2021 Temmuz infaz koruma memuru maaşı ne kadar? İKM (Gardiyan) 2021 temmuz zammı ne kadar?

İnfaz koruma memurları yani vatandaşlar tarafından önceden bilinen adları olan gardiyanlar cezaevlerinde, hapishanelerde iş ve işlemlerden sorumlu memurlardır.

Gardiyan (İnfaz Koruma Memuru) personelinin maaşlarına memur maaş zam oranı Ocak ve Temmuz aylarında enflasyon farkıyla birlikte uygulanmaktadır.

İnfaz Koruma Memurları bir başka deyişle gardiyanlar, KPSS sınav sonucuna göre ve sonrasında birtakım fiziksel ve sözlü mülakatlarla devlet kadrolarına alınmaktadır. Boy, kilo gibi fiziksel koşulları yönetmeliğe uygun olanlar KPSS ilgili puan türünden 70 ve üzeri puan almışlarsa mülakata girmeye hak kazanırlar.

2021 Temmuz İnfaz Koruma Memuru (Gardiyan) Maaşı Ne Kadar?

İnfaz koruma memurları, memur 2021 temmuz toplu sözleşme zam oranına göre yüzde 3 zam alacaklar. Buna ilaveten enflasyon farkı (olursa) eklenecek. Zamların kesinleşmesi için 3 Temmuz'da açıklanacak Haziran enflasyonu kaldı. 5 aylık oran yüzde 6.39 olarak ortaya çıktı. Buna göre enflasyon farkı şu an için 3,39 gözüküyor. Haziran'ın enflasyon rakamları belli olduğunda yüzde 3 + enflasyon farkı infaz koruma memuru (gardiyan) maaşına zam olacak.

Sözleşmeli infaz koruma memuru maaşları için belirlenen en düşük maaşın 3,760 TL olduğunu söyleyebiliriz. Maksimum olarak ise kadrolu olan gardiyan maaşları üzerinden hareket edilir. Kadrolu olan infaz koruma memuru 2021 maaşları için ücretin 4,657 TL olduğunu bilmelisiniz. Bu rakamlara yukarıda bahsettiğimiz zam eklenecek.