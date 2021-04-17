2021 Öğretmen maaşı ne kadar? Kademe, kıdeme göre öğretmen maaş tablosu

2021 memur zamlarının netleşmesi sonrasında Ocak-Temmuz dönemi için öğretmen maaşları da belli olmuştu. TÜİK enflasyon verileri ile sözleşmeden doğan zammın toplamı maaşlara uygulandı. İşte 2021 öğretmen maaşları...

2021 OCAK-TEMMUZ ÖĞRETMEN MAAŞLARI TABLOSU

Tabloda vergi dilimi yüzde 15 olarak hesaplanmıştır. Bekar öğretmen, BES yok, toplu sözleşme ikramiyesi yok, sendika yok, İlksan kesintisi yok kriterlerine göre yapılmıştır.