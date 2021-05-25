2021 yılı için ÖSYM sınav görevli (salon başkanı, gözetmen, yedek gözetmen) ücretleri kaç lira?

ÖSYM tarafından düzenlenen sınavlarda, öğretmenler, akademisyenler sınav görevlisi olarak tercihlerine göre görevlendirilmektedir. Peki 2021 ÖSYM sınav görevli ücretleri kaç lira?

DİĞER HABERLER 25.05.2021 - 11:45 25.05.2021 - 11:45 Kartal Bakışı
2021 yılı için ÖSYM sınav görevli (salon başkanı, gözetmen, yedek gözetmen) ücretleri kaç lira?

Her sene ÖSYM tarafından düzenlenen sınavlarda görev alan öğretmenler, öğretim görevlileri, akademisyenler yerine getirdikleri sınav görevine göre ücret alırlar. 

ÖSYM'nin düzenlediği sınavlarda görev alanlara ücretleri sınav sonrasındaki haftalarda ödenmektedir.

T.C. Yeni Kimlik Kartı olan ücretli, sözleşmeli ve kadrolu öğretmenler ile akademisyenler artık kurumlarına gitmeden https://gis.osym.gov.tr adresinde bulunan "E-Devlet ile Kayıt Ol" butonu vasıtasıyla Görevli İşlemleri Sistemine kayıt olabiliyor. Bu işlem için görev bilgileri MEBBİS veya YÖKSİS'ten, fotoğraf ve kimlik bilgileri Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünden temin edilmektedir. Bilgileri temin edilemeyen görevliler kayıt işlemlerini görev yaptıkları kurum veya bağlı oldukları sınav koordinatörlükleri aracılığıyla yapabileceklerdir.

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2021 ÖSYM Sınav Görevlisi Ücretleri

Bina Sınav Sorumlusu: 396 TL

Bina Sınav Sorumlusu Yardımcısı 264 TL

Bina Yöneticisi 264 TL

Bina Yöneticisi Yardımcısı 237 TL

Salon Başkanı 237 TL

Gözetmen 198 TL

Yedek Gözetmen 158 TL

Yardımcı Gözetmen 264 TL

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