22 Haziran Salı bugün hangi maçlar var, günün maçları neler? İşte bugünkü maçlar

22 Haziran Salı bugün hangi maçlar var sorusunun yanıtını alarak tv karşısına geçmek isteyenler haberimiz size göre! Peki bugün hangi maçlar var? İşte bugünkü maçlar, günün maçları...

DİĞER HABERLER 22.06.2021 - 17:23 22.06.2021 - 17:33 Kartal Bakışı
22 Haziran Salı bugün hangi maçlar var, günün maçları neler? İşte bugünkü maçlar

22 Haziran Salı bugünkü maçlar, futbol seyircileri için tvlerden yayınlanıyor. Paslar, çalımlar, goller, kurtarışlar, driplinglerin yer aldığı futbol müsabakalarını izlemek isteyenler bugünkü maçlar için tv karşısına geçiyor...  Bugünkü maçların, günün maçlarının yayın bilgileri içerikte...

Stadyumlardan evlerimize taşınan futbol... Milyonlarca kadın, erkek, genç, ihtiyarı peşinden sürükleyen futbol heyecanı... Avrupa, Asya, Afrika, Amerika ve diğer kıtalardan gerek kulüp düzeyinde gerekse milli takımlar düzeyinde Copa Amerika, Euro 2020'den nefes kesen maçlar futbol izleyicilerini bekliyor...

22 Haziran Salı günün maçları, bugünkü maçlar yayın bilgileri...

00:00
Uruguay - Şili
Copa America
Kontra Youtube, Haber Global, Bilyoner TV

02:00
Atletico Mineiro - Chapecoense
Brezilya Serie A
Bilyoner TV

03:00
Arjantin - Paraguay
Copa America
Kontra Youtube, Haber Global, Bilyoner TV

13:00
Pohang - Ratchaburi
AFC Şampiyonlar Ligi
Spor Smart, Smart Spor HD

17:00
Johor Darul - Nagoya
AFC Şampiyonlar Ligi
Spor Smart, Smart Spor HD

18:30
Torpedo Kutaisi - Dinamo Batum
Gürcistan Erovnuli Liga
Gürcistan Erovmuli Liga Youtube, Bilyoner TV

18:30
TPS Turku - Ekenas
Finlandiya 2. Ligi
Bilyoner TV

18:30
VPS - Rovaniemi
Finlandiya 2. Ligi
Bilyoner TV

19:00
Aalesund - Stjordals Blink
Norveç 1. Ligi
Bilyoner TV

19:00
Asane - Sandnes
Norveç 1. Ligi
Bilyoner TV

19 Haziran 2021 Cumartesi tv yayın akışı! Bugünkü tv programları, dizileri, maçları

19 Haziran 2021 Cumartesi tv yayın akışı! Bugünkü tv programları, dizileri, maçları

19:00
Bryne - KFUM Oslo
Norveç 1. Ligi
Bilyoner TV

19:00
Grorud - Start
Norveç 1. Ligi
Bilyoner TV

19:00
Jerv - Strommen
Norveç 1. Ligi
Bilyoner TV

19:00
Ranheim - Raufoss
Norveç 1. Ligi
Bilyoner TV

19:00
Ull Kisa - Fredrikstad
Norveç 1. Ligi
Bilyoner TV

19:30
Dila Gori - Shukura Kobuleti
Gürcistan Erovnuli Liga
Gürcistan Erovmuli Liga Youtube, Bilyoner TV

20:00
Moritanya - Yemen
FIFA Arab Cup
FIFA Youtube

21:00
Ham Kam - Sogndal
Norveç 1. Ligi
Bilyoner TV

21:00
Tristan Suarez - San Martin
Arjantin Primera Nacional
Bilyoner TV

21:30
Almagro - Deportivo Santamarina
Arjantin Primera Nacional
Bilyoner TV

21:30
Barracas Central - Atletico Rafaela
Arjantin Primera Nacional
Bilyoner TV

22:00
Hırvatistan - İskoçya
UEFA Euro 2020
TRT Spor, İçtimai TV

22:00
Çekya - İngiltere
UEFA Euro 2020
TRT 1Idman TV

22:30
Brusque - Sampaio Correa
Brezilya Serie B
Bilyoner TV

22:30
Confianca - Vila Nova
Brezilya Serie B
Bilyoner TV

23:10
Quilmes - Chacarita Juniors
Arjantin Primera Nacional
Bilyoner TV

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