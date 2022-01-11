2022 zam farkları ne zaman yatacak? Memur ve memur emekli maaş farkı ne zaman yatacak? 2022 maaş zammı farklarının yatıp yatmadığı memur ve memur emeklisi vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Yeni yapılan zamların ardından emeklilerin zamlı maaşlarını alacakları tarih de netleşti. Peki; maaş farkı ne zaman yatacak? Devlet memurları, sözleşmeliler, geçici personel ve memur emeklilerinin, zamlı maaşlarını ne zaman alacağı belli oldu.

Toplu sözleşme zammıyla birlikte enflasyon farkı oranı maaşlara ek zam olarak yansıyacak. Bilindiği üzere memurlar maaşlarını önce alırlar. Yani bir memur çalışacağı ayın maaşını önceki ayın 15'inde alır. Mesela Ocak maaşını, Aralık 15'te alırlar. Bundan dolayı Ocak ve Temmuz aylarında 14, 15 günlük maaş farkları ortaya çıkıyor. Yılda iki dönem uygulanan zamlardan önce maaşlarını alan memurlar için maaş farkı ortaya çıkıyor.

Maaş Farkı Ne Zaman Yatar?

Maaş farkları genel itibariyle ayın sonuna doğru hesaplara yatıyor. Bu konuda bir resmi açıklama yapılmadı ancak önceki senelerden gelen bilgilere göre maaş farklarının Ocak ayının son haftası yatması bekleniyor.

14 Günlük Maaş Farkı Ne Kadar?

Maaş farkları 800 ile 1000 TL arasında maaş miktarına göre değişiklik gösterecek.

2022 Ocak Maaşlar Ne Kadar Oldu?

EMEKLİ

Emekli Sandığı 3.275,90 4.175,79

SSK (2000 öncesi) 2.624,24 3.292,63

SSK (2000 sonrası) 1.626,75 2.041,25 + 458,75

Bağ-Kur esnaf 2.350,11 2.948,68

Bağ-Kur tarım 1.867,51 2.343,16 + 156,84

NOT: Maaşlara ek ödeme dahildir.

MEMUR EMEKLİSİ

En düşük memur emekli aylığı: Temmuz: 3276, Ocak: 4176

Müsteşar (1/1) Temmuz: 11806, Ocak: 15048

Genel müdür (1/1) Temmuz: 10435, Ocak: 13302

Şube müdürü (Lisans - 1/4) Temmuz: 4004, Ocak: 5105

Memur (Lisans - 1/4) Temmuz: 3918, Ocak: 4994

Öğretmen (1/4) Temmuz: 4029, Ocak: 5136

Kaymakam 1. sınıf (1/4) Temmuz: 6840 Ocak: 8719

Başkomiser (1/4) Temmuz: 4167, Ocak: 5312

Polis memuru (8/1) Temmuz: 4167, Ocak: 5312

Hemşire (Lisans - 1/4) Temmuz: 3916 Ocak: 4992

Mühendis (1/4) Temmuz: 4913, Ocak: 6263

Teknisyen (Lise -1/4) Temmuz: 3419 Ocak: 4358

Profesör (1/4) Temmuz: 9346 Ocak: 11913

İmam-hatip Temmuz: 4029 Ocak: 5136

Avukat (1/4) Temmuz: 4029, Ocak: 5136

MEMURLAR

Vali    22412    29225

Genel müdür (1/4)    16177    21095

Şube müdürü (Lisans - 1/4)    8526    11118

Memur (Lisans - 9/1)    5277    6881

Öğretmen (1/4)    6587    8590

Kaymakam 1. sınıf (1/4)    14826    19333

Başkomiser (3/1)    8522    11113

Polis memuru (8/1)    7465    9734

Uzman doktor (1/4)    10126    13204

Hemşire (Lisans - 5/1)    6391    8334

Mühendis (1/4)    8703    11349

İlkokul Ortaokul Seviyesine Göre 1. Dönem Sonu Örnek Karne Görüşleri (2021-2022)

İlkokul Ortaokul Seviyesine Göre 1. Dönem Sonu Örnek Karne Görüşleri (2021-2022)

Teknisyen (Lise - 11/1)    5491    7160

Araştırma görevlisi (7/1)    8265    10778

Vaiz (1/4)    6844    8925

Avukat (1/4)    8311    10837

En düşük memur maaşı    4880    6364

Maaş hesaplamalarında eşi çalışmayan kişiye ödenen aile yardımı ve 0-6 yaş grubu 2 çocuk yardımı esas alınmıştır