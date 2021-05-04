2021 şampiyonluk oranları güncellendi

Süper Lig'de 39. hafta karşılaşmaları sona erdi. İddaa risk yönetimi şampiyonluk oranlarını güncelledi.

GÜNDEM 04.05.2021 - 14:31 04.05.2021 - 14:31 Kartal Bakışı
2021 şampiyonluk oranları güncellendi

5 puan farkı koruyup son 3 haftaya çok güçlü giren lider Beşiktaş 'ın oranı 1.05'e düştü.

Fenerbahçe 'nin oranı 6.00, Galatasaray 'ın oranı ise 12.00'ye yükseldi.

İDDAA ŞAMPİYONLUK ORANLARI

Beşiktaş: 1.05

Fenerbahçe: 6.00

Galatasaray: 12.00

Anderson Talisca Beşiktaş paylaşımlarına devam ediyor

Anderson Talisca Beşiktaş paylaşımlarına devam ediyor

İDDAA ŞAMPİYONLUK ORANLARI (Geçen hafta)

Beşiktaş: 1.10

Fenerbahçe: 5.50

Galatasaray: 9.00

#şampiyonluk oran #Beşiktaş
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