Çarşı ve Mahalle Bekçiliği ile alakalı duyurular, ilanlar bir çok yurttaş tarafından yakından takip ediliyor. Bekçi alımı şartları ve maaşları ise alımlar süresince araştırılmaya devam ediyor. Peki Bekçi alımı başvuru tarihleri ne zaman? Bekçi alımı şartları 2022 ve bekçi maaşı hakkında merak edilenler haber içeriğinde.

2022 Bekçilik Yazılı Deneme Sınavı Ne Zaman?

Mülakat Merkezi tarafından düzenlenecek olan 2022 Bekçilik Yazılı Deneme Sınavı 6 Mart 2022 Pazar günü 81 ilde aynı anda düzenlenecek.

Bekçilik Deneme Sınavı Başvurusu Nasıl Yapılır?

2022 Bekçilik Yazılı Deneme Sınavı için mulakatmerkezi.com/product/2022-bekcilik-hazirlik-sinavi/ internet adresi üzerinden başvuru yapılabiliyor.

Başvuruda bulunabilmek için başvuru ekranı linkine tıklayın. Karşınıza çıkan sayfada sınava hangi ilde girmek istediğinizi seçin. Akabinde kişisel bilgileriniz doldurun ve başvuru sürecini kolayca tamamlayın.

-Bekçi alımı 2022 alımı ne zaman?

Bekçi alımı 2022 başvuru işlemleri henüz başlamadı. Konuya ilişkin gelişme yaşandığında haberimizin içeriğinde yer vereceğiz.

-2022 yılında ne kadar bekçi alımı yapılacak?

2022 yılında 10 bin bekçi alımı yapılacak. Fiziksel parkur ve sözlü mülakat aşamaları için şimdiden hazırlık yapmaya başlayan adaylar, Polis Akademisi Başkanlığı'ndan gelecek açıklamayı bekliyor. Mülakat merkezi tarafından, sınava hazırlanan adaylar için Türkiye genelinde bekçilik deneme sınavı yapılacak. Sınav ücreti 75 TL olarak belirlenirken, adaylar sınav için hazır olup olmadığını test edecek.

-Bekçi alımı şartları neler?

*Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

*En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

*En az 167 cm boyunda olmak,

*Beden kitle indeksi 18 (dâhil) ile 27 (dâhil) arasında olmak.

*31 yaşından gün almamış olmak

*Ağır hapis veya altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanmak, dolanlı iflas veya yüz kızartıcı başka bir fiilden dolayı hapis cezasından hükümlü bulunmamak,

*Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak.

-Bekçi maaşları

*İlkokul mezunu bekçi 5.008,221 TL

*Lise mezunu bekçi 5.186,079 TL

*Üniversite mezunu bekçi 5.421,4155 TL maaş alacak.

Maaşlar 2021 yılına ait olup 2022 maaşları güncellenecektir.

-Bekçilik Deneme Sınavı Başvuru Şekli ve Tarihi

Mülakat Merkezi tarafından adaylara destek amaçlı deneme sınavı düzenleniyor. Deneme Sınavı 6 Mart 2022 tarihinde 81 ilde düzenlenecektir.

Başvuruda bulunmak isteyen adaylar Mülakat Merkezi internet sitesi üzerinden veya aşağıda vereceğimiz bağlantı üzerinden giriş yaparak başvurularını yapabilirler. Sınav ücreti 75 TL olarak belirlenmiştir.

Sınav bazı illerde online olarak yapılacaktır. O şehirler; Ağrı, Nevşehir, Tunceli, Ardahan, Artvin, Bilecik, Kırklareli, Bingöl, Elazığ, Gümüşhane, Çanakkale, Iğdır, Yalova, Düzce şehirlerinde online olarak düzenlenecektir.