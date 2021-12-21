21 Aralık Salı bugünkü maçlar, futbol izleyicileri için çeşitli ülkelerde cereyan ediyor. Güzel paslar, şık çalımlar, enfes goller, harika kurtarışların seyredildiği futbol maçlarını izlemek isteyen ama stadyumlara gidemeyenler, bugünkü maçlar için tv başına geçiyor...

Stadyumlardan oturma odalarımıza taşan futbol heyecanı... Milyonlarca kadın, erkek, yaşlı, genç futbolseveri peşinden sürükleyen futbol tutkusu... Avrupa, Asya, Afrika, Amerika ve diğer kıtalardan, Premier Lig, La Liga, Bundesliga, Serie A, Ligue 1 ve tabiki Süper Ligimizden heyecan fırtınası maçlar, futbol sevdalılarının takibinde... İşte bugünkü maçların, günün futbol maçlarının yayın bilgileri...

21 Aralık Salı günkü, bügünkü maçlar, günün maçlarının yayın bilgileri...

17:00

Antalyaspor - Kasımpaşa

Spor Toto Süper Lig

Bein Sports 2

17:00

M.Başakşehir - Giresunspor

Spor Toto Süper Lig

Bein Sports 1

20:00

Adana Demirspor - Galatasaray

Spor Toto Süper Lig

Bein Sports 2

20:00

Altay - Trabzonspor

Spor Toto Süper Lig

Bein Sports 1

20:30

Udinese - Salernitana

İtalya Serie A

S Sport Plus, S Sport 2

21:00

Villarreal - Alaves

İspanya La Liga

Smart Spor HD, CBC Sport, Spor Smart

22:45

Genoa - Atalanta

İtalya Serie A

S Sport Plus, S Sport

22:45

Juventus - Cagliari

İtalya Serie A

S Sport Plus, S Sport 2

22:45

Ajaccio - Grenoble

Fransa Ligue 2

Bein Sports 4

22:45

Auxerre - Le Havre

Fransa Ligue 2

Bein Sports Max 2

22:45

Nimes - Toulouse

Fransa Ligue 2

Bein Sports Max 1

22:45

Arsenal - Sunderland

İngiltere Lig Kupası

Bein Sports 3

23:30

Sevilla - Barcelona

İspanya La Liga

S Sport Plus, CBC Sport, Smart Spor HD, Spor Smart