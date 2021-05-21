21 Mayıs Cuma bugünkü maçlar, günün maçları! Bugün hangi maçlar var?
21 Mayıs Cuma bugün hangi maçlar var sorusuna yanıt arayan ve ekran başına geçenler haberimiz size göre... İşte 21 Mayıs Cuma bugünkü maçlar, günün maçları...
Stadyumlardan evlerimize yansıyan futbol... Milyonlarca kadın erkek, genç yaşlıyı peşinden koşturan futbol kulüpleri... İtalya Serie A'dan İngiltere Premier Lig'e, Almanya Bundesliga'dan, İspanya La Liga'ya, Fransa Ligue One'dan Hollanda Eredivisie'ye kadar ve tabiki ülkemizden günün maçları tv kanallarınca yayınlanıyor...
21 Mayıs Cuma bugünkü maçlar, futbol seyircileri için tv kanallarından paylaşılıyor. Güzel paslar, çalımlar, enfes goller, kurtarışlar, driplinglerin olduğu futbol maçlarını izlemek isteyen futbol tutkunları bugünkü maçlar için tv karşısında yerini alıyor... Bugünkü maçların, günün maçlarının yayın bilgileri haberimizde...
İşte 21 Mayıs Cuma bugünkü maçlar, günün maçları yayın bilgileri...
01:00
Argentinos Juniors - Atletico Nacional
Copa Libertadores
Bilyoner TV
01:15
12 de Octubre - San Lorenzo
Copa Sudamericana
Bilyoner TV
01:15
Ceara - Bolivar
Copa Sudamericana
Bilyoner TV
01:15
Newell's Old Boys - Palestino
Copa Sudamericana
Bilyoner TV
03:00
Boca Juniors - Barcelona SC
Copa Libertadores
Bilyoner TV
03:00
Olimpia Asuncion - Internacional
Copa Libertadores
Bilyoner TV
03:30
Aragua - Gremio
Copa Sudamericana
Bilyoner TV
03:30
Corinthians - Huancayo
Copa Sudamericana
Bilyoner TV
03:30
Guabira - Montevideo City
Copa Sudamericana
Bilyoner TV
03:30
Lanus - La Equidad
Copa Sudamericana
Bilyoner TV
05:00
Santos Laguna - Puebla
Meksika Premier Ligi - Clausura
Bilyoner TV
12:05
Newcastle Jets - Brisbane Roar
Avustralya A Ligi
My FootbALL Youtube Bein Sports 4 Bilyoner TV
13:30
Suwon City - Incheon
Güney Kore K-League
Bilyoner TV
16:00
Tishreen - Kuwait City
AFC Asya Kupası
Spor Smart Smart Spor HD
18:15
Shakhtyor Soligorsk - Dinamo Minsk
Belarus Vysshaya Liga
Bilyoner TV
20:00
Fredericia - Viborg
Danimarka 1. Ligi
Bilyoner TV
20:00
Helsingor - Silkeborg
Danimarka 1. Ligi
Bilyoner TV
20:00
Koge - Esbjerg
Danimarka 1. Ligi
Bilyoner TV
20:05
Al Wahda - Al Ahed
AFC Asya Kupası
Spor Smart Smart Spor HD
20:10
Slavia Mozyr - Gomel
Belarus Vysshaya Liga
Bilyoner TV
21:35
Morton - Airdrieonians
İskoçya Championship
Bilyoner TV
21:45
Blackpool - Oxford Utd
İngiltere EFL League 1 Play-Off
Bein Sports 4
21:45
Toulouse - Grenoble
Fransa Ligue 1 Play-Out
Bein Sports 3
22:00
Levante - Cadiz
İspanya La Liga
Bilyoner TV
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