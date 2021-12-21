21 Aralık Salı bugünkü maçlar, futbol izleyicileri için çeşitli ülkelerde cereyan ediyor. Güzel paslar, şık çalımlar, enfes goller, harika kurtarışların seyredildiği futbol maçlarını izlemek isteyen ama stadyumlara gidemeyenler, bugünkü maçlar için tv başına geçiyor...
Stadyumlardan oturma odalarımıza taşan futbol heyecanı... Milyonlarca kadın, erkek, yaşlı, genç futbolseveri peşinden sürükleyen futbol tutkusu... Avrupa, Asya, Afrika, Amerika ve diğer kıtalardan, Premier Lig, La Liga, Bundesliga, Serie A, Ligue 1 ve tabiki Süper Ligimizden heyecan fırtınası maçlar, futbol sevdalılarının takibinde... İşte bugünkü maçların, günün futbol maçlarının yayın bilgileri...
21 Aralık Salı günkü, bügünkü maçlar, günün maçlarının yayın bilgileri...
17:00
Antalyaspor - Kasımpaşa
Spor Toto Süper Lig
Bein Sports 2
17:00
M.Başakşehir - Giresunspor
Spor Toto Süper Lig
Bein Sports 1
20:00
Adana Demirspor - Galatasaray
Spor Toto Süper Lig
Bein Sports 2
20:00
Altay - Trabzonspor
Spor Toto Süper Lig
Bein Sports 1
20:30
Udinese - Salernitana
İtalya Serie A
S Sport Plus, S Sport 2
21:00
Villarreal - Alaves
İspanya La Liga
Smart Spor HD, CBC Sport, Spor Smart
22:45
Genoa - Atalanta
İtalya Serie A
S Sport Plus, S Sport
22:45
Juventus - Cagliari
İtalya Serie A
S Sport Plus, S Sport 2
22:45
Ajaccio - Grenoble
Fransa Ligue 2
Bein Sports 4
22:45
Auxerre - Le Havre
Fransa Ligue 2
Bein Sports Max 2
22:45
Nimes - Toulouse
Fransa Ligue 2
Bein Sports Max 1
22:45
Arsenal - Sunderland
İngiltere Lig Kupası
Bein Sports 3
23:30
Sevilla - Barcelona
İspanya La Liga
S Sport Plus, CBC Sport, Smart Spor HD, Spor Smart