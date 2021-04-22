2021 MSÜ taban puanları (kadın, erkek) belli oldu mu?

MSÜ taban puanları 2021 sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte araştırılıyor. MSÜ puanına göre tercih yapmak isteyen adaylar MSÜ taban puanlarını gözeterek tercihlerde bulunuyorlar. 2021 MSÜ taban puanları henüz belli olmadığından son taban puanlarına (2020) göre tercihlerini yapacaklar.

Binlerce aday Milli Savunma Üniversitesi'nde eğitim alabilmek için her yıl düzenlenen sınavda ter döküyorlar. Sınav sonuçlarına göre tercihlerde bulunan askeri öğrenci adayları için MSÜ taban puanları çok önemli. 2021 MSÜ taban puanları sürecin tamamlanmasıyla ortaya çıkacak. Kadın ve erkek adaylar için tercihlerde baz alınabilecek MSÜ taban puanları haberimizde...

202 MSÜ TABAN PUANLARI

KADIN ADAYLAR

HAVA HARP OKULU Puan Türü: SAYISAL Taban Puan: 357,930

KARA HARP OKULU Puan Türü: SAYISAL Taban Puan: 349,45152

DENİZ HARP OKULU Puan Türü: SAYISAL Taban Puan: 349,45152

KARA HARP OKULU Puan Türü: EŞİT AĞIRLIK Taban Puan: 348,28242

ERKEK ADAYLAR

HAVA HARP OKULU Puan Türü: SAYISAL Taban Puan: 326,09110

KARA HARP OKULU Puan Türü: SAYISAL Taban Puan: 276,91794

DENİZ HARP OKULU Puan Türü: SAYISAL Taban Puan: 276,91794

KARA HARP OKULU Taban Puan: EŞİT AĞIRLIK Taban Puan: 275,41420

MSÜ PUANI KAÇ YIL GEÇERLİ?

Sınav sonuçları yalnızca sınavın yapıldığı yıl için geçerlidir. Bu sınavın sonuçları diğer yükseköğretim kurumlarına yerleştirme, yatay geçiş, dikey geçiş vb. işlemlerde kullanılamaz.