2021 ÖSYM sınav görevli (salon başkanı, gözetmen, yedek gözetmen) ücretleri ne kadar?
ÖSYM'ce düzenlenen sınavlarda, öğretmenler, akademisyenler sınav görevlisi olarak isteklerine göre seçilmektedir. Peki 2021 ÖSYM sınav görevli ücretleri ne kadardır?
DİĞER HABERLER 20.05.2021 - 19:56 20.05.2021 - 21:28 Kartal Bakışı
Her sene ÖSYM tarafından düzenlenen sınavlarda görev alan öğretmenler, öğretim görevlileri, akademisyenler yerine getirdikleri sınav görevine göre ücret alırlar.
ÖSYM'nin düzenlediği sınavlarda görev alanlara ücretleri sınav sonrasındaki haftalarda ödenmektedir.
2021 ÖSYM Sınav Görevlisi Ücretleri
Bina Sınav Sorumlusu: 396 TL
Bina Sınav Sorumlusu Yardımcısı 264 TL
Bina Yöneticisi 264 TL
Bina Yöneticisi Yardımcısı 237 TL
Salon Başkanı 237 TL
Gözetmen 198 TL
Yedek Gözetmen 158 TL
Yardımcı Gözetmen 264 TL
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