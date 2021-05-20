2021 ÖSYM sınav görevli (salon başkanı, gözetmen, yedek gözetmen) ücretleri ne kadar?

ÖSYM'ce düzenlenen sınavlarda, öğretmenler, akademisyenler sınav görevlisi olarak isteklerine göre seçilmektedir. Peki 2021 ÖSYM sınav görevli ücretleri ne kadardır?

DİĞER HABERLER 20.05.2021 - 19:56 20.05.2021 - 21:28 Kartal Bakışı
2021 ÖSYM sınav görevli (salon başkanı, gözetmen, yedek gözetmen) ücretleri ne kadar?
MEB son dakika açıklaması! Ortaokul sınavları iptal mi oldu? Ortaokullarda sınavlar ne zaman yapılacak?

MEB son dakika açıklaması! Ortaokul sınavları iptal mi oldu? Ortaokullarda sınavlar ne zaman yapılacak?

Her sene ÖSYM tarafından düzenlenen sınavlarda görev alan öğretmenler, öğretim görevlileri, akademisyenler yerine getirdikleri sınav görevine göre ücret alırlar. 

ÖSYM'nin düzenlediği sınavlarda görev alanlara ücretleri sınav sonrasındaki haftalarda ödenmektedir.

2021 ÖSYM Sınav Görevlisi Ücretleri

Bina Sınav Sorumlusu: 396 TL

Bina Sınav Sorumlusu Yardımcısı 264 TL

Bina Yöneticisi 264 TL

Bina Yöneticisi Yardımcısı 237 TL

Salon Başkanı 237 TL

Gözetmen 198 TL

Yedek Gözetmen 158 TL

Yardımcı Gözetmen 264 TL

#YKS #LGS #2021 ösym #sınav görevlisi #ücretler
Yükleniyor...
0
.
Puan Durumu
Yükleniyor...
  • Süper Lig
  • Ptt 1. Lig
  • Premier Lig
  • La Liga
Takım O Av P
 Şamp. Ligi  UEFA  Düşme Hattı
Takım O Av P
Takım O Av P
Takım O Av P

Gelişmelerden Haberdar Olun

@
En iyi site deneyimi sağlamak için çerezlerden faydalanıyoruz. Detaylar için lütfen tıklayın. Çerez Politikası