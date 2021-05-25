2021 Temmuz öğretmen maaşı ne kadar olacak? Derece ve kıdeme göre 2021 Temmuz öğretmen maaşları

2021 Temmuz'da toplu sözleşmeden doğan zam ile birlikte 6 aylık enflasyon farkı öğretmen maaşlarına yansıyacak. Peki derece, kademe ve kıdeme göre öğretmenlerin zamlı maaşları ne kadar olacak?

Toplu sözleşme ile beraber 2021'nin ikinci 6 ayı için memurlar yüzde 3 zam alacak. Ocak ayı enflasyonu yüzde 1,68, şubat ayında yüzde 0,91, mart ayında da yüzde 1,08 olarak açıklandı. Nisan ayında ise bu rakam yüzde 1.68 olarak duyuruldu. Buna göre ilk dört aylık enflasyon ise yüzde 5,45 oldu. Mayıs ve haziran ayı rakamlarının da açıklanmasından sonra enflasyonda toplamda yüzde 3'ü geçen kısım zam olarak yansıyacak.

Şu anda yüzde 2,45 oranında bir fark oluştu. Bu iki ay bu oranın yüzde 4 civarında olması durumunda öğretmenlere toplamda yüzde yedilik zam gözüküyor.

Bu tahmine göre öğretmen 2021 temmuz maaşları aşağı yukarı aşağıdaki gibi şekilleniyor.

Derece/Kademe - Hizmet Yılı - Maaş

1/4 - 25+ - 5.878,47 TL

1/4 - 25 - 5.876,31 TL

1/3 - 24 - 5.866,58 TL

1/2 - 23 - 5.855,77 TL

1/1 - 22 - 5.846,04 TL

2/3 - 21 - 5.735,78 TL

2/2 - 20 - 5.726,05 TL

2/1 - 19 - 5.716,32 TL

3/3 - 19 - 5.616,87 TL

3/2 - 18 - 5.609,30 TL

3/1 - 17 - 5.600,66 TL

4/3 - 16 - 5.530,39 TL

4/2 - 16 - 5.523,91 TL

4/1 - 15 - 5.464,45 TL

5/3 - 14 - 5.283,92 TL

5/2 - 13 - 5.277,44 TL

5/1 - 12 - 5.270,95 TL

6/3 - 11 - 5.252,57 TL

6/2 - 10 - 5.238,52 TL

6/1 - 9 - 5.232,04 TL

7/3 - 8 - 5.196,36 TL

7/2 - 7 - 5.192,04 TL

7/1 - 6 - 5.186,63 TL

8/3 - 5 - 5.182,16 TL

8/2 - 4 - 5.178,09 TL

8/1 - 3 - 5.174,13 TL

Yukarıdaki hesaplamalar yüzde yirmi vergi dilimine göre ve bekar bir öğretmene göre yapılmıştır. BES, sendika, İLKSAN, toplu sözleşme rakamları maaşlar içinde yer almıyor.