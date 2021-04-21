21 Nisan Çarşamba Bugünkü Maçlar! Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta?
21 Nisan Çarşamba bugünkü maçlardan seçmeler futbol severlerin izleyebilmesi için ekranlara taşınıyor... Premier Lig, Serie A, Bundesliga, La Liga, Ligue One, Eredivisie ve ayrıca diğer Avrupa, Dünya ligleri... Ve tabiki bizlerin Türkiye Süper Ligi'n
Gün içinde oynanacak ve tv kanallarından canlı olarak futbol severlere sunulacak futbol maçlarını kaçırmadan izleyebilmeniz için yayın listesi haberimizde... Yeşil çimlerden evlere yansıyan heyecan fırtınası futbol... Milyonlarca kadın, erkek, çoluk çocuğu etrafında toplayan, peşinden sürükleyen futbol... En şık pasları, enfes çalımları, müthiş golleri izlemek isteyenler günün en güzel maçları için tv karşısına geçiyor... Peki 21 Nisan Çarşamba bugünkü maçlar neler, bugün hangi maçlar var?
İşte bugün hangi maçlar var sorusuna verilen cevap... Bugünkü maçlar...
03:10
Mitre Santia - Gimnasia
Arjantin Primera Nacional
Bilyoner TV
03:30
Sporting Cristal - Sao Paulo
Copa Libertadores
Bilyoner TV
03:30
Velez Sarsfield - Flamengo
Copa Libertadores
Bilyoner TV
03:30
12 de Octubre - Rosario Central
Copa Sudamericana
Bilyoner TV
03:30
SD Aucas - Atletico PR
Copa Sudamericana
Bilyoner TV
12:00
Verdy - Kyoto
Japonya J2 Ligi
Bilyoner TV
12:05
Belçika
La Fleche Wallone Bisiklet Turu
Eurosport
13:00
Yamagata - V Varen Nagasaki
Japonya J2 Ligi
Bilyoner TV
13:00
Tochigi - Albirex Niigata
Japonya J2 Ligi
Bilyoner TV
13:00
Mito - Chiba
Japonya J2 Ligi
Bilyoner TV
13:00
Machida - Ryukyu
Japonya J2 Ligi
Bilyoner TV
13:00
Kusatsu - Okayama
Japonya J2 Ligi
Bilyoner TV
13:00
Kofu - Sagamihara
Japonya J2 Ligi
Bilyoner TV
13:00
Kitakyushu - Renofa Yamaguchi
Japonya J2 Ligi
Bilyoner TV
13:00
Kanazawa - Blaublitz
Japonya J2 Ligi
Bilyoner TV
13:00
Iwata - Omiya Ardija
Japonya J2 Ligi
Bilyoner TV
13:00
Ehime - Yamaga
Japonya J2 Ligi
Bilyoner TV
13:00
Ulsan - Jeonbuk
Güney Kore K-League
Bilyoner TV
13:30
Daegu - Suwon
Güney Kore K-League
Bilyoner TV
13:30
Jeju United - FC Seoul
Güney Kore K-League
Bilyoner TV
13:30
Seongnam - Incheon
Güney Kore K-League
Bilyoner TV
15:00
Altındağ Bld. - Karşıyaka
TFF 3. Lig
Yayın Yok
16:00
Akhmat - Samara
Rusya Kupası Yarı Final
Bilyoner TV
16:00
BB Erzurumspor - Y.Malatyaspor
Spor Toto Süper Lig
Bein Sports 2
16:00
Cotonsport - JS Kabylie
CAF Afrika Uluslar Kupası
Bilyoner TV
16:00
Tabor Sezana - Mura
Slovenya 1. Ligi
Bilyoner TV
16:00
Ankaragücü - Denizlispor
Spor Toto Süper Lig
Bein Sports 3
16:00
Teplice - Viktoria Plzen
Çekya 1.Ligi
Bilyoner TV
16:00
Slovacko - Brno
Çekya 1.Ligi
Bilyoner TV
16:00
Pribram - Bohemians 1905
Çekya 1.Ligi
Bilyoner TV
16:00
Opava - Slovan Liberec
Çekya 1.Ligi
Bilyoner TV
16:00
Orlando - ES Setif
CAF Afrika Uluslar Kupası
Bilyoner TV
16:00
Nkana - Pyramids
CAF Afrika Uluslar Kupası
Bilyoner TV
16:00
Namungo - R. Casablanca
CAF Afrika Uluslar Kupası
Bilyoner TV
17:00
Lokomotiv Zagreb - Varazdin
Hırvatistan 1. Ligi
Bilyoner TV
17:30
Santa Clara - Moreirense
Portekiz Liga NOS
Bilyoner TV
17:30
Keşla - Zira
Azerbaycan Kupası
CBC Sport
17:45
O. Ljubljana - Koper
Slovenya 1. Ligi
Bilyoner TV
18:00
Pardubice - Sparta Prag
Çekya 1.Ligi
Bilyoner TV
19:00
KGHM Zaglebie - Wisla Krakow
Polonya Ekstraklasa
Bilyoner TV
19:00
Galatasaray - Trabzonspor
Spor Toto Süper Lig
Bein Sports 1
19:00
Lokomotiv Moskova - CSKA Moskova
Rusya Kupası Yarı Final
Bilyoner TV
19:00
Maritimo - Rio Ave
Portekiz Liga NOS
Bilyoner TV
19:00
Jagiellonia - Stal Mielec
Polonya Ekstraklasa
Bilyoner TV
19:00
Lyngby - Sonderjyske
Danimarka Süper Ligi
Bilyoner TV
19:00
Jaraaf - Etoile Sahel
CAF Afrika Uluslar Kupası
Bilyoner TV
19:00
Napsa Stars - RSB Berkane
CAF Afrika Uluslar Kupası
Bilyoner TV
19:00
Salitas - Sfaxien
CAF Afrika Uluslar Kupası
Bilyoner TV
19:00
Aalborg - Odense
Danimarka Süper Ligi
Bilyoner TV
19:05
Istra 1961 - Rijeka
Hırvatistan 1. Ligi
Bilyoner TV
19:15
Luzern - FC Lausanne
İsviçre Süper Ligi
Bilyoner TV
19:30
Sturm Graz - Wolfsberger
Avusturya Bundesliga
Bilyoner TV
19:30
Milan - Sassuolo
İtalya Serie A
Bein Sports 2 Bilyoner TV
19:30
Sumqayit - Karabağ
Azerbaycan Kupası
CBC Sport
19:30
WSG Tirol - Salzburg
Avusturya Bundesliga
Bilyoner TV
19:30
Hannover 96 - Jahn Regensburg
Almanya Bundesliga 2
Bilyoner TV
19:30
Paderborn - Osnabruck
Almanya Bundesliga 2
Bilyoner TV
19:30
Heidenheim - Bochum
Almanya Bundesliga 2
Bilyoner TV
19:30
Düsseldorf - St. Pauli
Almanya Bundesliga 2
Bilyoner TV
19:30
Hertha Berlin - Freiburg
Almanya Bundesliga Ertelendi
Yayın Yok
19:45
PSG - Angers
Fransa Kupası Çeyrek Final
Bein Sports 4 Bilyoner TV
20:00
Hibernian - Livingston
İskoçya Premier Lig
Bilyoner TV
20:00
Mirandes - Tenerife
İspanya La Liga 2
La Liga 123 Youtube Bilyoner TV
20:00
Osasuna - Valencia
İspanya La Liga
Bilyoner TV
20:00
Levante - Sevilla
İspanya La Liga
Spor Smart Kanal 82 Smart Spor Kanal 82 S Sport Plus Bilyoner TV
20:00
Tottenham - Southampton
İngiltere Premier Lig
S Sport Plus S Sport Idman TV
20:00
Hamilton - Motherwell
İskoçya Premier Lig
Bilyoner TV
20:00
Rotherham - Middlesbrough
İngiltere Championship
Bein Sports Max 1
20:30
Slavia Prag - Fastav Zlin
Çekya 1.Ligi
Bilyoner TV
21:00
ND Gorica - Bravo
Slovenya 1. Ligi
Bilyoner TV
21:00
Real Betis - Athletic Bilbao
İspanya La Liga
Spor Smart Smart Spor HD Bilyoner TV
21:00
Braga - Boavista
Portekiz Liga NOS
Bilyoner TV
21:00
Nordsjaelland - Brondby IF
Danimarka Süper Ligi
Bilyoner TV
21:00
St.Johnstone - Glasgow Rangers
İskoçya Premier Lig
Bilyoner TV
21:30
Osijek - Dinamo Zagreb
Hırvatistan 1. Ligi
Bilyoner TV
21:30
Piast Gliwice - Legia Varşova
Polonya Ekstraklasa
Bilyoner TV
21:30
Cracovia Krakow - Plock
Polonya Ekstraklasa
Bilyoner TV
21:30
Vaduz - Basel
İsviçre Süper Ligi
Bilyoner TV
21:30
Lugano - St.Gallen
İsviçre Süper Ligi
Bilyoner TV
21:30
LASK - Rapid Wien
Avusturya Bundesliga
Bilyoner TV
21:30
Stuttgart - Wolfsburg
Almanya Bundesliga
S Sport Plus Bilyoner TV
21:30
Hoffenheim - Monchengladbach
Almanya Bundesliga
Yayın Yok
21:30
B.Dortmund - Union Berlin
Almanya Bundesliga
S Sport 2 S Sport Plus Bilyoner TV
21:30
Werder Bremen - Mainz
Almanya Bundesliga
Bilyoner TV
21:45
Genoa - Benevento
İtalya Serie A
Bein Sports beIN Connect Bilyoner TV
21:45
Udinese - Cagliari
İtalya Serie A
Bein Sports beIN Connect Bilyoner TV
21:45
Juventus - Parma
İtalya Serie A
Bein Sports Max 2 Bilyoner TV
21:45
Spezia - Inter
İtalya Serie A
Bein Sports 2 CBC Sport Bilyoner TV
21:45
Crotone - Sampdoria
İtalya Serie A
Bein Sports beIN Connect Bilyoner TV
21:45
Bologna - Torino
İtalya Serie A
Bein Sports beIN Connect Bilyoner TV
21:45
Ross Country - St.Mirren
İskoçya Premier Lig
Bilyoner TV
21:45
Kilmarnock - Dundee United
İskoçya Premier Lig
Bilyoner TV
21:45
Aberdeen - Celtic
İskoçya Premier Lig
Bilyoner TV
22:00
Alaves - Villarreal
İspanya La Liga
Spor Smart Kanal 82 Smart Spor Kanal 82 Bilyoner TV
22:00
Elche - Valladolid
İspanya La Liga
Bilyoner TV
22:10
Lyon - Monaco
Fransa Kupası Çeyrek Final
Bein Sports Max 1 Bilyoner TV
22:15
Aston Villa - Manchester City
İngiltere Premier Lig
S Sport Plus S Sport Idman TV
23:00
Cadiz - Real Madrid
İspanya La Liga
S Sport Plus Spor Smart Smart Spor HD Bilyoner TV
23:15
Sporting Lisbon - Belenenses
Portekiz Liga NOS
S Sport Plus Bilyoner TV
|Takım
|O
|Av
|P
|Takım
|O
|Av
|P
|Takım
|O
|Av
|P
|Takım
|O
|Av
|P