21 Haziran Pazartesi bugün hangi maçlar var, günün maçları neler? İşte bugünkü maçlar
21 Haziran Pazartesi bugün hangi maçlar var sorusunun yanıtını alarak tv karşısına geçmek isteyenler haberimiz size göre! Peki bugün hangi maçlar var? İşte bugünkü maçlar, günün maçları...
21 Haziran Pazartesi bugünkü maçlar, futbol seyircileri için tvlerden yayınlanıyor. Paslar, çalımlar, goller, kurtarışlar, driplinglerin yer aldığı futbol müsabakalarını izlemek isteyenler bugünkü maçlar için tv karşısına geçiyor... Bugünkü maçların, günün maçlarının yayın bilgileri içerikte...
Stadyumlardan evlerimize taşınan futbol... Milyonlarca kadın, erkek, genç, ihtiyarı peşinden sürükleyen futbol heyecanı... Avrupa, Asya, Afrika, Amerika ve diğer kıtalardan gerek kulüp düzeyinde gerekse milli takımlar düzeyinde Copa Amerika, Euro 2020'den nefes kesen maçlar futbol izleyicilerini bekliyor...
21 Haziran Pazartesi günün maçları, bugünkü maçlar yayın bilgileri...
13:00 Blaublitz - Albirex Niigata Japonya J2 Ligi Bilyoner TV
19:00 Kuzey Makedonya - Hollanda UEFA Euro 2020 TRT 1
19:00 Ukrayna - Avusturya UEFA Euro 2020 TRT Spor
20:00 Ürdün - Güney Sudan FIFA Arab Cup FIFA Youtube
20:00 Sundsvall - Vasteraas İsveç Superettan B ilyoner TV
20:00 Taby - Hammarby İsveç Division 1 Bilyoner TV
22:00 Finlandiya - Belçika UEFA Euro 2020 TRT 1
22:00 Rusya - Danimarka UEFA Euro 2020 TRT Spor
22:15 Vikingur Reykjavik - KR Reykjavik İzlanda Úrvalsdeild Bilyoner TV
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