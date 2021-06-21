21 Haziran 2021 Pazartesi tv yayın akışı! Bugünkü tv programları, dizileri, maçları

21 Haziran Pazartesi bugünkü tv yayın akışında neler var? Vatandaşlar için evlere ilk girdiği andan itibaren vazgeçilmeyen ev etkinliği televizyon seyretmektir. TV yayın akışları evde oturanların en çok araştırdığı konuların başında oluyor. Televizyon kanallarında hangi dizi ve filmlerin olduğunu merak edenler haberimiz size göre.

Elinde kumandası kanaldan kanala zapping yapan, izleyecek dizi, film, program arayanlar haberimiz sizin işinizi kolaylaştıracaktır. Peki bugünkü diziler, filmler, programlar neler? Bugün tv'de neler var?

İşte 21 Haziran Pazartesi tv yayın akışları (Kanal D, Atv, Show TV, Star, TRT 1, TV 8, FOX TV, Kanal 7

KANAL D YAYIN AKIŞI

* 11:00 Yaprak Dökümü

* 13:15 Gelinim Mutfakta

* 16:00 Aşk-ı Memnu

* 18:45 Kanal D Ana Haber

* 20:00 Aşkın Tarifi

* 23:30 Baht Oyunu

STAR TV YAYIN AKIŞI

* 11:15 Kaçak Gelinler

* 13:15 Gerçeğin Peşinde

* 16:15 Güzel Köylü

* 18:30 Star Haber

* 20:00 Ada Masalı

* 22:30 Kabuktaki Hayalet

ATV YAYIN AKIŞI

* 10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

* 13:00 ATV Gün Ortası

* 14:00 Maraşlı

* 16:20 Esra Erol'da

* 19:00 ATV Ana Haber

* 20:00 Maraşlı

* 00:20 Baş Belası

FOX TV YAYIN AKIŞI

* 11:00 Şevkat Yerimdar

* 13:45 Aşk Mantık İntikam

* 16:00 Şef Akademi Doğada

* 19:00 FOX Ana Haber

* 20:00 Şef Akademi

* 23:00 Aşk Mantık İntikam

TRT 1 YAYIN AKIŞI

* 11:05 Tozkoparan

* 12:45 Kalk Gidelim

* 16:00 Ev Sineması Kuşağı "Biz Bir Dolaşalım"

* 18:00 Ana Haber (Canlı)

* 18:50 Doğrusu Ne?

* 18:55 UEFA EURO 2020 Futbol Karş."Kuzey Makedonya-Hollanda" (Canlı)

* 21:00 Kupa Akşamı (Canlı)

* 21:55 UEFA EURO 2020 Futbol Karş."Finlandiya -Belçika" (Canlı)

* 00:15 Teşkilat (Altyazılı)

SHOW TV YAYIN AKIŞI

* 13:00 Sevcan’la Lezzet Yolunda

* 15:15 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

* 18.45 SHOW Ana Haber

* 20:00 Kahraman Babam

* 23:15 Cam Tavanlar

TV8 YAYIN AKIŞI

* 13:15 Doya Doya Moda

* 17:15 Survivor Panaroma

* 20:00 Survivor 2021

* 00:15 Survivor Ekstra

KANAL 7 YAYIN AKIŞI

* 12:00 TV Filmi

* 14:20 Mutfağım Şahane

* 15:20 Masum

* 18:00 Kanal 7 Haber Saati

* 19:00 Baş Tacım

* 21:15 Sensiz Olmaz

* 23:20 Baş Tacıım

* 01:30 Ah Kalbim