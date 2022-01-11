2022 zam farkları ne zaman yatacak? Memur ve memur emekli maaş farkı ne zaman yatacak? 2022 maaş zammı farklarının yatıp yatmadığı memur ve memur emeklisi vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Yeni yapılan zamların ardından emeklilerin zamlı maaşlarını alacakları tarih de netleşti. Peki; maaş farkı ne zaman yatacak? Devlet memurları, sözleşmeliler, geçici personel ve memur emeklilerinin, zamlı maaşlarını ne zaman alacağı belli oldu.
Toplu sözleşme zammıyla birlikte enflasyon farkı oranı maaşlara ek zam olarak yansıyacak. Bilindiği üzere memurlar maaşlarını önce alırlar. Yani bir memur çalışacağı ayın maaşını önceki ayın 15'inde alır. Mesela Ocak maaşını, Aralık 15'te alırlar. Bundan dolayı Ocak ve Temmuz aylarında 14, 15 günlük maaş farkları ortaya çıkıyor. Yılda iki dönem uygulanan zamlardan önce maaşlarını alan memurlar için maaş farkı ortaya çıkıyor.
Maaş Farkı Ne Zaman Yatar?
Maaş farkları genel itibariyle ayın sonuna doğru hesaplara yatıyor. Bu konuda bir resmi açıklama yapılmadı ancak önceki senelerden gelen bilgilere göre maaş farklarının Ocak ayının son haftası yatması bekleniyor.
14 Günlük Maaş Farkı Ne Kadar?
Maaş farkları 800 ile 1000 TL arasında maaş miktarına göre değişiklik gösterecek.
2022 Ocak Maaşlar Ne Kadar Oldu?
EMEKLİ
Emekli Sandığı 3.275,90 4.175,79
SSK (2000 öncesi) 2.624,24 3.292,63
SSK (2000 sonrası) 1.626,75 2.041,25 + 458,75
Bağ-Kur esnaf 2.350,11 2.948,68
Bağ-Kur tarım 1.867,51 2.343,16 + 156,84
NOT: Maaşlara ek ödeme dahildir.
MEMUR EMEKLİSİ
En düşük memur emekli aylığı: Temmuz: 3276, Ocak: 4176
Müsteşar (1/1) Temmuz: 11806, Ocak: 15048
Genel müdür (1/1) Temmuz: 10435, Ocak: 13302
Şube müdürü (Lisans - 1/4) Temmuz: 4004, Ocak: 5105
Memur (Lisans - 1/4) Temmuz: 3918, Ocak: 4994
Öğretmen (1/4) Temmuz: 4029, Ocak: 5136
Kaymakam 1. sınıf (1/4) Temmuz: 6840 Ocak: 8719
Başkomiser (1/4) Temmuz: 4167, Ocak: 5312
Polis memuru (8/1) Temmuz: 4167, Ocak: 5312
Hemşire (Lisans - 1/4) Temmuz: 3916 Ocak: 4992
Mühendis (1/4) Temmuz: 4913, Ocak: 6263
Teknisyen (Lise -1/4) Temmuz: 3419 Ocak: 4358
Profesör (1/4) Temmuz: 9346 Ocak: 11913
İmam-hatip Temmuz: 4029 Ocak: 5136
Avukat (1/4) Temmuz: 4029, Ocak: 5136
MEMURLAR
Vali 22412 29225
Genel müdür (1/4) 16177 21095
Şube müdürü (Lisans - 1/4) 8526 11118
Memur (Lisans - 9/1) 5277 6881
Öğretmen (1/4) 6587 8590
Kaymakam 1. sınıf (1/4) 14826 19333
Başkomiser (3/1) 8522 11113
Polis memuru (8/1) 7465 9734
Uzman doktor (1/4) 10126 13204
Hemşire (Lisans - 5/1) 6391 8334
Mühendis (1/4) 8703 11349
Teknisyen (Lise - 11/1) 5491 7160
Araştırma görevlisi (7/1) 8265 10778
Vaiz (1/4) 6844 8925
Avukat (1/4) 8311 10837
En düşük memur maaşı 4880 6364
Maaş hesaplamalarında eşi çalışmayan kişiye ödenen aile yardımı ve 0-6 yaş grubu 2 çocuk yardımı esas alınmıştır