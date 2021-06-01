2021'in Haziran kararlarına göre internet cafeler açık mı?

Haziran 2021 ayı ile birlikte normalleşme için adımlar devam ettiriliyor. Bu kısıtlamalar arasında internet cafeler, playstation cafeler var mı? İşte internet cafeler açık mı gündemine dair detaylar..

DİĞER HABERLER 01.06.2021 - 14:49 01.06.2021 - 14:58 Kartal Bakışı
2021'in Haziran kararlarına göre internet cafeler açık mı?

Normalleşme adımları atılmaya devam ediyor. Sokağa çıkma kısıtlamasında bir kez daha esnetme yapıldı, eğitim, halı sahalar, yeme içme yerleri v.b. hususlarda normalleşme kararları açıklandı. 

Özellikle genç vatandaşlar internet cafeler, play station cafeler açık mı diye merak ediyor. İşte yanıtı...

İnternet Cafeler Açıldı Mı?

İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgeye göre, sinema salonları, kahvehane, kıraathane, kafe, dernek lokali, çay bahçesi gibi yerler, internet kafe/salonu, elektronik oyun yerleri, bilardo salonları, halı sahalar, Spor salonları, açık yüzme havuzları, lunaparklar ve tematik parkları, Faaliyet alanında bulunan işyerleri; Sağlık Bakanlığı Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde her bir işkolu/faaliyet alanı için ayrı ayrı belirlenen kurallara eksiksiz uyulması şartıyla açıldı.

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Dolayısıyla açılan yerlerde internet cafeler ve playstation cafeler de yer alıyor.

#İnternet cafe açık mı #internet cafeler açık mı #2021 #1 haziran
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