının takibinde... İşte bugünkü maçların, günün futbol maçlarının yayın bilgileri...
22 Kasım Pazartesi günkü, bügünkü maçlar, günün maçlarının yayın bilgileri...
19:00
Eyüpspor - Samsunspor
Spor Toto 1. Lig
TRT Spor, Bein Max 1
20:00
Trabzonspor - Gaziantep FK
Spor Toto Süper Lig
Bein Sports 1
20:00
Kayserispor - Göztepe
Spor Toto Süper Lig
Bein Sports 2
20:30
Verona - Empoli
İtalya Serie A
S Sport Plus, S Sport 2
21:00
Real Sociedad B - Girona
İspanya La Liga 2
La Liga 123 Youtube
22:45
Torino - Udinese
İtalya Serie A
S Sport Plus, S Sport 2
22:45
JDA Dijon - Auxerre
Fransa Ligue 2
Bein Sports 2
23:00
Real Zaragoza - Leganes
İspanya La Liga 2
La Liga 123 Youtube
23:00
Rayo Vallecano - Mallorca
İspanya La Liga
Smart Spor HD, Spor Smart