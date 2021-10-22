22 Ekim Cuma bugünkü maçlar! Bugün hangi maçlar var? İşte günün maçları
22 Ekim Cuma bugünkü maçlar sorusuyla ekran başına geçenler haberimiz size göre... Peki bugün hangi maçlar var? İşte günün maçları...
22 Ekim Cuma bugünkü maçlar, futbol izleyicileri yeşil sahalarda cereyan ediyor. Güzel paslar, çalımlar, enfes goller, harika kurtarışların olduğu futbol müsabakalarını seyretmek isteyenler bugünkü maçlar için tv başına geçiyor...
Stadyumlardan oturma odalarımıza kadar taşınan futbol heyecanı... Milyonları peşinden sürükleyen tutku... Avrupa, Asya, Afrika, Amerika ve diğer kıtalardan, Premier Lig, La Liga, Bundesliga, Serie A, Ligue 1 ve tabiki Süper Ligimizden heyecan fırtınası maçlar, futbol sevdalılarının takibinde... İşte bugünkü maçların, günün futbol maçlarının yayın bilgileri...
22 Ekim Cuma bugünkü maçlar, günün maçlarının yayın bilgileri...
00:30
Universidad de Chile - Palestino
Şili Primera Ligi
02:00
Internacional - Bragantino
Brezilya Serie A
03:00
Calera - Cobresal
Şili Primera Ligi
10:00
Yarı Final
Ampute Futbol Türkiye Kupası Yarı Final
TRT Spor 2, TRT Spor Yıldız
13:00
Urawa - Kashiwa Reysol
Japonya J.League
14:00
Elazığ Karakoçan - 52 Orduspor
TFF 3. Lig
Kanal Fırat Elazığ
17:15
Ajman Club - Al Dhafra
BAE Arap Körfez Ligi
17:15
Al Sharjah - Al Nasr
BAE Arap Körfez Ligi
17:30
Lahti - Oulu
Finlandiya Veikkausliiga
17:30
Uni. Craiova - Gaz Metan
Romanya Liga 1
18:00
SKF Sered - Zilina
Slovakya Fortuna Ligi
18:00
SKF Sered - Zilina
Slovakya Fortuna Ligi
18:30
SJK - Ilves
Finlandiya Veikkausliiga
19:00
Sibenik - Slaven Belupo
Hırvatistan 1. Ligi
19:00
AD Cantolao - Cajamarca
Peru Primera-Apertura
19:00
Dinamo Moskova - Khimki
Rusya Premier Lig
19:00
Radomiak Radom - Gornik Leczna
Polonya Ekstraklasa
19:30
Torino - Genoa
İtalya Serie A
S Sport 2, S Sport Plus
19:30
Erzgebirge Aue - Ingolstadt
Almanya Bundesliga 2
Bein Sports beIN Connect, Tivibu Spor 3
19:30
Paderborn - Hamburg
Almanya Bundesliga 2
Bein Sports 2, Tivibu Spor 2
19:30
Dubai - Al Jazira
BAE Arap Körfez Ligi
19:30
Hvidovre IF - Koge
Danimarka 1. Ligi
19:30
Amstetten - Austria II
Avusturya 1. Ligi
19:30
Floridsdorfer - Horn
Avusturya 1. Ligi
19:30
Innsbruck - FC Juniors
Avusturya 1. Ligi
19:30
Vorwarts Steyr - Lafnitz
Avusturya 1. Ligi
20:00
Y.Malatyaspor - Altay
Spor Toto Süper Lig
Bein Sports 1
20:00
Eyüpspor - Adanaspor
Spor Toto 1. Lig
TRT Avaz, Bein Sports Max 2
20:00
Ankaragücü - Manisa FK
Spor Toto 1. Lig
TRT Spor, Bein Sports Max 1
20:00
Vejle - Nordsjaelland
Danimarka Süper Ligi
20:00
Hobro - Jammerbugt
Danimarka 1. Ligi
20:00
Neman - BATE Borisov
Belarus Vysshaya Liga
20:30
Chindia Targoviste - Craiova
Romanya Liga 1
21:00
Willem II - Fortuna Sittard
Hollanda Eredivisie
21:00
Almere - Jong PSV
Hollanda Eerste Divisie
21:00
NAC Breda - Maastricht
Hollanda Eerste Divisie
21:00
ADO Den Haag - Excelsior
Hollanda Eerste Divisie
21:00
Dordrecht - Den Bosch
Hollanda Eerste Divisie
21:00
Eindhoven - Ajax
Hollanda Eerste Divisie
21:00
Jong AZ - Volendam
Hollanda Eerste Divisie
21:00
Jong Utrecht - Oss
Hollanda Eerste Divisie
21:00
SC Telstar - Helmond
Hollanda Eerste Divisie
21:00
VVV Venlo - De Graafschap
Hollanda Eerste Divisie
21:00
Mouscron - RWDM
Belçika 1. B Ligi
21:15
Ayacucho - Cienciano
Peru Primera-Apertura
21:25
Aus Lustenau - BW Linz
Avusturya 1. Ligi
21:30
Mainz - Augsburg
Almanya Bundesliga
Bein Sports 2, Tivibu Spor 2
21:30
Alessandria - Crotone
İtalya Serie B
21:30
Lech Poznan - Wisla Plock
Polonya Ekstraklasa
21:45
Sampdoria - Spezia
İtalya Serie A
S Sport 2, S Sport Plus
21:45
Seraing - Charleroi
Belçika Pro League
22:00
Arsenal - Aston Villa
İngiltere Premier Lig
S Sport Plus, S Sport
22:00
Eibar - Cartagena
İspanya La Liga 2
La Liga 123 Youtube
22:00
Osasuna - Granada
İspanya La Liga
Spor Smart, Smart Spor HD
22:00
St. Etienne - Angers
Fransa Ligue 1
Bein Sports Max 1
22:10
Fransa - Estonya
FIFA Kadınlar Dünya Kupası Elemeleri
Bein Sports 4
22:15
Guimaraes - Maritimo
Portekiz Liga NOS
22:30
San Jose - Aurora
Bolivya Premier Ligi
23:30
Sport Boys - Carlos Mannucci
Peru Primera-Apertura
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