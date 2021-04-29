2021 Şampiyonlar Ligi finali ne zaman, nerede? 2021 Şampiyonlar Ligi finali seyircili mi olacak?

UEFA Şampiyonlar Ligi final tarihi geldiğinde gözler İstanbul'da Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda olacak. Kısıtlı sayıda seyirciyi konuk edecek olan Atatürk Olimpiyat Stadı dev maça hazır.

Seyircisiz finale ev sahipliği yapmak isteyen TFF, 2020 finalinden vazgeçerek 2021 finalini seyircili olarak oynanmasını istemişti.

2021 Şampiyonlar Ligi Finali Ne Zaman, Hangi Tarihte?

2021 UEFA Devler Ligi finali 29 Mayıs 2021 Cumartesi akşamı oynanacak.

2021 Şampiyonlar Ligi Finali Nerede Yapılacak?

İstanbul'da Atatürk Olimpiyat stadyumu dev finale ev sahipliği yapacak.

2021 Şampiyonlar Ligi Finali Seyircili Mi Olacak?

Pandemi dolayısıyla İstanbul'un ev sahipliği geçtiğimiz yıl ertelenmişti. Bu yıl 29 Mayıs'ta oynanacak final öncesi seyircili maç için TFF çeşitli formüller geliştirdi. En az 9 bin taraftarın o gün stadyumda olması planlanıyor.