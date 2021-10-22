22 Ekim Cuma bugünkü maçlar! Bugün hangi maçlar var? İşte günün maçları

22 Ekim Cuma bugünkü maçlar, futbol izleyicileri yeşil sahalarda cereyan ediyor. Güzel paslar, çalımlar, enfes goller, harika kurtarışların olduğu futbol müsabakalarını seyretmek isteyenler bugünkü maçlar için tv başına geçiyor...

Stadyumlardan oturma odalarımıza kadar taşınan futbol heyecanı... Milyonları peşinden sürükleyen tutku... Avrupa, Asya, Afrika, Amerika ve diğer kıtalardan, Premier Lig, La Liga, Bundesliga, Serie A, Ligue 1 ve tabiki Süper Ligimizden heyecan fırtınası maçlar, futbol sevdalılarının takibinde... İşte bugünkü maçların, günün futbol maçlarının yayın bilgileri...

22 Ekim Cuma bugünkü maçlar, günün maçlarının yayın bilgileri...

00:30

Universidad de Chile - Palestino

Şili Primera Ligi

02:00

Internacional - Bragantino

Brezilya Serie A

03:00

Calera - Cobresal

Şili Primera Ligi

10:00

Yarı Final

Ampute Futbol Türkiye Kupası Yarı Final

TRT Spor 2, TRT Spor Yıldız

13:00

Urawa - Kashiwa Reysol

Japonya J.League

14:00

Elazığ Karakoçan - 52 Orduspor

TFF 3. Lig

Kanal Fırat Elazığ

17:15

Ajman Club - Al Dhafra

BAE Arap Körfez Ligi

17:15

Al Sharjah - Al Nasr

BAE Arap Körfez Ligi

17:30

Lahti - Oulu

Finlandiya Veikkausliiga

17:30

Uni. Craiova - Gaz Metan

Romanya Liga 1

18:00

SKF Sered - Zilina

Slovakya Fortuna Ligi

18:00

SKF Sered - Zilina

Slovakya Fortuna Ligi

18:30

SJK - Ilves

Finlandiya Veikkausliiga

19:00

Sibenik - Slaven Belupo

Hırvatistan 1. Ligi

19:00

AD Cantolao - Cajamarca

Peru Primera-Apertura

19:00

Dinamo Moskova - Khimki

Rusya Premier Lig

19:00

Radomiak Radom - Gornik Leczna

Polonya Ekstraklasa

19:30

Torino - Genoa

İtalya Serie A

S Sport 2, S Sport Plus

19:30

Erzgebirge Aue - Ingolstadt

Almanya Bundesliga 2

Bein Sports beIN Connect, Tivibu Spor 3

19:30

Paderborn - Hamburg

Almanya Bundesliga 2

Bein Sports 2, Tivibu Spor 2

19:30

Dubai - Al Jazira

BAE Arap Körfez Ligi

19:30

Hvidovre IF - Koge

Danimarka 1. Ligi

19:30

Amstetten - Austria II

Avusturya 1. Ligi

19:30

Floridsdorfer - Horn

Avusturya 1. Ligi

19:30

Innsbruck - FC Juniors

Avusturya 1. Ligi

19:30

Vorwarts Steyr - Lafnitz

Avusturya 1. Ligi

20:00

Y.Malatyaspor - Altay

Spor Toto Süper Lig

Bein Sports 1

20:00

Eyüpspor - Adanaspor

Spor Toto 1. Lig

TRT Avaz, Bein Sports Max 2

20:00

Ankaragücü - Manisa FK

Spor Toto 1. Lig

TRT Spor, Bein Sports Max 1

20:00

Vejle - Nordsjaelland

Danimarka Süper Ligi

20:00

Hobro - Jammerbugt

Danimarka 1. Ligi

20:00

Neman - BATE Borisov

Belarus Vysshaya Liga

20:30

Chindia Targoviste - Craiova

Romanya Liga 1

21:00

Willem II - Fortuna Sittard

Hollanda Eredivisie

21:00

Almere - Jong PSV

Hollanda Eerste Divisie

21:00

NAC Breda - Maastricht

Hollanda Eerste Divisie

21:00

ADO Den Haag - Excelsior

Hollanda Eerste Divisie

21:00

Dordrecht - Den Bosch

Hollanda Eerste Divisie

21:00

Eindhoven - Ajax

Hollanda Eerste Divisie

21:00

Jong AZ - Volendam

Hollanda Eerste Divisie

21:00

Jong Utrecht - Oss

Hollanda Eerste Divisie

21:00

SC Telstar - Helmond

Hollanda Eerste Divisie

21:00

VVV Venlo - De Graafschap

Hollanda Eerste Divisie

21:00

Mouscron - RWDM

Belçika 1. B Ligi

21:15

Ayacucho - Cienciano

Peru Primera-Apertura

21:25

Aus Lustenau - BW Linz

Avusturya 1. Ligi

21:30

Mainz - Augsburg

Almanya Bundesliga

Bein Sports 2, Tivibu Spor 2

21:30

Alessandria - Crotone

İtalya Serie B

21:30

Lech Poznan - Wisla Plock

Polonya Ekstraklasa

21:45

Sampdoria - Spezia

İtalya Serie A

S Sport 2, S Sport Plus

21:45

Seraing - Charleroi

Belçika Pro League

22:00

Arsenal - Aston Villa

İngiltere Premier Lig

S Sport Plus, S Sport

22:00

Eibar - Cartagena

İspanya La Liga 2

La Liga 123 Youtube

22:00

Osasuna - Granada

İspanya La Liga

Spor Smart, Smart Spor HD

22:00

St. Etienne - Angers

Fransa Ligue 1

Bein Sports Max 1

22:10

Fransa - Estonya

FIFA Kadınlar Dünya Kupası Elemeleri

Bein Sports 4

22:15

Guimaraes - Maritimo

Portekiz Liga NOS

22:30

San Jose - Aurora

Bolivya Premier Ligi

23:30

Sport Boys - Carlos Mannucci

Peru Primera-Apertura