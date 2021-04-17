2021 Öğretmen maaşı ne kadar? Kademe, kıdeme göre öğretmen maaş tablosu
2021 Ocak ayında maaşlara uygulanan toplu sözleşme zammı ve enflasyon farkı sonucunda öğretmen maaşları artış gösterdi. Toplu sözleşme gereği yeni yılla birlikte öğretmenlere yüzde 3 zam yapılacaktı ancak 6 aylık enflasyonun 8,37 gerçekleşmesi ile bi
DİĞER HABERLER 17.04.2021 - 18:06 21.04.2021 - 23:50 Kartal Bakışı
2021 memur zamlarının netleşmesi sonrasında Ocak-Temmuz dönemi için öğretmen maaşları da belli olmuştu. TÜİK enflasyon verileri ile sözleşmeden doğan zammın toplamı maaşlara uygulandı. İşte 2021 öğretmen maaşları...
2021 OCAK-TEMMUZ ÖĞRETMEN MAAŞLARI TABLOSU
Tabloda vergi dilimi yüzde 15 olarak hesaplanmıştır. Bekar öğretmen, BES yok, toplu sözleşme ikramiyesi yok, sendika yok, İlksan kesintisi yok kriterlerine göre yapılmıştır.
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