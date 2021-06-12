2021 yılı 2. dönem karneler ne zaman alınacak? Karneler okullarda mı alınacak?

Milyonlarca öğrenci ve veli MEB son dakika açıklamalarına kilitlendi! Karneler okulda mı verilecek? 2. dönem karneler ne zaman alınacak?

DİĞER HABERLER 12.06.2021 - 13:53 12.06.2021 - 13:53 Kartal Bakışı
2021 yılı 2. dönem karneler ne zaman alınacak? Karneler okullarda mı alınacak?

Dönem sonunda kimi öğrenciyi üzen kimisini sevindiren karneler 2. dönem ne zaman alınacak, okullarda karne verilecek mi? Milyonlarca öğrenci bu sorunun yanıtını merak ediyor. MEB 2021 takvimine göre 18 Haziran'da kapanması gereken eğitim yılı uzayabilir.

Karnelerin ne zaman alınacağına dair açıklama bizzat Bakan Ziya Selçuk'tan geldi. Peki, MEB son dakika açıklaması geldi mi? Karneler ne zaman verilecek? İşte detaylar...

2021 2. Dönem Karneler Ne Zaman Alınacak?

Pandemi döneminin en çok zorlanan Bakanlarından birisi olan Ziya Selçuk'un açıklamaları milyonlar tarafından pür dikkat takip ediliyor. Bakan Selçuk okulların kapanışı ve karnelerin ne zaman verileceğine dair açıklamayı yaptı. Bakan Selçuk; "Karneler 2 Temmuz’da verilecek. Arzumuz yüz yüze verebilmek." açıklamasını yaptı.

Her ne kadar okullara  yenilenen takvime dair resmi yazı henüz gönderilmese de Bakan'ın açıklamasından 2 Temmuz 2021 tarihinin karneler ne zaman verilcek sorusuna yanıt olduğunu görüyoruz. Detaylar resmi yazı ile birlikte belli olacak.

Okullarda Karne Verilecek Mi?

Öğretmen mesleki çalışmaları (seminerleri) yüz yüze mi yoksa internetten mi olacak?

Öğretmen mesleki çalışmaları (seminerleri) yüz yüze mi yoksa internetten mi olacak?

Bazı okullarda karnelerin yüz yüze verileceği bilgisi geliyor. Pandemi şartlarına uygun şekilde planlama yapan okul müdürlükleri karneleri öğrencilere kağıda basılı olarak verme kararı almış. Ancak bu genel bir uygulama değil.

#karneler ne zaman alınacak #milli eğitim bakanlığı #2021 #Karneler okulda mı verilecek
Yükleniyor...
0
.
Puan Durumu
Yükleniyor...
  • Süper Lig
  • Ptt 1. Lig
  • Premier Lig
  • La Liga
Takım O Av P
 Şamp. Ligi  UEFA  Düşme Hattı
Takım O Av P
Takım O Av P
Takım O Av P

Gelişmelerden Haberdar Olun

@
En iyi site deneyimi sağlamak için çerezlerden faydalanıyoruz. Detaylar için lütfen tıklayın. Çerez Politikası