21 Haziran Pazartesi bugün hangi maçlar var, günün maçları neler? İşte bugünkü maçlar

21 Haziran Pazartesi bugün hangi maçlar var sorusunun yanıtını alarak tv karşısına geçmek isteyenler haberimiz size göre! Peki bugün hangi maçlar var? İşte bugünkü maçlar, günün maçları...

DİĞER HABERLER 21.06.2021 - 10:59 21.06.2021 - 11:05 Kartal Bakışı
21 Haziran Pazartesi bugün hangi maçlar var, günün maçları neler? İşte bugünkü maçlar

21 Haziran Pazartesi bugünkü maçlar, futbol seyircileri için tvlerden yayınlanıyor. Paslar, çalımlar, goller, kurtarışlar, driplinglerin yer aldığı futbol müsabakalarını izlemek isteyenler bugünkü maçlar için tv karşısına geçiyor...  Bugünkü maçların, günün maçlarının yayın bilgileri içerikte...

Stadyumlardan evlerimize taşınan futbol... Milyonlarca kadın, erkek, genç, ihtiyarı peşinden sürükleyen futbol heyecanı... Avrupa, Asya, Afrika, Amerika ve diğer kıtalardan gerek kulüp düzeyinde gerekse milli takımlar düzeyinde Copa Amerika, Euro 2020'den nefes kesen maçlar futbol izleyicilerini bekliyor...

21 Haziran Pazartesi günün maçları, bugünkü maçlar yayın bilgileri...

13:00  Blaublitz - Albirex Niigata  Japonya J2 Ligi  Bilyoner TV

19:00  Kuzey Makedonya - Hollanda  UEFA Euro 2020  TRT 1

20 Haziran 2021 Pazar tv yayın akışı! Bugünkü tv programları, dizileri, maçları

20 Haziran 2021 Pazar tv yayın akışı! Bugünkü tv programları, dizileri, maçları

19:00  Ukrayna - Avusturya  UEFA Euro 2020  TRT Spor

20:00  Ürdün - Güney Sudan  FIFA Arab Cup  FIFA Youtube

20:00  Sundsvall - Vasteraas  İsveç Superettan B ilyoner TV

20:00  Taby - Hammarby İsveç Division 1  Bilyoner TV

22:00  Finlandiya - Belçika  UEFA Euro 2020  TRT 1

22:00  Rusya - Danimarka  UEFA Euro 2020  TRT Spor

22:15  Vikingur Reykjavik - KR Reykjavik  İzlanda Úrvalsdeild  Bilyoner TV

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