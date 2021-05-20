2021 yılı için MEB sınav görevli (bina sorumlusu, salon başkanı, gözetmen, yedek gözetmen) ücretleri ne kadar?

MEB LGS gibi sınavlarında salon başkanı, gözetmen, yedek gözetmen ve benzeri görevlerde bulunan öğretmenlere belirli bir ücret ödenmektedir.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen sınavlarda bina sınav komisyon başkanı, üyesi, salon başkanı, gözetmen, yedek gözetmen gibi görevler öğretmenler tarafından yürütülmektedir.

2021 MEB Sınav Görevli Ücretleri

Bina Sınav Komisyon Başkanı: 265,40 TL

Bina Komisyon Üyesi: 237,47 TL

Salon Başkanı: 230, 48 TL

Cezaevi Salon Başkanı 238,48 TL

Gözetmen: 223,50

Cezaevi Gözetmen: 223,50 TL

Yedek Gözetmen: 167,63 TL

Yardımcı Engelli Gözetmen:279,34 TL

E-Sınav Uygulama Sorumlusu: 209,54 TL

E-Sınav Salon Başkanı 181,60 TL

E-Sınav Salon Gözetmeni: 167,62 TL