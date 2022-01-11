2022 zam farkları ne zaman yatacak? Memur ve memur emekli maaş farkı ne zaman yatacak? 2022 maaş zammı farklarının yatıp yatmadığı memur ve memur emeklisi vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Yeni yapılan zamların ardından emeklilerin zamlı maaşlarını alacakları tarih de netleşti. Peki; maaş farkı ne zaman yatacak? Devlet memurları, sözleşmeliler, geçici personel ve memur emeklilerinin, zamlı maaşlarını ne zaman alacağı belli oldu.

Toplu sözleşme zammıyla birlikte enflasyon farkı oranı maaşlara ek zam olarak yansıyacak. Bilindiği üzere memurlar maaşlarını önce alırlar. Yani bir memur çalışacağı ayın maaşını önceki ayın 15'inde alır. Mesela Ocak maaşını, Aralık 15'te alırlar. Bundan dolayı Ocak ve Temmuz aylarında 14, 15 günlük maaş farkları ortaya çıkıyor. Yılda iki dönem uygulanan zamlardan önce maaşlarını alan memurlar için maaş farkı ortaya çıkıyor.

Maaş Farkı Ne Zaman Yatar?

Maaş farkları genel itibariyle ayın sonuna doğru hesaplara yatıyor. Bu konuda bir resmi açıklama yapılmadı ancak önceki senelerden gelen bilgilere göre maaş farklarının Ocak ayının son haftası yatması bekleniyor.

14 Günlük Maaş Farkı Ne Kadar?

Maaş farkları 800 ile 1000 TL arasında maaş miktarına göre değişiklik gösterecek.

2022 Ocak Maaşlar Ne Kadar Oldu?

EMEKLİ

Emekli Sandığı 3.275,90 4.175,79

SSK (2000 öncesi) 2.624,24 3.292,63

SSK (2000 sonrası) 1.626,75 2.041,25 + 458,75

Bağ-Kur esnaf 2.350,11 2.948,68

Bağ-Kur tarım 1.867,51 2.343,16 + 156,84

NOT: Maaşlara ek ödeme dahildir.

MEMUR EMEKLİSİ

En düşük memur emekli aylığı: Temmuz: 3276, Ocak: 4176

Müsteşar (1/1) Temmuz: 11806, Ocak: 15048

Genel müdür (1/1) Temmuz: 10435, Ocak: 13302

Şube müdürü (Lisans - 1/4) Temmuz: 4004, Ocak: 5105

Memur (Lisans - 1/4) Temmuz: 3918, Ocak: 4994

Öğretmen (1/4) Temmuz: 4029, Ocak: 5136

Kaymakam 1. sınıf (1/4) Temmuz: 6840 Ocak: 8719

Başkomiser (1/4) Temmuz: 4167, Ocak: 5312

Polis memuru (8/1) Temmuz: 4167, Ocak: 5312

Hemşire (Lisans - 1/4) Temmuz: 3916 Ocak: 4992

Mühendis (1/4) Temmuz: 4913, Ocak: 6263

Teknisyen (Lise -1/4) Temmuz: 3419 Ocak: 4358

Profesör (1/4) Temmuz: 9346 Ocak: 11913

İmam-hatip Temmuz: 4029 Ocak: 5136

Avukat (1/4) Temmuz: 4029, Ocak: 5136

MEMURLAR

Vali 22412 29225

Genel müdür (1/4) 16177 21095

Şube müdürü (Lisans - 1/4) 8526 11118

Memur (Lisans - 9/1) 5277 6881

Öğretmen (1/4) 6587 8590

Kaymakam 1. sınıf (1/4) 14826 19333

Başkomiser (3/1) 8522 11113

Polis memuru (8/1) 7465 9734

Uzman doktor (1/4) 10126 13204

Hemşire (Lisans - 5/1) 6391 8334

Mühendis (1/4) 8703 11349

Teknisyen (Lise - 11/1) 5491 7160

Araştırma görevlisi (7/1) 8265 10778

Vaiz (1/4) 6844 8925

Avukat (1/4) 8311 10837

En düşük memur maaşı 4880 6364

Maaş hesaplamalarında eşi çalışmayan kişiye ödenen aile yardımı ve 0-6 yaş grubu 2 çocuk yardımı esas alınmıştır