22 Ekim Cuma bugünkü maçlar! Bugün hangi maçlar var? İşte günün maçları

22 Ekim Cuma bugünkü maçlar sorusuyla ekran başına geçenler haberimiz size göre... Peki bugün hangi maçlar var? İşte günün maçları...

DİĞER HABERLER 22.10.2021 - 00:10 22.10.2021 - 00:18 Kartal Bakışı
22 Ekim Cuma bugünkü maçlar! Bugün hangi maçlar var? İşte günün maçları

22 Ekim Cuma bugünkü maçlar, futbol izleyicileri yeşil sahalarda cereyan ediyor. Güzel paslar, çalımlar, enfes goller, harika kurtarışların olduğu futbol müsabakalarını seyretmek isteyenler bugünkü maçlar için tv başına geçiyor... 

Stadyumlardan oturma odalarımıza kadar taşınan futbol heyecanı... Milyonları peşinden sürükleyen tutku... Avrupa, Asya, Afrika, Amerika ve diğer kıtalardan, Premier Lig, La Liga, Bundesliga, Serie A, Ligue 1 ve tabiki Süper Ligimizden heyecan fırtınası maçlar, futbol sevdalılarının takibinde... İşte bugünkü maçların, günün futbol maçlarının yayın bilgileri...

22 Ekim Cuma bugünkü maçlar, günün maçlarının yayın bilgileri...

00:30
Universidad de Chile - Palestino
Şili Primera Ligi

02:00
Internacional - Bragantino
Brezilya Serie A

03:00
Calera - Cobresal
Şili Primera Ligi

10:00
Yarı Final
Ampute Futbol Türkiye Kupası Yarı Final
TRT Spor 2, TRT Spor Yıldız

13:00
Urawa - Kashiwa Reysol
Japonya J.League

14:00
Elazığ Karakoçan - 52 Orduspor
TFF 3. Lig
Kanal Fırat Elazığ

17:15
Ajman Club - Al Dhafra
BAE Arap Körfez Ligi

17:15
Al Sharjah - Al Nasr
BAE Arap Körfez Ligi

17:30
Lahti - Oulu
Finlandiya Veikkausliiga

17:30
Uni. Craiova - Gaz Metan
Romanya Liga 1

18:00
SKF Sered - Zilina
Slovakya Fortuna Ligi

18:00
SKF Sered - Zilina
Slovakya Fortuna Ligi

18:30
SJK - Ilves
Finlandiya Veikkausliiga

19:00
Sibenik - Slaven Belupo
Hırvatistan 1. Ligi

19:00
AD Cantolao - Cajamarca
Peru Primera-Apertura

19:00
Dinamo Moskova - Khimki
Rusya Premier Lig

19:00
Radomiak Radom - Gornik Leczna
Polonya Ekstraklasa

19:30
Torino - Genoa
İtalya Serie A
S Sport 2, S Sport Plus

19:30
Erzgebirge Aue - Ingolstadt
Almanya Bundesliga 2
Bein Sports beIN Connect, Tivibu Spor 3

19:30
Paderborn - Hamburg
Almanya Bundesliga 2
Bein Sports 2, Tivibu Spor 2

19:30
Dubai - Al Jazira
BAE Arap Körfez Ligi

19:30
Hvidovre IF - Koge
Danimarka 1. Ligi

19:30
Amstetten - Austria II
Avusturya 1. Ligi

19:30
Floridsdorfer - Horn
Avusturya 1. Ligi

19:30
Innsbruck - FC Juniors
Avusturya 1. Ligi

19:30
Vorwarts Steyr - Lafnitz
Avusturya 1. Ligi

20:00
Y.Malatyaspor - Altay
Spor Toto Süper Lig
Bein Sports 1

20:00
Eyüpspor - Adanaspor
Spor Toto 1. Lig
TRT Avaz, Bein Sports Max 2

20:00
Ankaragücü - Manisa FK
Spor Toto 1. Lig
TRT Spor, Bein Sports Max 1

20:00
Vejle - Nordsjaelland
Danimarka Süper Ligi

20:00
Hobro - Jammerbugt
Danimarka 1. Ligi

20:00
Neman - BATE Borisov
Belarus Vysshaya Liga

20:30
Chindia Targoviste - Craiova
Romanya Liga 1

21:00
Willem II - Fortuna Sittard
Hollanda Eredivisie

21:00
Almere - Jong PSV
Hollanda Eerste Divisie

21:00
NAC Breda - Maastricht
Hollanda Eerste Divisie

21:00
ADO Den Haag - Excelsior
Hollanda Eerste Divisie

21 Ekim Perşembe bugünkü maçlar! Bugün hangi maçlar var? İşte günün maçları

21 Ekim Perşembe bugünkü maçlar! Bugün hangi maçlar var? İşte günün maçları

21:00
Dordrecht - Den Bosch
Hollanda Eerste Divisie

21:00
Eindhoven - Ajax
Hollanda Eerste Divisie

21:00
Jong AZ - Volendam
Hollanda Eerste Divisie

21:00
Jong Utrecht - Oss
Hollanda Eerste Divisie

21:00
SC Telstar - Helmond
Hollanda Eerste Divisie

21:00
VVV Venlo - De Graafschap
Hollanda Eerste Divisie

21:00
Mouscron - RWDM
Belçika 1. B Ligi

21:15
Ayacucho - Cienciano
Peru Primera-Apertura

21:25
Aus Lustenau - BW Linz
Avusturya 1. Ligi

21:30
Mainz - Augsburg
Almanya Bundesliga
Bein Sports 2, Tivibu Spor 2

21:30
Alessandria - Crotone
İtalya Serie B

21:30
Lech Poznan - Wisla Plock
Polonya Ekstraklasa

21:45
Sampdoria - Spezia
İtalya Serie A
S Sport 2, S Sport Plus

21:45
Seraing - Charleroi
Belçika Pro League

22:00
Arsenal - Aston Villa
İngiltere Premier Lig
S Sport Plus, S Sport

22:00
Eibar - Cartagena
İspanya La Liga 2
La Liga 123 Youtube

22:00
Osasuna - Granada
İspanya La Liga
Spor Smart, Smart Spor HD

22:00
St. Etienne - Angers
Fransa Ligue 1
Bein Sports Max 1

22:10
Fransa - Estonya
FIFA Kadınlar Dünya Kupası Elemeleri
Bein Sports 4

22:15
Guimaraes - Maritimo
Portekiz Liga NOS

22:30
San Jose - Aurora
Bolivya Premier Ligi

23:30
Sport Boys - Carlos Mannucci
Peru Primera-Apertura

#22 Ekim Cuma #bugünkü maçlar #bugün hangi maçlar var #günün maçları #cuma günkü maçlar
Puan Durumu
Yükleniyor...
  • Süper Lig
  • Ptt 1. Lig
  • Premier Lig
  • La Liga
Takım O Av P
 Şamp. Ligi  UEFA  Düşme Hattı
Takım O Av P
Takım O Av P
Takım O Av P
En iyi site deneyimi sağlamak için çerezlerden faydalanıyoruz. Detaylar için lütfen tıklayın. Çerez Politikası