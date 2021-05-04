2021 şampiyonluk oranları güncellendi
Süper Lig'de 39. hafta karşılaşmaları sona erdi. İddaa risk yönetimi şampiyonluk oranlarını güncelledi.
GÜNDEM 04.05.2021 - 14:31 04.05.2021 - 14:31 Kartal Bakışı
5 puan farkı koruyup son 3 haftaya çok güçlü giren lider Beşiktaş 'ın oranı 1.05'e düştü.
Fenerbahçe 'nin oranı 6.00, Galatasaray 'ın oranı ise 12.00'ye yükseldi.
İDDAA ŞAMPİYONLUK ORANLARI
Beşiktaş: 1.05
Fenerbahçe: 6.00
Galatasaray: 12.00
İDDAA ŞAMPİYONLUK ORANLARI (Geçen hafta)
Beşiktaş: 1.10
Fenerbahçe: 5.50
Galatasaray: 9.00
Yükleniyor...
0
.
Puan Durumu
Yükleniyor...
|Takım
|O
|Av
|P
Şamp. Ligi UEFA Düşme Hattı
|Takım
|O
|Av
|P
|Takım
|O
|Av
|P
|Takım
|O
|Av
|P