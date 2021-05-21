21 Mayıs Cuma bugünkü maçlar, günün maçları! Bugün hangi maçlar var?

21 Mayıs Cuma bugün hangi maçlar var sorusuna yanıt arayan ve ekran başına geçenler haberimiz size göre... İşte 21 Mayıs Cuma bugünkü maçlar, günün maçları...

DİĞER HABERLER 21.05.2021 - 00:24 21.05.2021 - 00:33 Kartal Bakışı
21 Mayıs Cuma bugünkü maçlar, günün maçları! Bugün hangi maçlar var?

Stadyumlardan evlerimize yansıyan futbol... Milyonlarca kadın erkek, genç yaşlıyı peşinden koşturan futbol kulüpleri... İtalya Serie A'dan İngiltere Premier Lig'e, Almanya Bundesliga'dan, İspanya La Liga'ya, Fransa Ligue One'dan Hollanda Eredivisie'ye kadar ve tabiki ülkemizden günün maçları tv kanallarınca yayınlanıyor...

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21 Mayıs Cuma bugünkü maçlar, futbol seyircileri için tv kanallarından paylaşılıyor. Güzel paslar, çalımlar, enfes goller, kurtarışlar, driplinglerin olduğu futbol maçlarını izlemek isteyen futbol tutkunları bugünkü maçlar için tv karşısında yerini alıyor...  Bugünkü maçların, günün maçlarının yayın bilgileri haberimizde...

İşte 21 Mayıs Cuma bugünkü maçlar, günün maçları yayın bilgileri...

01:00
Argentinos Juniors - Atletico Nacional
Copa Libertadores
Bilyoner TV

01:15
12 de Octubre - San Lorenzo
Copa Sudamericana
Bilyoner TV

01:15
Ceara - Bolivar
Copa Sudamericana
Bilyoner TV

01:15
Newell's Old Boys - Palestino
Copa Sudamericana
Bilyoner TV

03:00
Boca Juniors - Barcelona SC
Copa Libertadores
Bilyoner TV

03:00
Olimpia Asuncion - Internacional
Copa Libertadores
Bilyoner TV

03:30
Aragua - Gremio
Copa Sudamericana
Bilyoner TV

03:30
Corinthians - Huancayo
Copa Sudamericana
Bilyoner TV

03:30
Guabira - Montevideo City
Copa Sudamericana
Bilyoner TV

03:30
Lanus - La Equidad
Copa Sudamericana
Bilyoner TV

05:00
Santos Laguna - Puebla
Meksika Premier Ligi - Clausura
Bilyoner TV

12:05
Newcastle Jets - Brisbane Roar
Avustralya A Ligi
My FootbALL Youtube Bein Sports 4 Bilyoner TV

13:30
Suwon City - Incheon
Güney Kore K-League
Bilyoner TV

16:00
Tishreen - Kuwait City
AFC Asya Kupası
Spor Smart Smart Spor HD

18:15
Shakhtyor Soligorsk - Dinamo Minsk
Belarus Vysshaya Liga
Bilyoner TV

20:00
Fredericia - Viborg
Danimarka 1. Ligi
Bilyoner TV

20:00
Helsingor - Silkeborg
Danimarka 1. Ligi
Bilyoner TV

20:00
Koge - Esbjerg
Danimarka 1. Ligi
Bilyoner TV

20:05
Al Wahda - Al Ahed
AFC Asya Kupası
Spor Smart Smart Spor HD

20:10
Slavia Mozyr - Gomel
Belarus Vysshaya Liga
Bilyoner TV

21:35
Morton - Airdrieonians
İskoçya Championship
Bilyoner TV

21:45
Blackpool - Oxford Utd
İngiltere EFL League 1 Play-Off
Bein Sports 4

21:45
Toulouse - Grenoble
Fransa Ligue 1 Play-Out
Bein Sports 3

22:00
Levante - Cadiz
İspanya La Liga
Bilyoner TV

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