2021 yılı için MEB sınav görevli (bina sorumlusu, salon başkanı, gözetmen, yedek gözetmen) ücretleri ne kadar?
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yıl içinde sınavlar düzenlenmektedir. Öğretmenlere aldıkları sınav görevine göre ödeme yapılmaktadır. Peki 2021 MEB sınav görevli ücretleri ne kadar?
DİĞER HABERLER 20.05.2021 - 21:18 20.05.2021 - 21:23 Kartal Bakışı
MEB LGS gibi sınavlarında salon başkanı, gözetmen, yedek gözetmen ve benzeri görevlerde bulunan öğretmenlere belirli bir ücret ödenmektedir.
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen sınavlarda bina sınav komisyon başkanı, üyesi, salon başkanı, gözetmen, yedek gözetmen gibi görevler öğretmenler tarafından yürütülmektedir.
2021 MEB Sınav Görevli Ücretleri
Bina Sınav Komisyon Başkanı: 265,40 TL
Bina Komisyon Üyesi: 237,47 TL
Salon Başkanı: 230, 48 TL
Cezaevi Salon Başkanı 238,48 TL
Gözetmen: 223,50
Cezaevi Gözetmen: 223,50 TL
Yedek Gözetmen: 167,63 TL
Yardımcı Engelli Gözetmen:279,34 TL
E-Sınav Uygulama Sorumlusu: 209,54 TL
E-Sınav Salon Başkanı 181,60 TL
E-Sınav Salon Gözetmeni: 167,62 TL
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